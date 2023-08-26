Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.
Не обязательно микроавтобус (это не самый популярный вариант), можно взять приличных размеров грузовик: Там же можно арендовать различные прицепы, например, для перевозки за этим грузовиком своей машины. И это не обычай, а все лишь один из способов переезда. Можно заказать контейнер. Его на пару дней подвезут к дому, потом перевезут к новому дому и оставят на пару дней для разгрузки. Они тоже бывают разного размера. Можно заказать переезд с участием грузчиков.
Для fler є багато про що можна турбуватися: - Fuji island region 4,1 бали; - Off west coast New Zealand 4,3 - Yamaguchi Japan 5,0 - Yamaguchi Japan 4,8 - New Zealand 4,5 - Ngari 4,6 - Afganistan 4,1 - Indonezia 4,7 - Mexico 3,9 - West of Macquarie island 5,0 - Los Animas USA 4,0
Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків. За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах. P.S. Поки писав ці рядки, відбувся землетрус 4,7 бали на Філіппінах (о 18-14).
Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о Турции. Все-ж понимают, что нигде нет идеала. Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине. Может быть в Швейцарии. Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.
Вы же понимаете, почему я болезненно воспринимаю: человек пишет целенаправлено гадости про ту страну, где я живу. Ни про какую другую. Вот не пишет же про то, что вчера - например - во Львове было 7 воздушных тревог за неполные сутки: вот ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ НИКАК. И прочитайте последнюю фразу в ее тексте с репликой. Там же не все просто. Там целенаправленно. Моя реплика была именно на эту тему: