Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1133113411351136> Додано: Чет 24 сер, 2023 15:04 ЛАД написав: Спасибо, интересная карта.

При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски". Спасибо, интересная карта.При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски".

Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.

Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.

Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви. Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви. andrijk777

Повідомлень: 5063 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 15:15 beee написав: Куда его ехать? Может в Италию?



Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак) Куда его ехать? Может в Италию?Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)

Балашов виглядає як дуже розумна людина, але зробив дуже вилику тупість - майже всі яйця поклав в українську нерухомість (яку вже успішно віджали). Це через те що обізвав пару олігархів (Черняка і Конотопського). Балашов виглядає як дуже розумна людина, але зробив дуже вилику тупість - майже всі яйця поклав в українську нерухомість (яку вже успішно віджали). Це через те що обізвав пару олігархів (Черняка і Конотопського). BIGor

Повідомлень: 8111 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1217 раз. Подякували: 1650 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 15:20 Про школу в США.

Зараз обідаємо в ресторації, в компанії дочка батьків, які мешкають в США вже більше 5 років.

Дівчина відвідує восьмий клас.

1. Школа починається о 07-15. Закінчується о 13-30.

2. Додому ніяких завдань не задають.

3. Школьники або мають бутерброди, або купують щось в буфеті.

4. Після школи додому хто на ровері, хто на шкільному автобусі, хто на авто…

5. Після занять спортивні секції, в які треба заслужити попасти: досить жорсткий відбір.

6. Вчителі самостійно ділять всіх школьників на три категорії: слабаки, середні, сильні.

7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два.



Еміграція - то для молоді казка. Дорослому - проблема. Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 сер, 2023 15:48, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8225 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1116 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 15:21 andrijk777 написав: ЛАД написав: Спасибо, интересная карта.

При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски". Спасибо, интересная карта.При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски".

Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.

Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.

Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви. Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви.

Це ж відсотки від їх військового бюджету, а самі військові бюджети можуть відрязнятися на порядки Це ж відсотки від їх військового бюджету, а самі військові бюджети можуть відрязнятися на порядки Faceless

Модератор Повідомлень: 33647 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7816 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 16:23 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - "еда" - щось дуже скромно, мабуть на курсах Флаймана були - зазвичай витрачають 2000...3000 доларів на місяць. Не харчуватися ж запареною окропом дертю. Хочеться чогось екологічного. Органік. Але може бути і так. - "еда" - щось дуже скромно, мабуть на курсах Флаймана були - зазвичай витрачають 2000...3000 доларів на місяць. Не харчуватися ж запареною окропом дертю. Хочеться чогось екологічного. Органік. Але може бути і так.



— еда $1000-1500

— кафе и рестораны раза 3-5 в месяц — $200-500



От 2к до 3к в месяц только на еду на семью из условных 4 человек (2 взрослых и 2 детей), включая несколько походов в кафе и дайнеры (рестораны в нашем понимании мимо, там один чек на $500 легко может быть, не тот уровень) -- это действительно многовато даже по меркам SoCal, разве что норм для убеждённых сторонников фермерских маркетов и иное не признающих. Но тогда стоит сопоставить свои желания и возможности. — еда $1000-1500— кафе и рестораны раза 3-5 в месяц — $200-500От 2к до 3к в месяц только на еду на семью из условных 4 человек (2 взрослых и 2 детей), включая несколько походов в кафе и дайнеры (рестораны в нашем понимании мимо, там один чек на $500 легко может быть, не тот уровень) -- это действительно многовато даже по меркам SoCal, разве что норм для убеждённых сторонников фермерских маркетов и иное не признающих. Но тогда стоит сопоставить свои желания и возможности. Востаннє редагувалось phantom_systems в Чет 24 сер, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз. phantom_systems

Повідомлень: 2269 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 16:27 Faceless написав: andrijk777 написав: ЛАД написав: Спасибо, интересная карта.

При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски". Спасибо, интересная карта.При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски".

Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.

Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.

Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви. Німеччина виправилась. Їхня позиція сильно змінилась з початку війни.Мене дивує такий низький процент Франції. Вроді і гаубиці давали і танки.Також дивує 0% у Румунії. І досить високий процент у Болгарії - яка по-моєму була другом Москви.

Це ж відсотки від їх військового бюджету, а самі військові бюджети можуть відрязнятися на порядки Це ж відсотки від їх військового бюджету, а самі військові бюджети можуть відрязнятися на порядки

Проценты военных бюджетов к ВВП отличаются максимум в 2 раза (очень вряд ли настолько). У крупных государств вряд ли очень уж заметно. Интересна была бы такая же карта в % к ВВП.

А Болгария поставляла нам немало, правда, не напрямую, шифровалась. Возможно, учли эти поставки. Проценты военных бюджетов к ВВП отличаются максимум в 2 раза (очень вряд ли настолько). У крупных государств вряд ли очень уж заметно. Интересна была бы такая же карта в % к ВВП.А Болгария поставляла нам немало, правда, не напрямую, шифровалась. Возможно, учли эти поставки. ЛАД 2 Повідомлень: 25525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 16:32 akurt написав: ...

А загальний висновок простий до безтями: працюй краще - підвищуй свою кваліфікацію - отримуй більше.

...

...А загальний висновок простий до безтями:...

й головне, це працює лише за кордоном. в Україні аж ніяк й головне, це працює лише за кордоном. в Україні аж ніяк Shaman

Повідомлень: 4102 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 16:34 Faceless

Не подскажете, была ветка, где можно было задать вопросы по ведению форума. Не могу найти. ЛАД 2 Повідомлень: 25525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 16:44 Shaman

Кстати, Филип Морис заявили, что в Харьков возвращаться не будут. Вкладывают, кажется. 30 млн. у.е. во Львов. Ссылку не сохранял, искать не буду. Хотите верьте, хотите нет. ЛАД 2 Повідомлень: 25525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 16:52 ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером". Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".

так спитайте у rjkz - міф чи ні? так спитайте у- міф чи ні?

Мне не надо спрашивать, и так знаю.

Формально может, никаких запретов нет. Практически , возможно, один-два примера найти можно и то не уверен. Мне не надо спрашивать, и так знаю.Формально может, никаких запретов нет., возможно, один-два примера найти можно и то не уверен.

прикладів набагато більше, які я знаю й особисто

Shaman ЛАД писал(а):

.........

Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.

И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".

але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці. але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці.

В реальной жизни во всех войнах нарушались по возможности любые конвенции.

Особенно, в серьёзных.

США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена. жизни во всех войнах нарушались по возможности любые конвенции.Особенно, в серьёзных.США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.

ви головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки.

скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи.

це ще за часів СРСР співали:

" У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -

То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.

Трофейная Япония, трофейная Германия:

Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."



доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники прикладів набагато більше, які я знаю й особистови головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки.скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи.це ще за часів СРСР співали:" У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.Трофейная Япония, трофейная Германия:Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники Shaman

Повідомлень: 4102 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1133113411351136> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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