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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1141114211431144
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 10:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD

В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, шурин з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію. Кажуть, що із житлом проблеми великі, знайти поруч із садочком і роботою їм так і не вдалося, потрібно добиратись десятки кілометрів. А інфраструктура для людей, які не водять машину, не пристосована зовсім.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 сер, 2023 10:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 10:16

Реально по Фрейду: справжній український БОМЖ розміщує відосики про бомжів в США.
«Труднее всего убить в себе раба» (класика).
На практиці: кухня нової квартири, в яку вчора вселилася сімейна пара українців, які реально ще 4 липня спали вдвох (а поруч -десятки таких самих) на одному з мостів через річку Rio Grande.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 10:23

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD

В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, свояк з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію.


Вірю, знаю приклади і серед моїх приятелів: повернулися через 3 місяця.
Питав спеціально, чому так.
Відповідь була дуже цікава:
- голова родини (троє дітей) працює віддалено та має досить великий сталий прибуток.
- орендували будинок в провінції Британська Колумбія та ще й в курортному містечку Kelowna (я особисто в червні його відвідував: класні місця: гори, озера, поля для гольфу, прямо рай на землі);
- авто взяв в прокат - а це 60$ на добу, в місяць 1800$;
- харчування в Канаді теоретично дешеве, але я скажу, що так погано мене та жінку за 35 CAD, як в тому місті, ніде не годували.
- при досить приємних умовах на прожиття не самої бідної людини вид на прожиття в Канаді він не зможе отримати, бо фактично - з точки зору канадців - працює нелегально.
Зваживши все він виніс вердикт: непропорційні витрати до досить великих прибутків.
Тому виїхав.
Так що всесвітньо: еміграція -то не для всіх.
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