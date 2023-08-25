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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1136113711381139
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:47

Re: Еміграція, заробітчанство

gonchik74 написав:Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.
Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:48

  fox767676 написав:
  gonchik74 написав:Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.


Опять же, без коррупционных схем особо не поездишь

Так не треба корупційних схем) У людини з таким пулом нерухомості ( по легенді) немає грошей на бусик 3.5т і ліцензію?)))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:50

  akurt написав:Можливо, ця мапа допоможе визначитися…
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Шось нашв улюблена Румунія не того...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:50

  beee написав:
gonchik74 написав:Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.
Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).
Нікого не випускають

Не випускають? То до чого розмови про Італію і дедлайн? Поки не випустять - не актуально, бо на момент коли почнуть і умови зміняться ( можливість легального перебування, ціни, тощо)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:52

  fox767676 написав:
  akurt написав:Можливо, ця мапа допоможе визначитися…
Зображення

Шось нашв улюблена Румунія не того...

То спеціально, щоб намалювати горизонтальну вісь непомічників від Атлантики до Чорного)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:05

Re: Еміграція, заробітчанство

gonchik74 написав:
  beee написав:
gonchik74 написав:Ну то роби ремонт в Варшаві, сідай там. Не знаю, які діти. Роззирайся. Злітай в штати, понюхай, так би мовити, повітря. Ще десь поїдь з того, куди хочеться. Бажано пожити пару місяців. Далі приймай рішення і вперед.
Поїдь туди, поїдь сюди)). Єдине куди я можу поїхати вже це на СІЗО).
Нікого не випускають
Не випускають? То до чого розмови про Італію і дедлайн? Поки не випустять - не актуально, бо на момент коли почнуть і умови зміняться ( можливість легального перебування, ціни, тощо)
В один кінець тільки
Тому і дедлайн
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:13

Мене там на мапі вище трохи здивувала далека від нас Норвегія:
- як виявилося, надає суттєву військову допомогу;
- досить приємно приймає українських переселенців.
Вчора під час дружньої вечері наш українець розказував, як даремно витратив 3000$ та 1/2 місяці на круїз фіордами Норвегії, так сказав, що Норвегія дуже активно приймає українців і він своїми очами під час зупинки судна та екскурсії в місто бачив нові вулиці з рядами спеціально побудованих для українців будинків.
Але сказав, що особисто він би там жити не хотів: дуже поганий дощовий клімат.
Але люди живуть і мають зарплатню не менше 4000$ на місяць.
Сказав, що в Норвегії багато людей «на заробітках» із Швеції та інших країн: приваблює тимчасова робота з високою зарплатнею.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:50

Північна Європа то "база"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:22

  beee написав:Я так понял здесь, что нужно:
1. Язык.
2. Образование

Путь с низко квалифицированной работой без языка и образования - путь в никуда.

Начать с нуля - сущий пустяк. Это как с детьми пойти в первый класс. Что может быть проще
Осталось выбрать специальность

Насколько я помню вы не нищий человек. Есть несколько объектов недвиги, воевали с польским банком чтобы ХХХ денег закинуть и тд. Тоесть вы можете без проблем выехать в любую страну Европы и жить там пару лет на сбережения пока освоитесь. Необходимости идти работать на след день кем угодно чтобы выжить у вас нет.
Так что можете свободно выбирать по климату/языку/перспективе работы любую страну. Лично мне пока Испания отлично заходит. Дешево (если сравнивать с Германией/Англией/Францией и другими топ странами Европы), налоги ниже чем там, язык учить по желанию - главное чтобы хоть 1 в семье говорил (у меня это жена), а так ходишь как турист, болтаешь на английском, половина тебя не понимает, но улыбаются, типа турист, что с него взять. По сравнению с Германией где на тебя косятся если не знаешь немецкий - в разы комфортнее.
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