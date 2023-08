Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.

Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп. ..........То, что закупает США для армии, во-первых, не закупается по принципу минимальной стоимости, а во-вторых, товары, произведенные в США имеют высокую долю оплаты труда. Дорогостоящего американского труда. Это не Китай и не Украина с почти бесплатной РАБсилой.Кроме того, в структуре СС есть затраты, которых нет в Украине. Как-то - страховки, лицензии, сертификации и тп.

Лицензии и сертификации есть и у нас.

И я сравнивал цены на военную продукцию в США с их ценами на аналогичную продукцию гражданского назначения у них же, а не с украинскими/советскими ценами.

......... Лицензии и сертификации есть и у нас..........

Вы очень ошибаетесь сравнивая военную продукцию союза и США.

...... Вы очень ошибаетесь сравнивая военную продукцию союза и США.......

Ещё раз.

Я не сравниваю военную продукцию Союза и США. Прочитайте выделенное.

Броню БТР 80 и БМП 2 с броней Бредли не сравнивал - не имею данных, не работал ни с одной из этих машин, специально не разбирался. Военной техники много, а я не начальник Генштаба, мне это просто не нужно. Ещё раз.Я не сравниваю военную продукцию Союза и США. Прочитайте выделенное.Броню БТР 80 и БМП 2 с броней Бредли не сравнивал - не имею данных, не работал ни с одной из этих машин, специально не разбирался. Военной техники много, а я не начальник Генштаба, мне это просто не нужно.



А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.

Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали. Не пали маршруты)А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Мы, конечно, пока не стали драконом, не надо преувеличивать, но превращаться в него начали, и далеко не сегодня, а гораздо раньше, ещё до того, как начали воевать с ним.

И проблема не в 18-60, и не в мифическом сворачивании ракетных программ или разминировании Чонгара чуть ли не по вине Зеленского. Но это не тема данной ветки.

Да, есть и взяточничество, и воровство. Это хорошо было видно с самого начала. Хотя бы по тому, какая гуманитарка раздавалась на западе Украины и что доходило до Харькова.

Но всё это не отменяет необходимости борьбы за независимость Украины. Поражение Украины в войне стало бы трагедией. Причём не только для Украины, но и для России, да и для всего мира.

Политики Запада понимают это, поэтому и оказывают нам поддержку.

При этом, естественно, исходят не из каких-то "моральных принципов", а из собственных интересов и преследуют свои цели. На наше счастье их интересы совпали с нашими. А вот цели, видимо, не совсем. Поэтому нам оказывают поддержку, и сильную, но... недостаточную для быстрой победы.

Что будет после победы предсказывать невозможно. Слишком многое будет зависеть, как и сегодня, не от нас, а от наших "партнёров". В любом случае, при самом оптимальном раскладе, несколько лет после войны будут достаточно тяжёлыми.



Верить в будущее, конечно, хорошо, но я, помню, в детстве верил в близость коммунизма и "Догоним и перегоним Америку!" и даже считал, исходя из темпов роста, через сколько лет это произойдёт.

Я мог давно выехать, ещё лет 30 назад, да и позже. Но в 90-е надеялся на то, что ситуация наладится к тому времени, когда дочка подрастёт..., закончит школу..., универ...

Теперь надо ждать, когда закончит школу внучка, которая пойдёт в школу через неделю и уже точно онлайн? Жизнь человека достаточно коротка.

Мне смешны мои "воспитатели", которые доказывают, что у нас нет гуманитарной "кризи" и, тем более катастрофы ( 20% населения беженцев за границей и не знаю сколько ВПЛ просто так, прогуляться поехали?), рассказывают, что "всё будет хорошо", просто потому, что им так хочется.

Я советовал бы им почитать "Кандид" Вольтера.

"Все к лучшему в этом лучшем из миров".

Поэтому я не осуждаю выехавших.

Кроме тех, кто сидя в тепле (хоть на западе Украины, хоть на более далёком Западе) рассказывают о "войне до победного конца" и регулярно "разоблачают зраду".



Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.

Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.

На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.



Почему Зеленский не сделал всё, чтобы добиться мира?

Кто знает.

Не верил в то, что Путин решится на полномасштабную войну из-за неверной информации дипломатов и разведки? Возможно.

Испугался "активистов"? Возможно.

Некоторые (многие) из них оказались искренними и после начала войны пошли на фронт. Уважаю.

Но многие оказались "пеной". Некоторые предпочли отсиживаться, одели очочки для более презентабельного вида, "облагородились" и вещают в ютьюбе о "зраде" и успехах. Другие, так же сидя в тылу, разоблачают 73% "нариду". И рассказывают: "Вот если бы в 19 ..."

Смешно и противно, хотя и ожидаемо.

Для многих оказалось недостаточно реальных врагов, которые вторглись в страну с оружием в руках. Понятное дел - это же опасно, они и убить могут. Гораздо проще и безопаснее выискивать "внутренних врагов" на форумах. И обсуждать отдых на курорте на тёплом море. Как сейчас представляю себе 42 год и человека в эвакуации где-нибудь на Алтае или в Казахстане, размышляющего, куда мотнуться на отдых - в Турцию или в Ниццу.



При это осуждается, что Зеленский не "вырыл окопы" вдоль 3000-км границы. Путин готовил армию 15, а тои все 20 лет.

У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи.

Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.

Какой выбор предпочли бы?



Зачем я всё это написал? А хрен его знает.

Мы, конечно, пока не стали драконом, не надо преувеличивать, но превращаться в него начали, и далеко не сегодня, а гораздо раньше, ещё до того, как начали воевать с ним.И проблема не в 18-60, и не в мифическом сворачивании ракетных программ или разминировании Чонгара чуть ли не по вине Зеленского. Но это не тема данной ветки.Да, есть и взяточничество, и воровство. Это хорошо было видно с самого начала. Хотя бы по тому, какая гуманитарка раздавалась на западе Украины и что доходило до Харькова.Но всё это не отменяет необходимости борьбы за независимость Украины. Поражение Украины в войне стало бы трагедией. Причём не только для Украины, но и для России, да и для всего мира.Политики Запада понимают это, поэтому и оказывают нам поддержку.При этом, естественно, исходят не из каких-то "моральных принципов", а из собственных интересов и преследуют свои цели. На наше счастье их интересы совпали с нашими. А вот цели, видимо, не совсем. Поэтому нам оказывают поддержку, и сильную, но... недостаточную для быстрой победы.Что будет после победы предсказывать невозможно. Слишком многое будет зависеть, как и сегодня, не от нас, а от наших "партнёров". В любом случае, при самом оптимальном раскладе, несколько лет после войны будут достаточно тяжёлыми.Верить в будущее, конечно, хорошо, но я, помню, в детстве верил в близость коммунизма и "Догоним и перегоним Америку!" и даже считал, исходя из темпов роста, через сколько лет это произойдёт.Я мог давно выехать, ещё лет 30 назад, да и позже. Но в 90-е надеялся на то, что ситуация наладится к тому времени, когда дочка подрастёт..., закончит школу..., универ...Теперь надо ждать, когда закончит школу внучка, которая пойдёт в школу через неделю и уже точно онлайн? Жизнь человека достаточно коротка.Мне смешны мои "воспитатели", которые доказывают, что у нас нет гуманитарной "кризи" и, тем более катастрофы ( 20% населения беженцев за границей и не знаю сколько ВПЛ просто так, прогуляться поехали?), рассказывают, что "всё будет хорошо", просто потому, что им так хочется.Я советовал бы им почитать "Кандид" Вольтера."Все к лучшему в этом лучшем из миров".Поэтому я не осуждаю выехавших.Кроме тех, кто сидя в тепле (хоть на западе Украины, хоть на более далёком Западе) рассказывают о "войне до победного конца" и регулярно "разоблачают зраду".Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.Почему Зеленский не сделал всё, чтобы добиться мира?Кто знает.Не верил в то, что Путин решится на полномасштабную войну из-за неверной информации дипломатов и разведки? Возможно.Испугался "активистов"? Возможно.Некоторые (многие) из них оказались искренними и после начала войны пошли на фронт. Уважаю.Но многие оказались "пеной". Некоторые предпочли отсиживаться, одели очочки для более презентабельного вида, "облагородились" и вещают в ютьюбе о "зраде" и успехах. Другие, так же сидя в тылу, разоблачают 73% "нариду". И рассказывают: "Вот если бы в 19 ..."Смешно и противно, хотя и ожидаемо.Для многих оказалось недостаточно реальных врагов, которые вторглись в страну с оружием в руках. Понятное дел - это же опасно, они и убить могут. Гораздо проще и безопаснее выискивать "внутренних врагов" на форумах. И обсуждать отдых на курорте на тёплом море. Как сейчас представляю себе 42 год и человека в эвакуации где-нибудь на Алтае или в Казахстане, размышляющего, куда мотнуться на отдых - в Турцию или в Ниццу.При это осуждается, что Зеленский не "вырыл окопы" вдоль 3000-км границы. Путин готовил армию 15, а тои все 20 лет.У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи.Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". 1. Я не могу читать того, что написала Ваша оппонентка.

