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#<1 ... 1141114211431144 Додано: Нед 27 сер, 2023 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD

В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, шурин з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію. Кажуть, що із житлом проблеми великі, знайти поруч із садочком і роботою їм так і не вдалося, потрібно добиратись десятки кілометрів. А інфраструктура для людей, які не водять машину, не пристосована зовсім. В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, шурин з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію. Кажуть, що із житлом проблеми великі, знайти поруч із садочком і роботою їм так і не вдалося, потрібно добиратись десятки кілометрів. А інфраструктура для людей, які не водять машину, не пристосована зовсім. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 сер, 2023 10:23, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1248 З нами з: 29.07.22 Подякував: 152 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 10:16

«Труднее всего убить в себе раба» (класика).

На практиці: кухня нової квартири, в яку вчора вселилася сімейна пара українців, які реально ще 4 липня спали вдвох (а поруч -десятки таких самих) на одному з мостів через річку Rio Grande.

Реально по Фрейду: справжній український БОМЖ розміщує відосики про бомжів в США.«Труднее всего убить в себе раба» (класика).На практиці: кухня нової квартири, в яку вчора вселилася сімейна пара українців, які реально ще 4 липня спали вдвох (а поруч -десятки таких самих) на одному з мостів через річку Rio Grande. akurt

Повідомлень: 8243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 10:23 Дюрі-бачі написав: akurt написав: отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD

В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, свояк з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію. В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, свояк з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію.

Вірю, знаю приклади і серед моїх приятелів: повернулися через 3 місяця.

Питав спеціально, чому так.

Відповідь була дуже цікава:

- голова родини (троє дітей) працює віддалено та має досить великий сталий прибуток.

- орендували будинок в провінції Британська Колумбія та ще й в курортному містечку Kelowna (я особисто в червні його відвідував: класні місця: гори, озера, поля для гольфу, прямо рай на землі);

- авто взяв в прокат - а це 60$ на добу, в місяць 1800$;

- харчування в Канаді теоретично дешеве, але я скажу, що так погано мене та жінку за 35 CAD, як в тому місті, ніде не годували.

- при досить приємних умовах на прожиття не самої бідної людини вид на прожиття в Канаді він не зможе отримати, бо фактично - з точки зору канадців - працює нелегально. Щоби отримати Вид на прожиття, треба відправити на роботу жінку. Кинувши трьох дітей (одному 1 рік) вдома на чоловіка.

Зваживши все, він виніс вердикт: непропорційні витрати до досить великих прибутків.

Тому виїхав.

Так що все вірно: еміграція -то не для всіх.



Найлегше: молодим.

Тому спілкуюся активно в Канаді щ нашими хлопцями, яким 18, 21 та 25 років. З тим, що 21, вийду на звʼязок на його прохання в неділю.

