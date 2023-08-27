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ЛАД написав:Вам бы ужастики писать. Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.
Минск-2 єто как раз про чеченцев под легимными флагами т.н "л-днр". Россия пыталась внутри Украины создать микророссию с цетром в Донецке, равнозначном Киеву. А дальше спровоцировать настоящую гражданско-сепаратистскую войну, поставляя чеченцев, вагнеров и технику уже типа легитимному Донецку. В принципе Украина могла предложить максимальные уступки - финансовую автономию и заморозку правового поля для ОРДЛО на уровне 2013 при контроле ООН, но никаких "гвардий Новороссиии". Шансы договориться тогда о таком можно оценивать как низкие, но теоретически реальные.
Denik написав:А США припливе в ситуацію, що переважній масі піпла стануть недоступними поїздки на бензинових авто на роботу та в магазин ( а авто ще в кредиті) а ще масові перельоти літаками. Тоді всі згадають за залізниці і виявиться купа цікавих речей: - нема потужностей для масового виробництва залізобетонних виробів для будівництва естакад та тонелів для швидкісних залізниць. - немає спеціалістів з проектування та будівництва залізниць. "Будівельники" в своїй масі можуть будувати лише приватні будинки з OSB. - космічні ціни на сталь для арматури, бо свої запаси металобрухту продані у вигляді битків за кордон, а інша частина закопана в землю виробниками сланцевої нафти і газу.
Ніколи так не сміявся: американцям стануть недоступні поїздки на авто на роботу…. По вулицях України ходите? Невже не бачите на вулицях авто з «зеленими номерами» та буквою Y в серії: то все електромобілі найновіших марок, серед яких виділяються різні Фольксваген. І тих електричних авто вже в Україні у великих містах мабуть кожне третє/четверте… А в США не тільки Тесла: зараз приятель прилетів в гості до сина, так eлектромобіль Ford F-150 набирає швидкість 100 км/год за 4 (чотири) секунди. І це без всілякого бензину… Бетону на мости немає? Закінчився? Втопився у річці? Раніше на форумі всіх смішив (видалено), а тепер Denik. «США припливе…», «виробники сланцевої нафти та газу»… на літаках перестануть літати… «немає спеціалістів з проєктування», «сталь для арматури» закінчилася… ціни на сталь для арматури перевищують ціну на сканій, реній та осьмій разом узяті (насправді ціна сталі на сьогодні на міжнародному ринку дещо знизилася і складає близько 509$ за тонну - на рівні січня 2013 (тринадцятого року)… ну такий цирк і в Київському цирку з 1890 року не бачили та не чули… Коні регочуть, акробати падають з батутів та трамплінів… і гірко плачуть… Аплодисменти в студію…
ЛАД написав:Вам бы ужастики писать. Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.
Минск-2 єто как раз про чеченцев под легимными флагами т.н "л-днр". Россия пыталась внутри Украины создать микророссию с цетром в Донецке, равнозначном Киеву. А дальше спровоцировать настоящую гражданско-сепаратистскую войну, поставляя чеченцев, вагнеров и технику уже типа легитимному Донецку. В принципе Украина могла предложить максимальные уступки - финансовую автономию и заморозку правового поля для ОРДЛО на уровне 2013 при контроле ООН, но никаких "гвардий Новороссиии". Шансы договориться тогда о таком можно оценивать как низкие, но теоретически реальные.
1. О равнозначности речи не было. Говорилось о большей самостоятельности регионов. 2. О Новороссии тогда не было ни слова. Даже никаких вопросов не было. Речь шла только об "отдельных районах Донецкой и Луганской областей". 3. О "гвардиях Новороссии" опять же речи не было. Говорилось о возможности создания "народной милиции" в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Насколько понимаю, вооружение "народной милиции" это дубинки и пистолеты, возможно, некоторое (относительно небольшое) количество автоматов и точно никакого тяжёлого вооружения.
Так что ни о какой "поставке чеченцев, вагнеров и техники уже типа легитимному Донецку" речи быть не могло.