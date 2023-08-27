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#<1 ... 1143114411451146> Додано: Нед 27 сер, 2023 12:12 Denik написав: ЛАД написав: Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет. Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.

Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси та ходять зі зброєю придивляючись або щипаючи за сідниці умовно тебе, умовно твою дружину, умовно доньку та умовно онуку.

Або створюють такі економічні умови, щоб жінки самі хотіли, щоб їх кадирівці шльопнули по сідницях.

Хуйло дуже вірив у свої сили. Після Грузії, Криму, Сирії та спецоперації в Казахстані.

ЛАД написав: Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.

На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой. Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.

Цугцванг вбачається лише для росії бо путін не звик давати задній хід. А для цього в росії немає ресурсів, бо через санкції заходу на газові турбіни росіяни аж ніяк не запустять проект Восток-ойл у 2025 році. А це була необхідна умова підтримки видобутку нафти на росії

В Україні дійсно основні втрати - це не 200/300, а ті, що втекли злякавшись незрозуміло чого (сирен) на Захід.

Західна Європа при цьому вкрай неефективно витрачає кошти. Бо умовно 5 мільйонів мігрантів. 1 тисяча євро на мігранта в місяць з проживанням, медициною, навчання. 5 млрд / місяць - 90 мільярдів за півтора роки. При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни.

Щодо США - для них загроза взагалі американському способу життя з величезним автопаркам через проживання 90% по суті в селищах міського типу та їзді та великій тачці в булочну (Супермаркет).

Щодо Європи основна загроза - це неготовність до Світової війни. Енергетичні загрози +- долаються. Але подохне німецький експорт автомобілів й німецька економіка довго буде в рецесії.

Щодо країн, що розвиваються - подорожчання нафти на фоні дефіциту на світовому ринку буде катастрофічним для економіки. Вкупі з подорожчанням їжі обваляться закупівлі промислових товарів, що призведе до кризи в Китаї. Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси та ходять зі зброєю придивляючись або щипаючи за сідниці умовно тебе, умовно твою дружину, умовно доньку та умовно онуку.Або створюють такі економічні умови, щоб жінки самі хотіли, щоб їх кадирівці шльопнули по сідницях.Хуйло дуже вірив у свої сили. Після Грузії, Криму, Сирії та спецоперації в Казахстані.Цугцванг вбачається лише для росії бо путін не звик давати задній хід. А для цього в росії немає ресурсів, бо через санкції заходу на газові турбіни росіяни аж ніяк не запустять проект Восток-ойл у 2025 році. А це була необхідна умова підтримки видобутку нафти на росіїВ Україні дійсно основні втрати - це не 200/300, а ті, що втекли злякавшись незрозуміло чого (сирен) на Захід.Західна Європа при цьому вкрай неефективно витрачає кошти. Бо умовно 5 мільйонів мігрантів. 1 тисяча євро на мігранта в місяць з проживанням, медициною, навчання. 5 млрд / місяць - 90 мільярдів за півтора роки. При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни.Щодо США - для них загроза взагалі американському способу життя з величезним автопаркам через проживання 90% по суті в селищах міського типу та їзді та великій тачці в булочну (Супермаркет).Щодо Європи основна загроза - це неготовність до Світової війни. Енергетичні загрози +- долаються. Але подохне німецький експорт автомобілів й німецька економіка довго буде в рецесії.Щодо країн, що розвиваються - подорожчання нафти на фоні дефіциту на світовому ринку буде катастрофічним для економіки. Вкупі з подорожчанням їжі обваляться закупівлі промислових товарів, що призведе до кризи в Китаї.

Про зелений перехід було цікавіше) Черговий потік свідомості, без прив‘язки до цифр, до реального стану справ. В тіктоці було б ок, напевно. Про зелений перехід було цікавіше) Черговий потік свідомості, без прив‘язки до цифр, до реального стану справ. В тіктоці було б ок, напевно. gonchik74

Повідомлень: 413 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 12:28 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Перегини можуть бути лише в КНДР/Китаї/росії через включення ідеології або необхідності готувати спеціалістів під вимоги ВПК. Перегини можуть бути лише в КНДР/Китаї/росії через включення ідеології або необхідності готувати спеціалістів під вимоги ВПК.

100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують. 100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1254 З нами з: 29.07.22 Подякував: 153 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 12:57 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Вы очень ошибаетесь сравнивая военную продукцию союза и США.

