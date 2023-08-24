Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1131113211331134 Додано: Чет 24 сер, 2023 09:24 Re: Еміграція, заробітчанство Куда его ехать? Может в Италию?



Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак) beee

Повідомлень: 913 З нами з: 17.12.22 Подякував: 51 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 09:50

Можливо, ця мапа допоможе визначитися… akurt

Повідомлень: 8224 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1116 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 10:15 Продовження теми бомжування за 110 тис на рік. в СА, rjkz написав: flyman написав: katso написав: ====

["5612599:akurt"]

«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається

====

От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?) ====["5612599:akurt"]«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається====От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)

там цілий тред емігро-зради:

https://dou.ua/forums/topic/36348/#2672053

був в США з почтаку цього рорку. Приїхав 17-го лютого, повернувся 20-го квітня.

Заїхав по U4U, дуже швидко отримав Work authorization C11 category, виконав всі вимоги щодо медичного обстеження.

Треба сказати, що приїхав я не в самий кращий період.

Знімав житло на Airbnb та несамовито розсилав своє резюме, яке у процессі переробляв декілка разів.

Мав просто неймовірну кількість телефоних скрінінг-інтервью і кожен, кожен!!! рекрутер спитав мене чи маю я візу або грін карту.

А так як я мав тільки EA C11 і більш нічого то тут були такі випадки:

— «Дякую ми Вам перетелефонуємо».

— «А що це таке?» «Ага.» «Нам потрібно проконсультуватися (з босом/юристами/з замовником (якщо це була рекрутенгова компанія).» А через декілька днів: «Вибачте ми не можемо вас найняти».

— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.



Прада ще було одне очне (по Skype) інтервью з MathWorks, ніби все пройшло гаразд, і по скілам, потрібним їм у проект все ок. Але через деякий час, відповіли, що знайшли місцевого кандидата.

До цього ще треба додати що я був готовий на релокейт в будь яке місто/штат, в цей же час коли я був там FB викинув на кисень ще 10 000 співробітників а SVB оголосив про своє банкрутство. там цілий тред емігро-зради:був в США з почтаку цього рорку. Приїхав 17-го лютого, повернувся 20-го квітня.Заїхав по U4U, дуже швидко отримав Work authorization C11 category, виконав всі вимоги щодо медичного обстеження.Треба сказати, що приїхав я не в самий кращий період.Знімав житло на Airbnb та несамовито розсилав своє резюме, яке у процессі переробляв декілка разів.Мав просто неймовірну кількість телефоних скрінінг-інтервью і кожен, кожен!!! рекрутер спитав мене чи маю я візу або грін карту.А так як я мав тільки EA C11 і більш нічого то тут були такі випадки:— «Дякую ми Вам перетелефонуємо».— «А що це таке?» «Ага.» «Нам потрібно проконсультуватися (з босом/юристами/з замовником (якщо це була рекрутенгова компанія).» А через декілька днів: «Вибачте ми не можемо вас найняти».— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.Прада ще було одне очне (по Skype) інтервью з MathWorks, ніби все пройшло гаразд, і по скілам, потрібним їм у проект все ок. Але через деякий час, відповіли, що знайшли місцевого кандидата.До цього ще треба додати що я був готовий на релокейт в будь яке місто/штат, в цей же час коли я був там FB викинув на кисень ще 10 000 співробітників а SVB оголосив про своє банкрутство.



Он - идиот.

1. Ему надо было не распыляться насчет Ю4Ю, а просто говорить, что разрешение на работу есть. Все остальные вопросы - к дворнику в очках, он умный.

2. Надо было браться за первую работу, которую дадут. Хоть и на 110 куе.

Через полгода спокойно нашел-бы другую. Очень смотрят на опыт в США. Если его нет - это одно, если есть - совершенно другое. Так сказать, "две большие разницы" (с).

3. В ай-ти поиск работы не один месяц - нормальное явление. Равно как и переезд.

- бывший работник МС нашел работу через 2,5 месяца рассылки резюме и интервью.

- знакомый, который приехал примерно как и мы, закончил курсы тестировщиков и около года искал работу, работая электриком на стройке. Были предложения из других штатов, но он хотел остаться в НЙ, есго одногруппники получали работу на 100+к сходу.

4. По опыту моего знакомого эксработника МС, даже если у тебя "работа мечты", надо постоянно мониторить рынок труда, рассылать резюме и проходить интервью - всегда может подвернуться работа получше. Я так понял, тут нормально смотрят как на то, что могут уволить в любой момент так и на то, что человек сам может уйти, если найдет что-то лучше.

