Минск-2 єто как раз про чеченцев под легимными флагами т.н "л-днр". Россия пыталась внутри Украины создать микророссию с цетром в Донецке, равнозначном Киеву. А дальше спровоцировать настоящую гражданско-сепаратистскую войну, поставляя чеченцев, вагнеров и технику уже типа легитимному Донецку.
В принципе Украина могла предложить максимальные уступки - финансовую автономию и заморозку правового поля для ОРДЛО на уровне 2013 при контроле ООН, но никаких "гвардий Новороссиии". Шансы договориться тогда о таком можно оценивать как низкие, но теоретически реальные.