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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1133113411351136 Додано: Чет 24 сер, 2023 16:52 ЛАД написав: Shaman

Кстати, Филип Морис заявили, что в Харьков возвращаться не будут. Вкладывают, кажется. 30 млн. у.е. во Львов. Ссылку не сохранял, искать не буду. Хотите верьте, хотите нет. Кстати, Филип Морис заявили, что в Харьков возвращаться не будут. Вкладывают, кажется. 30 млн. у.е. во Львов. Ссылку не сохранял, искать не буду. Хотите верьте, хотите нет.

Возле меня уже второй год подряд надцать га земли табаком засаживают, но то кажись Виниковская табачная фабрика. Возле меня уже второй год подряд надцать га земли табаком засаживают, но то кажись Виниковская табачная фабрика. Bolt Повідомлень: 2246 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 16:53 ЛАД написав: Shaman

Кстати, Филип Морис заявили, что в Харьков возвращаться не будут. Вкладывают, кажется. 30 млн. у.е. во Львов. Ссылку не сохранял, искать не буду. Хотите верьте, хотите нет. Кстати, Филип Морис заявили, что в Харьков возвращаться не будут. Вкладывают, кажется. 30 млн. у.е. во Львов. Ссылку не сохранял, искать не буду. Хотите верьте, хотите нет.

а в мене взагалі похмурі прогнози для Харкова, доки Раша не розвалиться а в мене взагалі похмурі прогнози для Харкова, доки Раша не розвалиться Shaman

Повідомлень: 4102 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 16:58 ЛАД написав: Faceless

Не подскажете, была ветка, где можно было задать вопросы по ведению форума. Не могу найти. Не подскажете, была ветка, где можно было задать вопросы по ведению форума. Не могу найти.

Эта? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7084 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6006 раз. Подякували: 19591 раз. Профіль 103 55 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 17:02 "Скільки українців не повернуться з-за кордону і чим це загрожує Україні" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c06e1y0lv80o .

Немного цитат.

Особливо вражає різниця у тому, скільки українців перепрофільовуються, щоб знайти роботу, - серед біженців таких вже 11%, тоді як серед переселенців всередині країни – лише 0,2%.



Частково це може пояснюватися тим, що серед переселенців більше літніх людей. Але, зазначають оглядачі, такі розбіжності в цифрах також багато говорять і про загальну налаштованість, і про об’єктивні можливості знайти роботу чи здобути інший фах – в Україні та за кордоном.

Що далі від України живуть біженці, тим меншою є готовність повертатися. При цьому більшість біженців у сусідніх з Україною країнах є вихідцями зі сходу та півдня країни, тоді як в інші країни потрапили більше біженців з Києва та Харкова.

Странный факт:

Серед тих, хто не має надії на повернення, найбільше жителів двох прикордонних областей по різні боки України - майже повністю окупованої Луганської та прикордонної з Польщею Львівської.

А это естественно, уже писали об этом:

Час перебування поза домівкою також має значення. Ті, хто залишив її навесні 2022-го, менш схильні до повернення, ніж ті, хто, наприклад, виїхали восени минулого року

в Німеччині липневе офіційне опитування українських біженців показало, що 44% із них мають намір залишитися в країні на кілька років або назавжди. Це на 5% більше, ніж минулого літа.



“Якщо вже зараз не почати створювати умови для повернення вимушених мігрантів, Україна може втратити до 113 млрд доларів ВВП за 10 років, що також може означати недоотримання близько 45 млрд доларів податкових надходжень”, - каже Дмитро Ливч, керівник аналітичного напрямку Центру економічного відновлення.



Але навіть якщо до України повернуться усі біженці, цього буде недостатньо, аби підтримувати темпи росту ВВП вищі за 7% на рік, а без цього вибратися із повоєнної економічної прірви буде неможливо. За оцінкою мінекономіки, у наступні 10 років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона людей на ринок праці. Деякі українські науковці та експерти вже певний час говорять про можливість залучення на український ринок праці мігрантів з інших країн. Без повернення біженців ця потреба буде ще актуальнішою.

