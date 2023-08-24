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Откуда у автора статьи данные, чтобы делать какие- либо умозаключения: у миграционной службы Украины данных нет. Зануда сама опросы беженцев делала об их намерениях. Откуда высосана мысль, что жители восточных районов бежали в близлежащие страны, а Киевляне и Львовяне - в Америку и Канаду Ветка- помойка
Интересно, что конкретно Вам не понравилось в статье? Зануда, вообще-то, ссылается на данные УВКБ ООН. Считаете, что они недостаточно достоверные? Возможно. Но других нет. Довоенные данные Госстата о населении Украины да и не только тоже достаточно сомнительные, но за неимением других мы же ими пользуемся. Об Америке и Канаде автор вообще не говорила. Это Вы по ходу придумали? И какая связь между этой статьёй и качеством ветки? Напишите что-нибудь от себя. Не помойное.