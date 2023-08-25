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#<1 ... 1135113611371138 Додано: П'ят 25 сер, 2023 02:05 Wisznia2021 написав: ЛАД написав: Довольно большая статья - "Скільки українців не повернуться з-за кордону і чим це загрожує Україні" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c06e1y0lv80o .

........ Довольно большая статья -........

Откуда у автора статьи данные, чтобы делать какие- либо умозаключения: у миграционной службы Украины данных нет. Зануда сама опросы беженцев делала об их намерениях. Откуда высосана мысль, что жители восточных районов бежали в близлежащие страны, а Киевляне и Львовяне - в Америку и Канаду

Ветка- помойка Откуда у автора статьи данные, чтобы делать какие- либо умозаключения: у миграционной службы Украины данных нет. Зануда сама опросы беженцев делала об их намерениях. Откуда высосана мысль, что жители восточных районов бежали в близлежащие страны, а Киевляне и Львовяне - в Америку и КанадуВетка- помойка

Интересно, что конкретно Вам не понравилось в статье?

Зануда, вообще-то, ссылается на данные УВКБ ООН. Считаете, что они недостаточно достоверные? Возможно. Но других нет. Довоенные данные Госстата о населении Украины да и не только тоже достаточно сомнительные, но за неимением других мы же ими пользуемся.

Об Америке и Канаде автор вообще не говорила. Это Вы по ходу придумали?

И какая связь между этой статьёй и качеством ветки?

Напишите что-нибудь от себя. Не помойное. Интересно, что конкретно Вам не понравилось в статье?Зануда, вообще-то, ссылается на данные УВКБ ООН. Считаете, что они недостаточно достоверные? Возможно. Но других нет. Довоенные данные Госстата о населении Украины да и не только тоже достаточно сомнительные, но за неимением других мы же ими пользуемся.Об Америке и Канаде автор вообще не говорила. Это Вы по ходу придумали?И какая связь между этой статьёй и качеством ветки?Напишите что-нибудь от себя. Не помойное. ЛАД 2 Повідомлень: 25538 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4746 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 06:56 akurt написав: Про школу в США.

Зараз обідаємо в ресторації, в компанії дочка батьків, які мешкають в США вже більше 5 років.

Дівчина відвідує восьмий клас.

1. Школа починається о 07-15. Закінчується о 13-30.

2. Додому ніяких завдань не задають.

3. Школьники або мають бутерброди, або купують щось в буфеті.

4. Після школи додому хто на ровері, хто на шкільному автобусі, хто на авто…

5. Після занять спортивні секції, в які треба заслужити попасти: досить жорсткий відбір.

6. Вчителі самостійно ділять всіх школьників на три категорії: слабаки, середні, сильні.

7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два.



Еміграція - то для молоді казка. Дорослому - проблема. Про школу в США.Зараз обідаємо в ресторації, в компанії дочка батьків, які мешкають в США вже більше 5 років.Дівчина відвідує восьмий клас.1. Школа починається о 07-15. Закінчується о 13-30.2. Додому ніяких завдань не задають.3. Школьники або мають бутерброди, або купують щось в буфеті.4. Після школи додому хто на ровері, хто на шкільному автобусі, хто на авто…5. Після занять спортивні секції, в які треба заслужити попасти: досить жорсткий відбір.6. Вчителі самостійно ділять всіх школьників на три категорії: слабаки, середні, сильні.7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два.Еміграція - то для молоді казка. Дорослому - проблема.

1. Начинается в 7.45 у старшего и в 8.15 ам у младшего, заканчивается соответственно 3.00 и 2.20 рм.

2. Заданий многовато домой, старший прибегает домой, быстро делает, чтобы засесть за комп (обязательное условие), младший после школы идет на тьюторинг, в том числе там делает домашку. У старшего некоторые одноклассники с родителями сидят до 11 ночи, родители ругаются, что много заданий и сложные.

3. Питание в школе (и в частной) за счет Сити. Причем в этом году летом в Сити опять решили, что так как летом школьники не ходят в школу, то надо им компенсировать эти обеды. На старшего пришло что-то около 500 долларов и на младшего около 700. Мои крутят носом от школьной еды (кроме пиццы и мороженного), поэтому берут из дома.



4. Так как в НЙ все ходят в те школы, которые относятся к их дистрикту проживания (кроме частных и хайскулз),то обычно школы в пешей доступности.

7. Англійську опанувала - за її словами - за місяць або два.

Это как ? С нуля и до уровня Шекспира?

Я таких вундекиндеров не видел.

Или он у нее был и просто появилась легкость и уверенность человека, который долго и хорошо учил, но не был уверен, что сможет применять, а смог.

В такое верю.

