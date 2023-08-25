Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1136113711381139 Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:47 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед. Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).

Нікого не випускають Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).Нікого не випускають beee

Повідомлень: 920 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:48 fox767676 написав: gonchik74 написав: Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед. Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.



Опять же, без коррупционных схем особо не поездишь Опять же, без коррупционных схем особо не поездишь

Так не треба корупційних схем) У людини з таким пулом нерухомості ( по легенді) немає грошей на бусик 3.5т і ліцензію?))) Так не треба корупційних схем) У людини з таким пулом нерухомості ( по легенді) немає грошей на бусик 3.5т і ліцензію?))) gonchik74

Повідомлень: 412 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:50 akurt написав: Можливо, ця мапа допоможе визначитися…

Можливо, ця мапа допоможе визначитися…

Шось нашв улюблена Румунія не того... Шось нашв улюблена Румунія не того... fox767676 Повідомлень: 659 З нами з: 13.06.20 Подякував: 249 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:50 beee написав: gonchik74 написав: Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед. Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).

Нікого не випускають Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).Нікого не випускають

Не випускають? То до чого розмови про Італію і дедлайн? Поки не випустять - не актуально, бо на момент коли почнуть і умови зміняться ( можливість легального перебування, ціни, тощо) Не випускають? То до чого розмови про Італію і дедлайн? Поки не випустять - не актуально, бо на момент коли почнуть і умови зміняться ( можливість легального перебування, ціни, тощо) gonchik74

Повідомлень: 412 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:52 fox767676 написав: akurt написав: Можливо, ця мапа допоможе визначитися…

Можливо, ця мапа допоможе визначитися…

Шось нашв улюблена Румунія не того... Шось нашв улюблена Румунія не того...

То спеціально, щоб намалювати горизонтальну вісь непомічників від Атлантики до Чорного) То спеціально, щоб намалювати горизонтальну вісь непомічників від Атлантики до Чорного) gonchik74

Повідомлень: 412 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:05 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: beee написав: gonchik74 написав: Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед. Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).

Нікого не випускають

Не випускають? То до чого розмови про Італію і дедлайн? Поки не випустять - не актуально, бо на момент коли почнуть і умови зміняться ( можливість легального перебування, ціни, тощо) Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).Нікого не випускаютьНе випускають? То до чого розмови про Італію і дедлайн? Поки не випустять - не актуально, бо на момент коли почнуть і умови зміняться ( можливість легального перебування, ціни, тощо) В один кінець тільки

Тому і дедлайн В один кінець тількиТому і дедлайн beee

Повідомлень: 920 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:13 Мене там на мапі вище трохи здивувала далека від нас Норвегія:

- як виявилося, надає суттєву військову допомогу;

- досить приємно приймає українських переселенців.

Вчора під час дружньої вечері наш українець розказував, як даремно витратив 3000$ та 1/2 місяці на круїз фіордами Норвегії, так сказав, що Норвегія дуже активно приймає українців і він своїми очами під час зупинки судна та екскурсії в місто бачив нові вулиці з рядами спеціально побудованих для українців будинків.

Але сказав, що особисто він би там жити не хотів: дуже поганий дощовий клімат.

Але люди живуть і мають зарплатню не менше 4000$ на місяць.

Сказав, що в Норвегії багато людей «на заробітках» із Швеції та інших країн: приваблює тимчасова робота з високою зарплатнею. akurt

Повідомлень: 8228 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:50 Північна Європа то "база" fox767676 Повідомлень: 659 З нами з: 13.06.20 Подякував: 249 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:22 beee написав: Я так понял здесь, что нужно:

1. Язык.

2. Образование



Путь с низко квалифицированной работой без языка и образования - путь в никуда.



Начать с нуля - сущий пустяк. Это как с детьми пойти в первый класс. Что может быть проще

Осталось выбрать специальность Я так понял здесь, что нужно:1. Язык.2. ОбразованиеПуть с низко квалифицированной работой без языка и образования - путь в никуда.Начать с нуля - сущий пустяк. Это как с детьми пойти в первый класс. Что может быть прощеОсталось выбрать специальность

Насколько я помню вы не нищий человек. Есть несколько объектов недвиги, воевали с польским банком чтобы ХХХ денег закинуть и тд. Тоесть вы можете без проблем выехать в любую страну Европы и жить там пару лет на сбережения пока освоитесь. Необходимости идти работать на след день кем угодно чтобы выжить у вас нет.

Так что можете свободно выбирать по климату/языку/перспективе работы любую страну. Лично мне пока Испания отлично заходит. Дешево (если сравнивать с Германией/Англией/Францией и другими топ странами Европы), налоги ниже чем там, язык учить по желанию - главное чтобы хоть 1 в семье говорил (у меня это жена), а так ходишь как турист, болтаешь на английском, половина тебя не понимает, но улыбаются, типа турист, что с него взять. По сравнению с Германией где на тебя косятся если не знаешь немецкий - в разы комфортнее. Насколько я помню вы не нищий человек. Есть несколько объектов недвиги, воевали с польским банком чтобы ХХХ денег закинуть и тд. Тоесть вы можете без проблем выехать в любую страну Европы и жить там пару лет на сбережения пока освоитесь. Необходимости идти работать на след день кем угодно чтобы выжить у вас нет.Так что можете свободно выбирать по климату/языку/перспективе работы любую страну. Лично мне пока Испания отлично заходит. Дешево (если сравнивать с Германией/Англией/Францией и другими топ странами Европы), налоги ниже чем там, язык учить по желанию - главное чтобы хоть 1 в семье говорил (у меня это жена), а так ходишь как турист, болтаешь на английском, половина тебя не понимает, но улыбаются, типа турист, что с него взять. По сравнению с Германией где на тебя косятся если не знаешь немецкий - в разы комфортнее. slonomag Повідомлень: 334 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1136113711381139 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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