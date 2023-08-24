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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1134113511361137
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:24

  Shaman написав:............
бо коли вас питаєш, як саме треба захищати своє виробництво - ви ж не відповідаєте. якось. є декілька засобів, але ви про них не кажете.

держава дуже поганий власник - доведено багатьма країнами. це як приклад, чому все зруйнувалося? - бо залишилось у власності держави. а все продавати - ви б перші кричали - не можна продавати, "народное достояние" :lol:

Простите, кто из нас экономист?
По легенде, вроде, Вы.
Так, может, это я Вам могу/должен задавать такие вопросы?
Есть много методов - и таможенное регулирование, и кредитование предприятий, и кредитование потребителей, и др.
Например, работа дипломатов, которых можно обязать искать рынки сбыта и оценивать их работу по этому показателю. Я приводил цитату, где говорилось о том, что рост урожаев кукурузы объясняется достаточно просто - нашли рынки сбыта. Не знаю, чья это заслуга, но я бы этих людей наградил по максимуму, гораздо больше, чем руководство Нафтогаза.
О госсобственности.
Во многих странах во время кризисов национализировали или прибегали к различным способам госрегулирования промышленности. Это делали и США при Рузвельте, и Англия после войны (посмотрите, например, https://ozlib.com/913523/ekonomika/velikobritaniya - без подробностей, очень коротенько и просто). У нас в 90-е был суперкризис, вероятно, сильнее Великой депрессии в США. А мы в это время начали продавать предприятия. Точнее, даже не продавать, а просто отдали их непонятно кому.
Кстати, для меня было неожиданностью узнать, что "Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях". При этом "Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %".
Понимаю, что Норвегия несколько особый случай, но тем не менее. И при том, что они добывают нефть и газ
При высоких запасах углеводородов, внутреннее потребление всей электроэнергии в Норвегии на 95 % покрывается гидростанциями, дополнительно строятся только ветряные электростанции (она наращивает мощности ВИЭ, которые обеспечат стране возможность полнее участвовать в будущей энергетической системе Европы)[12]. Генерация повседневно превышает потребление, но излишки мощностей направляются на пополнение уровня воды в резервуарах ГЭС, что обеспечивает стабильность нагрузки генераторов ГЭС при перепадах спроса потребителей.

В 2013 году потребление первичных энергоресурсов составило 45,0 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых 65,0 % пришлось на гидроэнергию, 24,0 % — на нефть, 8,9 % — на природный газ, 1,6 % — на уголь, 1,1 % на иные возобновляемые источники[13].

Все цитаты из статьи Вики "Экономика Норвегии".
Во Франции большая доля государственного сектора в экономике (до 57%) - https://www.dsnews.ua/strana_pod_kllyuch/ekonomika-po-frantsuzski-kogda-gossobstvennost-ne-protivorechit-25062018220000.Франция, возможно, не лучший образец, но тем не менее.
Методы и способы управления экономикой, направления развития как раз должны предлагать экономисты, а не инженеры или физики. Понимаю, что их у нас не было в 90-е, нет и сегодня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:39

  ЛАД написав:"Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы. :)
Проще привести примеры.

приклади людей, які заробили гроші? може ще з адресами? :D
хочаб, чимала частина форуму
але я вам вірю, що серед ваших знайомих таких немає ;)
Shaman писал(а):
ви головне забуваєте сказати, що в когось це система, а в когось окремі випадки.
скажемо по-іншому - за Вашою логікою й СРСР, й Німеччина воювали однаково - хоча за наявністю концтаборів точно однаково. хоча я думаю, що солдати вермахту вели себе в СРСР трохи пристойніше, ніш доблесні радянські воїни, коли дісталися до Європи.
це ще за часів СРСР співали:
" У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -
То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.
Трофейная Япония, трофейная Германия:
Пришла страна Лимония - сплошная чемодания."

доки будете порівнювати непорівнюване - все однакове - розмову будемо вести, бо оцю пропаганду, що всі однакові, як раз просувають авторитарні режими та їх прихильники 8)

Думать Вы можете, что угодно. Этому очень способствует сегодняшнее изучение истории по ютьюбу и современным мифам.
На мій погляд, нельзя в той войне сравнивать Союз и Германию.
Хотя именно воевали все одинаково. В т.ч. и США с Великобританией. Кстати, Дрезден бомбил не Союз.
О том, что нацистская армия была вежливой и культурной, а эсэсовцы были благородными белокурыми рыцарями и, вообще, лучше бы в 45 победил Гитлер и Украина была бы под немецкой оккупацией, я на этом форуме уже слышал.
От Вас не ожидал. Поздравляю, Вам удалось меня удивить.
Очень прошу, не отвечайте на мои посты.