1. Начинается в 7.45 у старшего и в 8.15 ам у младшего, заканчивается соответственно 3.00 и 2.20 рм.2. Заданий многовато домой, старший прибегает домой, быстро делает, чтобы засесть за комп (обязательное условие), младший после школы идет на тьюторинг, в том числе там делает домашку. У старшего некоторые одноклассники с родителями сидят до 11 ночи, родители ругаются, что много заданий и сложные.3. Питание в школе (и в частной) за счет Сити. Причем в этом году летом в Сити опять решили, что так как летом школьники не ходят в школу, то надо им компенсировать эти обеды. На старшего пришло что-то около 500 долларов и на младшего около 700. Мои крутят носом от школьной еды (кроме пиццы и мороженного), поэтому берут из дома.4. Так как в НЙ все ходят в те школы, которые относятся к их дистрикту проживания (кроме частных и хайскулз),то обычно школы в пешей доступности.7. rjkz

Повідомлень: 15312 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7911 раз. Подякували: 4825 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:25 ЛАД написав: Довольно большая статья - "Скільки українців не повернуться з-за кордону і чим це загрожує Україні" https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c06e1y0lv80o .

Немного цитат.

Особливо вражає різниця у тому, скільки українців перепрофільовуються, щоб знайти роботу, - серед біженців таких вже 11%, тоді як серед переселенців всередині країни – лише 0,2%.



Частково це може пояснюватися тим, що серед переселенців більше літніх людей. Але, зазначають оглядачі, такі розбіжності в цифрах також багато говорять і про загальну налаштованість, і про об’єктивні можливості знайти роботу чи здобути інший фах – в Україні та за кордоном.

Що далі від України живуть біженці, тим меншою є готовність повертатися. При цьому більшість біженців у сусідніх з Україною країнах є вихідцями зі сходу та півдня країни, тоді як в інші країни потрапили більше біженців з Києва та Харкова.

Странный факт:

Серед тих, хто не має надії на повернення, найбільше жителів двох прикордонних областей по різні боки України - майже повністю окупованої Луганської та прикордонної з Польщею Львівської.

А это естественно, уже писали об этом:

Час перебування поза домівкою також має значення. Ті, хто залишив її навесні 2022-го, менш схильні до повернення, ніж ті, хто, наприклад, виїхали восени минулого року

в Німеччині липневе офіційне опитування українських біженців показало, що 44% із них мають намір залишитися в країні на кілька років або назавжди. Це на 5% більше, ніж минулого літа.



“Якщо вже зараз не почати створювати умови для повернення вимушених мігрантів, Україна може втратити до 113 млрд доларів ВВП за 10 років, що також може означати недоотримання близько 45 млрд доларів податкових надходжень”, - каже Дмитро Ливч, керівник аналітичного напрямку Центру економічного відновлення.



Але навіть якщо до України повернуться усі біженці, цього буде недостатньо, аби підтримувати темпи росту ВВП вищі за 7% на рік, а без цього вибратися із повоєнної економічної прірви буде неможливо. За оцінкою мінекономіки, у наступні 10 років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона людей на ринок праці. Деякі українські науковці та експерти вже певний час говорять про можливість залучення на український ринок праці мігрантів з інших країн. Без повернення біженців ця потреба буде ще актуальнішою.

З іншого боку, треба враховувати, що після війни перспектива членства України у ЄС, а відтак, і у європейському ринку праці, є цілком реальною. Тож варто вже зараз замислитися, що дозволить Україні конкурувати на цьому ринку, незалежно від повернення мігрантів.

Дмитро Боярчук взагалі вважає, що міграційна криза під час війни показала недооціненість українських трудових ресурсів, що накопичувалися роками:



"В один момент наша дешева робоча сила у великих масштабах виїхала до країн з високою "капіталізацією" і стала дорогою робочою силою".



І саме під цим кутом, вважає економіст, треба підходити і до повернення біженців, - шукати шляхи, “як конкурувати за нашу, але тепер вже дорогу робочу силу”.



Тому ще до повернення українців з-за кордону, зазначає Дмитро Боярчук, варто було б зробити переоцінку робочої сили в самій Україні і збільшити її вартість .

Не очень понятно, как это практически сделать. Довольно большая статья -Немного цитат.Странный факт:А это естественно, уже писали об этом:



Ну вот так.

Раньше владелец партии райЁнов транслировал, что главное - стабильность.

"Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату".

Теперь ему придется реально платить рабочим на меткомбинатах, а также "трактористам и шахтерам".

Люди, выехавшие в забугорье не как туристы, которые не стали ограничиваться социалом, ВДРУГ прозрели, что можно работать и зарабатывать так, чтобы не экономить на еде, что на часовую зарплату можно купить пару качественных кроссовок, а на дневную - полностью одеться. Что не надо целый год откладывать, чтобы съездить в отпуск, что машина - это таки не роскошь, на которую некоторые собирают всю жизнь, а доступное средство передвижения, месяц пользования которой обходится в пару дней работы.

