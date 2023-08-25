RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1138113911401141
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:43

  Bolt написав:Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏

А что там? Может, на уровне чемоданов с баксами она и есть, но на этом уровне она есть и в США, и в Швейцарии, и где угодно. А так, чтобы на уровне "пересичного" требовали взятку за какой-то документ, разрешение, нарушение ПДД, оценку в вузе - я с таким не сталкивался.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2728
З нами з: 26.02.18
Подякував: 634 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:21

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Расскажи, как в Польше нет корупциии полякам, вместе посмеетесь. 😏

А что там? Может, на уровне чемоданов с баксами она и есть, но на этом уровне она есть и в США, и в Швейцарии, и где угодно. А так, чтобы на уровне "пересичного" требовали взятку за какой-то документ, разрешение, нарушение ПДД, оценку в вузе - я с таким не сталкивался.

Левые больничные, которые поляки тоже любят брать, наверное за спасибо дают?! 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:37

  ЛАД написав:
  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.


То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.
Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15313
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7912 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:39

  fox767676 написав:
  Прохожий написав:
  fox767676 написав:Ну я вже забив на срачи з рашкованцями, бо ми вже досягли багато їх "стандартів", відкатившись від Європи на десятиліття. Те що відбувається на очах, вже викарбуеться у свідомості надовго, навіть після умовної перемоги та вступу до НАТО у людей буде стрес та недовіра.

ты 100%
просто интересно "полезный идиот" или все таки по методичке работаешь???


Дай угадаю, ты при камуняках был 100% комсомольский активист-стукачок. И при любой власти-режиме будешь глушить любое мнение не совпадающее с пропагандой.
От таких как вы люди и бегут

угадалка, ты попал своим указательным пальцем прямо...в свое выхлопное отверстие :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 13195
З нами з: 05.06.13
Подякував: 902 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1138113911401141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.