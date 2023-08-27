beee написав:
fox767676 написав:В один кінець то через Тису
Не пали маршруты)
А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%
Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.
Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.
Мы, конечно, пока не стали драконом, не надо преувеличивать, но превращаться в него начали, и далеко не сегодня, а гораздо раньше, ещё до того, как начали воевать с ним.
И проблема не в 18-60, и не в мифическом сворачивании ракетных программ или разминировании Чонгара чуть ли не по вине Зеленского. Но это не тема данной ветки.
Да, есть и взяточничество, и воровство. Это хорошо было видно с самого начала. Хотя бы по тому, какая гуманитарка раздавалась на западе Украины и что доходило до Харькова.
Но всё это не отменяет необходимости борьбы за независимость Украины. Поражение Украины в войне стало бы трагедией. Причём не только для Украины, но и для России, да и для всего мира.
Политики Запада понимают это, поэтому и оказывают нам поддержку.
При этом, естественно, исходят не из каких-то "моральных принципов", а из собственных интересов и преследуют свои цели. На наше счастье их интересы совпали с нашими. А вот цели, видимо, не совсем. Поэтому нам оказывают поддержку, и сильную, но... недостаточную для быстрой победы.
Что будет после победы предсказывать невозможно. Слишком многое будет зависеть, как и сегодня, не от нас, а от наших "партнёров". В любом случае, при самом оптимальном раскладе, несколько лет после войны будут достаточно тяжёлыми.
Верить в будущее, конечно, хорошо, но я, помню, в детстве верил в близость коммунизма и "Догоним и перегоним Америку!" и даже считал, исходя из темпов роста, через сколько лет это произойдёт.
Я мог давно выехать, ещё лет 30 назад, да и позже. Но в 90-е надеялся на то, что ситуация наладится к тому времени, когда дочка подрастёт..., закончит школу..., универ...
Теперь надо ждать, когда закончит школу внучка, которая пойдёт в школу через неделю и уже точно онлайн? Жизнь человека достаточно коротка.
Мне смешны мои "воспитатели", которые доказывают, что у нас нет гуманитарной "кризи" и, тем более катастрофы ( 20% населения беженцев за границей и не знаю сколько ВПЛ просто так, прогуляться поехали?), рассказывают, что "всё будет хорошо", просто потому, что им так хочется.
Я советовал бы им почитать "Кандид" Вольтера.
"Все к лучшему в этом лучшем из миров".
Поэтому я не осуждаю выехавших.
Кроме тех, кто сидя в тепле (хоть на западе Украины, хоть на более далёком Западе) рассказывают о "войне до победного конца" и регулярно "разоблачают зраду".
Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.
Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.
На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.
Почему Зеленский не сделал всё, чтобы добиться мира?
Кто знает.
Не верил в то, что Путин решится на полномасштабную войну из-за неверной информации дипломатов и разведки? Возможно.
Испугался "активистов"? Возможно.
Некоторые (многие) из них оказались искренними и после начала войны пошли на фронт. Уважаю.
Но многие оказались "пеной". Некоторые предпочли отсиживаться, одели очочки для более презентабельного вида, "облагородились" и вещают в ютьюбе о "зраде" и успехах. Другие, так же сидя в тылу, разоблачают 73% "нариду". И рассказывают: "Вот если бы в 19 ..."
Смешно и противно, хотя и ожидаемо.
Для многих оказалось недостаточно реальных врагов, которые вторглись в страну с оружием в руках. Понятное дел - это же опасно, они и убить могут. Гораздо проще и безопаснее выискивать "внутренних врагов" на форумах. И обсуждать отдых на курорте на тёплом море. Как сейчас представляю себе 42 год и человека в эвакуации где-нибудь на Алтае или в Казахстане, размышляющего, куда мотнуться на отдых - в Турцию или в Ниццу.
При это осуждается, что Зеленский не "вырыл окопы" вдоль 3000-км границы. Путин готовил армию 15, а тои все 20 лет.
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи.
Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.
Какой выбор предпочли бы?
Зачем я всё это написал? А хрен его знает.
Просто надоела форумная грязь и ненависть. Не к врагу, а друг к другу. Сегодня оторвался от форума, послушал разговоры обычных людей на детской площадке. Как глотнул свежего воздуха. Это успокаивает. Уже как-то писал, что форум давно не является срезом общества. а отражает во многом взгляды достаточно узкой его части. Нормальные люди в большинстве уже давно ушли с форума или пишут достаточно редко. Остались считанные единицы, которые, к сожалению, не делают погоды.