Это я реально с месяца 2 назад такой разговор имел.



Да...Так вот...С чего начал...

Наши олигархфрены построили свои "импЭрии" на том, что прикарманили, что "все вокруг колхозное, все вокруг ничье", но оно таки малоэффективное и энергозатратное. И единственный фактор получения с этого прибыли - сверхдешевая РАБсила, экономия на безопасности (сколько стоит тонна угля на ахметовских шахтах в человеческих жизнях? Про то, что люди там здоровье свое оставляют - вообще молчу.)

Теперь надо нанимать немцев и швейцарцев, чтобы отстроили заново, но по чтобы это было современное производство. Надо будет платить рабочим 20+ евро в час, если захотят чтобы на них работал условный квалифицированный Петро, а не условный неграмотный Мгумба. Это не укладывается в их парадигму "жизни папанятиям".

Поэтому пропаганда из каждого телевизора, интернет ресурса и форума. Это выгодней, чем жить и работать так, как это делают в цивилизованных странах. Ну вот так.Раньше владелец партии райЁнов транслировал, что главное - стабильность."Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату".Теперь ему придется реально платить рабочим на меткомбинатах, а также "трактористам и шахтерам".Люди, выехавшие в забугорье не как туристы, которые не стали ограничиваться социалом, ВДРУГ прозрели, что можно работать и зарабатывать так, чтобы не экономить на еде, что на часовую зарплату можно купить пару качественных кроссовок, а на дневную - полностью одеться. Что не надо целый год откладывать, чтобы съездить в отпуск, что машина - это таки не роскошь, на которую некоторые собирают всю жизнь, а доступное средство передвижения, месяц пользования которой обходится в пару дней работы.Это я реально с месяца 2 назад такой разговор имел.Да...Так вот...С чего начал...Наши олигархфрены построили свои "импЭрии" на том, что прикарманили, что "все вокруг колхозное, все вокруг ничье", но оно таки малоэффективное и энергозатратное. И единственный фактор получения с этого прибыли - сверхдешевая РАБсила, экономия на безопасности (сколько стоит тонна угля на ахметовских шахтах в человеческих жизнях? Про то, что люди там здоровье свое оставляют - вообще молчу.)Теперь надо нанимать немцев и швейцарцев, чтобы отстроили заново, но по чтобы это было современное производство. Надо будет платить рабочим 20+ евро в час, если захотят чтобы на них работал условный квалифицированный Петро, а не условный неграмотный Мгумба. Это не укладывается в их парадигму "жизни папанятиям".Поэтому пропаганда из каждого телевизора, интернет ресурса и форума. Это выгодней, чем жить и работать так, как это делают в цивилизованных странах. rjkz

Повідомлень: 15312 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7911 раз. Подякували: 4825 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:39 ЛАД написав: Shaman написав: Shaman написав: --------------------

ЛАД

Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером". -----------------------

так спитайте у rjkz - міф чи ні? --------------------Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".-----------------------так спитайте у- міф чи ні?



прикладів набагато більше, які я знаю й особисто прикладів набагато більше, які я знаю й особисто

"Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы.

Проще привести примеры.

Только учтите, что в сегодняшних США "миллионер" это средний класс, в лучшем случае, высший. Это связано как с ростом благосостояния. так и с девальвацией доллара.

Во время появления высказывания о чистильщике обуви миллион долларов стоил значительно (несравнимо) дороже, чем сейчас.





. "Верю", "знаю", "чувствую" - очень сильные аргументы.Проще привести примеры.Только учтите, что в сегодняшних США "миллионер" это средний класс, в лучшем случае, высший. Это связано как с ростом благосостояния. так и с девальвацией доллара.



Да, в то время, когда появилось высказывание о "чистильщике обуви", недельная зарплата в НЙ у многих была 5 долларов ...в НЕДЕЛЮ (если верить рассказам О.Генри).

Но сам по себе термин и легенда его появления, говорит о том, что "чистильщик обуви" вряд-ли когда-то вообще станет миллионером (разве что "если он до этого был миллиардером"(С)).

Подразумевается, что "чистильщики обуви" входят когда уже надо выходить, то есть "лузеры", неудачники, те, кто идет с толпой. Да, в то время, когда появилось высказывание о "чистильщике обуви", недельная зарплата в НЙ у многих была 5 долларов ...в НЕДЕЛЮ (если верить рассказам О.Генри).Но сам по себе термин и легенда его появления, говорит о том, что "чистильщик обуви" вряд-ли когда-то вообще станет миллионером (разве что "если он до этого был миллиардером"(С)).Подразумевается, что "чистильщики обуви" входят когда уже надо выходить, то есть "лузеры", неудачники, те, кто идет с толпой. rjkz

Повідомлень: 15312 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7911 раз. Подякували: 4825 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:44 beee написав: rjkz написав: beee написав: Куда его ехать? Может в Италию?



Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак) Куда его ехать? Может в Италию?Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)



А что случилось? А что случилось? Я себе ставил дэдлайн до осени Я себе ставил дэдлайн до осени



Дедлайн чего? Дедлайн чего? rjkz

Повідомлень: 15312 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7911 раз. Подякували: 4825 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:54 beee написав: Я так понял здесь, что нужно:

1. Язык.

2. Образование



Путь с низко квалифицированной работой без языка и образования - путь в никуда.



Начать с нуля - сущий пустяк. Это как с детьми пойти в первый класс. Что может быть проще

Осталось выбрать специальность Я так понял здесь, что нужно:1. Язык.2. ОбразованиеПуть с низко квалифицированной работой без языка и образования - путь в никуда.Начать с нуля - сущий пустяк. Это как с детьми пойти в первый класс. Что может быть прощеОсталось выбрать специальность



Язык нужен.

Образование - не всегда.

Есть несколько сценариев.

1. Каледж-квалифицированная наемная работа белым воротничком-высокие доходы.

практически гарантированный "успешный успех"

2. Технические (или иные востребованные) навыки/знания -курсы (как опция)- наемная работа синим или белосиним воротничком или на себя.

"Успешный успех" не гарантирован, но вполне возможен.

3. Несколько лет жизни и работы наемным работником, адаптация, предпринимательство.

"Успешный успех" не гарантирован, но вполне возможен.



Как пример, девочка из Тернополя (или Хмельницкого, забыл уже), закончила курсы по работе с проблемными детками (на практике они не всегда проблемные), зарплата 80 долларов в час. Язык есть, но не нейтив. Работает по русско/украиноязычным семьям НЙ. Работодатель - Сити, полный набор бенефитов. Язык нужен.Образование - не всегда.Есть несколько сценариев.1. Каледж-квалифицированная наемная работа белым воротничком-высокие доходы.практически гарантированный "успешный успех"2. Технические (или иные востребованные) навыки/знания -курсы (как опция)- наемная работа синим или белосиним воротничком или на себя."Успешный успех" не гарантирован, но вполне возможен.3. Несколько лет жизни и работы наемным работником, адаптация, предпринимательство."Успешный успех" не гарантирован, но вполне возможен.Как пример, девочка из Тернополя (или Хмельницкого, забыл уже), закончила курсы по работе с проблемными детками (на практике они не всегда проблемные), зарплата 80 долларов в час. Язык есть, но не нейтив. Работает по русско/украиноязычным семьям НЙ. Работодатель - Сити, полный набор бенефитов. rjkz

Повідомлень: 15312 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7911 раз. Подякували: 4825 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:39 beee написав: Я так понял здесь, что нужно:

1. Язык.

2. Образование

Я так понял здесь, что нужно:1. Язык.2. Образование

Из Виннипега, Канада, от парня, который работает на стройке с 3 января 2023:

«Короче, мне нужно английский упорно учить, потому что чувствую, что не хватает знаний для нормального общения». Из Виннипега, Канада, от парня, который работает на стройке с 3 января 2023:«Короче, мне нужно английский упорно учить, потому что чувствую, что не хватает знаний для нормального общения». akurt

Повідомлень: 8227 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1117 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: beee написав: rjkz написав: [quote="5613501:beee"]Куда его ехать? Может в Италию?



Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)



А что случилось? А что случилось? Я себе ставил дэдлайн до осени



Дедлайн чего? Я себе ставил дэдлайн до осениДедлайн чего? Дэдлайн развития событий с определением будущего страны. Классический военный сценарий. Детям здесь нечего делать 100% от слова совсем. При этом дэдлайн показал четкий срез не столько внешнего, столько внутреннего врага. Ребята, у нас высших судей на взятке ловят с зарплатой 600 тысяч в месяц. У нас министр на куртках наваривают 300%.

Надеюсь не потрут. Я перечислил лишь миллионную долю процента обычных фактов из полиц.сводок Дэдлайн развития событий с определением будущего страны. Классический военный сценарий. Детям здесь нечего делать 100% от слова совсем. При этом дэдлайн показал четкий срез не столько внешнего, столько внутреннего врага. Ребята, у нас высших судей на взятке ловят с зарплатой 600 тысяч в месяц. У нас министр на куртках наваривают 300%.Надеюсь не потрут. Я перечислил лишь миллионную долю процента обычных фактов из полиц.сводок beee

Повідомлень: 918 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1135113611371138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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