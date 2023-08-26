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А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300% Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом. Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.
То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой. Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300% Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом. Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали. Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского
А турецкая компания оформлена на сына чего то, это тоже на западе нормально? А приходить на комитет и и врать? Внушать себе что так везде это ж треш
beee написав:........ А турецкая компания оформлена на сына чего то, это тоже на западе нормально? А приходить на комитет и и врать? Внушать себе что так везде это ж треш
Вам напомнить историю с сыном Байдена? А враньё на комитетах Конгресса вплоть до Президентов США? Может, сами вспомните, чтобы мне не приходилось тратить время и искать цитаты для подтверждения? Я, по-моему, где-то писал, что "там" это в основном делается "интеллигентнее", не так откровенно и прямолинейно, как у нас.
rjkz написав:.......... То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой. Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.
Лицензии и сертификации есть и у нас. И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами. Понимаю, что к продукции военного назначения требования жёстче и по качеству, и по надёжности, поэтому и стоит она дороже. Так было и в Союзе. Но разница бывает уж слишком велика. В Союзе тоже не закупали военную продукцию по принципу минимальной стоимости. В первую очередь учитывали боевые характеристики, но и на цену тоже обращали внимание. При прочих равных выбирается более дешёвое (если без коррупции).
Турцию "трясет" уже неделю: еще два землетрясения произошли на юго-востоке. В субботу подземные толчки на юго-востоке страны ощущались дважды: магнитудой 3,7 в провинции Адыяман и магнитудой 4,1 в провинции Кахраманмараш. В первом случае очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км, во втором – на глубине 6,9 километра. "Планы эвакуации Стамбула на случай землетрясения готовы, ведутся работы по укреплению мостов и автомагистралей", – цитирует телеканал NTV министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу. Кроме того, в зоне риска более полутора миллионов квартир, которые находятся в 600 тысячах жилых несейсмостойких домах. "Шестьсот тысяч домов могут обрушиться из-за вероятного землетрясения в Стамбуле, они будут снесены на первом этапе", – заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки.
Для fler є багато про що можна турбуватися: - Fuji island region 4,1 бали; - Off west coast New Zealand 4,3 - Yamaguchi Japan 5,0 - Yamaguchi Japan 4,8 - New Zealand 4,5 - Ngari 4,6 - Afganistan 4,1 - Indonezia 4,7 - Mexico 3,9 - West of Macquarie island 5,0 - Los Animas USA 4,0
Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків. За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах. P.S. Поки писав ці рядки, відбувся землетрус 4,7 бали на Філіппінах (о 18-14).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 26 сер, 2023 18:26, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:И единственный фактор получения с этого прибыли - сверхдешевая РАБсила, экономия на безопасности (сколько стоит тонна угля на ахметовских шахтах в человеческих жизнях? Про то, что люди там здоровье свое оставляют - вообще молчу.)
rjkz написав:Теперь надо нанимать немцев и швейцарцев, чтобы отстроили заново, но по чтобы это было современное производство. Надо будет платить рабочим 20+ евро в час, если захотят чтобы на них работал условный квалифицированный Петро, а не условный неграмотный Мгумба. Это не укладывается в их парадигму "жизни папанятиям".
Металургійне виробництво на момент 2022 року окрім напівмартенівських печей Запоріжсталі було собі цілком таким як у всіх в світі. А рентабельність досягалася низькими витратами на логістику. В середньому з Кривого Рогу у Запоріжжя ЗРС доставити вп'ятеро дешевше аніж з Австралії (250 км до порту), океаном ( 7000 + км) і в Китай (ще в середньому кілька сот кілометрів залізницею або по річках).
akurt написав:Приємно, що fler звернула увагу на Туреччину, яку трясе.
Для fler є багато про що можна турбуватися: ... Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків. За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах.
Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще. Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде.
rjkz написав:.......... То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой. Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.
Лицензии и сертификации есть и у нас. И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами. Понимаю, что к продукции военного назначения требования жёстче и по качеству, и по надёжности, поэтому и стоит она дороже. Так было и в Союзе. Но разница бывает уж слишком велика. В Союзе тоже не закупали военную продукцию по принципу минимальной стоимости. В первую очередь учитывали боевые характеристики, но и на цену тоже обращали внимание. При прочих равных выбирается более дешёвое (если без коррупции).
Вы очень ошибаетесь сравнивая военную продукцию союза и США. В США принцип эффективности, комфорта и максимальной защиты жизни военнослужащего. В союзе ставка делалась на массовость и дешевизну. Не в союзе изобрели кевлар, не в союзе делали танки, в которых не детонировал БК при любом проникающем попадании чего угодно. Сколько моделей обуви было в союзе? Сапоги хромовые офицерские, сапоги кирзовые, берцы одного вида. Я отправлял в ВСУ несколько раз берцы, покупал на сайте tacticalgear.com - какие угодно, за любые деньги. Купил летние среди прочего, они стоят на снабжении армии США, подруга знакомой воевала в Афганистане, очень рекомендовала именно эту модель. Для жары самое оно. https://tacticalgear.com/mcrae-t2-ultra ... yote-brown Вы можете себе представить, чтобы союз по 200 долларов (172+налог) на солдатскую обувь тратил в том-же Афганистане? Да он всю жизнь солдата в 200 долларов не ценил. Броня БТР 80 ...да и БМП 2 не сравнима с броней Бредли. И тд. И в мелочах то-же. Футболки, в которых, если потеешь, то они быстро высыхают и не воняют. Такие-же носки. Каски, которые не простреливаются из ПМ как советские. Бренежилеты намного легче и с намного более высокой степенью защиты. Тактические очки, перчатки, наколенники - в союзе о них кто-то слышал? Портянки и кирзачи - этим все сказано.
Про "Еміграцію, заробітчанство". В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам. Santa Clara (California). Фото надіслано щойно. Rest up, friends, it is a long road!