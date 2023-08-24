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#<1 ... 1134113511361137 Додано: Чет 24 сер, 2023 19:24 Shaman написав: ............

бо коли вас питаєш, як саме треба захищати своє виробництво - ви ж не відповідаєте. якось. є декілька засобів, але ви про них не кажете.



держава дуже поганий власник - доведено багатьма країнами. це як приклад, чому все зруйнувалося? - бо залишилось у власності держави. а все продавати - ви б перші кричали - не можна продавати, "народное достояние" ............бо коли вас питаєш, як саме треба захищати своє виробництво - ви ж не відповідаєте. якось. є декілька засобів, але ви про них не кажете.держава дуже поганий власник - доведено багатьма країнами. це як приклад, чому все зруйнувалося? - бо залишилось у власності держави. а все продавати - ви б перші кричали - не можна продавати, "народное достояние"

Простите, кто из нас экономист?

По легенде, вроде, Вы.

Так, может, это я Вам могу/должен задавать такие вопросы?

Есть много методов - и таможенное регулирование, и кредитование предприятий, и кредитование потребителей, и др.

Например, работа дипломатов, которых можно обязать искать рынки сбыта и оценивать их работу по этому показателю. Я приводил цитату, где говорилось о том, что рост урожаев кукурузы объясняется достаточно просто - нашли рынки сбыта. Не знаю, чья это заслуга, но я бы этих людей наградил по максимуму, гораздо больше, чем руководство Нафтогаза.

О госсобственности.

Во многих странах во время кризисов национализировали или прибегали к различным способам госрегулирования промышленности. Это делали и США при Рузвельте, и Англия после войны (посмотрите, например, https://ozlib.com/913523/ekonomika/velikobritaniya - без подробностей, очень коротенько и просто). У нас в 90-е был суперкризис, вероятно, сильнее Великой депрессии в США. А мы в это время начали продавать предприятия. Точнее, даже не продавать, а просто отдали их непонятно кому.

Кстати, для меня было неожиданностью узнать, что "Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях". При этом "Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %".

Понимаю, что Норвегия несколько особый случай, но тем не менее. И при том, что они добывают нефть и газ

При высоких запасах углеводородов, внутреннее потребление всей электроэнергии в Норвегии на 95 % покрывается гидростанциями, дополнительно строятся только ветряные электростанции (она наращивает мощности ВИЭ, которые обеспечат стране возможность полнее участвовать в будущей энергетической системе Европы)[12]. Генерация повседневно превышает потребление, но излишки мощностей направляются на пополнение уровня воды в резервуарах ГЭС, что обеспечивает стабильность нагрузки генераторов ГЭС при перепадах спроса потребителей.



В 2013 году потребление первичных энергоресурсов составило 45,0 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых 65,0 % пришлось на гидроэнергию, 24,0 % — на нефть, 8,9 % — на природный газ, 1,6 % — на уголь, 1,1 % на иные возобновляемые источники[13].

Все цитаты из статьи Вики "Экономика Норвегии".

Во Франции большая доля государственного сектора в экономике (до 57%) - https://www.dsnews.ua/strana_pod_kllyuch/ekonomika-po-frantsuzski-kogda-gossobstvennost-ne-protivorechit-25062018220000 .Франция, возможно, не лучший образец, но тем не менее.

Методы и способы управления экономикой, направления развития как раз должны предлагать экономисты, а не инженеры или физики. Понимаю, что их у нас не было в 90-е, нет и сегодня. Есть много методов - и таможенное регулирование, и кредитование предприятий, и кредитование потребителей, и др.Например, работа дипломатов, которых можно обязать искать рынки сбыта и оценивать их работу по этому показателю. Я приводил цитату, где говорилось о том, что рост урожаев кукурузы объясняется достаточно просто - нашли рынки сбыта. Не знаю, чья это заслуга, но я бы этих людей наградил по максимуму, гораздо больше, чем руководство Нафтогаза.О госсобственности.Во многих странах во время кризисовили прибегали к различным способам госрегулирования промышленности. Это делали и США при Рузвельте, и Англия после войны (посмотрите, например,- без подробностей, очень коротенько и просто). У нас в 90-е был суперкризис, вероятно, сильнее Великой депрессии в США. А мы в это время начали продавать предприятия. Точнее, даже не продавать, а просто отдали их непонятно кому.Кстати, для меня было неожиданностью узнать, что "Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях". При этом "Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %".Понимаю, что Норвегия несколько особый случай, но тем не менее. И при том, что они добывают нефть и газВсе цитаты из статьи Вики "Экономика Норвегии".Во Франции большая доля государственного сектора в экономике (до 57%) -.Франция, возможно, не лучший образец, но тем не менее.Методы и способы управления экономикой, направления развития как раз должны предлагать экономисты, а не инженеры или физики. Понимаю, что их у нас не было в 90-е, нет и сегодня. ЛАД 2 Повідомлень: 25529 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4745 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 19:39 ЛАД написав: "Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы.