.... ...............1. Я не могу читать того, что написала Ваша оппонентка.....

А в чём проблема? А в чём проблема? ЛАД 2 Повідомлень: 25546 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5098 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 07:03 rjkz написав: akurt написав: Про "Еміграцію, заробітчанство".

В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.

Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.

Rest up, friends, it is a long road!

Про "".В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.Rest up, friends, it is a long road!



Что в этом удивительного?

Если вещей не так много чтобы вызывать муверов с грузовиком, но достаточно много, чтобы перевезти своей машиной, то нанимаешь в U-HAUL или в Номе Дипо и перевозишь сам. Что в этом удивительного?Если вещей не так много чтобы вызывать муверов с грузовиком, но достаточно много, чтобы перевезти своей машиной, то нанимаешь в U-HAUL или в Номе Дипо и перевозишь сам.

Удивительно то, что я не зря выложил это фото.

Там первоначально была еще одна строчка:

«Водитель авто еще 4 июля лежал на асфальте моста через реку Рио Гранде».

По состоянию на сегодня уже с помощью авто вселился в новую квартиру.

Согласитесь, для ветки «Еміграція, заробітчанство», на которой обсуждается все что угодно, кроме эмиграции и заробитчанства, довольно удивительно.

Довольно удивительным может быть и название населенного пункта на боковой стенке автомобиля.

Довольно удивительной может быть и цена аренды 1 bedroom apartment: 3000$.

Удивительно то, что я не зря выложил это фото.Там первоначально была еще одна строчка:«Водитель авто еще 4 июля лежал на асфальте моста через реку Рио Гранде».По состоянию на сегодня уже с помощью авто вселился в новую квартиру.Согласитесь, для ветки «Еміграція, заробітчанство», на которой обсуждается все что угодно, кроме эмиграции и заробитчанства, довольно удивительно.Довольно удивительным может быть и название населенного пункта на боковой стенке автомобиля.Довольно удивительной может быть и цена аренды 1 bedroom apartment: 3000$.Как видите, может быть много чего в мире удивительного.

2. То что я не пишу про пожары на Мауи - это не значит, что меня это совсем не волнует. В то время знакомые поехали отдыхать, но мы не знали куда именно, иногда на Гаваи они тоже ездили.

3. Сейчас дым от лесных пожаров в Канаде затянул западное побережье США - я про это тоже не пишу, но семья моих друзей там живет и дышит этой гадостью. Мы весной через это прошли. Как сильно задымленность НЙ Вас волновала.

