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akurt написав:В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.
Не обязательно микроавтобус (это не самый популярный вариант), можно взять приличных размеров грузовик: Там же можно арендовать различные прицепы, например, для перевозки за этим грузовиком своей машины. И это не обычай, а все лишь один из способов переезда. Можно заказать контейнер. Его на пару дней подвезут к дому, потом перевезут к новому дому и оставят на пару дней для разгрузки. Они тоже бывают разного размера. Можно заказать переезд с участием грузчиков.
Для fler є багато про що можна турбуватися: - Fuji island region 4,1 бали; - Off west coast New Zealand 4,3 - Yamaguchi Japan 5,0 - Yamaguchi Japan 4,8 - New Zealand 4,5 - Ngari 4,6 - Afganistan 4,1 - Indonezia 4,7 - Mexico 3,9 - West of Macquarie island 5,0 - Los Animas USA 4,0
Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків. За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах. P.S. Поки писав ці рядки, відбувся землетрус 4,7 бали на Філіппінах (о 18-14).
Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о Турции. Все-ж понимают, что нигде нет идеала. Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине. Может быть в Швейцарии. Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.
Вы же понимаете, почему я реагирую - все очень естественно: человек пишет целенаправлено про неприятности в той стране, где я живу. Ни про какую другую. Вот не пишет же про то, что вчера - например - во Львове было 7 воздушных тревог за неполные сутки: вот ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ НИКАК. И прочитайте последнюю фразу в ее тексте с репликой. Там же не все просто. Там целенаправленно. Моя реплика была именно на эту тему:
rjkz написав:Все-ж понимают, что нигде нет идеала. Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.
Но спокойно воспринимать не хотят: землетрясение 3,1 балла в Турции волнует даже под бомбежками и ракетами, а землетрясение в 5 баллов не в Турции сегодня сейчас - не волнует. То, что почти полностью сгорел остров Мауи в одном из штатов США - погибли сотни людей сгорели сотни домов - НЕ волнует даже вас. А Турция волнует даже Вас. Хотя Вы там никогда не были. Лично меня остров Мауи очень волнует, ибо я там был 3 или 4 года подряд. И объездил весь вокруг и не один раз и поднимался на вершину вулкана не раз. Но я же НЕ пишу на ветке "Еміграція, заробітчанство" про то, как никто не эвакуировал оттуда сотни погибших. И про то, как люди тонули в океане. Надо: исправлюсь и буду писать про убийства и изнасилования в Нью Йорке.
akurt написав:Приємно, що fler звернула увагу на Туреччину, яку трясе.
Для fler є багато про що можна турбуватися: ... Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків. За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах.
Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще. Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде.
Заметил, девушки часто уповают на высшие силы, кару божью. Я вас понимаю. Некоторое раздражение вызывают страны, где нет ужаса войны и фотки с отдыха бесят страшно, а беда приносит некое успокоение солидарности. Не будет никакой кары. А от принятия того, что всё происходящее - только лишь следствие наших дел или бездействия, приносит смирение. А будущее будет зависеть от того, научит нацию война или нет.
fler написав:Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще. Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде.
Заметил, девушки часто уповают на высшие силы, кару божью. Я вас понимаю. Некоторое раздражение вызывают страны, где нет ужаса войны и фотки с отдыха бесят страшно, а беда приносит некое успокоение солидарности.
Рука-обличчя... Туреччина ніколи мене не дратувала))). Я мріяла гайнути на 5-7 днів туди на море у вересні, але ці новини про землетрус налякали мене.
Ну, якщо по 7 повітряних тривог за день не лякають, то треба їхати. До речі: погано слідкуєте за землетрусами: в РФ сьогодні був і що цікаво - в Чечні. О 19-38. В Коста Ріка о 20-45 був землетрус спочатку 4,2 бали, потім через 1,5 години - 5,5 балів - щось нічого не пишете...
