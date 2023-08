Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1138113911401141 Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:37 ЛАД написав: beee написав: fox767676 написав: В один кінець то через Тису Не пали маршруты)



А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.

Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского. Не знаю, как на Западе, но и у нас, и в РФ закупки для военных нужд (и для армии, и для оборонпрома) делались с очень большой наценкой - с хорошими откатами. Сильно подозреваю, что Запад в этом отношении недалеко ушёл - судя по ценам на всякие мелочи для армии в США, которые знал. Поэтому на меня не производили большого впечатления обвинения в адрес Свинарчука и не это повлияло на мой выбор Зеленского.



То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.

А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.

Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

А приходить на комитет и и врать?

А турецкая компания оформлена на сына чего то, это тоже на западе нормально?

А приходить на комитет и и врать?

Вам напомнить историю с сыном Байдена?

А враньё на комитетах Конгресса вплоть до Президентов США?

Может, сами вспомните, чтобы мне не приходилось тратить время и искать цитаты для подтверждения?

То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.

Лицензии и сертификации есть и у нас.

И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами.

Понимаю, что к продукции военного назначения требования жёстче и по качеству, и по надёжности, поэтому и стоит она дороже. Так было и в Союзе. Но разница бывает уж слишком велика.

В Союзе тоже не закупали военную продукцию по принципу минимальной стоимости. В первую очередь учитывали боевые характеристики, но и на цену тоже обращали внимание. При прочих равных выбирается более дешёвое (если без коррупции). Лицензии и сертификации есть и у нас.И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами.Понимаю, что к продукции военного назначения требования жёстче и по качеству, и по надёжности, поэтому и стоит она дороже. Так было и в Союзе. Но разница бывает уж слишком велика.В Союзе тоже не закупали военную продукцию по принципу минимальной стоимости. В первую очередь учитывали боевые характеристики, но и на цену тоже обращали внимание. При прочих равных выбирается более дешёвое (если без коррупции). ЛАД 2 Повідомлень: 25539 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5097 раз. Подякували: 4746 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 15:58 Турцию "трясет" уже неделю: еще два землетрясения произошли на юго-востоке.

В субботу подземные толчки на юго-востоке страны ощущались дважды: магнитудой 3,7 в провинции Адыяман и магнитудой 4,1 в провинции Кахраманмараш. В первом случае очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км, во втором – на глубине 6,9 километра.

"Планы эвакуации Стамбула на случай землетрясения готовы, ведутся работы по укреплению мостов и автомагистралей", – цитирует телеканал NTV министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.

Кроме того, в зоне риска более полутора миллионов квартир, которые находятся в 600 тысячах жилых несейсмостойких домах.

Якщо і трясе, то від трагічних подій в Україні, яка втратила трьох кваліфікованих пілотів. Трясе із сумом, а не із злорадством:

https://www.sozcu.com.tr/2023/dunya/iki ... _surmanset



Для fler є багато про що можна турбуватися:

- Fuji island region 4,1 бали;

- Off west coast New Zealand 4,3

- Yamaguchi Japan 5,0

- Yamaguchi Japan 4,8

- New Zealand 4,5

- Ngari 4,6

- Afganistan 4,1

- Indonezia 4,7

- Mexico 3,9

- West of Macquarie island 5,0

- Los Animas USA 4,0



Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків.

За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах.

Повідомлень: 8233 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1118 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 18:23 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И единственный фактор получения с этого прибыли - сверхдешевая РАБсила, экономия на безопасности (сколько стоит тонна угля на ахметовских шахтах в человеческих жизнях? Про то, что люди там здоровье свое оставляют - вообще молчу.) И единственный фактор получения с этого прибыли - сверхдешевая РАБсила, экономия на безопасности (сколько стоит тонна угля на ахметовских шахтах в человеческих жизнях? Про то, что люди там здоровье свое оставляют - вообще молчу.)

Це - порожні слова.

https://dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2 ... atyzmu.doc

Є звіт про стан виробничого травматизму. Так на вуглевидобуванні смертельних травм менше аніж в АПК.

І це незрівнянні цифри з ДТП.

rjkz написав: Теперь надо нанимать немцев и швейцарцев, чтобы отстроили заново, но по чтобы это было современное производство. Надо будет платить рабочим 20+ евро в час, если захотят чтобы на них работал условный квалифицированный Петро, а не условный неграмотный Мгумба. Это не укладывается в их парадигму "жизни папанятиям". Теперь надо нанимать немцев и швейцарцев, чтобы отстроили заново, но по чтобы это было современное производство. Надо будет платить рабочим 20+ евро в час, если захотят чтобы на них работал условный квалифицированный Петро, а не условный неграмотный Мгумба. Это не укладывается в их парадигму "жизни папанятиям".

Металургійне виробництво на момент 2022 року окрім напівмартенівських печей Запоріжсталі було собі цілком таким як у всіх в світі.

Для fler є багато про що можна турбуватися:

...

Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків.

Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще.

То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.

Лицензии и сертификации есть и у нас.

И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами.

Понимаю, что к продукции военного назначения требования жёстче и по качеству, и по надёжности, поэтому и стоит она дороже. Так было и в Союзе. Но разница бывает уж слишком велика.

В Союзе тоже не закупали военную продукцию по принципу минимальной стоимости. В первую очередь учитывали боевые характеристики, но и на цену тоже обращали внимание. При прочих равных выбирается более дешёвое (если без коррупции).



Вы очень ошибаетесь сравнивая военную продукцию союза и США.

В США принцип эффективности, комфорта и максимальной защиты жизни военнослужащего.

В союзе ставка делалась на массовость и дешевизну.

Не в союзе изобрели кевлар, не в союзе делали танки, в которых не детонировал БК при любом проникающем попадании чего угодно.

Сколько моделей обуви было в союзе?

Сапоги хромовые офицерские, сапоги кирзовые, берцы одного вида.

Я отправлял в ВСУ несколько раз берцы, покупал на сайте tacticalgear.com - какие угодно, за любые деньги. Купил летние среди прочего, они стоят на снабжении армии США, подруга знакомой воевала в Афганистане, очень рекомендовала именно эту модель. Для жары самое оно.

https://tacticalgear.com/mcrae-t2-ultra ... yote-brown

Вы можете себе представить, чтобы союз по 200 долларов (172+налог) на солдатскую обувь тратил в том-же Афганистане?

Да он всю жизнь солдата в 200 долларов не ценил.

Броня БТР 80 ...да и БМП 2 не сравнима с броней Бредли.

И тд.

И в мелочах то-же. Футболки, в которых, если потеешь, то они быстро высыхают и не воняют. Такие-же носки.

Каски, которые не простреливаются из ПМ как советские.

Бренежилеты намного легче и с намного более высокой степенью защиты.

Тактические очки, перчатки, наколенники - в союзе о них кто-то слышал?

В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.

Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.

Rest up, friends, it is a long road!

