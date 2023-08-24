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Shaman написав:............ бо коли вас питаєш, як саме треба захищати своє виробництво - ви ж не відповідаєте. якось. є декілька засобів, але ви про них не кажете.
держава дуже поганий власник - доведено багатьма країнами. це як приклад, чому все зруйнувалося? - бо залишилось у власності держави. а все продавати - ви б перші кричали - не можна продавати, "народное достояние"
Простите, кто из нас экономист? По легенде, вроде, Вы. Так, может, это я Вам могу/должен задавать такие вопросы? Есть много методов - и таможенное регулирование, и кредитование предприятий, и кредитование потребителей, и др. Например, работа дипломатов, которых можно обязать искать рынки сбыта и оценивать их работу по этому показателю. Я приводил цитату, где говорилось о том, что рост урожаев кукурузы объясняется достаточно просто - нашли рынки сбыта. Не знаю, чья это заслуга, но я бы этих людей наградил по максимуму, гораздо больше, чем руководство Нафтогаза. О госсобственности. Во многих странах во время кризисов национализировали или прибегали к различным способам госрегулирования промышленности. Это делали и США при Рузвельте, и Англия после войны (посмотрите, например, https://ozlib.com/913523/ekonomika/velikobritaniya - без подробностей, очень коротенько и просто). У нас в 90-е был суперкризис, вероятно, сильнее Великой депрессии в США. А мы в это время начали продавать предприятия. Точнее, даже не продавать, а просто отдали их непонятно кому. Кстати, для меня было неожиданностью узнать, что "Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях". При этом "Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %". Понимаю, что Норвегия несколько особый случай, но тем не менее. И при том, что они добывают нефть и газ
При высоких запасах углеводородов, внутреннее потребление всей электроэнергии в Норвегии на 95 % покрывается гидростанциями, дополнительно строятся только ветряные электростанции (она наращивает мощности ВИЭ, которые обеспечат стране возможность полнее участвовать в будущей энергетической системе Европы)[12]. Генерация повседневно превышает потребление, но излишки мощностей направляются на пополнение уровня воды в резервуарах ГЭС, что обеспечивает стабильность нагрузки генераторов ГЭС при перепадах спроса потребителей.
В 2013 году потребление первичных энергоресурсов составило 45,0 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых 65,0 % пришлось на гидроэнергию, 24,0 % — на нефть, 8,9 % — на природный газ, 1,6 % — на уголь, 1,1 % на иные возобновляемые источники[13].
ЛАД написав:"Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы. Проще привести примеры.
приклади людей, які заробили гроші? може ще з адресами? хочаб, чимала частина форуму але я вам вірю, що серед ваших знайомих таких немає
Shaman писал(а): ви головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки. скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи. це ще за часів СРСР співали: " У тети Зины кофточка с драконами, да змеями - То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия: Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."
доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники
Думать Вы можете, что угодно. Этому очень способствует сегодняшнее изучение истории по ютьюбу и современным мифам. На мій погляд, нельзя в той войне сравнивать Союз и Германию. Хотя именно воевали все одинаково. В т.ч. и США с Великобританией. Кстати, Дрезден бомбил не Союз. О том, что нацистская армия была вежливой и культурной, а эсэсовцы были благородными белокурыми рыцарями и, вообще, лучше бы в 45 победил Гитлер и Украина была бы под немецкой оккупацией, я на этом форуме уже слышал. От Вас не ожидал. Поздравляю, Вам удалось меня удивить. Очень прошу, не отвечайте на мои посты.
я написав лише про вермахт, а все інше ви знову додали від себе. й відповідайте тому, хто вам таке сказав. хоча на початку в СС такі так, відбирали найкращих (з тих, хто розділяв такі погляди). перемога Німеччині - це було б погано, бо людожерська ідеологія. як й сучасна Раша.
наскільки я знаю, вермахт за підсумками трибуналу не був звинувачено. під це попали ці СС, СД та гестапо. ваффен СС теж не був визнаний винним.
а знаєте, чому вам порівняння не подобається? бо якщо замінити Німеччина на Раша, а СРСР на Україна - все стає дуже зрозумілим. але не для вас. ви досі не можете/не хотіти визнати, що Раша підходить чи дійшла до стадії нацистської країни, що її війна проти Україна містить геноцид... як так, носії такої культури й таке творять... а ось так, немає там вже носіїв культури... Німеччина визнала свою вину в нацистській ідеології - й стала нормальною країною, а в Раші навпаки, поки що пестують.