4. Турция меня не волнует от слова СОВСЕМ, уж сорри. Ну есть такая страна и есть. Я с пересекался с турецкими компаниями по работе, поэтому немного знаю некоторые моменты. Ни жить ни отдыхать в Турции не хочу. В 2016 (кажется) наотрез отказался ехать отдыхать в Турцию, поехали в страну ЕС. И уже оттуда смотрели на события. Может это "чуйка" была, но не спокойно на душе было.

5. Приезжайте в НЙ. Буду рад. Только за убийствами и изнасилованиями Вам придется в одиночку в Бронкс ехать, я туда ни разу не рискнул, поэтому живу в достаточно спокойной (ттт) части Бруклина, где за последние несколько месяцев самое тяжелое преступление было - чувак вскрыл замок многоквартирного дома и украл велик, так его за неделю нашли и 29 июня судили. 1. Я не могу читать того, что написала Ваша оппонентка.2. То что я не пишу про пожары на Мауи - это не значит, что меня это совсем не волнует. В то время знакомые поехали отдыхать, но мы не знали куда именно, иногда на Гаваи они тоже ездили.3. Сейчас дым от лесных пожаров в Канаде затянул западное побережье США - я про это тоже не пишу, но семья моих друзей там живет и дышит этой гадостью. Мы весной через это прошли. Как сильно задымленность НЙ Вас волновала.4. Турция меня не волнует от слова СОВСЕМ, уж сорри. Ну есть такая страна и есть. Я с пересекался с турецкими компаниями по работе, поэтому немного знаю некоторые моменты. Ни жить ни отдыхать в Турции не хочу. В 2016 (кажется) наотрез отказался ехать отдыхать в Турцию, поехали в страну ЕС. И уже оттуда смотрели на события. Может это "чуйка" была, но не спокойно на душе было.5. Приезжайте в НЙ. Буду рад. Только за убийствами и изнасилованиями Вам придется в одиночку в Бронкс ехать, я туда ни разу не рискнул, поэтому живу в достаточно спокойной (ттт) части Бруклина, где за последние несколько месяцев самое тяжелое преступление было - чувак вскрыл замок многоквартирного дома и украл велик, так его за неделю нашли и 29 июня судили.

Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о США.

Все-ж понимают, что нигде нет идеала.

Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине.

Может быть в Швейцарии.

Повідомлень: 8238 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 08:19 А що на рахунок Нової Зеландії?



Одна з найбільш зачинених країн світу, в яку дуже дуже важко було попасти, несподівано відкрила двері для українців.

Я на жаль втратив зв"язок із сімейною парою зі Львова, які тільки після того, як оформили навчання жінки в магістратурі, попали в Нову Зеландію, а то була б більш докладна інформація. Та двійка молодят намагалася пробитися 3 роки тому в Австралію, не змогли ніяк, а ось через навчання жінки - вдалося в Нову Зеландію.

Не все просто: жінка молодят почала навчатися, а чоловік влаштувався на роботу, пов"язану із склопакетами. Найбільше їх здивувала можливість купити авто всього за 1500 доларів буквально в перші дні.

Вже забув точні цифри, але здається оренда житла була дуже дешевою. Цікаво, що в Новій Зеландії оренда квартир - не помісчна, а щотижнева.



Наші люди дуже погано - і це є зрозумілим - знають цю віддалену країну, але я свого часу вивчав там систему совіти - то там дуже потужні університети, і навчання за помірною ціною.

Так ось:



New Zealand will offer residency to Ukraine war refugees who arrived under a special visa unveiled last year, the government announced Saturday.



Holders of the Special Ukraine Visa who are granted the document before March 15, 2024, will be able to apply for residency in New Zealand, the government said on its website. The 12-month permit first opened for applicants in March 2022 and was extended by a further one year in February.



The government said around 1,510 visas have been granted and there are about 340 holders of the permit in New Zealand. The government will stop accepting applications after March 15, it said.



“Many of those who sought safety here in New Zealand would never have anticipated being here long term, but as war continues we have a humanitarian obligation to provide certainty to them,” Andrew Little, New Zealand immigration minister, said in the statement.