З іншого боку, треба враховувати, що після війни перспектива членства України у ЄС, а відтак, і у європейському ринку праці, є цілком реальною. Тож варто вже зараз замислитися, що дозволить Україні конкурувати на цьому ринку, незалежно від повернення мігрантів.

Дмитро Боярчук взагалі вважає, що міграційна криза під час війни показала недооціненість українських трудових ресурсів, що накопичувалися роками:



"В один момент наша дешева робоча сила у великих масштабах виїхала до країн з високою "капіталізацією" і стала дорогою робочою силою".



І саме під цим кутом, вважає економіст, треба підходити і до повернення біженців, - шукати шляхи, “як конкурувати за нашу, але тепер вже дорогу робочу силу”.



Тому ще до повернення українців з-за кордону, зазначає Дмитро Боярчук, варто було б зробити переоцінку робочої сили в самій Україні і збільшити її вартість .

Не очень понятно, как это практически сделать. Довольно большая статья -Немного цитат.Странный факт:А это естественно, уже писали об этом:Не очень понятно, как это практически сделать. ЛАД 2 Повідомлень: 25525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 17:05 Сибарит написав: ЛАД написав: Faceless

Не подскажете, была ветка, где можно было задать вопросы по ведению форума. Не могу найти. Не подскажете, была ветка, где можно было задать вопросы по ведению форума. Не могу найти.

Эта?

Большое спасибо! Большое спасибо! ЛАД 2 Повідомлень: 25525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 17:12 beee написав: Куда его ехать? Может в Италию?



Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак) Куда его ехать? Может в Италию?Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)



А что случилось? А что случилось? rjkz

Повідомлень: 15305 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7909 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 17:27 ЛАД написав: Shaman

Простите, уже написал, на форуме Вы выступаете не как экономист, а как 100%-ый пропагандист советского разлива. Очень похоже на Denik"а.

"Всё хорошо, прекрасная маркиза".

Возможно это Ваша настоящая специальность? Простите, уже написал, на форуме Вы выступаете не как экономист, а как 100%-ый пропагандист советского разлива. Очень похоже на"а."Всё хорошо, прекрасная маркиза".Возможно это Ваша настоящая специальность?

як мені подобається, коли пропагандисти починають на всіх інших саме цей ярлик чіпляти - дуже красивий демагогічний прийом.



бо я аргументую свої висновки цифрами, але ви їх не бачите, коли вам не вигідно. а вас та ваших прихильників об'єднує лише одно - постійно казати, як в Україні погано.



на відміну від Denik я не роблю екстраполяції, він інколи робить дуже сміливі припущення

Советские успехи Вы категорически не признаёте, но Союз после 45 был очень сильно разрушен, в т.ч. и (особенно) Украина. Через 30 лет это была уже совсем другая страна.

Так же и перечисленные Вами Германия с Японией и Ю. Корея с Тайванем.

навіть не буду витрачати час на радянські успіхи, й ми це з вами не обговорювали. система неефективна, й взагалі не зважає на рівень життя громадян. а хто перший відправив людину в космос чи випробував найбільшу водневу бомбу - такі собі досягнення. більш важливе де використовують туалетний папір, а де газету чи лопух.

У нас 30 лет продолжалось разрушение промышленности. Без войны до 2022 (только не надо мне говорить о войне с 2014. Да была, но страна в целом этого практически не ощущала).

Вы полностью игнорируете аргументы и переводите разговор на другое.

брехня. але тут ми починаємо грати в гру - а хто ж бреше. й з брехуном важко грати.

Как пример. Вы написали о вине и водке, я ответил, Вы не признали ошибку, а тут же перевели разговор на пиво.

