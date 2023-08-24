Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.
Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.
Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 15:04
Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.
Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.
Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви.
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:15
Балашов виглядає як дуже розумна людина, але зробив дуже вилику тупість - майже всі яйця поклав в українську нерухомість (яку вже успішно віджали). Це через те що обізвав пару олігархів (Черняка і Конотопського).
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:20
Про школу в США.
Зараз обідаємо в ресторації, в компанії дочка батьків, які мешкають в США вже більше 5 років.
Дівчина відвідує восьмий клас.
1. Школа починається о 07-15. Закінчується о 13-30.
2. Додому ніяких завдань не задають.
3. Школьники або мають бутерброди, або купують щось в буфеті.
4. Після школи додому хто на ровері, хто на шкільному автобусі, хто на авто…
5. Після занять спортивні секції, в які треба заслужити попасти: досить жорсткий відбір.
6. Вчителі самостійно ділять всіх школьників на три категорії: слабаки, середні, сильні.
7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два.
Еміграція - то для молоді казка. Дорослому - проблема.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 сер, 2023 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:21
Це ж відсотки від їх військового бюджету, а самі військові бюджети можуть відрязнятися на порядки
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:23
Re: Еміграція, заробітчанство
— еда $1000-1500
— кафе и рестораны раза 3-5 в месяц — $200-500
От 2к до 3к в месяц только на еду на семью из условных 4 человек (2 взрослых и 2 детей), включая несколько походов в кафе и дайнеры (рестораны в нашем понимании мимо, там один чек на $500 легко может быть, не тот уровень) -- это действительно многовато даже по меркам SoCal, разве что норм для убеждённых сторонников фермерских маркетов и иное не признающих. Но тогда стоит сопоставить свои желания и возможности.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Чет 24 сер, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:27
Проценты военных бюджетов к ВВП отличаются максимум в 2 раза (очень вряд ли настолько). У крупных государств вряд ли очень уж заметно. Интересна была бы такая же карта в % к ВВП.
А Болгария поставляла нам немало, правда, не напрямую, шифровалась. Возможно, учли эти поставки.
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:32
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:34
Faceless
Не подскажете, была ветка, где можно было задать вопросы по ведению форума. Не могу найти.
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:44
Shaman
Кстати, Филип Морис заявили, что в Харьков возвращаться не будут. Вкладывают, кажется. 30 млн. у.е. во Львов. Ссылку не сохранял, искать не буду. Хотите верьте, хотите нет.
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:52
прикладів набагато більше, які я знаю й особисто
ви головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки.
скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи.
це ще за часів СРСР співали:
" У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -
То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.
Трофейная Япония, трофейная Германия:
Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."
доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники
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