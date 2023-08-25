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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
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