окремо спитаю - яку помилку? що якість вина та горілки тоді й зараз - зовсім різна? так може вам це треба визнати. пиво просто більш наглядніше. але якість так, цифрами важко довести. вибачте, але чим старші люди - тим смачніше ковбаса та морозиво в СРСР - психологія

О мясе Вы рассказали о Бразилии и круглогодичном выпасе, я Вам ответил и привёл цифры импорта в Украину из Дании, Польши и Нидерландов. Вы тут же переобулись и перевели разговор на скорость роста. В Польше коровы растут быстрее? И свиньи в перечисленных странах тоже, наверное, растут ударными темпами. Хотя, допускаю, что так и есть благодаря лучшим технологиям и породам. Но Вы же утверждаете, что у нас с/х идёт вперёд семимильными шагами. Где они?

ще раз, оскільки ви трохи нахабно навішуєте на мене ярлики, - я не перевзуваюсь

уважно читайте, що я пишу. якщо щось незрозуміло, перепитайте. Бразилія - це припущення. строки вирощування худоби - це факт, тому спочатку птиця, потім свині, потім корови. по європейським країнам - я назвав вам ще одну важливу причину - субсидії - не помітили? яке саме співвідношення впливу дотацій чи економічної доцільності - це треба окреме дослідження.

Я Вам писал, приведите цифры роста урожайности хотя бы процентов на 20 за 30 лет. Это немного при Ваших утверждениях об отсталости с/х в Союзе (что, признаЮ, в общем вполне справедливо). Если такое увижу, тут же признАю, что ошибался и с/х, действительно, добилось успехов. Но, видимо, Вы таких цифр не нашли и, к сожалению, не найдёте. Просто потому, что их нет.

як би я щось комусь доводив, я би показав би - дивись врожайність така, тому зростання лише екстенсивне (але це те ж зростання). а так збільшення збору зерна з 50 до 80 млн т при одній й тій же площі землі - десь біля 15 млн га - недостатньо, дайте ще інфо, а потім ще скажете - а покажіть, яка клейковина у зерна



олія - випала з обговорення, бо явний успіх. рослинництво - міфічна врожайність, просто кількість не задовольняє. але СРСР чогось не міг таку кількість - треба було трактори робити, навіщо те зерно.



про харчові промисловість - теж мовчок. але тут більше якість. але схоже вже дехто забув якість ковбаси (та й всього іншого) за часів СРСР та зараз.

тому визнайте розвиток є. й далі буде

Визнати я обязан только потому, что Вам так хочется?

Розвиток есть во всем мире, даже в Африке. Даже там уже есть интернет и мобильная сыязь и, наверное, ещё многое. Но за 30 лет это не розвиток. Мы пока не догоняем развитые страны, а всё больше отстаём. Хорошо видно, если сравнивать хотя бы с Польшей. Визнати я обязан только потому, что Вам так хочется?Розвиток есть во всем мире, даже в Африке. Даже там уже есть интернет и мобильная сыязь и, наверное, ещё многое. Но за 30 лет это не розвиток. Мы пока не догоняем развитые страны, а всё больше отстаём. Хорошо видно, если сравнивать хотя бы с Польшей.

визнати, тому що розвиток в сільському господарстві є.



те, що розвиваємося не так швидко, як розвинені країни? погоджусь бо до цього 70 років будували незрозуміло що, та й декілька разів знищували або всю, або майже всю інтелектуальну еліту. й ще ніхто після СРСР не розвинувся краще.