В США принцип эффективности, комфорта и максимальной защиты жизни военнослужащего. Вы очень ошибаетесь сравнивая военную продукцию союза и США.В США принцип эффективности, комфорта и максимальной защиты жизни военнослужащего.

БМП М2 Бредлі не має протимінного захисту. Вона робилася для протистояння за підтримки авіації та ударних гелікоптерів радянському наступу у Європі. Умовно кажучи відманеврувати та із засідок бити по колонам в стилі початку війни з росією-2022 або Грузії -2008, або штурму Грозного, або Угорщини-1956, або Чехословаччини-1968.

На даний момент є такою саме застарілою як і БМП-2. rjkz написав: Броня БТР 80 ...да и БМП 2 не сравнима с броней Бредли.

И тд. Броня БТР 80 ...да и БМП 2 не сравнима с броней Бредли.И тд.

БТРи та БМП порівнювати взагалі некоректно.

Якщо порівнювати системно, то М2 Бредлі захищена в борт від крупнокаліберного кулемету.

Реальні 2 сценарії використання БМП - це обстріл з одної (своєї) посадки іншої з ворогом на відстані 1-2 км (де тобі в бок не стрілятиме ніхто). Сценарій 2 підтримка штурму позицій тіпа , де у противника теж немає ніякої можливості стріляти в бік з крупнокаліберної зброї.



Так, що тут до війни у Міноборони України була найбільш виважена політика:

масово закуплялися MRAP тіпа Козак з протимінним захистом по 250-300 тис.

Куплялися БМП-1 по 50 тис зі зберігання.

Ну і було трохи закупівель БТР-4, який по суті колісний БМП, який не могли виробляти великими партіями з огляду на невелику регульовану рентабельність виробництва. Ціна виходила щось по мільйону доларів.

В результаті якщо порівнювати Західну техніку з тим, що купляло МО України картинка виходить дуже зрозуміла.

1 БМП Пума коштує 30 млн євро як 100 MRAP Козак, або 30 БМП-4, або 500-600 БМП-1 зі зберігання.

Реальна протидія цієї всієї техніки це дроноарта, ПТУР (наземні та гелікоптери).

Із цього висновок, що наприклад всієї техніки міноборони Німеччини вистачило б в обороні на 2-3 тижні. В наступі - на захоплення 2 сіл із навколишніми посадками.

Запасів Міноборони України +- вистачило на повне відбиття атаки на Київ і на Півночі та зупинку просування на Донбасі та Півдні, а також на 2 контрнаступи на Харківщині і правому березі Херсонщини. От і весь висновок. БМП М2 Бредлі не має протимінного захисту. Вона робилася для протистояння за підтримки авіації та ударних гелікоптерів радянському наступу у Європі. Умовно кажучи відманеврувати та із засідок бити по колонам в стилі початку війни з росією-2022 або Грузії -2008, або штурму Грозного, або Угорщини-1956, або Чехословаччини-1968.На даний момент є такою саме застарілою як і БМП-2.БТРи та БМП порівнювати взагалі некоректно.Якщо порівнювати системно, то М2 Бредлі захищена в борт від крупнокаліберного кулемету.Реальні 2 сценарії використання БМП - це обстріл з одної (своєї) посадки іншої з ворогом на відстані 1-2 км (де тобі в бок не стрілятиме ніхто). Сценарій 2 підтримка штурму позицій тіпа , де у противника теж немає ніякої можливості стріляти в бік з крупнокаліберної зброї.Так, що тут до війни у Міноборони України була найбільш виважена політика:масово закуплялися MRAP тіпа Козак з протимінним захистом по 250-300 тис.Куплялися БМП-1 по 50 тис зі зберігання.Ну і було трохи закупівель БТР-4, який по суті колісний БМП, який не могли виробляти великими партіями з огляду на невелику регульовану рентабельність виробництва. Ціна виходила щось по мільйону доларів.В результаті якщо порівнювати Західну техніку з тим, що купляло МО України картинка виходить дуже зрозуміла.1 БМП Пума коштує 30 млн євро як 100 MRAP Козак, або 30 БМП-4, або 500-600 БМП-1 зі зберігання.Реальна протидія цієї всієї техніки це дроноарта, ПТУР (наземні та гелікоптери).Із цього висновок, що наприклад всієї техніки міноборони Німеччини вистачило б в обороні на 2-3 тижні. В наступі - на захоплення 2 сіл із навколишніми посадками.Запасів Міноборони України +- вистачило на повне відбиття атаки на Київ і на Півночі та зупинку просування на Донбасі та Півдні, а також на 2 контрнаступи на Харківщині і правому березі Херсонщини. От і весь висновок. Denik Повідомлень: 2265 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 13:39 Denik написав: Немає в американській або канадській освіті нічого фантастичного. В першу чергу через те, що вимоги до освіти будуються на базі вимог до науки - цитованості публікацій і всього іншого. Немає в американській або канадській освіті нічого фантастичного. В першу чергу через те, що вимоги до освіти будуються на базі вимог до науки - цитованості публікацій і всього іншого.