Проще привести примеры. "Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы.Проще привести примеры.

приклади людей, які заробили гроші? може ще з адресами?

хочаб, чимала частина форуму

але я вам вірю, що серед ваших знайомих таких немає

Shaman писал(а):

ви головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки.

скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи.

це ще за часів СРСР співали:

" У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -

То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.

Трофейная Япония, трофейная Германия:

Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."



доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники писал(а):ви головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки.скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи.це ще за часів СРСР співали:" У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.Трофейная Япония, трофейная Германия:Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники

Думать Вы можете, что угодно. Этому очень способствует сегодняшнее изучение истории по ютьюбу и современным мифам.

На мій погляд, нельзя в той войне сравнивать Союз и Германию.

Хотя именно воевали все одинаково. В т.ч. и США с Великобританией. Кстати, Дрезден бомбил не Союз.

О том, что нацистская армия была вежливой и культурной, а эсэсовцы были благородными белокурыми рыцарями и, вообще, лучше бы в 45 победил Гитлер и Украина была бы под немецкой оккупацией, я на этом форуме уже слышал.

От Вас не ожидал. Поздравляю, Вам удалось меня удивить.

Очень прошу, не отвечайте на мои посты. Думать Вы можете, что угодно. Этому очень способствует сегодняшнее изучение истории по ютьюбу и современным мифам.На мій погляд, нельзя в той войне сравнивать Союз и Германию.Хотя именновсе одинаково. В т.ч. и США с Великобританией. Кстати, Дрезден бомбил не Союз.О том, что нацистская армия была вежливой и культурной, а эсэсовцы были благородными белокурыми рыцарями и, вообще, лучше бы в 45 победил Гитлер и Украина была бы под немецкой оккупацией, я на этом форуме уже слышал.От Вас не ожидал. Поздравляю, Вам удалось меня удивить.Очень прошу, не отвечайте на мои посты.

я написав лише про вермахт, а все інше ви знову додали від себе. й відповідайте тому, хто вам таке сказав. хоча на початку в СС такі так, відбирали найкращих (з тих, хто розділяв такі погляди). перемога Німеччині - це було б погано, бо людожерська ідеологія. як й сучасна Раша.



наскільки я знаю, вермахт за підсумками трибуналу не був звинувачено. під це попали ці СС, СД та гестапо. ваффен СС теж не був визнаний винним.



а знаєте, чому вам порівняння не подобається? бо якщо замінити Німеччина на Раша, а СРСР на Україна - все стає дуже зрозумілим. але не для вас. ви досі не можете/не хотіти визнати, що Раша підходить чи дійшла до стадії нацистської країни, що її війна проти Україна містить геноцид...

як так, носії такої культури й таке творять...

а ось так, немає там вже носіїв культури...

Німеччина визнала свою вину в нацистській ідеології - й стала нормальною країною, а в Раші навпаки, поки що пестують.



й що робити з Німеччиною, питань не було. й з Рашею таке зроблять... це буде страждання для російського народу - будемо співчувати й напевне навіть годувати, але через рів з крокодилами

хто перший відправив людину в космос чи випробував найбільшу водневу бомбу - такі собі досягнення. більш важливе де використовують туалетний папір, а де газету чи лопух.

тут недавно обсуждали стремление к потреблению и роль продажников, которых Вы так превозносите.

Что-то мне кажется, что для человечества важнее космос и наука, чем туалетная бумага. Для Вас наоборот - Ваше право. Я больше полжизни подтирался, простите, газеткой, ничего, не умер, как видите.

А с Вашими продажниками посмотрим, что будет лет через 10-20. Я это уже вряд ли увижу, но Вам сочувствую. тут недавно обсуждали стремление к потреблению и роль продажников, которых Вы так превозносите.Что-то мне кажется, что для человечества важнее космос и наука, чем туалетная бумага. Для Вас наоборот - Ваше право. Я больше полжизни подтирался, простите, газеткой, ничего, не умер, как видите.А с Вашими продажниками посмотрим, что будет лет через 10-20. Я это уже вряд ли увижу, но Вам сочувствую.

знову перекручуєте. космос важливий.



але я кажу про те, що спочатку забезпечимо людей туалетним папером, а потім вже будемо розмовляти про ракети. так роблять розвинені країни.



а ті країни, що розвивають ракетні технології через злидні населення - КНДР, Іран - вони не про космос думають, а як знищити сусідів, їм для цього ракети потрібні



а з приводу відповідей - доки будуть дурниці як погано в Україні, як було добре в СРСР, що не все так однозначно в війні й треба пожаліти хароших руських - вибачте, з цим не на українські форуми - тут не треба приклади людей, які заробили гроші? може ще з адресами?хочаб, чимала частина форумуале я вам вірю, що серед ваших знайомих таких немаєя написав лише про вермахт, а все інше ви знову додали від себе. й відповідайте тому, хто вам таке сказав. хоча на початку в СС такі так, відбирали найкращих (з тих, хто розділяв такі погляди). перемога Німеччині - це було б погано, бо людожерська ідеологія. як й сучасна Раша.наскільки я знаю, вермахт за підсумками трибуналу не був звинувачено. під це попали ці СС, СД та гестапо. ваффен СС теж не був визнаний винним.а знаєте, чому вам порівняння не подобається? бо якщо замінити Німеччина на Раша, а СРСР на Україна - все стає дуже зрозумілим. але не для вас. ви досі не можете/не хотіти визнати, що Раша підходить чи дійшла до стадії нацистської країни, що її війна проти Україна містить геноцид...як так, носії такої культури й таке творять...а ось так, немає там вже носіїв культури...Німеччина визнала свою вину в нацистській ідеології - й стала нормальною країною, а в Раші навпаки, поки що пестують.й що робити з Німеччиною, питань не було. й з Рашею таке зроблять... це буде страждання для російського народу - будемо співчувати й напевне навіть годувати, але через рів з крокодиламизнову перекручуєте. космос важливий.але я кажу про те, що спочатку забезпечимо людей туалетним папером, а потім вже будемо розмовляти про ракети. так роблять розвинені країни.а ті країни, що розвивають ракетні технології через злидні населення - КНДР, Іран - вони не про космос думають, а як знищити сусідів, їм для цього ракети потрібніа з приводу відповідей - доки будуть дурниці як погано в Україні, як було добре в СРСР, що не все так однозначно в війні й треба пожаліти хароших руських - вибачте, з цим не на українські форуми - тут не треба Shaman

Повідомлень: 4105 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 20:13 ЛАД написав: Простите, кто из нас экономист?

По легенде, вроде, Вы.

Так, может, это я Вам могу/должен задавать такие вопросы?[/b]

Есть много методов - и таможенное регулирование, и кредитование предприятий, и кредитование потребителей, и др.

Например, работа дипломатов, которых можно обязать искать рынки сбыта и оценивать их работу по этому показателю. Я приводил цитату, где говорилось о том, что рост урожаев кукурузы объясняется достаточно просто - нашли рынки сбыта. Не знаю, чья это заслуга, но я бы этих людей наградил по максимуму, гораздо больше, чем руководство Нафтогаза.

О госсобственности.

Во многих странах во время кризисов национализировали или прибегали к различным способам госрегулирования промышленности. Это делали и США при Рузвельте, и Англия после войны (посмотрите, например, https://ozlib.com/913523/ekonomika/velikobritaniya - без подробностей, очень коротенько и просто). У нас в 90-е был суперкризис, вероятно, сильнее Великой депрессии в США. А мы в это время начали продавать предприятия. Точнее, даже не продавать, а просто отдали их непонятно кому.

Кстати, для меня было неожиданностью узнать, что "Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях". При этом "Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %".