а як розвиваються досі соціалістичні країни можемо подивитись на прикладі Куби та КНДР як мені подобається, коли пропагандисти починають на всіх інших саме цей ярлик чіпляти - дуже красивий демагогічний прийом.бо я аргументую свої висновки цифрами, але ви їх не бачите, коли вам не вигідно. а вас та ваших прихильників об'єднує лише одно - постійно казати, як в Україні погано.на відміну відя не роблю екстраполяції, він інколи робить дуже сміливі припущеннянавіть не буду витрачати час на радянські успіхи, й ми це з вами не обговорювали. система неефективна, й взагалі не зважає на рівень життя громадян. а хто перший відправив людину в космос чи випробував найбільшу водневу бомбу - такі собі досягнення. більш важливе де використовують туалетний папір, а де газету чи лопух.брехня. але тут ми починаємо грати в гру - а хто ж бреше. й з брехуном важко грати.окремо спитаю - яку помилку? що якість вина та горілки тоді й зараз - зовсім різна? так може вам це треба визнати. пиво просто більш наглядніше. але якість так, цифрами важко довести. вибачте, але чим старші люди - тим смачніше ковбаса та морозиво в СРСР - психологіяще раз, оскільки ви трохи нахабно навішуєте на мене ярлики, - я не перевзуваюсьуважно читайте, що я пишу. якщо щось незрозуміло, перепитайте. Бразилія - це припущення. строки вирощування худоби - це факт, тому спочатку птиця, потім свині, потім корови. по європейським країнам - я назвав вам ще одну важливу причину - субсидії - не помітили? яке саме співвідношення впливу дотацій чи економічної доцільності - це треба окреме дослідження.як би я щось комусь доводив, я би показав би - дивись врожайність така, тому зростання лише екстенсивне (але це те ж зростання). а так збільшення збору зерна з 50 до 80 млн т при одній й тій же площі землі - десь біля 15 млн га - недостатньо, дайте ще інфо, а потім ще скажете - а покажіть, яка клейковина у зернаолія - випала з обговорення, бо явний успіх. рослинництво - міфічна врожайність, просто кількість не задовольняє. але СРСР чогось не міг таку кількість - треба було трактори робити, навіщо те зерно.про харчові промисловість - теж мовчок. але тут більше якість. але схоже вже дехто забув якість ковбаси (та й всього іншого) за часів СРСР та зараз.визнати, тому що розвиток в сільському господарстві є.те, що розвиваємося не так швидко, як розвинені країни? погоджусьбо до цього 70 років будували незрозуміло що, та й декілька разів знищували або всю, або майже всю інтелектуальну еліту. й ще ніхто після СРСР не розвинувся краще.а як розвиваються досі соціалістичні країни можемо подивитись на прикладі Куби та КНДР Shaman

Повідомлень: 4102 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 17:35 flyman написав: rjkz написав: flyman написав: там цілий тред емігро-зради:

https://dou.ua/forums/topic/36348/#2672053

був в США з почтаку цього рорку. Приїхав 17-го лютого, повернувся 20-го квітня.

Заїхав по U4U, дуже швидко отримав Work authorization C11 category, виконав всі вимоги щодо медичного обстеження.

Треба сказати, що приїхав я не в самий кращий період.

Знімав житло на Airbnb та несамовито розсилав своє резюме, яке у процессі переробляв декілка разів.

Мав просто неймовірну кількість телефоних скрінінг-інтервью і кожен, кожен!!! рекрутер спитав мене чи маю я візу або грін карту.

А так як я мав тільки EA C11 і більш нічого то тут були такі випадки:

— «Дякую ми Вам перетелефонуємо».

— «А що це таке?» «Ага.» «Нам потрібно проконсультуватися (з босом/юристами/з замовником (якщо це була рекрутенгова компанія).» А через декілька днів: «Вибачте ми не можемо вас найняти».

— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.



Прада ще було одне очне (по Skype) інтервью з MathWorks, ніби все пройшло гаразд, і по скілам, потрібним їм у проект все ок. Але через деякий час, відповіли, що знайшли місцевого кандидата.