5. После окончания каледжа (профильного и в США), первая зарплата на тот момент будущего работника МС, покрывала только его рент в другом штате и перелеты на выходные в НЙ, где жила его семья. Полгода проработал на этой работе, после чего получил уже хороший офер в другой компании и перевез семью из НЙ. Он - идиот.1. Ему надо было не распыляться насчет Ю4Ю, а просто говорить, что разрешение на работу есть. Все остальные вопросы - к дворнику в очках, он умный.2. Надо было браться за первую работу, которую дадут. Хоть и на 110 куе.Через полгода спокойно нашел-бы другую. Очень смотрят на опыт в США. Если его нет - это одно, если есть - совершенно другое. Так сказать, "две большие разницы" (с).3. В ай-ти поиск работы не один месяц - нормальное явление. Равно как и переезд.- бывший работник МС нашел работу через 2,5 месяца рассылки резюме и интервью.- знакомый, который приехал примерно как и мы, закончил курсы тестировщиков и около года искал работу, работая электриком на стройке. Были предложения из других штатов, но он хотел остаться в НЙ, есго одногруппники получали работу на 100+к сходу.4. По опыту моего знакомого эксработника МС, даже если у тебя "работа мечты", надо постоянно мониторить рынок труда, рассылать резюме и проходить интервью - всегда может подвернуться работа получше. Я так понял, тут нормально смотрят как на то, что могут уволить в любой момент так и на то, что человек сам может уйти, если найдет что-то лучше.5. После окончания каледжа (профильного и в США), первая зарплата на тот момент будущего работника МС, покрывала только его рент в другом штате и перелеты на выходные в НЙ, где жила его семья. Полгода проработал на этой работе, после чего получил уже хороший офер в другой компании и перевез семью из НЙ.

https://dou.ua/forums/topic/44905/#2682822

В южной калифорнии на семью из 4х человек:

Каждый месяц

— аренда 2bd/2ba площадью 100м^2 $3300, следующий год $3750

— комунальные платежи(вода, канализация, мусор) — $125

— электричество $220-350

— бензин — $200-250

— страховка на 2 машины $160

— мобильная связь и интернет $190

— еда $1000-1500

— кафе и рестораны раза 3-5 в месяц — $200-500

— кредит на одну из машин $1000, но плачу с опережением т.к. проценты конские

— оплата кружков для детей $500



Из не регулярных, но в год набегает

— регистрация машин $700 в год

— замена масла каждые 5к миль $60-80 за год раз 5-6

— пару поездок в год на 4-5 дней на покататься на горных лыжах $1800 безлимитные скипасы + жилье примерно $200-250 в день

— сходить на концерт $50-150 за билет раз 6-8 за год выбираемся



Зарплаты на все не так чтобы хватает, так что хоть и медленно но проедаю наскирдованое в Украине.

Надежда, только что с получением гринки доход увеличится.



===

як колись писав один із активних дописувачів "хі-хі",

і як писав інший "зато діти будуть жити краще" В южной калифорнии на семью из 4х человек:Каждый месяц— аренда 2bd/2ba площадью 100м^2 $3300, следующий год $3750— комунальные платежи(вода, канализация, мусор) — $125— электричество $220-350— бензин — $200-250— страховка на 2 машины $160— мобильная связь и интернет $190— еда $1000-1500— кафе и рестораны раза 3-5 в месяц — $200-500— кредит на одну из машин $1000, но плачу с опережением т.к. проценты конские— оплата кружков для детей $500Из не регулярных, но в год набегает— регистрация машин $700 в год— замена масла каждые 5к миль $60-80 за год раз 5-6— пару поездок в год на 4-5 дней на покататься на горных лыжах $1800 безлимитные скипасы + жилье примерно $200-250 в день— сходить на концерт $50-150 за билет раз 6-8 за год выбираемсяЗарплаты на все не так чтобы хватает, так что хоть и медленно но проедаю наскирдованое в Украине.Надежда, только что с получением гринки доход увеличится.===як колись писав один із активних дописувачів "хі-хі",і як писав інший "зато діти будуть жити краще" flyman

Повідомлень: 32151 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1527 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 10:24 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: The_Rebel написав: Hotab написав: Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло) Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло)

Ну, як на мене, то для 90-х це була досить непогана машина. Інше діло, що за чверть століття не міняли дизайн та не вдосконалювали майже нічого. Але це "лайно" - не українська, а корейська розробка, яку у нас просто збирали. Хотілося б, звичайно, щоб наш ЗАЗ став брендом, як та ж Чехія розкрутила свою Шкоду, але маємо те що маємо. Може хоч крупноузлову зборку можна налагодити у нас, як вступимо в ЄС Ну, як на мене, то для 90-х це була досить непогана машина. Інше діло, що за чверть століття не міняли дизайн та не вдосконалювали майже нічого. Але це "лайно" - не українська, а корейська розробка, яку у нас просто збирали. Хотілося б, звичайно, щоб наш ЗАЗ став брендом, як та ж Чехія розкрутила свою Шкоду, але маємо те що маємо. Може хоч крупноузлову зборку можна налагодити у нас, як вступимо в ЄС



Так вроде на том-же зазе что-то собирали.