Надсилає періодично відео: то 07-15 ранку і він в авто вже іде на роботу, то на вулиці вже темно, і він разом з хлопцями з бригади у дуже красивих робітничих формах йдуть після зміни переодягатися… але субота-неділя завжди вихідний та то стадіон, то концертна зала. Вірю, знаю приклади і серед моїх приятелів: повернулися через 3 місяця.Питав спеціально, чому так.Відповідь була дуже цікава:- голова родини (троє дітей) працює віддалено та має досить великий сталий прибуток.- орендували будинок в провінції Британська Колумбія та ще й в курортному містечку Kelowna (я особисто в червні його відвідував: класні місця: гори, озера, поля для гольфу, прямо рай на землі);- авто взяв в прокат - а це 60$ на добу, в місяць 1800$;- харчування в Канаді теоретично дешеве, але я скажу, що так погано мене та жінку за 35 CAD, як в тому місті, ніде не годували.- при досить приємних умовах на прожиття не самої бідної людини вид на прожиття в Канаді він не зможе отримати, бо фактично - з точки зору канадців - працює нелегально. Щоби отримати Вид на прожиття, треба відправити на роботу жінку. Кинувши трьох дітей (одному 1 рік) вдома на чоловіка.Зваживши все, він виніс вердикт: непропорційні витрати до досить великих прибутків.Тому виїхав.Так що все вірно: еміграція -то не для всіх.Найлегше: молодим.Тому спілкуюся активно в Канаді щ нашими хлопцями, яким 18, 21 та 25 років. З тим, що 21, вийду на звʼязок на його прохання в неділю.Надсилає періодично відео: то 07-15 ранку і він в авто вже іде на роботу, то на вулиці вже темно, і він разом з хлопцями з бригади у дуже красивих робітничих формах йдуть після зміни переодягатися… але субота-неділя завжди вихідний та то стадіон, то концертна зала. Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 сер, 2023 10:29, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 10:26 akurt Щодо роботи, то шурин друга раніше роками ремонтував авто в Чехії, тому з роботою проблем не було. Але він єдиний, хто в родині водить авто. Решта хіба що на мінімалку мити посуд і прибирати... В Чехії наче ок влаштувались. В Україну 99% не повернуться. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1248 З нами з: 29.07.22 Подякував: 152 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 10:34 Вірю і знаю про такі самі випадки.

Зараз 1 родина в Канаді, яким я в березні допомагав виїхати, то дуже жалкують, що в Україні не отримали водійське посвідчення.

Тільки в двох провінціях Канади можна швидко без проблем обміняти на канадаське (недавно дозволили в провінції Альберта).

А якщо з «нуля», то отримують тимчасове водійське посвідчення: можна керувати, якщо в авто поруч є досвідчений водій із стажем. І так - 9 місяців.

А без авто - важко.



Тому саме я не один раз звертав увагу учасників форуму на те, що найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді.

В Канаду на навчання попасти дуже дуже легко і навчання коштує в 2-3 рази дешевше.

В США попасти на навчання значно значно важче: навіть якщо отримаєш від університету форму I-20, то не факт, що навіть з нею отримаєш візу F-1.

Зараз в Торонто в університеті вчиться на магістра син приятелів, ще вчитися 1/2 року, але вже працює за фахом.

Мама часто відвідує.

Перспектива: 100%. akurt

Повідомлень: 8243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 10:40 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: А без авто - важко А без авто - важко От це десь треба доносити до наших мігрантів, що США, Канада будуються з розрахунку на водіїв, на відміну від Європи, де все для пішоходів. От це десь треба доносити до наших мігрантів, що США, Канада будуються з розрахунку на водіїв, на відміну від Європи, де все для пішоходів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1248 З нами з: 29.07.22 Подякував: 152 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 10:58 Це дійсно правда: в родині як правило 2 авто, всі пересуваються на авто, і для цього все зроблено:

- швидкісні highway в яких по 4-5 полос в кожному напрямку;

- гігантські парковки (але в містах часто платні, або з правом паркуватися на протязі 2-х годин);

- громадський транспорт існує, але для бідних прошарків населення, або для одиничних термінових випадків. І ціна проїзду не є малою: орієнтовно квиток коштує 7$.

- саме тому практично ніде немає тротуарів для пішоходів (a pedestrians).

- саме тому водії «лякають» дуже рідкісних пішоходів, зупиняючись метрів за 10-15 до пішохідного переходу: людина-пішоход = динозавр/інопланетянин.



Це все не стосується такого особливого міста, як Нью Йорк: rjkz писав, що не має авто та не рухається цим особливим містом на авто. akurt

Повідомлень: 8243 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1120 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 11:02 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді

Наш професор, який вже багато років викладає в Манхеттнському колежді, веде дистанційно 1 курс для студентів в Ужгороді. Якість викладання ну так ... на рівні з нашою. Різниця тільки в тому, скільки там задають на самостійне вивчення і головне, що студенти то реально вивчають, бо інакше залишать на повторний курс. Наш професор, який вже багато років викладає в Манхеттнському колежді, веде дистанційно 1 курс для студентів в Ужгороді. Якість викладання ну так ... на рівні з нашою. Різниця тільки в тому, скільки там задають на самостійне вивчення і головне, що студенти то реально вивчають, бо інакше залишать на повторний курс. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1248 З нами з: 29.07.22 Подякував: 152 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 11:56 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет. Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.

Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси та ходять зі зброєю придивляючись або щипаючи за сідниці умовно тебе, умовно твою дружину, умовно доньку та умовно онуку.

Або створюють такі економічні умови, щоб жінки самі хотіли, щоб їх кадирівці шльопнули по сідницях.

Хуйло дуже вірив у свої сили. Після Грузії, Криму, Сирії та спецоперації в Казахстані.

ЛАД написав: Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.

На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой. Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.

Цугцванг вбачається лише для росії бо путін не звик давати задній хід. А для цього в росії немає ресурсів, бо через санкції заходу на газові турбіни росіяни аж ніяк не запустять проект Восток-ойл у 2025 році. А це була необхідна умова підтримки видобутку нафти на росії

В Україні дійсно основні втрати - це не 200/300, а ті, що втекли злякавшись незрозуміло чого (сирен) на Захід.

Західна Європа при цьому вкрай неефективно витрачає кошти. Бо умовно 5 мільйонів мігрантів. 1 тисяча євро на мігранта в місяць з проживанням, медициною, навчання. 5 млрд / місяць - 90 мільярдів за півтора роки. При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни.

Щодо США - для них загроза взагалі американському способу життя з величезним автопаркам через проживання 90% по суті в селищах міського типу та їзді та великій тачці в булочну (Супермаркет).

Щодо Європи основна загроза - це неготовність до Світової війни. Енергетичні загрози +- долаються. Але подохне німецький експорт автомобілів й німецька економіка довго буде в рецесії.

Щодо країн, що розвиваються - подорожчання нафти на фоні дефіциту на світовому ринку буде катастрофічним для економіки. Вкупі з подорожчанням їжі обваляться закупівлі промислових товарів, що призведе до кризи в Китаї. Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси та ходять зі зброєю придивляючись або щипаючи за сідниці умовно тебе, умовно твою дружину, умовно доньку та умовно онуку.Або створюють такі економічні умови, щоб жінки самі хотіли, щоб їх кадирівці шльопнули по сідницях.Хуйло дуже вірив у свої сили. Після Грузії, Криму, Сирії та спецоперації в Казахстані.Цугцванг вбачається лише для росії бо путін не звик давати задній хід. А для цього в росії немає ресурсів, бо через санкції заходу на газові турбіни росіяни аж ніяк не запустять проект Восток-ойл у 2025 році. А це була необхідна умова підтримки видобутку нафти на росіїВ Україні дійсно основні втрати - це не 200/300, а ті, що втекли злякавшись незрозуміло чого (сирен) на Захід.Західна Європа при цьому вкрай неефективно витрачає кошти. Бо умовно 5 мільйонів мігрантів. 1 тисяча євро на мігранта в місяць з проживанням, медициною, навчання. 5 млрд / місяць - 90 мільярдів за півтора роки. При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни.Щодо США - для них загроза взагалі американському способу життя з величезним автопаркам через проживання 90% по суті в селищах міського типу та їзді та великій тачці в булочну (Супермаркет).Щодо Європи основна загроза - це неготовність до Світової війни. Енергетичні загрози +- долаються. Але подохне німецький експорт автомобілів й німецька економіка довго буде в рецесії.Щодо країн, що розвиваються - подорожчання нафти на фоні дефіциту на світовому ринку буде катастрофічним для економіки. Вкупі з подорожчанням їжі обваляться закупівлі промислових товарів, що призведе до кризи в Китаї. Denik Повідомлень: 2257 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1141114211431144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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