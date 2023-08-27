Denik написав:ЛАД написав:Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.
Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси та ходять зі зброєю придивляючись або щипаючи за сідниці умовно тебе, умовно твою дружину, умовно доньку та умовно онуку.
Або створюють такі економічні умови, щоб жінки самі хотіли, щоб їх кадирівці шльопнули по сідницях.
Хуйло дуже вірив у свої сили. Після Грузії, Криму, Сирії та спецоперації в Казахстані.
Цугцванг вбачається лише для росії бо путін не звик давати задній хід. А для цього в росії немає ресурсів, бо через санкції заходу на газові турбіни росіяни аж ніяк не запустять проект Восток-ойл у 2025 році. А це була необхідна умова підтримки видобутку нафти на росії
В Україні дійсно основні втрати - це не 200/300, а ті, що втекли злякавшись незрозуміло чого (сирен) на Захід.
Західна Європа при цьому вкрай неефективно витрачає кошти. Бо умовно 5 мільйонів мігрантів. 1 тисяча євро на мігранта в місяць з проживанням, медициною, навчання. 5 млрд / місяць - 90 мільярдів за півтора роки. При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни.
Щодо США - для них загроза взагалі американському способу життя з величезним автопаркам через проживання 90% по суті в селищах міського типу та їзді та великій тачці в булочну (Супермаркет).
Щодо Європи основна загроза - це неготовність до Світової війни. Енергетичні загрози +- долаються. Але подохне німецький експорт автомобілів й німецька економіка довго буде в рецесії.
Щодо країн, що розвиваються - подорожчання нафти на фоні дефіциту на світовому ринку буде катастрофічним для економіки. Вкупі з подорожчанням їжі обваляться закупівлі промислових товарів, що призведе до кризи в Китаї.
Про зелений перехід було цікавіше) Черговий потік свідомості, без прив‘язки до цифр, до реального стану справ. В тіктоці було б ок, напевно.