Ваші погляди на освіту НЕ в США (або Канаді) нам відомі.

Саме смішне, що сьогодні точно відомі підсумки ваших порад учасникам форуму віддати дітей на навчання «за залізничними» спеціальностями з тої причини, що (цитую) занадто багато аварій на Львівській залізниці.

Так ось за підсумками набору 2023 є університети, які набрали за залізничними спеціальностями на перший курс на бюджетні місця 0 (нуль) студентів.

Наприклад, Львівська політехніка не змогла набрати групу в 12 студентів. Хоча оголошувала набір аж за трьома спеціальностями. Зараз ректор ламає голову, як обʼєднати ті «копійки», що набрали на перший курс на бюджет в щось одне «псевдозалізничне» та звільнити нікому не потрібних супер-викладачів, які і до того працювали на 0,15 ставки.

Зараз іде процес розформування випускаючих кафедр за рекомендованими вами особисто спеціальностями.

Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся. Ваші погляди на освіту НЕ в США (або Канаді) нам відомі.Саме смішне, що сьогодні точно відомі підсумки ваших порад учасникам форуму віддати дітей на навчання «за залізничними» спеціальностями з тої причини, що (цитую) занадто багато аварій на Львівській залізниці.Так ось за підсумками набору 2023 є університети, які набрали за залізничними спеціальностями на перший курс на бюджетні місця 0 (нуль) студентів.Наприклад, Львівська політехніка не змогла набрати групу в 12 студентів. Хоча оголошувала набір аж за трьома спеціальностями. Зараз ректор ламає голову, як обʼєднати ті «копійки», що набрали на перший курс на бюджет в щось одне «псевдозалізничне» та звільнити нікому не потрібних супер-викладачів, які і до того працювали на 0,15 ставки.Зараз іде процес розформування випускаючих кафедр за рекомендованими вами особисто спеціальностями.Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся. akurt

Повідомлень: 8244 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1121 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 13:57 Denik написав: ЛАД написав: Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет. Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.

Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси ...

...........

При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни.

........... Умови б миру були приблизно такими - вводиться росгвардія у вигляді якихось чеченців, віджимають бізнеси ..............При цьому країни ЄС не можуть підняти військові витрати до 2% від ВВП хоча вже другий рік війна в Європі та загроза світової війни............

Вам бы ужастики писать.

Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.

Возможно, Европа лучше, чем Вы, знает свои потребности и лучше представляет "світову війну". Не допускаете? Вам бы ужастики писать.Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.Возможно, Европа лучше, чем Вы, знает свои потребности и лучше представляет "світову війну". Не допускаете? ЛАД 2 Повідомлень: 25553 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5098 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 13:59 akurt написав: ........

Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся. ........Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся.

Ой, вряд ли.

А освіта там краще хоча б завдяки тому, що немає іспитів за гроші і студенти знають, що ніхто їх тягнути не буде і запросто можуть відрахувати. Ой, вряд ли.А освіта там краще хоча б завдяки тому, що немає іспитів за гроші і студенти знають, що ніхто їх тягнути не буде і запросто можуть відрахувати. ЛАД 2 Повідомлень: 25553 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5098 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 14:07 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Саме смішне, що сьогодні точно відомі підсумки ваших порад учасникам форуму віддати дітей на навчання «за залізничними» спеціальностями з тої причини, що (цитую) занадто багато аварій на Львівській залізниці. Саме смішне, що сьогодні точно відомі підсумки ваших порад учасникам форуму віддати дітей на навчання «за залізничними» спеціальностями з тої причини, що (цитую) занадто багато аварій на Львівській залізниці.

Мій пост був про аварії на залізницях США з конкретним рекордним переліком. Мова була саме про втрати залізничних компетенцій в тому числі будівництва і безпеки в США та Європі.