P.S. В Туреччину прямують автобуси із всіх міст України - ціна в один бік від 3500 гривень. В дорозі приблизно 35-40 годин. Особисто я краще б летів через Кишинів (до Кишинева ходить потяг з Києва) або з Жешува (прямі рейси).
fler написав:Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще. Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде.
Заметил, девушки часто уповают на высшие силы, кару божью. Я вас понимаю. Некоторое раздражение вызывают страны, где нет ужаса войны и фотки с отдыха бесят страшно, а беда приносит некое успокоение солидарности.
Рука-обличчя... Туреччина ніколи мене не дратувала))). Я мріяла гайнути на 5-7 днів туди на море у вересні, але ці новини про землетрус налякали мене.
О видите, теперь вы вызываете раздражение у меня)) (шучу) Вы поедете на отдых а мы нет
akurt написав:Про "Еміграцію, заробітчанство". В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам. Santa Clara (California). Фото надіслано щойно. Rest up, friends, it is a long road!
Что в этом удивительного? Если вещей не так много чтобы вызывать муверов с грузовиком, но достаточно много, чтобы перевезти своей машиной, то нанимаешь в U-HAUL или в Номе Дипо и перевозишь сам.
akurt написав:Вы же понимаете, почему я реагирую - все очень естественно: человек пишет целенаправлено про неприятности в той стране, где я живу. Ни про какую другую. Вот не пишет же про то, что вчера - например - во Львове было 7 воздушных тревог за неполные сутки: вот ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ НИКАК. И прочитайте последнюю фразу в ее тексте с репликой. Там же не все просто. Там целенаправленно. Моя реплика была именно на эту тему:
rjkz написав:Все-ж понимают, что нигде нет идеала. Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.
Но спокойно воспринимать не хотят: землетрясение 3,1 балла в Турции волнует даже под бомбежками и ракетами, а землетрясение в 5 баллов не в Турции сегодня сейчас - не волнует. То, что почти полностью сгорел остров Мауи в одном из штатов США - погибли сотни людей сгорели сотни домов - НЕ волнует даже вас. А Турция волнует даже Вас. Хотя Вы там никогда не были. Лично меня остров Мауи очень волнует, ибо я там был 3 или 4 года подряд. И объездил весь вокруг и не один раз и поднимался на вершину вулкана не раз. Но я же НЕ пишу на ветке "Еміграція, заробітчанство" про то, как никто не эвакуировал оттуда сотни погибших. И про то, как люди тонули в океане. Надо: исправлюсь и буду писать про убийства и изнасилования в Нью Йорке.
1. Я не могу читать того, что написала Ваша оппонентка. 2. То что я не пишу про пожары на Мауи - это не значит, что меня это совсем не волнует. В то время знакомые поехали отдыхать, но мы не знали куда именно, иногда на Гаваи они тоже ездили. 3. Сейчас дым от лесных пожаров в Канаде затянул западное побережье США - я про это тоже не пишу, но семья моих друзей там живет и дышит этой гадостью. Мы весной через это прошли. Как сильно задымленность НЙ Вас волновала. 4. Турция меня не волнует от слова СОВСЕМ, уж сорри. Ну есть такая страна и есть. Я с пересекался с турецкими компаниями по работе, поэтому немного знаю некоторые моменты. Ни жить ни отдыхать в Турции не хочу. В 2016 (кажется) наотрез отказался ехать отдыхать в Турцию, поехали в страну ЕС. И уже оттуда смотрели на события. Может это "чуйка" была, но не спокойно на душе было. 5. Приезжайте в НЙ. Буду рад. Только за убийствами и изнасилованиями Вам придется в одиночку в Бронкс ехать, я туда ни разу не рискнул, поэтому живу в достаточно спокойной (ттт) части Бруклина, где за последние несколько месяцев самое тяжелое преступление было - чувак вскрыл замок многоквартирного дома и украл велик, так его за неделю нашли и 29 июня судили.