До цього ще треба додати що я був готовий на релокейт в будь яке місто/штат, в цей же час коли я був там FB викинув на кисень ще 10 000 співробітників а SVB оголосив про своє банкрутство. там цілий тред емігро-зради:був в США з почтаку цього рорку. Приїхав 17-го лютого, повернувся 20-го квітня.Заїхав по U4U, дуже швидко отримав Work authorization C11 category, виконав всі вимоги щодо медичного обстеження.Треба сказати, що приїхав я не в самий кращий період.Знімав житло на Airbnb та несамовито розсилав своє резюме, яке у процессі переробляв декілка разів.Мав просто неймовірну кількість телефоних скрінінг-інтервью і кожен, кожен!!! рекрутер спитав мене чи маю я візу або грін карту.А так як я мав тільки EA C11 і більш нічого то тут були такі випадки:— «Дякую ми Вам перетелефонуємо».— «А що це таке?» «Ага.» «Нам потрібно проконсультуватися (з босом/юристами/з замовником (якщо це була рекрутенгова компанія).» А через декілька днів: «Вибачте ми не можемо вас найняти».— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.Прада ще було одне очне (по Skype) інтервью з MathWorks, ніби все пройшло гаразд, і по скілам, потрібним їм у проект все ок. Але через деякий час, відповіли, що знайшли місцевого кандидата.До цього ще треба додати що я був готовий на релокейт в будь яке місто/штат, в цей же час коли я був там FB викинув на кисень ще 10 000 співробітників а SVB оголосив про своє банкрутство.



Он - идиот.

1. Ему надо было не распыляться насчет Ю4Ю, а просто говорить, что разрешение на работу есть. Все остальные вопросы - к дворнику в очках, он умный.

2. Надо было браться за первую работу, которую дадут. Хоть и на 110 куе.

Через полгода спокойно нашел-бы другую. Очень смотрят на опыт в США. Если его нет - это одно, если есть - совершенно другое. Так сказать, "две большие разницы" (с).

3. В ай-ти поиск работы не один месяц - нормальное явление. Равно как и переезд.

- бывший работник МС нашел работу через 2,5 месяца рассылки резюме и интервью.

- знакомый, который приехал примерно как и мы, закончил курсы тестировщиков и около года искал работу, работая электриком на стройке. Были предложения из других штатов, но он хотел остаться в НЙ, есго одногруппники получали работу на 100+к сходу.

4. По опыту моего знакомого эксработника МС, даже если у тебя "работа мечты", надо постоянно мониторить рынок труда, рассылать резюме и проходить интервью - всегда может подвернуться работа получше. Я так понял, тут нормально смотрят как на то, что могут уволить в любой момент так и на то, что человек сам может уйти, если найдет что-то лучше.

5. После окончания каледжа (профильного и в США), первая зарплата на тот момент будущего работника МС, покрывала только его рент в другом штате и перелеты на выходные в НЙ, где жила его семья. Полгода проработал на этой работе, после чего получил уже хороший офер в другой компании и перевез семью из НЙ. Он - идиот.1. Ему надо было не распыляться насчет Ю4Ю, а просто говорить, что разрешение на работу есть. Все остальные вопросы - к дворнику в очках, он умный.2. Надо было браться за первую работу, которую дадут. Хоть и на 110 куе.Через полгода спокойно нашел-бы другую. Очень смотрят на опыт в США. Если его нет - это одно, если есть - совершенно другое. Так сказать, "две большие разницы" (с).3. В ай-ти поиск работы не один месяц - нормальное явление. Равно как и переезд.- бывший работник МС нашел работу через 2,5 месяца рассылки резюме и интервью.- знакомый, который приехал примерно как и мы, закончил курсы тестировщиков и около года искал работу, работая электриком на стройке. Были предложения из других штатов, но он хотел остаться в НЙ, есго одногруппники получали работу на 100+к сходу.4. По опыту моего знакомого эксработника МС, даже если у тебя "работа мечты", надо постоянно мониторить рынок труда, рассылать резюме и проходить интервью - всегда может подвернуться работа получше. Я так понял, тут нормально смотрят как на то, что могут уволить в любой момент так и на то, что человек сам может уйти, если найдет что-то лучше.5. После окончания каледжа (профильного и в США), первая зарплата на тот момент будущего работника МС, покрывала только его рент в другом штате и перелеты на выходные в НЙ, где жила его семья. Полгода проработал на этой работе, после чего получил уже хороший офер в другой компании и перевез семью из НЙ.