А США припливе в ситуацію, що переважній масі піпла стануть недоступними поїздки на бензинових авто на роботу та в магазин ( а авто ще в кредиті) а ще масові перельоти літаками. Тоді всі згадають за залізниці і виявиться купа цікавих речей:

- нема потужностей для масового виробництва залізобетонних виробів для будівництва естакад та тонелів для швидкісних залізниць.

- немає спеціалістів з проектування та будівництва залізниць. "Будівельники" в своїй масі можуть будувати лише приватні будинки з OSB.

- космічні ціни на сталь для арматури, бо свої запаси металобрухту продані у вигляді битків за кордон, а інша частина закопана в землю виробниками сланцевої нафти і газу.

А поки що bloomberg реєструє найнижчий морський експорт нафтопродуктів з росії за 15 місяців.

https://kosatka.media/category/neft/new ... o-minimumu Мій пост був про аварії на залізницях США з конкретним рекордним переліком. Мова була саме про втрати залізничних компетенцій в тому числі будівництва і безпеки в США та Європі.А США припливе в ситуацію, що переважній масі піпла стануть недоступними поїздки на бензинових авто на роботу та в магазин ( а авто ще в кредиті) а ще масові перельоти літаками. Тоді всі згадають за залізниці і виявиться купа цікавих речей:- нема потужностей для масового виробництва залізобетонних виробів для будівництва естакад та тонелів для швидкісних залізниць.- немає спеціалістів з проектування та будівництва залізниць. "Будівельники" в своїй масі можуть будувати лише приватні будинки з OSB.- космічні ціни на сталь для арматури, бо свої запаси металобрухту продані у вигляді битків за кордон, а інша частина закопана в землю виробниками сланцевої нафти і газу.А поки що bloomberg реєструє найнижчий морський експорт нафтопродуктів з росії за 15 місяців. Denik Повідомлень: 2265 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 14:12 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Возможно, Европа лучше, чем Вы, знает свои потребности и лучше представляет "світову війну". Не допускаете? Возможно, Европа лучше, чем Вы, знает свои потребности и лучше представляет "світову війну". Не допускаете?

Євпопа виростила путіна, проігнорувавши війну в Грузії отримали війни в Україні та Сирії та 2 хвилі міграції.

На фото видно, як Європа знає краще...

https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 9&dpr=1.25 Євпопа виростила путіна, проігнорувавши війну в Грузії отримали війни в Україні та Сирії та 2 хвилі міграції.На фото видно, як Європа знає краще... Denik Повідомлень: 2265 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 14:14 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Вам бы ужастики писать.

Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было. Вам бы ужастики писать.Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.

Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив. Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив. Denik Повідомлень: 2265 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 14:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся. Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся.

Тут знову ж таки викочують переваги БМП Бредлі над БМП-1,2.

Хоча БМП-1,2 було зроблено десь 35 тис. а Бредлі лише 4,2 тис. І порівнювати його треба з БМП-3, якого з китайськими клонами зроблено не менше.



БМП-1,2 треба порівнювати з БТР М113, якого зроблено 60 тис.

А в чому таки реальна перевага США - це в Хамві, яких зроблено 230 тис. лише для армії США і з них дуже багато броньованих. Тобто в США була і є реальна можливість посадати всіх військовослужбовців, хто на передовій або в районах, де загрожують партизанські дії на легкоброньовані транспортні засоби.

В СРСР чогось подібного не було і близько. В нас масово бронеавтомобілі стали закуповувати за досвідом АТО. Тут знову ж таки викочують переваги БМП Бредлі над БМП-1,2.Хоча БМП-1,2 було зроблено десь 35 тис. а Бредлі лише 4,2 тис. І порівнювати його треба з БМП-3, якого з китайськими клонами зроблено не менше.БМП-1,2 треба порівнювати з БТР М113, якого зроблено 60 тис.А в чому таки реальна перевага США - це в Хамві, яких зроблено 230 тис. лише для армії США і з них дуже багато броньованих. Тобто в США була і є реальна можливість посадати всіх військовослужбовців, хто на передовій або в районах, де загрожують партизанські дії на легкоброньовані транспортні засоби.В СРСР чогось подібного не було і близько. В нас масово бронеавтомобілі стали закуповувати за досвідом АТО. Denik Повідомлень: 2265 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1143114411451146> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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