|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:43
Bolt написав:
Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏
А что там? Может, на уровне чемоданов с баксами она и есть, но на этом уровне она есть и в США, и в Швейцарии, и где угодно. А так, чтобы на уровне "пересичного" требовали взятку за какой-то документ, разрешение, нарушение ПДД, оценку в вузе - я с таким не сталкивался.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2728
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:21
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏
А что там? Может, на уровне чемоданов с баксами она и есть, но на этом уровне она есть и в США, и в Швейцарии, и где угодно. А так, чтобы на уровне "пересичного" требовали взятку за какой-то документ, разрешение, нарушение ПДД, оценку в вузе - я с таким не сталкивался.
Левые больничные, которые поляки тоже любят брать, наверное за спасибо дают?! 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2249
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:37
ЛАД написав: beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.
То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.
Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15313
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7912 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:39
fox767676 написав:
Дай угадаю
Прохожий написав: fox767676 написав:
Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів"
, відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.
ты 100%
просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???
, ты при камуняках был 100% комсомольский активист-стукачок. И при любой власти-режиме будешь глушить любое мнение не совпадающее с пропагандой.
От таких как вы люди и бегут
угадалка, ты попал своим указательным пальцем прямо...в свое выхлопное отверстие
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13195
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 902 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|