Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.
Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.
Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:04
Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.
Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.
Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви.
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:15
Балашов виглядає як дуже розумна людина, але зробив дуже вилику тупість - майже всі яйця поклав в українську нерухомість (яку вже успішно віджали). Це через те що обізвав пару олігархів (Черняка і Конотопського).
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:20
Про школу в США.
Зараз обідаємо в ресторації, в компанії дочка батьків, які мешкають в США вже більше 5 років.
Дівчина відвідує восьмий клас.
1. Школа починається о 07-15. Закінчується о 13-30.
2. Додому ніяких завдань не задають.
3. Школьники або мають бутерброди, або купують щось в буфеті.
4. Після школи додому хто на ровері, хто на шкільному автобусі, хто на авто…
5. Після занять спортивні секції, в які треба заслужити попасти: досить жорсткий відбір.
6. Вчителі самостійно ділять всіх школьників на три категорії: слабаки, середні, сильні.
7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два.
Еміграція - то для молоді казка. Дорослому - проблема.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 сер, 2023 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:21
Це ж відсотки від їх військового бюджету, а самі військові бюджети можуть відрязнятися на порядки
|