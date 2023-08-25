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#<1 ... 1137113811391140 Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:54 В один кінець то через Тису fox767676 Повідомлень: 666 З нами з: 13.06.20 Подякував: 249 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:01 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: В один кінець то через Тису Не пали маршруты)



А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.

Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали. Не пали маршруты)А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали. beee

Повідомлень: 923 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:17 Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра. fox767676 Повідомлень: 666 З нами з: 13.06.20 Подякував: 249 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:30 beee написав: fox767676 написав: В один кінець то через Тису Не пали маршруты)



А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.

Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали. Не пали маршруты)А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏 Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏 Bolt Повідомлень: 2248 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:00 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: beee написав: fox767676 написав: В один кінець то через Тису Не пали маршруты)



А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.

Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали. Не пали маршруты)А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. Серьезно? Странно. Именно в правоохранительных органах, говорят что нет. Серьезно? Странно. Именно в правоохранительных органах, говорят что нет. beee

Повідомлень: 923 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:14 fox767676 написав: Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра. Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо, відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.

ты 100%

просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь??? ты 100%просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь??? Прохожий Повідомлень: 13193 З нами з: 05.06.13 Подякував: 902 раз. Подякували: 1423 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:15 beee написав: fox767676 написав: В один кінець то через Тису Не пали маршруты)



А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.

Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали. Не пали маршруты)А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского. Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского. ЛАД 2 Повідомлень: 25537 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4746 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:16 beee написав: ... реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

... реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Турки по-честному продали куртки по 29 долларов. Это тогда примерно по 500 лир - это нормальная цена для курточек (джинсы могли стоить примерно 250 лир). Конечно, не зимних.

А вот мальчик-гандболист из Запорожья, которому 27 лет, умудрился продать МО по 81 доллару.

Хороший мальчик.

Это Вы еще не все знаете: в первые недели войны украинская диаспора Анталии собрала очень много чего для бойцов - скупили все в военных магазинах. Отправили. Потом собрали деньги еще и купили 5 бронежилетов, их вызвался отвезти один добрый дядя. Взял уехал телефон отключил - бронежилеты пропали навсегда.

Потому месяц назад уже лично я руководил сбором денег на 2 квадрокоптера - собранные деньги лично со своей карты пересылал армейскому капеллану - купили 2 "птички" и летают уже. Турки по-честному продали куртки по 29 долларов. Это тогда примерно по 500 лир - это нормальная цена для курточек (джинсы могли стоить примерно 250 лир). Конечно, не зимних.А вот мальчик-гандболист из Запорожья, которому 27 лет, умудрился продать МО по 81 доллару.Это Вы еще не все знаете: в первые недели войны украинская диаспора Анталии собрала очень много чего для бойцов - скупили все в военных магазинах. Отправили. Потом собрали деньги еще и купили 5 бронежилетов, их вызвался отвезти один добрый дядя. Взял уехал телефон отключил - бронежилеты пропали навсегда.Потому месяц назад уже лично я руководил сбором денег на 2 квадрокоптера - собранные деньги лично со своей карты пересылал армейскому капеллану - купили 2 "птички" и летают уже. akurt

Повідомлень: 8230 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:20 Прохожий написав: fox767676 написав: Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра. Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо, відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.

ты 100%

просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь??? ты 100%просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???



Дай угадаю, ты при камуняках был 100% комсомольский активист-стукачок. И при любой власти-режиме будешь глушить любое мнение не совпадающее с пропагандой.

От таких как вы люди и бегут Дай угадаю, ты при камуняках был 100% комсомольский активист-стукачок. И при любой власти-режиме будешь глушить любое мнение не совпадающее с пропагандой.От таких как вы люди и бегут fox767676 Повідомлень: 666 З нами з: 13.06.20 Подякував: 249 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1137113811391140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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