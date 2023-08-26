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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:37
ЛАД написав: beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.
То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.
Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 09:57
ЛАД написав: beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского
А турецкая компания оформлена на сына чего то, это тоже на западе нормально?
А приходить на комитет и и врать?
Внушать себе что так везде это ж треш
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beee
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:38
beee написав:
........
А турецкая компания оформлена на сына чего то, это тоже на западе нормально?
А приходить на комитет и и врать?
Внушать себе что так везде это ж треш
Вам напомнить историю с сыном Байдена?
А враньё на комитетах Конгресса вплоть до Президентов США?
Может, сами вспомните, чтобы мне не приходилось тратить время и искать цитаты для подтверждения?
Я, по-моему, где-то писал, что "там" это в основном делается "интеллигентнее", не так откровенно и прямолинейно, как у нас.
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ЛАД
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Додано: Суб 26 сер, 2023 14:47
rjkz написав:
..........
То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.
Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.
Лицензии и сертификации есть и у нас.
И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами.
Понимаю, что к продукции военного назначения требования жёстче и по качеству, и по надёжности, поэтому и стоит она дороже. Так было и в Союзе. Но разница бывает уж слишком велика.
В Союзе тоже не закупали военную продукцию по принципу минимальной стоимости. В первую очередь учитывали боевые характеристики, но и на цену тоже обращали внимание. При прочих равных выбирается более дешёвое (если без коррупции).
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Додано: Суб 26 сер, 2023 15:58
Турцию "трясет" уже неделю: еще два землетрясения произошли на юго-востоке.
В субботу подземные толчки на юго-востоке страны ощущались дважды: магнитудой 3,7 в провинции Адыяман и магнитудой 4,1 в провинции Кахраманмараш. В первом случае очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км, во втором – на глубине 6,9 километра.
"Планы эвакуации Стамбула на случай землетрясения готовы, ведутся работы по укреплению мостов и автомагистралей", – цитирует телеканал NTV министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.
Кроме того, в зоне риска более полутора миллионов квартир, которые находятся в 600 тысячах жилых несейсмостойких домах.
"Шестьсот тысяч домов могут обрушиться из-за вероятного землетрясения в Стамбуле, они будут снесены на первом этапе", – заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки.
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