й що робити з Німеччиною, питань не було. й з Рашею таке зроблять... це буде страждання для російського народу - будемо співчувати й напевне навіть годувати, але через рів з крокодилами
хто перший відправив людину в космос чи випробував найбільшу водневу бомбу - такі собі досягнення. більш важливе де використовують туалетний папір, а де газету чи лопух.
тут недавно обсуждали стремление к потреблению и роль продажников, которых Вы так превозносите. Что-то мне кажется, что для человечества важнее космос и наука, чем туалетная бумага. Для Вас наоборот - Ваше право. Я больше полжизни подтирался, простите, газеткой, ничего, не умер, как видите. А с Вашими продажниками посмотрим, что будет лет через 10-20. Я это уже вряд ли увижу, но Вам сочувствую.
знову перекручуєте. космос важливий.
але я кажу про те, що спочатку забезпечимо людей туалетним папером, а потім вже будемо розмовляти про ракети. так роблять розвинені країни.
а ті країни, що розвивають ракетні технології через злидні населення - КНДР, Іран - вони не про космос думають, а як знищити сусідів, їм для цього ракети потрібні
а з приводу відповідей - доки будуть дурниці як погано в Україні, як було добре в СРСР, що не все так однозначно в війні й треба пожаліти хароших руських - вибачте, з цим не на українські форуми - тут не треба
ЛАД написав:Простите, кто из нас экономист? По легенде, вроде, Вы. Так, может, это я Вам могу/должен задавать такие вопросы?[/b] Есть много методов - и таможенное регулирование, и кредитование предприятий, и кредитование потребителей, и др. Например, работа дипломатов, которых можно обязать искать рынки сбыта и оценивать их работу по этому показателю. Я приводил цитату, где говорилось о том, что рост урожаев кукурузы объясняется достаточно просто - нашли рынки сбыта. Не знаю, чья это заслуга, но я бы этих людей наградил по максимуму, гораздо больше, чем руководство Нафтогаза. О госсобственности. Во многих странах во время кризисов национализировали или прибегали к различным способам госрегулирования промышленности. Это делали и США при Рузвельте, и Англия после войны (посмотрите, например, https://ozlib.com/913523/ekonomika/velikobritaniya - без подробностей, очень коротенько и просто). У нас в 90-е был суперкризис, вероятно, сильнее Великой депрессии в США. А мы в это время начали продавать предприятия. Точнее, даже не продавать, а просто отдали их непонятно кому. Кстати, для меня было неожиданностью узнать, что "Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях". При этом "Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %". Понимаю, что Норвегия несколько особый случай, но тем не менее. И при том, что они добывают нефть и газ
При высоких запасах углеводородов, внутреннее потребление всей электроэнергии в Норвегии на 95 % покрывается гидростанциями, дополнительно строятся только ветряные электростанции (она наращивает мощности ВИЭ, которые обеспечат стране возможность полнее участвовать в будущей энергетической системе Европы)[12]. Генерация повседневно превышает потребление, но излишки мощностей направляются на пополнение уровня воды в резервуарах ГЭС, что обеспечивает стабильность нагрузки генераторов ГЭС при перепадах спроса потребителей.
В 2013 году потребление первичных энергоресурсов составило 45,0 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых 65,0 % пришлось на гидроэнергию, 24,0 % — на нефть, 8,9 % — на природный газ, 1,6 % — на уголь, 1,1 % на иные возобновляемые источники[13].
що значить за легендою? ви чомусь вирішили, шо я не економіст? бо коли хтось безпідставно звинувачує інших у брехні - може він сам брехун?
так, я економіст який добре знається на мікроекономіці, де всі більш-менш визначено. а макроекономіка - це зовсім інший розділ, де немає аксіом, але багато теорій, які інколи протирічать одна одній.
стаття про Францію цікава - частково скопійована з Вікіпедії, прям абзацами. 57% доля держави - схоже взято зі стелі, ніяких обґрунтувань. порівняння з націоналізацією в розвинених країнах не підходить. націоналізація можлива, де є приватна власність, а у нас в 90х роках приватної власності взагалі не було.
загалом, я готовий дискутувати, а що треба робити в будь-якій ситуації. а у вас підхід - все пропало, вже нічого не допоможе.