Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.
Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО). Нікого не випускають
gonchik74 написав:Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.
Опять же, без коррупционных схем особо не поездишь
Так не треба корупційних схем) У людини з таким пулом нерухомості ( по легенді) немає грошей на бусик 3.5т і ліцензію?)))
gonchik74 написав:Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.
Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО). Нікого не випускають
Не випускають? То до чого розмови про Італію і дедлайн? Поки не випустять - не актуально, бо на момент коли почнуть і умови зміняться ( можливість легального перебування, ціни, тощо)
gonchik74 написав:Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.
Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО). Нікого не випускають Не випускають? То до чого розмови про Італію і дедлайн? Поки не випустять - не актуально, бо на момент коли почнуть і умови зміняться ( можливість легального перебування, ціни, тощо)
Мене там на мапі вище трохи здивувала далека від нас Норвегія: - як виявилося, надає суттєву військову допомогу; - досить приємно приймає українських переселенців. Вчора під час дружньої вечері наш українець розказував, як даремно витратив 3000$ та 1/2 місяці на круїз фіордами Норвегії, так сказав, що Норвегія дуже активно приймає українців і він своїми очами під час зупинки судна та екскурсії в місто бачив нові вулиці з рядами спеціально побудованих для українців будинків. Але сказав, що особисто він би там жити не хотів: дуже поганий дощовий клімат. Але люди живуть і мають зарплатню не менше 4000$ на місяць. Сказав, що в Норвегії багато людей «на заробітках» із Швеції та інших країн: приваблює тимчасова робота з високою зарплатнею.
beee написав:Я так понял здесь, что нужно: 1. Язык. 2. Образование
Путь с низко квалифицированной работой без языка и образования - путь в никуда.
Начать с нуля - сущий пустяк. Это как с детьми пойти в первый класс. Что может быть проще Осталось выбрать специальность
Насколько я помню вы не нищий человек. Есть несколько объектов недвиги, воевали с польским банком чтобы ХХХ денег закинуть и тд. Тоесть вы можете без проблем выехать в любую страну Европы и жить там пару лет на сбережения пока освоитесь. Необходимости идти работать на след день кем угодно чтобы выжить у вас нет. Так что можете свободно выбирать по климату/языку/перспективе работы любую страну. Лично мне пока Испания отлично заходит. Дешево (если сравнивать с Германией/Англией/Францией и другими топ странами Европы), налоги ниже чем там, язык учить по желанию - главное чтобы хоть 1 в семье говорил (у меня это жена), а так ходишь как турист, болтаешь на английском, половина тебя не понимает, но улыбаются, типа турист, что с него взять. По сравнению с Германией где на тебя косятся если не знаешь немецкий - в разы комфортнее.