я написав лише про вермахт, а все інше ви знову додали від себе. й відповідайте тому, хто вам таке сказав. хоча на початку в СС такі так, відбирали найкращих (з тих, хто розділяв такі погляди). перемога Німеччині - це було б погано, бо людожерська ідеологія. як й сучасна Раша.

наскільки я знаю, вермахт за підсумками трибуналу не був звинувачено. під це попали ці СС, СД та гестапо. ваффен СС теж не був визнаний винним.

а знаєте, чому вам порівняння не подобається? бо якщо замінити Німеччина на Раша, а СРСР на Україна - все стає дуже зрозумілим. але не для вас. ви досі не можете/не хотіти визнати, що Раша підходить чи дійшла до стадії нацистської країни, що її війна проти Україна містить геноцид...
як так, носії такої культури й таке творять...
а ось так, немає там вже носіїв культури...
Німеччина визнала свою вину в нацистській ідеології - й стала нормальною країною, а в Раші навпаки, поки що пестують.

й що робити з Німеччиною, питань не було. й з Рашею таке зроблять... це буде страждання для російського народу - будемо співчувати й напевне навіть годувати, але через рів з крокодилами
хто перший відправив людину в космос чи випробував найбільшу водневу бомбу - такі собі досягнення. більш важливе де використовують туалетний папір, а де газету чи лопух.

тут недавно обсуждали стремление к потреблению и роль продажников, которых Вы так превозносите.
Что-то мне кажется, что для человечества важнее космос и наука, чем туалетная бумага. Для Вас наоборот - Ваше право. Я больше полжизни подтирался, простите, газеткой, ничего, не умер, как видите.
А с Вашими продажниками посмотрим, что будет лет через 10-20. Я это уже вряд ли увижу, но Вам сочувствую.

знову перекручуєте. космос важливий.

але я кажу про те, що спочатку забезпечимо людей туалетним папером, а потім вже будемо розмовляти про ракети. так роблять розвинені країни.

а ті країни, що розвивають ракетні технології через злидні населення - КНДР, Іран - вони не про космос думають, а як знищити сусідів, їм для цього ракети потрібні

а з приводу відповідей - доки будуть дурниці як погано в Україні, як було добре в СРСР, що не все так однозначно в війні й треба пожаліти хароших руських - вибачте, з цим не на українські форуми - тут не треба 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:13

  ЛАД написав:Простите, кто из нас экономист?
По легенде, вроде, Вы.
Так, может, это я Вам могу/должен задавать такие вопросы?[/b]
Есть много методов - и таможенное регулирование, и кредитование предприятий, и кредитование потребителей, и др.
Например, работа дипломатов, которых можно обязать искать рынки сбыта и оценивать их работу по этому показателю. Я приводил цитату, где говорилось о том, что рост урожаев кукурузы объясняется достаточно просто - нашли рынки сбыта. Не знаю, чья это заслуга, но я бы этих людей наградил по максимуму, гораздо больше, чем руководство Нафтогаза.
О госсобственности.
Во многих странах во время кризисов национализировали или прибегали к различным способам госрегулирования промышленности. Это делали и США при Рузвельте, и Англия после войны (посмотрите, например, https://ozlib.com/913523/ekonomika/velikobritaniya - без подробностей, очень коротенько и просто). У нас в 90-е был суперкризис, вероятно, сильнее Великой депрессии в США. А мы в это время начали продавать предприятия. Точнее, даже не продавать, а просто отдали их непонятно кому.
Кстати, для меня было неожиданностью узнать, что "Норвегия имеет развитую смешанную экономику со значительной долей государственного сектора в стратегических отраслях". При этом "Государственная собственность в Норвегии являлась высокодоходной — в 2006 году те госпредприятия, акции которых котируются на бирже, принесли доход в 30 %".
Понимаю, что Норвегия несколько особый случай, но тем не менее. И при том, что они добывают нефть и газ
При высоких запасах углеводородов, внутреннее потребление всей электроэнергии в Норвегии на 95 % покрывается гидростанциями, дополнительно строятся только ветряные электростанции (она наращивает мощности ВИЭ, которые обеспечат стране возможность полнее участвовать в будущей энергетической системе Европы)[12]. Генерация повседневно превышает потребление, но излишки мощностей направляются на пополнение уровня воды в резервуарах ГЭС, что обеспечивает стабильность нагрузки генераторов ГЭС при перепадах спроса потребителей.

В 2013 году потребление первичных энергоресурсов составило 45,0 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых 65,0 % пришлось на гидроэнергию, 24,0 % — на нефть, 8,9 % — на природный газ, 1,6 % — на уголь, 1,1 % на иные возобновляемые источники[13].

