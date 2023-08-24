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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1135113611371138
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 02:05

  Wisznia2021 написав:
  ЛАД написав:Довольно большая статья - "Скільки українців не повернуться з-за кордону і чим це загрожує Україні" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c06e1y0lv80o.
........

Откуда у автора статьи данные, чтобы делать какие- либо умозаключения: у миграционной службы Украины данных нет. Зануда сама опросы беженцев делала об их намерениях. Откуда высосана мысль, что жители восточных районов бежали в близлежащие страны, а Киевляне и Львовяне - в Америку и Канаду :D :!: :!:
Ветка- помойка

Интересно, что конкретно Вам не понравилось в статье?
Зануда, вообще-то, ссылается на данные УВКБ ООН. Считаете, что они недостаточно достоверные? Возможно. Но других нет. Довоенные данные Госстата о населении Украины да и не только тоже достаточно сомнительные, но за неимением других мы же ими пользуемся.
Об Америке и Канаде автор вообще не говорила. Это Вы по ходу придумали?
И какая связь между этой статьёй и качеством ветки?
Напишите что-нибудь от себя. Не помойное.
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  #<1 ... 1135113611371138
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