RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1137113811391140
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:54

В один кінець то через Тису
fox767676
 
Повідомлень: 666
З нами з: 13.06.20
Подякував: 249 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:01

Re: Еміграція, заробітчанство

fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 17.12.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:17

Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.
fox767676
 
Повідомлень: 666
З нами з: 13.06.20
Подякував: 249 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:30

  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь.
Серьезно? Странно. Именно в правоохранительных органах, говорят что нет.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 17.12.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:14

  fox767676 написав:Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.

ты 100%
просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???
Прохожий
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 05.06.13
Подякував: 902 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:15

  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25537
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5097 раз.
Подякували: 4746 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:16

  beee написав:... реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Турки по-честному продали куртки по 29 долларов. Это тогда примерно по 500 лир - это нормальная цена для курточек (джинсы могли стоить примерно 250 лир). Конечно, не зимних.
А вот мальчик-гандболист из Запорожья, которому 27 лет, умудрился продать МО по 81 доллару.
Хороший мальчик.
Это Вы еще не все знаете: в первые недели войны украинская диаспора Анталии собрала очень много чего для бойцов - скупили все в военных магазинах. Отправили. Потом собрали деньги еще и купили 5 бронежилетов, их вызвался отвезти один добрый дядя. Взял уехал телефон отключил - бронежилеты пропали навсегда.
Потому месяц назад уже лично я руководил сбором денег на 2 квадрокоптера - собранные деньги лично со своей карты пересылал армейскому капеллану - купили 2 "птички" и летают уже.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8230
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3243 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:20

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.

ты 100%
просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???


Дай угадаю, ты при камуняках был 100% комсомольский активист-стукачок. И при любой власти-режиме будешь глушить любое мнение не совпадающее с пропагандой.
От таких как вы люди и бегут
fox767676
 
Повідомлень: 666
З нами з: 13.06.20
Подякував: 249 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1137113811391140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (561)
25.08.2023 18:25
Ринок ОВДП (5079)
25.08.2023 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.