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#<1 ... 1141114211431144 Додано: Нед 27 сер, 2023 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD

В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, шурин з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію. Кажуть, що із житлом проблеми великі, знайти поруч із садочком і роботою їм так і не вдалося, потрібно добиратись десятки кілометрів. А інфраструктура для людей, які не водять машину, не пристосована зовсім. В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, шурин з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію. Кажуть, що із житлом проблеми великі, знайти поруч із садочком і роботою їм так і не вдалося, потрібно добиратись десятки кілометрів. А інфраструктура для людей, які не водять машину, не пристосована зовсім. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 сер, 2023 10:23, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1242 З нами з: 29.07.22 Подякував: 151 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 10:16

«Труднее всего убить в себе раба» (класика).

На практиці: кухня нової квартири, в яку вчора вселилася сімейна пара українців, які реально ще 4 липня спали вдвох (а поруч -десятки таких самих) на одному з мостів через річку Rio Grande.

Реально по Фрейду: справжній український БОМЖ розміщує відосики про бомжів в США.«Труднее всего убить в себе раба» (класика).На практиці: кухня нової квартири, в яку вчора вселилася сімейна пара українців, які реально ще 4 липня спали вдвох (а поруч -десятки таких самих) на одному з мостів через річку Rio Grande. akurt

Повідомлень: 8241 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 10:23 Дюрі-бачі написав: akurt написав: отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD

В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, свояк з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію. В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, свояк з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію.



Вірю, знаю приклади і серед моїх приятелів: повернулися через 3 місяця.

Питав спеціально, чому так.

Відповідь була дуже цікава:

- голова родини (троє дітей) працює віддалено та має досить великий сталий прибуток.

- орендували будинок в провінції Британська Колумбія та ще й в курортному містечку Kelowna (я особисто в червні його відвідував: класні місця: гори, озера, поля для гольфу, прямо рай на землі);

- авто взяв в прокат - а це 60$ на добу, в місяць 1800$;

- харчування в Канаді теоретично дешеве, але я скажу, що так погано мене та жінку за 35 CAD, як в тому місті, ніде не годували.

- при досить приємних умовах на прожиття не самої бідної людини вид на прожиття в Канаді він не зможе отримати, бо фактично - з точки зору канадців - працює нелегально.

Зваживши все він виніс вердикт: непропорційні витрати до досить великих прибутків.

Тому виїхав.

Так що всесвітньо: еміграція -то не для всіх. Вірю, знаю приклади і серед моїх приятелів: повернулися через 3 місяця.Питав спеціально, чому так.Відповідь була дуже цікава:- голова родини (троє дітей) працює віддалено та має досить великий сталий прибуток.- орендували будинок в провінції Британська Колумбія та ще й в курортному містечку Kelowna (я особисто в червні його відвідував: класні місця: гори, озера, поля для гольфу, прямо рай на землі);- авто взяв в прокат - а це 60$ на добу, в місяць 1800$;- харчування в Канаді теоретично дешеве, але я скажу, що так погано мене та жінку за 35 CAD, як в тому місті, ніде не годували.- при досить приємних умовах на прожиття не самої бідної людини вид на прожиття в Канаді він не зможе отримати, бо фактично - з точки зору канадців - працює нелегально.Зваживши все він виніс вердикт: непропорційні витрати до досить великих прибутків.Тому виїхав.Так що всесвітньо: еміграція -то не для всіх. akurt

Повідомлень: 8241 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1141114211431144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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