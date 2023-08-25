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Откуда у автора статьи данные, чтобы делать какие- либо умозаключения: у миграционной службы Украины данных нет. Зануда сама опросы беженцев делала об их намерениях. Откуда высосана мысль, что жители восточных районов бежали в близлежащие страны, а Киевляне и Львовяне - в Америку и Канаду Ветка- помойка
Интересно, что конкретно Вам не понравилось в статье? Зануда, вообще-то, ссылается на данные УВКБ ООН. Считаете, что они недостаточно достоверные? Возможно. Но других нет. Довоенные данные Госстата о населении Украины да и не только тоже достаточно сомнительные, но за неимением других мы же ими пользуемся. Об Америке и Канаде автор вообще не говорила. Это Вы по ходу придумали? И какая связь между этой статьёй и качеством ветки? Напишите что-нибудь от себя. Не помойное.
akurt написав:Про школу в США. Зараз обідаємо в ресторації, в компанії дочка батьків, які мешкають в США вже більше 5 років. Дівчина відвідує восьмий клас. 1. Школа починається о 07-15. Закінчується о 13-30. 2. Додому ніяких завдань не задають. 3. Школьники або мають бутерброди, або купують щось в буфеті. 4. Після школи додому хто на ровері, хто на шкільному автобусі, хто на авто… 5. Після занять спортивні секції, в які треба заслужити попасти: досить жорсткий відбір. 6. Вчителі самостійно ділять всіх школьників на три категорії: слабаки, середні, сильні. 7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два.
Еміграція - то для молоді казка. Дорослому - проблема.
1. Начинается в 7.45 у старшего и в 8.15 ам у младшего, заканчивается соответственно 3.00 и 2.20 рм. 2. Заданий многовато домой, старший прибегает домой, быстро делает, чтобы засесть за комп (обязательное условие), младший после школы идет на тьюторинг, в том числе там делает домашку. У старшего некоторые одноклассники с родителями сидят до 11 ночи, родители ругаются, что много заданий и сложные. 3. Питание в школе (и в частной) за счет Сити. Причем в этом году летом в Сити опять решили, что так как летом школьники не ходят в школу, то надо им компенсировать эти обеды. На старшего пришло что-то около 500 долларов и на младшего около 700. Мои крутят носом от школьной еды (кроме пиццы и мороженного), поэтому берут из дома.
4. Так как в НЙ все ходят в те школы, которые относятся к их дистрикту проживания (кроме частных и хайскулз),то обычно школы в пешей доступности. 7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два. Это как ? С нуля и до уровня Шекспира? Я таких вундекиндеров не видел. Или он у нее был и просто появилась легкость и уверенность человека, который долго и хорошо учил, но не был уверен, что сможет применять, а смог. В такое верю.
Особливо вражає різниця у тому, скільки українців перепрофільовуються, щоб знайти роботу, - серед біженців таких вже 11%, тоді як серед переселенців всередині країни – лише 0,2%.
Частково це може пояснюватися тим, що серед переселенців більше літніх людей. Але, зазначають оглядачі, такі розбіжності в цифрах також багато говорять і про загальну налаштованість, і про об’єктивні можливості знайти роботу чи здобути інший фах – в Україні та за кордоном.
Що далі від України живуть біженці, тим меншою є готовність повертатися. При цьому більшість біженців у сусідніх з Україною країнах є вихідцями зі сходу та півдня країни, тоді як в інші країни потрапили більше біженців з Києва та Харкова.
Странный факт:
Серед тих, хто не має надії на повернення, найбільше жителів двох прикордонних областей по різні боки України - майже повністю окупованої Луганської та прикордонної з Польщею Львівської.
А это естественно, уже писали об этом:
Час перебування поза домівкою також має значення. Ті, хто залишив її навесні 2022-го, менш схильні до повернення, ніж ті, хто, наприклад, виїхали восени минулого року
в Німеччині липневе офіційне опитування українських біженців показало, що 44% із них мають намір залишитися в країні на кілька років або назавжди. Це на 5% більше, ніж минулого літа.
“Якщо вже зараз не почати створювати умови для повернення вимушених мігрантів, Україна може втратити до 113 млрд доларів ВВП за 10 років, що також може означати недоотримання близько 45 млрд доларів податкових надходжень”, - каже Дмитро Ливч, керівник аналітичного напрямку Центру економічного відновлення.
Але навіть якщо до України повернуться усі біженці, цього буде недостатньо, аби підтримувати темпи росту ВВП вищі за 7% на рік, а без цього вибратися із повоєнної економічної прірви буде неможливо. За оцінкою мінекономіки, у наступні 10 років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона людей на ринок праці. Деякі українські науковці та експерти вже певний час говорять про можливість залучення на український ринок праці мігрантів з інших країн. Без повернення біженців ця потреба буде ще актуальнішою.
З іншого боку, треба враховувати, що після війни перспектива членства України у ЄС, а відтак, і у європейському ринку праці, є цілком реальною. Тож варто вже зараз замислитися, що дозволить Україні конкурувати на цьому ринку, незалежно від повернення мігрантів.
