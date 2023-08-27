RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1143114411451146
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Вам бы ужастики писать.
Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.


Минск-2 єто как раз про чеченцев под легимными флагами т.н "л-днр". Россия пыталась внутри Украины создать микророссию с цетром в Донецке, равнозначном Киеву. А дальше спровоцировать настоящую гражданско-сепаратистскую войну, поставляя чеченцев, вагнеров и технику уже типа легитимному Донецку.
В принципе Украина могла предложить максимальные уступки - финансовую автономию и заморозку правового поля для ОРДЛО на уровне 2013 при контроле ООН, но никаких "гвардий Новороссиии". Шансы договориться тогда о таком можно оценивать как низкие, но теоретически реальные.
fox767676
 
Повідомлень: 679
З нами з: 13.06.20
Подякував: 251 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1143114411451146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (441)
27.08.2023 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.