https://dou.ua/forums/topic/44905/#2682822

В южной калифорнии на семью из 4х человек:

Каждый месяц

— аренда 2bd/2ba площадью 100м^2 $3300, следующий год $3750

— комунальные платежи(вода, канализация, мусор) — $125

— электричество $220-350

— бензин — $200-250

— страховка на 2 машины $160

— мобильная связь и интернет $190

— еда $1000-1500

— кафе и рестораны раза 3-5 в месяц — $200-500

— кредит на одну из машин $1000, но плачу с опережением т.к. проценты конские

— оплата кружков для детей $500



Из не регулярных, но в год набегает

— регистрация машин $700 в год

— замена масла каждые 5к миль $60-80 за год раз 5-6

— пару поездок в год на 4-5 дней на покататься на горных лыжах $1800 безлимитные скипасы + жилье примерно $200-250 в день

— сходить на концерт $50-150 за билет раз 6-8 за год выбираемся



Зарплаты на все не так чтобы хватает, так что хоть и медленно но проедаю наскирдованое в Украине.

Надежда, только что с получением гринки доход увеличится.



===

як колись писав один із активних дописувачів "хі-хі",

і як писав інший "зато діти будуть жити краще" В южной калифорнии на семью из 4х человек:Каждый месяц— аренда 2bd/2ba площадью 100м^2 $3300, следующий год $3750— комунальные платежи(вода, канализация, мусор) — $125— электричество $220-350— бензин — $200-250— страховка на 2 машины $160— мобильная связь и интернет $190— еда $1000-1500— кафе и рестораны раза 3-5 в месяц — $200-500— кредит на одну из машин $1000, но плачу с опережением т.к. проценты конские— оплата кружков для детей $500Из не регулярных, но в год набегает— регистрация машин $700 в год— замена масла каждые 5к миль $60-80 за год раз 5-6— пару поездок в год на 4-5 дней на покататься на горных лыжах $1800 безлимитные скипасы + жилье примерно $200-250 в день— сходить на концерт $50-150 за билет раз 6-8 за год выбираемсяЗарплаты на все не так чтобы хватает, так что хоть и медленно но проедаю наскирдованое в Украине.Надежда, только что с получением гринки доход увеличится.===як колись писав один із активних дописувачів "хі-хі",і як писав інший "зато діти будуть жити краще"



Ну, еще можно вписать походы в казино и продажную любовь.

Рент высоковат, машину можно было подешевле и не в кредит, а в лиз или вообше бу. Менять масло каждые 5 тысяч майлов - дичь.

Большинство расходов +\- как у меня, только я не плачусь в жилетку и аккаунт приростает.

Поездка на неделю в НДж скушала около 2 куе, при этом я не брал отпуск, 2 из 5 дней были за свой счет, это тоже хорошо стоит.

Кроме того, частная школа для одного и тюторинг 700 баксов в месяц для другого.

Через год младший пойдет в мидл к старшему.

Финансовая грамотность должна быть.

Если очки за 300 баксов покупать и 2 раза в месяц в барбершоп, и утренний стакан кофе на ходу за 8 баксов и ...



Я стесняюсь спросить, как у такого аскета не возникли вопросы как он обходится без огорода, закруток и ШРТ? Ну, еще можно вписать походы в казино и продажную любовь.Рент высоковат, машину можно было подешевле и не в кредит, а в лиз или вообше бу. Менять масло каждые 5 тысяч майлов - дичь.Большинство расходов +\- как у меня, только я не плачусь в жилетку и аккаунт приростает.Поездка на неделю в НДж скушала около 2 куе, при этом я не брал отпуск, 2 из 5 дней были за свой счет, это тоже хорошо стоит.Кроме того, частная школа для одного и тюторинг 700 баксов в месяц для другого.Через год младший пойдет в мидл к старшему.Финансовая грамотность должна быть.Если очки за 300 баксов покупать и 2 раза в месяц в барбершоп, и утренний стакан кофе на ходу за 8 баксов и ...Я стесняюсь спросить, как у такого аскета не возникли вопросы как он обходится без огорода, закруток и ШРТ? rjkz

Повідомлень: 15305 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7909 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 17:38 Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: --------------------

ЛАД

Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером". -----------------------

так спитайте у rjkz - міф чи ні? --------------------Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".-----------------------так спитайте у- міф чи ні?

