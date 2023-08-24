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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:04

  ЛАД написав:Спасибо, интересная карта.
При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски".

Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.
Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.
Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:15

  beee написав:Куда его ехать? Может в Италию?

Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)

Балашов виглядає як дуже розумна людина, але зробив дуже вилику тупість - майже всі яйця поклав в українську нерухомість (яку вже успішно віджали). Це через те що обізвав пару олігархів (Черняка і Конотопського).
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:20

Про школу в США.
Зараз обідаємо в ресторації, в компанії дочка батьків, які мешкають в США вже більше 5 років.
Дівчина відвідує восьмий клас.
1. Школа починається о 07-15. Закінчується о 13-30.
2. Додому ніяких завдань не задають.
3. Школьники або мають бутерброди, або купують щось в буфеті.
4. Після школи додому хто на ровері, хто на шкільному автобусі, хто на авто…
5. Після занять спортивні секції, в які треба заслужити попасти: досить жорсткий відбір.
6. Вчителі самостійно ділять всіх школьників на три категорії: слабаки, середні, сильні.
7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два.

Еміграція - то для молоді казка. Дорослому - проблема.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 сер, 2023 15:48, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:21

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Спасибо, интересная карта.
При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски".

Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.
Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.
Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви.

Це ж відсотки від їх військового бюджету, а самі військові бюджети можуть відрязнятися на порядки
Faceless
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