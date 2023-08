Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1139114011411142 Додано: Суб 26 сер, 2023 19:25 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам. В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.

Не обязательно микроавтобус (это не самый популярный вариант), можно взять приличных размеров грузовик:



Там же можно арендовать различные прицепы, например, для перевозки за этим грузовиком своей машины.

И это не обычай, а все лишь один из способов переезда.

Можно заказать контейнер.



Его на пару дней подвезут к дому, потом перевезут к новому дому и оставят на пару дней для разгрузки. Они тоже бывают разного размера.

Можно заказать переезд с участием грузчиков.

Форумчанин року

Якщо і трясе, то від трагічних подій в Україні, яка втратила трьох кваліфікованих пілотів. Трясе із сумом, а не із злорадством:

https://www.sozcu.com.tr/2023/dunya/iki ... _surmanset



Для fler є багато про що можна турбуватися:

- Fuji island region 4,1 бали;

- Off west coast New Zealand 4,3

- Yamaguchi Japan 5,0

- Yamaguchi Japan 4,8

- New Zealand 4,5

- Ngari 4,6

- Afganistan 4,1

- Indonezia 4,7

- Mexico 3,9

- West of Macquarie island 5,0

- Los Animas USA 4,0



Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків.

За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах.

P.S. Поки писав ці рядки, відбувся землетрус 4,7 бали на Філіппінах (о 18-14).



Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о Турции.

Все-ж понимают, что нигде нет идеала.

Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине.

Может быть в Швейцарии.

rjkz

Повідомлень: 15317 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7912 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 20:42 Ни про какую другую. Вот не пишет же про то, что вчера - например - во Львове было 7 воздушных тревог за неполные сутки: вот ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ НИКАК.

И прочитайте последнюю фразу в ее тексте с репликой.

Там же не все просто. Там целенаправленно.

Моя реплика была именно на эту тему:

rjkz написав: Все-ж понимают, что нигде нет идеала.

Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви. Все-ж понимают, что нигде нет идеала.Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.

Но спокойно воспринимать не хотят: землетрясение 3,1 балла в Турции волнует даже под бомбежками и ракетами, а землетрясение в 5 баллов не в Турции сегодня сейчас - не волнует.

То, что почти полностью сгорел остров Мауи в одном из штатов США - погибли сотни людей сгорели сотни домов - НЕ волнует даже вас. А Турция волнует даже Вас. Хотя Вы там никогда не были.

Лично меня остров Мауи очень волнует, ибо я там был 3 или 4 года подряд. И объездил весь вокруг и не один раз и поднимался на вершину вулкана не раз.

Но я же НЕ пишу на ветке "Еміграція, заробітчанство" про то, как никто не эвакуировал оттуда сотни погибших. И про то, как люди тонули в океане.

Надо: исправлюсь и буду писать про убийства и изнасилования в Нью Йорке. akurt

Повідомлень: 8235 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1118 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 21:16 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: akurt написав: Приємно, що fler звернула увагу на Туреччину, яку трясе.



Для fler є багато про що можна турбуватися:

...

Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків.

За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах. Приємно, щозвернула увагу на Туреччину, яку трясе.Дляє багато про що можна турбуватися:...Це на останні 5 (п"ять) годин на момент написання цих рядків.За останні 12 годин не хочу втомлювати читачів: добу суботи відкрили землетруси в США, Мексиці, Еквадорі та на Філіппінах.

Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще.

Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде. Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще.Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде. Заметил, девушки часто уповают на высшие силы, кару божью.

Я вас понимаю. Некоторое раздражение вызывают страны, где нет ужаса войны и фотки с отдыха бесят страшно, а беда приносит некое успокоение солидарности.

Не будет никакой кары. А от принятия того, что всё происходящее - только лишь следствие наших дел или бездействия, приносит смирение.

beee

Повідомлень: 928 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 21:54 beee написав: fler написав: Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще.

Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде. Заметил, девушки часто уповают на высшие силы, кару божью.

Я вас понимаю. Некоторое раздражение вызывают страны, где нет ужаса войны и фотки с отдыха бесят страшно, а беда приносит некое успокоение солидарности. Заметил, девушки часто уповают на высшие силы, кару божью.Я вас понимаю. Некоторое, а беда приносит некое успокоение солидарности.

fler

Повідомлень: 4156 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 22:17 Ну, якщо по 7 повітряних тривог за день не лякають, то треба їхати.

До речі: погано слідкуєте за землетрусами: в РФ сьогодні був і що цікаво - в Чечні. О 19-38.

В Коста Ріка о 20-45 був землетрус спочатку 4,2 бали, потім через 1,5 години - 5,5 балів - щось нічого не пишете...



P.S. В Туреччину прямують автобуси із всіх міст України - ціна в один бік від 3500 гривень.

В дорозі приблизно 35-40 годин.

akurt

Повідомлень: 8235 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1118 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 22:19 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: beee написав: fler написав: Шкода, що рф немає у тому списку. Може якби трухнуло разок як слід, то життя всього світу змінилося б на краще.