Дмитро Боярчук взагалі вважає, що міграційна криза під час війни показала недооціненість українських трудових ресурсів, що накопичувалися роками:
"В один момент наша дешева робоча сила у великих масштабах виїхала до країн з високою "капіталізацією" і стала дорогою робочою силою".
І саме під цим кутом, вважає економіст, треба підходити і до повернення біженців, - шукати шляхи, “як конкурувати за нашу, але тепер вже дорогу робочу силу”.
Тому ще до повернення українців з-за кордону, зазначає Дмитро Боярчук, варто було б зробити переоцінку робочої сили в самій Україні і збільшити її вартість.
Не очень понятно, как это практически сделать.
Ну вот так. Раньше владелец партии райЁнов транслировал, что главное - стабильность. "Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату". Теперь ему придется реально платить рабочим на меткомбинатах, а также "трактористам и шахтерам". Люди, выехавшие в забугорье не как туристы, которые не стали ограничиваться социалом, ВДРУГ прозрели, что можно работать и зарабатывать так, чтобы не экономить на еде, что на часовую зарплату можно купить пару качественных кроссовок, а на дневную - полностью одеться. Что не надо целый год откладывать, чтобы съездить в отпуск, что машина - это таки не роскошь, на которую некоторые собирают всю жизнь, а доступное средство передвижения, месяц пользования которой обходится в пару дней работы. Это я реально с месяца 2 назад такой разговор имел.
Да...Так вот...С чего начал... Наши олигархфрены построили свои "импЭрии" на том, что прикарманили, что "все вокруг колхозное, все вокруг ничье", но оно таки малоэффективное и энергозатратное. И единственный фактор получения с этого прибыли - сверхдешевая РАБсила, экономия на безопасности (сколько стоит тонна угля на ахметовских шахтах в человеческих жизнях? Про то, что люди там здоровье свое оставляют - вообще молчу.) Теперь надо нанимать немцев и швейцарцев, чтобы отстроили заново, но по чтобы это было современное производство. Надо будет платить рабочим 20+ евро в час, если захотят чтобы на них работал условный квалифицированный Петро, а не условный неграмотный Мгумба. Это не укладывается в их парадигму "жизни папанятиям". Поэтому пропаганда из каждого телевизора, интернет ресурса и форума. Это выгодней, чем жить и работать так, как это делают в цивилизованных странах.
Shaman написав:-------------------- ЛАД Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером". ----------------------- так спитайте у rjkz - міф чи ні?
прикладів набагато більше, які я знаю й особисто
"Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы. Проще привести примеры. Только учтите, что в сегодняшних США "миллионер" это средний класс, в лучшем случае, высший. Это связано как с ростом благосостояния. так и с девальвацией доллара. Во время появления высказывания о чистильщике обуви миллион долларов стоил значительно (несравнимо) дороже, чем сейчас.
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Да, в то время, когда появилось высказывание о "чистильщике обуви", недельная зарплата в НЙ у многих была 5 долларов ...в НЕДЕЛЮ (если верить рассказам О.Генри). Но сам по себе термин и легенда его появления, говорит о том, что "чистильщик обуви" вряд-ли когда-то вообще станет миллионером (разве что "если он до этого был миллиардером"(С)). Подразумевается, что "чистильщики обуви" входят когда уже надо выходить, то есть "лузеры", неудачники, те, кто идет с толпой.
beee написав:Я так понял здесь, что нужно: 1. Язык. 2. Образование
Путь с низко квалифицированной работой без языка и образования - путь в никуда.
Начать с нуля - сущий пустяк. Это как с детьми пойти в первый класс. Что может быть проще Осталось выбрать специальность
Язык нужен. Образование - не всегда. Есть несколько сценариев. 1. Каледж-квалифицированная наемная работа белым воротничком-высокие доходы. практически гарантированный "успешный успех" 2. Технические (или иные востребованные) навыки/знания -курсы (как опция)- наемная работа синим или белосиним воротничком или на себя. "Успешный успех" не гарантирован, но вполне возможен. 3. Несколько лет жизни и работы наемным работником, адаптация, предпринимательство. "Успешный успех" не гарантирован, но вполне возможен.
Как пример, девочка из Тернополя (или Хмельницкого, забыл уже), закончила курсы по работе с проблемными детками (на практике они не всегда проблемные), зарплата 80 долларов в час. Язык есть, но не нейтив. Работает по русско/украиноязычным семьям НЙ. Работодатель - Сити, полный набор бенефитов.
rjkz написав:[quote="5613501:beee"]Куда его ехать? Может в Италию?
Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)
А что случилось?
Я себе ставил дэдлайн до осени
Дедлайн чего?
Дэдлайн развития событий с определением будущего страны. Классический военный сценарий. Детям здесь нечего делать 100% от слова совсем. При этом дэдлайн показал четкий срез не столько внешнего, столько внутреннего врага. Ребята, у нас высших судей на взятке ловят с зарплатой 600 тысяч в месяц. У нас министр на куртках наваривают 300%. Надеюсь не потрут. Я перечислил лишь миллионную долю процента обычных фактов из полиц.сводок