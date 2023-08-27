Дюрі-бачі написав: akurt написав:
отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD
В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, свояк з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію.
Вірю, знаю приклади і серед моїх приятелів: повернулися через 3 місяця.
Питав спеціально, чому так.
Відповідь була дуже цікава:
- голова родини (троє дітей) працює віддалено та має досить великий сталий прибуток.
- орендували будинок в провінції Британська Колумбія та ще й в курортному містечку Kelowna (я особисто в червні його відвідував: класні місця: гори, озера, поля для гольфу, прямо рай на землі);
- авто взяв в прокат - а це 60$ на добу, в місяць 1800$;
- харчування в Канаді теоретично дешеве, але я скажу, що так погано мене та жінку за 35 CAD, як в тому місті, ніде не годували.
- при досить приємних умовах на прожиття не самої бідної людини вид на прожиття в Канаді він не зможе отримати, бо фактично - з точки зору канадців - працює нелегально.
Зваживши все він виніс вердикт: непропорційні витрати до досить великих прибутків.
Тому виїхав.
Так що всесвітньо: еміграція -то не для всіх.