Все цитаты из статьи Вики "Экономика Норвегии".
Во Франции большая доля государственного сектора в экономике (до 57%) - https://www.dsnews.ua/strana_pod_kllyuch/ekonomika-po-frantsuzski-kogda-gossobstvennost-ne-protivorechit-25062018220000.Франция, возможно, не лучший образец, но тем не менее.
Методы и способы управления экономикой, направления развития как раз должны предлагать экономисты, а не инженеры или физики. Понимаю, что их у нас не было в 90-е, нет и сегодня.

що значить за легендою? ви чомусь вирішили, шо я не економіст?
бо коли хтось безпідставно звинувачує інших у брехні - може він сам брехун? ;)

так, я економіст який добре знається на мікроекономіці, де всі більш-менш визначено. а макроекономіка - це зовсім інший розділ, де немає аксіом, але багато теорій, які інколи протирічать одна одній.

стаття про Францію цікава - частково скопійована з Вікіпедії, прям абзацами. 57% доля держави - схоже взято зі стелі, ніяких обґрунтувань. порівняння з націоналізацією в розвинених країнах не підходить. націоналізація можлива, де є приватна власність, а у нас в 90х роках приватної власності взагалі не було.

загалом, я готовий дискутувати, а що треба робити в будь-якій ситуації.
а у вас підхід - все пропало, вже нічого не допоможе.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:59

  ЛАД написав:Союз после 45 был очень сильно разрушен, в т.ч. и (особенно) Украина. Через 30 лет это была уже совсем другая страна.


В точку. Факт что СССР 45го и СССР 75го - это 2 разных СССРа, а ведь между ними всего 30 лет, возраст независимой Украины - упорно игнорируется "новой идеологией", оно и понятно почему.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 21:07

  akurt написав:
  flyman написав:=== як колись писав один із активних дописувачів "хі-хі"

Немає там ніякого "хі-хі".
Фактично все правда і точно. Здається трохи завищені витрати на комуналку. Але може бути...
Я би вніс такі корективи:
- страховка на ОДНЕ авто 160 і більше. То в автора щось поганенько стареньке.
- "еда" - щось дуже скромно, мабуть на курсах Флаймана були - зазвичай витрачають 2000...3000 доларів на місяць. Не харчуватися ж запареною окропом дертю. Хочеться чогось екологічного. Органік. Але може бути і так.

Ну, автор - початківець - навіть не має "грінки" - тому можна погодитися.
А загальний висновок простий до безтями: працюй краще - підвищуй свою кваліфікацію - отримуй більше.
Так що "хі-хі" немає.


Страховка на авто зависит от нескольких факторов, в числе которых локация регистрации (проживания), сколько лет правам, безаварийность вождения и тд.
Например, страховка в НЙ на новичка, мне говорили (почем купил за то продал)около 500 долларов (было?), а моя знакомая в НДж платит 200 долларов за 3 машины.
Что там в Калифорнии и в каком именно селе или городе - надо узнавать.
Понятно, что аварийность в НЙ выше чем в маленьком тихом городке. Риск угона, порчи и тд.
С едой...на нас 4-х, наверное 1200-1500 (сейчас не считаем), по приезду где-то в 700-900 вписыввались.
Есть люди, кто на семью и 4+к в месяц нажирает.
Рестораны... разные бывают.
Можно на 40 долларов зайти пообедать, можно и на 400.
Вопрос финасовой целесообразности. Когда ньюкамер начинает вести себя как техасский миллионер, у которого на огороде нашли нефть, то это о чем-то да говорит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 21:13

  flyman написав:
  rjkz написав:
  барабашов написав:Если хватило сил переехать на 10 часов западнее - почему не продали за что дают на растущем в 17-19годах рынке царский 1500мм кирпич в хорошем месте(и это явно не ЛБ и Вознесенка) и легендарный нежелтеющий АППС?


Личные мотивы в очень лонгтерм.
Такое мало кому подойдет.

Це як люди певної національності, жити їдуть на землю обітовану, а як помирати, то дома.


Получается, что в Израиле жить хорошо, а в Украине - умирать.
"Прилетел очень богатый пожилой еврей в Одессу, его встречает огромная толпа родственников.
На верхней площадке трапа он провозглашает:
-Вот, приехал умереть на родине.
Родственники внизу трапа:
-Ну-у-у-у."
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 22:07

  ЛАД написав:
  akurt написав:Можливо, ця мапа допоможе визначитися…
Зображення

Спасибо, интересная карта.
При этом Англия с Польшей - ліпші друзі, а Германия - "сосиски".

Але ж ми знаєм, куди треба інвестувати для себе а не в оренду (там де дубль пусто на карті).
flyman
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  #<1 ... 1134113511361137
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