Опель Астра даже, если не ошибаюсь.

Знакомый купил когда-то, каличная сборка, полетели поочередно передние ступицы, один амортизатор. Каждый раз ремонт по гарантии ждал больше месяца.

В Украине что, "пороблено"? Так вроде на том-же зазе что-то собирали.Опель Астра даже, если не ошибаюсь.Знакомый купил когда-то, каличная сборка, полетели поочередно передние ступицы, один амортизатор. Каждый раз ремонт по гарантии ждал больше месяца.В Украине что, "пороблено"? Ну, як, якщо щодо зборок авто - є той же Богдан, китайців збирають (якість не знаю, але думаю відповідно китайцям). Є виробництво побутової техніки, інструментів, власні бренди смартфонів. Так, локалізація далеко не 100%, але не можна сказати, що нічого крім кабелів для фольксвагенів не робимо Ну, як, якщо щодо зборок авто - є той же Богдан, китайців збирають (якість не знаю, але думаю відповідно китайцям). Є виробництво побутової техніки, інструментів, власні бренди смартфонів. Так, локалізація далеко не 100%, але не можна сказати, що нічого крім кабелів для фольксвагенів не робимо Faceless

Модератор Повідомлень: 33646 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7816 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 10:26 flyman написав: === як колись писав один із активних дописувачів "хі-хі" === як колись писав один із активних дописувачів "хі-хі"

Немає там ніякого "хі-хі".

Фактично все правда і точно. Здається трохи завищені витрати на комуналку. Але може бути...

Я би вніс такі корективи:

- страховка на ОДНЕ авто 160 і більше. То в автора щось поганенько стареньке.

- "еда" - щось дуже скромно, мабуть на курсах Флаймана були - зазвичай витрачають 2000...3000 доларів на місяць. Не харчуватися ж запареною окропом дертю. Хочеться чогось екологічного. Органік. Але може бути і так.



Ну, автор - початківець - навіть не має "грінки" - тому можна погодитися.

А загальний висновок простий до безтями: працюй краще - підвищуй свою кваліфікацію - отримуй більше.

Так що "хі-хі" немає. Немає там ніякого "хі-хі".Фактично все правда і точно. Здається трохи завищені витрати на комуналку. Але може бути...Я би вніс такі корективи:- страховка на ОДНЕ авто 160 і більше. То в автора щось поганенько стареньке.- "еда" - щось дуже скромно, мабуть на курсах Флаймана були - зазвичай витрачають 2000...3000 доларів на місяць. Не харчуватися ж запареною окропом дертю. Хочеться чогось екологічного. Органік. Але може бути і так.Ну, автор - початківець - навіть не має "грінки" - тому можна погодитися.А загальний висновок простий до безтями:Так що "хі-хі" немає. akurt

Повідомлень: 8224 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1116 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 10:42 ЛАД написав: США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.

США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.

Хіросіму і Нагасакі з чисто гуманних міркувань Хіросіму і Нагасакі з чисто гуманних міркувань flyman

Повідомлень: 32151 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1527 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 10:44 rjkz написав: барабашов написав: rjkz написав: До Либановой наконец дошло то, что еще лет 10 назад на ветке про обвал прогнозировал Уноноктий.

С его подачи я тоже начал интересоваться этим вопросом и начал орать "Караул!", когда до меня дошла вся глубина глубин.

Надо мной радостно ржало полфорума и жаловались модераторам на офтоп.

Когда у лендлордов стали пустыми квартиры, стало не так смешно. До Либановой наконец дошло то, что еще лет 10 назад на ветке про обвал прогнозировал Уноноктий.С его подачи я тоже начал интересоваться этим вопросом и начал орать "Караул!", когда до меня дошла вся глубина глубин.Надо мной радостно ржало полфорума и жаловались модераторам на офтоп.Когда у лендлордов стали пустыми квартиры, стало не так смешно.

Если хватило сил переехать на 10 часов западнее - почему не продали за что дают на растущем в 17-19годах рынке царский 1500мм кирпич в хорошем месте(и это явно не ЛБ и Вознесенка) и легендарный нежелтеющий АППС? Если хватило сил переехать на 10 часов западнее - почему не продали за что дают на растущем в 17-19годах рынке царский 1500мм кирпич в хорошем месте(и это явно не ЛБ и Вознесенка) и легендарный нежелтеющий АППС?



Личные мотивы в очень лонгтерм.

Такое мало кому подойдет. Личные мотивы в очень лонгтерм.Такое мало кому подойдет.

Це як люди певної національності, жити їдуть на землю обітовану, а як помирати, то дома. Це як люди певної національності, жити їдуть на землю обітовану, а як помирати, то дома. flyman

Повідомлень: 32151 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1527 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 13:11 flyman написав: ЛАД написав: США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.

