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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1137113811391140
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:54

В один кінець то через Тису
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:01

Re: Еміграція, заробітчанство

fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
beee
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