Понимаю, что Норвегия несколько особый случай, но тем не менее. И при том, что они добывают нефть и газ

При высоких запасах углеводородов, внутреннее потребление всей электроэнергии в Норвегии на 95 % покрывается гидростанциями, дополнительно строятся только ветряные электростанции (она наращивает мощности ВИЭ, которые обеспечат стране возможность полнее участвовать в будущей энергетической системе Европы)[12]. Генерация повседневно превышает потребление, но излишки мощностей направляются на пополнение уровня воды в резервуарах ГЭС, что обеспечивает стабильность нагрузки генераторов ГЭС при перепадах спроса потребителей.



В 2013 году потребление первичных энергоресурсов составило 45,0 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых 65,0 % пришлось на гидроэнергию, 24,0 % — на нефть, 8,9 % — на природный газ, 1,6 % — на уголь, 1,1 % на иные возобновляемые источники[13].

Все цитаты из статьи Вики "Экономика Норвегии".

Во Франции большая доля государственного сектора в экономике (до 57%) - https://www.dsnews.ua/strana_pod_kllyuch/ekonomika-po-frantsuzski-kogda-gossobstvennost-ne-protivorechit-25062018220000 .Франция, возможно, не лучший образец, но тем не менее.

Методы и способы управления экономикой, направления развития как раз должны предлагать экономисты, а не инженеры или физики. Понимаю, что их у нас не было в 90-е, нет и сегодня. Простите, кто из нас экономист?Так, может, это я Вам могу/должен задавать такие вопросы?[/b]Есть много методов - и таможенное регулирование, и кредитование предприятий, и кредитование потребителей, и др.Например, работа дипломатов, которых можно обязать искать рынки сбыта и оценивать их работу по этому показателю. Я приводил цитату, где говорилось о том, что рост урожаев кукурузы объясняется достаточно просто - нашли рынки сбыта. Не знаю, чья это заслуга, но я бы этих людей наградил по максимуму, гораздо больше, чем руководство Нафтогаза.О госсобственности.Во многих странах во время кризисовили прибегали к различным способам госрегулирования промышленности. Это делали и США при Рузвельте, и Англия после войны (посмотрите, например,- без подробностей, очень коротенько и просто). У нас в 90-е был суперкризис, вероятно, сильнее Великой депрессии в США. А мы в это время начали продавать предприятия. Точнее, даже не продавать, а просто отдали их непонятно кому.Кстати, для меня было неожиданностью узнать, что "Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях". При этом "Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %".Понимаю, что Норвегия несколько особый случай, но тем не менее. И при том, что они добывают нефть и газВсе цитаты из статьи Вики "Экономика Норвегии".Во Франции большая доля государственного сектора в экономике (до 57%) -.Франция, возможно, не лучший образец, но тем не менее.Методы и способы управления экономикой, направления развития как раз должны предлагать экономисты, а не инженеры или физики. Понимаю, что их у нас не было в 90-е, нет и сегодня.

що значить за легендою? ви чомусь вирішили, шо я не економіст?

бо коли хтось безпідставно звинувачує інших у брехні - може він сам брехун?



так, я економіст який добре знається на мікроекономіці, де всі більш-менш визначено. а макроекономіка - це зовсім інший розділ, де немає аксіом, але багато теорій, які інколи протирічать одна одній.



стаття про Францію цікава - частково скопійована з Вікіпедії, прям абзацами. 57% доля держави - схоже взято зі стелі, ніяких обґрунтувань. порівняння з націоналізацією в розвинених країнах не підходить. націоналізація можлива, де є приватна власність, а у нас в 90х роках приватної власності взагалі не було.



загалом, я готовий дискутувати, а що треба робити в будь-якій ситуації.

а у вас підхід - все пропало, вже нічого не допоможе. що значить за легендою? ви чомусь вирішили, шо я не економіст?бо коли хтось безпідставно звинувачує інших у брехні - може він сам брехун?так, я економіст який добре знається на мікроекономіці, де всі більш-менш визначено. а макроекономіка - це зовсім інший розділ, де немає аксіом, але багато теорій, які інколи протирічать одна одній.стаття про Францію цікава - частково скопійована з Вікіпедії, прям абзацами. 57% доля держави - схоже взято зі стелі, ніяких обґрунтувань. порівняння з націоналізацією в розвинених країнах не підходить. націоналізація можлива, де є приватна власність, а у нас в 90х роках приватної власності взагалі не було.загалом, я готовий дискутувати, а що треба робити в будь-якій ситуації.а у вас підхід - все пропало, вже нічого не допоможе. Shaman

Повідомлень: 4105 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1134113511361137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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