Мне не надо спрашивать, и так знаю.

Формально может, никаких запретов нет. Практически , возможно, один-два примера найти можно и то не уверен. Мне не надо спрашивать, и так знаю.Формально может, никаких запретов нет., возможно, один-два примера найти можно и то не уверен.

прикладів набагато більше, які я знаю й особисто прикладів набагато більше, які я знаю й особисто

"Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы.

Проще привести примеры.

Только учтите, что в сегодняшних США "миллионер" это средний класс, в лучшем случае, высший. Это связано как с ростом благосостояния. так и с девальвацией доллара.

Во время появления высказывания о чистильщике обуви миллион долларов стоил значительно (несравнимо) дороже, чем сейчас.





ЛАД писал(а):

Shaman писал(а):

-----------------

ЛАД писал(а):

.........

Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.

И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".

------------------

але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці.

В реальной жизни во всех войнах нарушались по возможности любые конвенции.

Особенно, в серьёзных.

США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена. писал(а):жизни во всех войнах нарушались по возможности любые конвенции.Особенно, в серьёзных.США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.

ви головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки.

скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи.

це ще за часів СРСР співали:

" У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -

То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.

Трофейная Япония, трофейная Германия:

Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."



доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники ви головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки.скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи.це ще за часів СРСР співали:" У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.Трофейная Япония, трофейная Германия:Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники

Думать Вы можете, что угодно. Этому очень способствует сегодняшнее изучение истории по ютьюбу и современным мифам.

На мій погляд, нельзя в той войне сравнивать Союз и Германию.

Хотя именно воевали все одинаково. В т.ч. и США с Великобританией. Кстати, Дрезден бомбил не Союз.

О том, что нацистская армия была вежливой и культурной, а эсэсовцы были благородными белокурыми рыцарями и, вообще, лучше бы в 45 победил Гитлер и Украина была бы под немецкой оккупацией, я на этом форуме уже слышал.

От Вас не ожидал. Поздравляю, Вам удалось меня удивить.

Очень прошу, не отвечайте на мои посты. "Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы.Проще привести примеры.Только учтите, что в сегодняшних США "миллионер" это средний класс, в лучшем случае, высший. Это связано как с ростом благосостояния. так и с девальвацией доллара.Во время появления высказывания о чистильщике обуви миллион долларов стоил значительно (несравнимо) дороже, чем сейчас.Думать Вы можете, что угодно. Этому очень способствует сегодняшнее изучение истории по ютьюбу и современным мифам.На мій погляд, нельзя в той войне сравнивать Союз и Германию.Хотя именновсе одинаково. В т.ч. и США с Великобританией. Кстати, Дрезден бомбил не Союз.О том, что нацистская армия была вежливой и культурной, а эсэсовцы были благородными белокурыми рыцарями и, вообще, лучше бы в 45 победил Гитлер и Украина была бы под немецкой оккупацией, я на этом форуме уже слышал.От Вас не ожидал. Поздравляю, Вам удалось меня удивить.Очень прошу, не отвечайте на мои посты. ЛАД 2 Повідомлень: 25525 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 17:41 ЛАД написав: Hotab написав: Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло) Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло)

Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?

Но Вы до сих пор летаете на советских вертолётах.

The_Rebel правильно написал, что Ланос для своего времени был вполне неплох.

40-50 лет назад Т-150 тоже был неплохой трактор. Просто он был нужен для колхозных полей, а не для фермерских кусочков.

Но честно говоря, не берусь в отличие от экономистов судить, почему покупают б/у-шные Джон Диры, которые даже б/у стоят очень прилично, и не покупают ХТЗ-вские тракторы. Возможно, например, лучшие условия оплаты покупки, может, ещё что.