США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.

Хіросіму і Нагасакі з чисто гуманних міркувань Хіросіму і Нагасакі з чисто гуманних міркувань

Не стал затрагивать эту тему, чтобы не начинать споры. Есть разные взгляды на военную необходимость этих бомбардировок.

В бомбёжках Дрездена военной необходимости точно не было, ни у кого нет никаких сомнений. Не стал затрагивать эту тему, чтобы не начинать споры. Есть разные взгляды на военную необходимость этих бомбардировок.В бомбёжках Дрездена военной необходимости точно не было, ни у кого нет никаких сомнений. ЛАД 2 Повідомлень: 25511 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 13:54 Hotab написав: katso написав: ЛАД написав: Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?

Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?



Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает - https://www.cbc.ca/news/canada/north/ye ... -1.6941890 Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает -

Ви ж мабуть в своєму житті піднімались в повітря на якому небуть «Ту» і тих самих років «Иарбас» чи «Боїнг»?

Не побачили різниці?

Може на Н-225 і Ми8 ? Ні? Ну я побачив.

Може ви не бачите різниці між Міг-29 (будь-яких генерацій) і F-16 тих самих генерацій?

Хоча б візуальних в кабіні, а там вже потім і про зручність для експлуатанта.



2 ЛАД: гидкувато вже стало відповідати (давно) на ваші пости, але «вы до сих пор летаете на советских самолетах и веотолетах» то ж мабуть тому, що такі гарні, що і перейти на західні не хочеться, так?

А в селах їздять на ваз 2106 бо дуже вдала і їм абсолютно не потрібен Логан, не кажучи про Пассат.

Все так, бо найкращі. Ви ж мабуть в своєму житті піднімались в повітря на якому небуть «Ту» і тих самих років «Иарбас» чи «Боїнг»?Не побачили різниці?Може на Н-225 і Ми8 ? Ні? Ну я побачив.Може ви не бачите різниці між Міг-29 (будь-яких генерацій) і F-16 тих самих генерацій?Хоча б візуальних в кабіні, а там вже потім і про зручність для експлуатанта.2 ЛАД: гидкувато вже стало відповідати (давно) на ваші пости, але «вы до сих пор летаете на советских самолетах и веотолетах» то ж мабуть тому, що такі гарні, що і перейти на західні не хочеться, так?А в селах їздять на ваз 2106 бо дуже вдала і їм абсолютно не потрібен Логан, не кажучи про Пассат.Все так, бо найкращі.

Гидкувато - не відповідайте, ніхто не примушує.

Я летал и на АН-2, и на Як, и на Ту, и на Боингах. Ан-2, конечно, сильно отличается, Як значительно меньше, Ту и Боинг принципиальной разницы не заметил. С точки зрения пассажира. С точки зрения пилота, естественно, не знаю.

Сравнить Миг-29 с Ф-16 по результатам боевого применения невозможно. Последняя война, где были воздушные бои между советскими и американскими самолётами, была во Вьетнаме, а до этого в Корее. Но тогда ещё не было ни Миг-29, ни Ф-16. В то время какого-то явного преимущества у американских самолётов не было.

Сравнивать «зубилу» 2108 с 20-річним Пассатом, конечно, интересно. Можно ещё сравнить новые Фольксваген Поло в минимальной комплектации и Пассат GTE, а ещё интереснее с Бугатти. Вообще увлекательно сравнивать авто совершенно разного класса. Гидкувато - не відповідайте, ніхто не примушує.Я летал и на АН-2, и на Як, и на Ту, и на Боингах. Ан-2, конечно, сильно отличается, Як значительно меньше, Ту и Боинг принципиальной разницы не заметил. С точки зрения пассажира. С точки зрения пилота, естественно, не знаю.Сравнить Миг-29 с Ф-16 по результатам боевого применения невозможно. Последняя война, где были воздушные бои между советскими и американскими самолётами, была во Вьетнаме, а до этого в Корее. Но тогда ещё не было ни Миг-29, ни Ф-16. В то время какого-то явного преимущества у американских самолётов не было.Сравнивать «зубилу» 2108 с 20-річним Пассатом, конечно, интересно. Можно ещё сравнить новые Фольксваген Поло в минимальной комплектации и Пассат GTE, а ещё интереснее с Бугатти. Вообще увлекательно сравнивать авто совершенно разного класса. ЛАД 2 Повідомлень: 25511 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 13:59 akurt написав: Можливо, ця мапа допоможе визначитися…

Можливо, ця мапа допоможе визначитися…

Спасибо, интересная карта.

При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски". Спасибо, интересная карта.При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски". ЛАД 2 Повідомлень: 25511 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4744 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1131113211331134 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ana і 3 гостейМодератори: Faceless