Очікувала від вас заспокійливий коментар. Справа в тому, що я люблю відпочивати у Туреччині, особливо в оксамитовий сезон.. І Стамбул мені теж подобається. Сподіваюся, що до евакуації не дійде. Заметил, девушки часто уповают на высшие силы, кару божью.

Я вас понимаю. Некоторое раздражение вызывают страны, где нет ужаса войны и фотки с отдыха бесят страшно, а беда приносит некое успокоение солидарности. Заметил, девушки часто уповают на высшие силы, кару божью.Я вас понимаю. Некоторое, а беда приносит некое успокоение солидарности.

Рука-обличчя... Туреччина ніколи мене не дратувала))). Я мріяла гайнути на 5-7 днів туди на море у вересні, але ці новини про землетрус налякали мене. Рука-обличчя... Туреччина ніколи мене не дратувала))). Я мріяла гайнути на 5-7 днів туди на море у вересні, але ці новини про землетрус налякали мене. О видите, теперь вы вызываете раздражение у меня)) (шучу)

beee

Повідомлень: 928 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 23:05 akurt написав: Про "Еміграцію, заробітчанство".

В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.

Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.

Rest up, friends, it is a long road!

Про "".В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.Rest up, friends, it is a long road!



Что в этом удивительного?

rjkz

Повідомлень: 15317 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7912 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 сер, 2023 23:20 akurt написав: Вы же понимаете, почему я реагирую - все очень естественно: человек пишет целенаправлено про неприятности в той стране, где я живу. Ни про какую другую. Вот не пишет же про то, что вчера - например - во Львове было 7 воздушных тревог за неполные сутки: вот ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ НИКАК.

И прочитайте последнюю фразу в ее тексте с репликой.

Там же не все просто. Там целенаправленно.

Моя реплика была именно на эту тему:

rjkz написав: Все-ж понимают, что нигде нет идеала.

Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви. Все-ж понимают, что нигде нет идеала.Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.

Но спокойно воспринимать не хотят: землетрясение 3,1 балла в Турции волнует даже под бомбежками и ракетами, а землетрясение в 5 баллов не в Турции сегодня сейчас - не волнует.

То, что почти полностью сгорел остров Мауи в одном из штатов США - погибли сотни людей сгорели сотни домов - НЕ волнует даже вас. А Турция волнует даже Вас. Хотя Вы там никогда не были.

Лично меня остров Мауи очень волнует, ибо я там был 3 или 4 года подряд. И объездил весь вокруг и не один раз и поднимался на вершину вулкана не раз.

Но я же НЕ пишу на ветке "Еміграція, заробітчанство" про то, как никто не эвакуировал оттуда сотни погибших. И про то, как люди тонули в океане.

Надо: исправлюсь и буду писать про убийства и изнасилования в Нью Йорке. Вы же понимаете, почему я реагирую - все очень естественно: человек пишет целенаправлено про неприятности в той стране, где я живу.Вот не пишет же про то, что вчера - например - во Львове было 7 воздушных тревог за неполные сутки: вот ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ НИКАК.И прочитайте последнюю фразу в ее тексте с репликой.Там же не все просто. Там целенаправленно.Моя реплика была именно на эту тему:Но спокойно воспринимать не хотят: землетрясение 3,1 балла в Турции волнует даже под бомбежками и ракетами, а землетрясение в 5 баллов не в Турции сегодня сейчас - не волнует.То, что почти полностью сгорел остров Мауи в одном из штатов США - погибли сотни людей сгорели сотни домов - НЕ волнует даже вас. А Турция волнует даже Вас.Лично меня остров Мауи очень волнует, ибо я там был 3 или 4 года подряд. И объездил весь вокруг и не один раз и поднимался на вершину вулкана не раз.Но я же НЕ пишу на ветке "Еміграція, заробітчанство" про то, как никто не эвакуировал оттуда сотни погибших. И про то, как люди тонули в океане.Надо: исправлюсь и буду писать про убийства и изнасилования в Нью Йорке.





1. Я не могу читать того, что написала Ваша оппонентка.

2. То что я не пишу про пожары на Мауи - это не значит, что меня это совсем не волнует. В то время знакомые поехали отдыхать, но мы не знали куда именно, иногда на Гаваи они тоже ездили.

3. Сейчас дым от лесных пожаров в Канаде затянул западное побережье США - я про это тоже не пишу, но семья моих друзей там живет и дышит этой гадостью. Мы весной через это прошли. Как сильно задымленность НЙ Вас волновала.

4. Турция меня не волнует от слова СОВСЕМ, уж сорри. Ну есть такая страна и есть. Я с пересекался с турецкими компаниями по работе, поэтому немного знаю некоторые моменты. Ни жить ни отдыхать в Турции не хочу. В 2016 (кажется) наотрез отказался ехать отдыхать в Турцию, поехали в страну ЕС. И уже оттуда смотрели на события. Может это "чуйка" была, но не спокойно на душе было.

rjkz

Bolt