Джерело та необхіднеі посилання: https://www.bloomberg.com/news/articles ... r-refugees Одна з найбільш зачинених країн світу, в яку дуже дуже важко було попасти, несподівано відкрила двері для українців.Я на жаль втратив зв"язок із сімейною парою зі Львова, які тільки після того, як оформили навчання жінки в магістратурі, попали в Нову Зеландію, а то була б більш докладна інформація. Та двійка молодят намагалася пробитися 3 роки тому в Австралію, не змогли ніяк, а ось через навчання жінки - вдалося в Нову Зеландію.Не все просто: жінка молодят почала навчатися, а чоловік влаштувався на роботу, пов"язану із склопакетами. Найбільше їх здивувала можливість купити авто всього за 1500 доларів буквально в перші дні.Вже забув точні цифри, але здається оренда житла була дуже дешевою. Цікаво, що в Новій Зеландії оренда квартир - не помісчна, а щотижнева.Наші люди дуже погано - і це є зрозумілим - знають цю віддалену країну, але я свого часу вивчав там систему совіти - то там дуже потужні університети, і навчання за помірною ціною.Так ось:New Zealand will offer residency to Ukraine war refugees who arrived under a special visa unveiled last year, the government announced Saturday.Holders of the Special Ukraine Visa who are granted the document before March 15, 2024, will be able to apply for residency in New Zealand, the government said on its website. The 12-month permit first opened for applicants in March 2022 and was extended by a further one year in February.The government said around 1,510 visas have been granted and there are about 340 holders of the permit in New Zealand. The government will stop accepting applications after March 15, it said."Many of those who sought safety here in New Zealand would never have anticipated being here long term, but as war continues we have a humanitarian obligation to provide certainty to them," Andrew Little, New Zealand immigration minister, said in the statement.

https://m.youtube.com/@KatHough/videos Интересный бложек по Америке:

з одного з відео:

"пошук роботи це не швидко 4-6 міс.",

Повідомлень: 32162 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 08:28 4 июля лежал на асфальте моста через реку akurt написав: rjkz написав: akurt написав: Про "Еміграцію, заробітчанство".

В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.

Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.

Rest up, friends, it is a long road!

Про "".В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.Rest up, friends, it is a long road!



Что в этом удивительного?

Если вещей не так много чтобы вызывать муверов с грузовиком, но достаточно много, чтобы перевезти своей машиной, то нанимаешь в U-HAUL или в Номе Дипо и перевозишь сам. Что в этом удивительного?Если вещей не так много чтобы вызывать муверов с грузовиком, но достаточно много, чтобы перевезти своей машиной, то нанимаешь в U-HAUL или в Номе Дипо и перевозишь сам.

Удивительно то, что я не зря выложил это фото.

Там первоначально была еще одна строчка:

«Водитель авто еще 4 июля лежал на асфальте моста через реку Рио Гранде».

По состоянию на сегодня уже с помощью авто вселился в новую квартиру.

Согласитесь, для ветки «Еміграція, заробітчанство», на которой обсуждается все что угодно, кроме эмиграции и заробитчанства, довольно удивительно.

Довольно удивительным может быть и название населенного пункта на боковой стенке автомобиля.

Довольно удивительной может быть и цена аренды 1 bedroom apartment: 3000$.

Удивительно то, что я не зря выложил это фото.Там первоначально была еще одна строчка:«Водитель авто еще 4 июля лежал на асфальте моста через реку Рио Гранде».По состоянию на сегодня уже с помощью авто вселился в новую квартиру.Согласитесь, для ветки «Еміграція, заробітчанство», на которой обсуждается все что угодно, кроме эмиграции и заробитчанства, довольно удивительно.Довольно удивительным может быть и название населенного пункта на боковой стенке автомобиля.Довольно удивительной может быть и цена аренды 1 bedroom apartment: 3000$.Как видите, может быть много чего в мире удивительного.

"4 июля лежал на асфальте моста через реку"



не він?



