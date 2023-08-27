Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD
В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, шурин з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію. Кажуть, що із житлом проблеми великі, знайти поруч із садочком і роботою їм так і не вдалося, потрібно добиратись десятки кілометрів. А інфраструктура для людей, які не водять машину, не пристосована зовсім.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 сер, 2023 10:23, всього редагувалось 2 разів.
Реально по Фрейду: справжній український БОМЖ розміщує відосики про бомжів в США. «Труднее всего убить в себе раба» (класика). На практиці: кухня нової квартири, в яку вчора вселилася сімейна пара українців, які реально ще 4 липня спали вдвох (а поруч -десятки таких самих) на одному з мостів через річку Rio Grande.
akurt написав:отримав від уряду Канади одноразову допомогу в 3000 CAD
В кожного свої шляхи. Родичі друга поїхали в Канаду великою гурбою (теща, тесть, свояк з дружиною і дітьми), отримали допомогу, пожили трохи більше місяця і переїхали в Чехію.
Вірю, знаю приклади і серед моїх приятелів: повернулися через 3 місяця. Питав спеціально, чому так. Відповідь була дуже цікава: - голова родини (троє дітей) працює віддалено та має досить великий сталий прибуток. - орендували будинок в провінції Британська Колумбія та ще й в курортному містечку Kelowna (я особисто в червні його відвідував: класні місця: гори, озера, поля для гольфу, прямо рай на землі); - авто взяв в прокат - а це 60$ на добу, в місяць 1800$; - харчування в Канаді теоретично дешеве, але я скажу, що так погано мене та жінку за 35 CAD, як в тому місті, ніде не годували. - при досить приємних умовах на прожиття не самої бідної людини вид на прожиття в Канаді він не зможе отримати, бо фактично - з точки зору канадців - працює нелегально. Щоби отримати Вид на прожиття, треба відправити на роботу жінку. Кинувши трьох дітей (одному 1 рік) вдома на чоловіка. Зваживши все, він виніс вердикт: непропорційні витрати до досить великих прибутків. Тому виїхав. Так що все вірно: еміграція -то не для всіх.
Найлегше: молодим. Тому спілкуюся активно в Канаді щ нашими хлопцями, яким 18, 21 та 25 років. З тим, що 21, вийду на звʼязок на його прохання в неділю. Надсилає періодично відео: то 07-15 ранку і він в авто вже іде на роботу, то на вулиці вже темно, і він разом з хлопцями з бригади у дуже красивих робітничих формах йдуть після зміни переодягатися… але субота-неділя завжди вихідний та то стадіон, то концертна зала.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 сер, 2023 10:29, всього редагувалось 1 раз.
akurt Щодо роботи, то шурин друга раніше роками ремонтував авто в Чехії, тому з роботою проблем не було. Але він єдиний, хто в родині водить авто. Решта хіба що на мінімалку мити посуд і прибирати... В Чехії наче ок влаштувались. В Україну 99% не повернуться.
Вірю і знаю про такі самі випадки. Зараз 1 родина в Канаді, яким я в березні допомагав виїхати, то дуже жалкують, що в Україні не отримали водійське посвідчення. Тільки в двох провінціях Канади можна швидко без проблем обміняти на канадаське (недавно дозволили в провінції Альберта). А якщо з «нуля», то отримують тимчасове водійське посвідчення: можна керувати, якщо в авто поруч є досвідчений водій із стажем. І так - 9 місяців. А без авто - важко.
Тому саме я не один раз звертав увагу учасників форуму на те, що найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді. В Канаду на навчання попасти дуже дуже легко і навчання коштує в 2-3 рази дешевше. В США попасти на навчання значно значно важче: навіть якщо отримаєш від університету форму I-20, то не факт, що навіть з нею отримаєш візу F-1. Зараз в Торонто в університеті вчиться на магістра син приятелів, ще вчитися 1/2 року, але вже працює за фахом. Мама часто відвідує. Перспектива: 100%.
Це дійсно правда: в родині як правило 2 авто, всі пересуваються на авто, і для цього все зроблено: - швидкісні highway в яких по 4-5 полос в кожному напрямку; - гігантські парковки (але в містах часто платні, або з правом паркуватися на протязі 2-х годин); - громадський транспорт існує, але для бідних прошарків населення, або для одиничних термінових випадків. І ціна проїзду не є малою: орієнтовно квиток коштує 7$. - саме тому практично ніде немає тротуарів для пішоходів (a pedestrians). - саме тому водії «лякають» дуже рідкісних пішоходів, зупиняючись метрів за 10-15 до пішохідного переходу: людина-пішоход = динозавр/інопланетянин.
Це все не стосується такого особливого міста, як Нью Йорк: rjkz писав, що не має авто та не рухається цим особливим містом на авто.
akurt написав:найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді
Наш професор, який вже багато років викладає в Манхеттнському колежді, веде дистанційно 1 курс для студентів в Ужгороді. Якість викладання ну так ... на рівні з нашою. Різниця тільки в тому, скільки там задають на самостійне вивчення і головне, що студенти то реально вивчають, бо інакше залишать на повторний курс.
ЛАД написав:Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.
Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси та ходять зі зброєю придивляючись або щипаючи за сідниці умовно тебе, умовно твою дружину, умовно доньку та умовно онуку. Або створюють такі економічні умови, щоб жінки самі хотіли, щоб їх кадирівці шльопнули по сідницях. Хуйло дуже вірив у свої сили. Після Грузії, Криму, Сирії та спецоперації в Казахстані.
ЛАД написав:Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный. На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.
Цугцванг вбачається лише для росії бо путін не звик давати задній хід. А для цього в росії немає ресурсів, бо через санкції заходу на газові турбіни росіяни аж ніяк не запустять проект Восток-ойл у 2025 році. А це була необхідна умова підтримки видобутку нафти на росії В Україні дійсно основні втрати - це не 200/300, а ті, що втекли злякавшись незрозуміло чого (сирен) на Захід. Західна Європа при цьому вкрай неефективно витрачає кошти. Бо умовно 5 мільйонів мігрантів. 1 тисяча євро на мігранта в місяць з проживанням, медициною, навчання. 5 млрд / місяць - 90 мільярдів за півтора роки. При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни. Щодо США - для них загроза взагалі американському способу життя з величезним автопаркам через проживання 90% по суті в селищах міського типу та їзді та великій тачці в булочну (Супермаркет). Щодо Європи основна загроза - це неготовність до Світової війни. Енергетичні загрози +- долаються. Але подохне німецький експорт автомобілів й німецька економіка довго буде в рецесії. Щодо країн, що розвиваються - подорожчання нафти на фоні дефіциту на світовому ринку буде катастрофічним для економіки. Вкупі з подорожчанням їжі обваляться закупівлі промислових товарів, що призведе до кризи в Китаї.