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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:54
В один кінець то через Тису
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fox767676
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:01
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:17
Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.
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fox767676
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:30
beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏
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Bolt
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:00
Bolt написав: beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь.
Серьезно? Странно. Именно в правоохранительных органах, говорят что нет.
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beee
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:14
fox767676 написав:
Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів"
, відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.
ты 100%
просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:15
beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:16
beee написав:
... реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Турки по-честному продали куртки по 29 долларов. Это тогда примерно по 500 лир - это нормальная цена для курточек (джинсы могли стоить примерно 250 лир). Конечно, не зимних.
А вот мальчик-гандболист из Запорожья, которому 27 лет, умудрился продать МО по 81 доллару.Хороший мальчик.
Это Вы еще не все знаете: в первые недели войны украинская диаспора Анталии собрала очень много чего для бойцов - скупили все в военных магазинах. Отправили. Потом собрали деньги еще и купили 5 бронежилетов, их вызвался отвезти один добрый дядя. Взял уехал телефон отключил - бронежилеты пропали навсегда.
Потому месяц назад уже лично я руководил сбором денег на 2 квадрокоптера - собранные деньги лично со своей карты пересылал армейскому капеллану - купили 2 "птички" и летают уже.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:20
Прохожий написав: fox767676 написав:
Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів"
, відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.
ты 100%
просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???
Дай угадаю, ты при камуняках был 100% комсомольский активист-стукачок. И при любой власти-режиме будешь глушить любое мнение не совпадающее с пропагандой.
От таких как вы люди и бегут
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