Жигули всё же хорошо покупали до последнего времени, хотя они хуже Мерседеса.

Холодильники Снайге и Норд тоже покупали.

А своё производство надо всё же хоть немного защищать. Не запретительными методами, но всё же. И Европа этим вполне занимается, в отличие от нас.

Да и вообще, государство не должно полностью самоустраняться от развития промышленности. В Союзе это делалось слишком жёстко - всё решало государство, сейчас другая крайность - государство вообще ничего не делает. Мы живём не в 18 и даже не в 19 веке. Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?Но Вы до сих пор летаете на советских вертолётах.правильно написал, что Ланос для своего времени был вполне неплох.40-50 лет назад Т-150 тоже был неплохой трактор. Просто он был нужен для колхозных полей, а не для фермерских кусочков.Но честно говоря, не берусь в отличие от экономистов, почему покупают б/у-шные Джон Диры, которые даже б/у стоят очень прилично, и не покупают ХТЗ-вские тракторы. Возможно, например, лучшие условия оплаты покупки, может, ещё что.Жигули всё же хорошо покупали до последнего времени, хотя они хуже Мерседеса.Холодильники Снайге и Норд тоже покупали.А своё производство надо всё же хоть немного защищать. Не запретительными методами, но всё же. И Европа этим вполне занимается, в отличие от нас.Да и вообще, государство не должно полностью самоустраняться от развития промышленности. В Союзе это делалось слишком жёстко -решало государство, сейчас другая крайность - государство вообще ничего не делает. Мы живём не в 18 и даже не в 19 веке.

я не оцінюю, а констатую факт - українські селяни купують імпортну техніку. правильно використовуйте російську мову. а якщо вам потрібна оцінка, то вона банальна - це якість. на відміну від Ланосу, який якщо поломається, то людина поїде на транспорті, то якщо зламається трактор під час сіву - це прямі втрати, бо чекати часу немає.



й підкажіть, як змусити класичного пострадянського робітника, що якщо він бачить раковину у деталі, щоб він її відкладав, а не ставив у трактор? руки рубати?



те, що ви пропонуєте під назвою захист, - це субсидії? Біларусь пішла цим шляхом, за рахунок дешевих енергоносіїв з Раши, субсидує й МТЗ, й МАЗ. субсидії закінчаться - виробництва стануть дуже скоро.



бо коли вас питаєш, як саме треба захищати своє виробництво - ви ж не відповідаєте. якось. є декілька засобів, але ви про них не кажете.



держава дуже поганий власник - доведено багатьма країнами. це як приклад, чому все зруйнувалося? - бо залишилось у власності держави. а все продавати - ви б перші кричали - не можна продавати, "народное достояние" я не оцінюю, а констатую факт - українські селяни купують імпортну техніку. правильно використовуйте російську мову. а якщо вам потрібна оцінка, то вона банальна - це якість. на відміну від Ланосу, який якщо поломається, то людина поїде на транспорті, то якщо зламається трактор під час сіву - це прямі втрати, бо чекати часу немає.й підкажіть, як змусити класичного пострадянського робітника, що якщо він бачить раковину у деталі, щоб він її відкладав, а не ставив у трактор? руки рубати?те, що ви пропонуєте під назвою захист, - це субсидії? Біларусь пішла цим шляхом, за рахунок дешевих енергоносіїв з Раши, субсидує й МТЗ, й МАЗ. субсидії закінчаться - виробництва стануть дуже скоро.бо коли вас питаєш, як саме треба захищати своє виробництво - ви ж не відповідаєте. якось. є декілька засобів, але ви про них не кажете.держава дуже поганий власник - доведено багатьма країнами. це як приклад, чому все зруйнувалося? - бо залишилось у власності держави. а все продавати - ви б перші кричали - не можна продавати, "народное достояние" Shaman

Повідомлень: 4102 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1133113411351136 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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