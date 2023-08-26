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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1138113911401141
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:37

  ЛАД написав:
  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.


То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.
Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 09:57

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского
А турецкая компания оформлена на сына чего то, это тоже на западе нормально?
А приходить на комитет и и врать?
Внушать себе что так везде это ж треш
beee
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:38

  beee написав:........
А турецкая компания оформлена на сына чего то, это тоже на западе нормально?
А приходить на комитет и и врать?
Внушать себе что так везде это ж треш

Вам напомнить историю с сыном Байдена?
А враньё на комитетах Конгресса вплоть до Президентов США?
Может, сами вспомните, чтобы мне не приходилось тратить время и искать цитаты для подтверждения?
Я, по-моему, где-то писал, что "там" это в основном делается "интеллигентнее", не так откровенно и прямолинейно, как у нас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:47

  rjkz написав:..........
То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.
Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.

Лицензии и сертификации есть и у нас.
И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами.
Понимаю, что к продукции военного назначения требования жёстче и по качеству, и по надёжности, поэтому и стоит она дороже. Так было и в Союзе. Но разница бывает уж слишком велика.
В Союзе тоже не закупали военную продукцию по принципу минимальной стоимости. В первую очередь учитывали боевые характеристики, но и на цену тоже обращали внимание. При прочих равных выбирается более дешёвое (если без коррупции).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:58

Турцию "трясет" уже неделю: еще два землетрясения произошли на юго-востоке.
В субботу подземные толчки на юго-востоке страны ощущались дважды: магнитудой 3,7 в провинции Адыяман и магнитудой 4,1 в провинции Кахраманмараш. В первом случае очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км, во втором – на глубине 6,9 километра.
"Планы эвакуации Стамбула на случай землетрясения готовы, ведутся работы по укреплению мостов и автомагистралей", – цитирует телеканал NTV министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.
Кроме того, в зоне риска более полутора миллионов квартир, которые находятся в 600 тысячах жилых несейсмостойких домах.
"Шестьсот тысяч домов могут обрушиться из-за вероятного землетрясения в Стамбуле, они будут снесены на первом этапе", – заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:16

Приємно, що fler звернула увагу на Туреччину, яку трясе.
Якщо і трясе, то від трагічних подій в Україні, яка втратила трьох кваліфікованих пілотів. Трясе із сумом, а не із злорадством:
https://www.sozcu.com.tr/2023/dunya/iki ... _surmanset

Для fler є багато про що можна турбуватися:
- Fuji island region 4,1 бали;
- Off west coast New Zealand 4,3
- Yamaguchi Japan 5,0
- Yamaguchi Japan 4,8
- New Zealand 4,5
- Ngari 4,6
- Afganistan 4,1
- Indonezia 4,7
- Mexico 3,9
- West of Macquarie island 5,0
- Los Animas USA 4,0

Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків.
За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах.
P.S. Поки писав ці рядки, відбувся землетрус 4,7 бали на Філіппінах (о 18-14).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 26 сер, 2023 18:26, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:И единственный фактор получения с этого прибыли - сверхдешевая РАБсила, экономия на безопасности (сколько стоит тонна угля на ахметовских шахтах в человеческих жизнях? Про то, что люди там здоровье свое оставляют - вообще молчу.)

Це - порожні слова.
https://dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2 ... atyzmu.doc
Є звіт про стан виробничого травматизму. Так на вуглевидобуванні смертельних травм менше аніж в АПК.
І це незрівнянні цифри з ДТП.
  rjkz написав:Теперь надо нанимать немцев и швейцарцев, чтобы отстроили заново, но по чтобы это было современное производство. Надо будет платить рабочим 20+ евро в час, если захотят чтобы на них работал условный квалифицированный Петро, а не условный неграмотный Мгумба. Это не укладывается в их парадигму "жизни папанятиям".

Металургійне виробництво на момент 2022 року окрім напівмартенівських печей Запоріжсталі було собі цілком таким як у всіх в світі.
А рентабельність досягалася низькими витратами на логістику. В середньому з Кривого Рогу у Запоріжжя ЗРС доставити вп'ятеро дешевше аніж з Австралії (250 км до порту), океаном ( 7000 + км) і в Китай (ще в середньому кілька сот кілометрів залізницею або по річках).
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:33

  akurt написав:Приємно, що fler звернула увагу на Туреччину, яку трясе.

Для fler є багато про що можна турбуватися:
...
Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків.
За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах.

Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще.
Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:35

  ЛАД написав:
  rjkz написав:..........
То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.
Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.

Лицензии и сертификации есть и у нас.
И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами.
Понимаю, что к продукции военного назначения требования жёстче и по качеству, и по надёжности, поэтому и стоит она дороже. Так было и в Союзе. Но разница бывает уж слишком велика.
В Союзе тоже не закупали военную продукцию по принципу минимальной стоимости. В первую очередь учитывали боевые характеристики, но и на цену тоже обращали внимание. При прочих равных выбирается более дешёвое (если без коррупции).



Вы очень ошибаетесь сравнивая военную продукцию союза и США.
В США принцип эффективности, комфорта и максимальной защиты жизни военнослужащего.
В союзе ставка делалась на массовость и дешевизну.
Не в союзе изобрели кевлар, не в союзе делали танки, в которых не детонировал БК при любом проникающем попадании чего угодно.
Сколько моделей обуви было в союзе?
Сапоги хромовые офицерские, сапоги кирзовые, берцы одного вида.
Я отправлял в ВСУ несколько раз берцы, покупал на сайте tacticalgear.com - какие угодно, за любые деньги. Купил летние среди прочего, они стоят на снабжении армии США, подруга знакомой воевала в Афганистане, очень рекомендовала именно эту модель. Для жары самое оно.
https://tacticalgear.com/mcrae-t2-ultra ... yote-brown
Вы можете себе представить, чтобы союз по 200 долларов (172+налог) на солдатскую обувь тратил в том-же Афганистане?
Да он всю жизнь солдата в 200 долларов не ценил.
Броня БТР 80 ...да и БМП 2 не сравнима с броней Бредли.
И тд.
И в мелочах то-же. Футболки, в которых, если потеешь, то они быстро высыхают и не воняют. Такие-же носки.
Каски, которые не простреливаются из ПМ как советские.
Бренежилеты намного легче и с намного более высокой степенью защиты.
Тактические очки, перчатки, наколенники - в союзе о них кто-то слышал?
Портянки и кирзачи - этим все сказано.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:47

Про "Еміграцію, заробітчанство".
В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.
Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.
Rest up, friends, it is a long road!
Зображення
akurt
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