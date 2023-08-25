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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1138113911401141>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:54

В один кінець то через Тису
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:01

Re: Еміграція, заробітчанство

fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:17

Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:30

  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь.
Серьезно? Странно. Именно в правоохранительных органах, говорят что нет.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:14

  fox767676 написав:Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.

ты 100%
просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:15

  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:16

  beee написав:... реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Турки по-честному продали куртки по 29 долларов. Это тогда примерно по 500 лир - это нормальная цена для курточек (джинсы могли стоить примерно 250 лир). Конечно, не зимних.
А вот мальчик-гандболист из Запорожья, которому 27 лет, умудрился продать МО по 81 доллару.
Хороший мальчик.
Это Вы еще не все знаете: в первые недели войны украинская диаспора Анталии собрала очень много чего для бойцов - скупили все в военных магазинах. Отправили. Потом собрали деньги еще и купили 5 бронежилетов, их вызвался отвезти один добрый дядя. Взял уехал телефон отключил - бронежилеты пропали навсегда.
Потому месяц назад уже лично я руководил сбором денег на 2 квадрокоптера - собранные деньги лично со своей карты пересылал армейскому капеллану - купили 2 "птички" и летают уже.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:20

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.

ты 100%
просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???


Дай угадаю, ты при камуняках был 100% комсомольский активист-стукачок. И при любой власти-режиме будешь глушить любое мнение не совпадающее с пропагандой.
От таких как вы люди и бегут
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:01

  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Когда функции государства по снабжению армии перенимают волонтеры, по другому и быть не может. Ответственные за снабжение тут же расслабляют булки и начинают воровать на порядок больше.
antey1969
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