RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1139114011411142
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 19:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.

Не обязательно микроавтобус (это не самый популярный вариант), можно взять приличных размеров грузовик:
Зображення
Там же можно арендовать различные прицепы, например, для перевозки за этим грузовиком своей машины.
И это не обычай, а все лишь один из способов переезда.
Можно заказать контейнер.
Зображення
Его на пару дней подвезут к дому, потом перевезут к новому дому и оставят на пару дней для разгрузки. Они тоже бывают разного размера.
Можно заказать переезд с участием грузчиков.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7091
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6011 раз.
Подякували: 19631 раз.
 
Профіль
103
55
33
2
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:00

  akurt написав:Приємно, що fler звернула увагу на Туреччину, яку трясе.
Якщо і трясе, то від трагічних подій в Україні, яка втратила трьох кваліфікованих пілотів. Трясе із сумом, а не із злорадством:
https://www.sozcu.com.tr/2023/dunya/iki ... _surmanset

Для fler є багато про що можна турбуватися:
- Fuji island region 4,1 бали;
- Off west coast New Zealand 4,3
- Yamaguchi Japan 5,0
- Yamaguchi Japan 4,8
- New Zealand 4,5
- Ngari 4,6
- Afganistan 4,1
- Indonezia 4,7
- Mexico 3,9
- West of Macquarie island 5,0
- Los Animas USA 4,0

Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків.
За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах.
P.S. Поки писав ці рядки, відбувся землетрус 4,7 бали на Філіппінах (о 18-14).


Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о Турции.
Все-ж понимают, что нигде нет идеала.
Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине.
Может быть в Швейцарии.
Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15315
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7911 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:42

Вы же понимаете, почему я болезненно воспринимаю: человек пишет целенаправлено гадости про ту страну, где я живу. Ни про какую другую. Вот не пишет же про то, что вчера - например - во Львове было 7 воздушных тревог за неполные сутки: вот ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ НИКАК.
И прочитайте последнюю фразу в ее тексте с репликой.
Там же не все просто. Там целенаправленно.
Моя реплика была именно на эту тему:
  rjkz написав:Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8234
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3244 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1139114011411142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, maza5, reus і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1403)
26.08.2023 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.