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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:12

  Denik написав:
  ЛАД написав:Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.

Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси та ходять зі зброєю придивляючись або щипаючи за сідниці умовно тебе, умовно твою дружину, умовно доньку та умовно онуку.
Або створюють такі економічні умови, щоб жінки самі хотіли, щоб їх кадирівці шльопнули по сідницях.
Хуйло дуже вірив у свої сили. Після Грузії, Криму, Сирії та спецоперації в Казахстані.
  ЛАД написав:Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.
На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.

Цугцванг вбачається лише для росії бо путін не звик давати задній хід. А для цього в росії немає ресурсів, бо через санкції заходу на газові турбіни росіяни аж ніяк не запустять проект Восток-ойл у 2025 році. А це була необхідна умова підтримки видобутку нафти на росії
В Україні дійсно основні втрати - це не 200/300, а ті, що втекли злякавшись незрозуміло чого (сирен) на Захід.
Західна Європа при цьому вкрай неефективно витрачає кошти. Бо умовно 5 мільйонів мігрантів. 1 тисяча євро на мігранта в місяць з проживанням, медициною, навчання. 5 млрд / місяць - 90 мільярдів за півтора роки. При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни.
Щодо США - для них загроза взагалі американському способу життя з величезним автопаркам через проживання 90% по суті в селищах міського типу та їзді та великій тачці в булочну (Супермаркет).
Щодо Європи основна загроза - це неготовність до Світової війни. Енергетичні загрози +- долаються. Але подохне німецький експорт автомобілів й німецька економіка довго буде в рецесії.
Щодо країн, що розвиваються - подорожчання нафти на фоні дефіциту на світовому ринку буде катастрофічним для економіки. Вкупі з подорожчанням їжі обваляться закупівлі промислових товарів, що призведе до кризи в Китаї.

Про зелений перехід було цікавіше) Черговий потік свідомості, без прив‘язки до цифр, до реального стану справ. В тіктоці було б ок, напевно.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:Перегини можуть бути лише в КНДР/Китаї/росії через включення ідеології або необхідності готувати спеціалістів під вимоги ВПК.

100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Вы очень ошибаетесь сравнивая военную продукцию союза и США.
В США принцип эффективности, комфорта и максимальной защиты жизни военнослужащего.

БМП М2 Бредлі не має протимінного захисту. Вона робилася для протистояння за підтримки авіації та ударних гелікоптерів радянському наступу у Європі. Умовно кажучи відманеврувати та із засідок бити по колонам в стилі початку війни з росією-2022 або Грузії -2008, або штурму Грозного, або Угорщини-1956, або Чехословаччини-1968.
На даний момент є такою саме застарілою як і БМП-2.
  rjkz написав:Броня БТР 80 ...да и БМП 2 не сравнима с броней Бредли.
И тд.

БТРи та БМП порівнювати взагалі некоректно.
Якщо порівнювати системно, то М2 Бредлі захищена в борт від крупнокаліберного кулемету.
Реальні 2 сценарії використання БМП - це обстріл з одної (своєї) посадки іншої з ворогом на відстані 1-2 км (де тобі в бок не стрілятиме ніхто). Сценарій 2 підтримка штурму позицій тіпа , де у противника теж немає ніякої можливості стріляти в бік з крупнокаліберної зброї.

Так, що тут до війни у Міноборони України була найбільш виважена політика:
масово закуплялися MRAP тіпа Козак з протимінним захистом по 250-300 тис.
Куплялися БМП-1 по 50 тис зі зберігання.
Ну і було трохи закупівель БТР-4, який по суті колісний БМП, який не могли виробляти великими партіями з огляду на невелику регульовану рентабельність виробництва. Ціна виходила щось по мільйону доларів.
В результаті якщо порівнювати Західну техніку з тим, що купляло МО України картинка виходить дуже зрозуміла.
1 БМП Пума коштує 30 млн євро як 100 MRAP Козак, або 30 БМП-4, або 500-600 БМП-1 зі зберігання.
Реальна протидія цієї всієї техніки це дроноарта, ПТУР (наземні та гелікоптери).
Із цього висновок, що наприклад всієї техніки міноборони Німеччини вистачило б в обороні на 2-3 тижні. В наступі - на захоплення 2 сіл із навколишніми посадками.
Запасів Міноборони України +- вистачило на повне відбиття атаки на Київ і на Півночі та зупинку просування на Донбасі та Півдні, а також на 2 контрнаступи на Харківщині і правому березі Херсонщини. От і весь висновок.
Denik
 
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