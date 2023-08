Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1144114511461147> Додано: Нед 27 сер, 2023 14:41 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Вам бы ужастики писать.

Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было. Вам бы ужастики писать.Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.



Минск-2 єто как раз про чеченцев под легимными флагами т.н "л-днр". Россия пыталась внутри Украины создать микророссию с цетром в Донецке, равнозначном Киеву. А дальше спровоцировать настоящую гражданско-сепаратистскую войну, поставляя чеченцев, вагнеров и технику уже типа легитимному Донецку.

В принципе Украина могла предложить максимальные уступки - финансовую автономию и заморозку правового поля для ОРДЛО на уровне 2013 при контроле ООН, но никаких "гвардий Новороссиии". Шансы договориться тогда о таком можно оценивать как низкие, но теоретически реальные. Минск-2 єто как раз про чеченцев под легимными флагами т.н "л-днр". Россия пыталась внутри Украины создать микророссию с цетром в Донецке, равнозначном Киеву. А дальше спровоцировать настоящую гражданско-сепаратистскую войну, поставляя чеченцев, вагнеров и технику уже типа легитимному Донецку.В принципе Украина могла предложить максимальные уступки - финансовую автономию и заморозку правового поля для ОРДЛО на уровне 2013 при контроле ООН, но никаких "гвардий Новороссиии". Шансы договориться тогда о таком можно оценивать как низкие, но теоретически реальные. fox767676 Повідомлень: 680 З нами з: 13.06.20 Подякував: 251 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 15:12 Denik написав: А США припливе в ситуацію, що переважній масі піпла стануть недоступними поїздки на бензинових авто на роботу та в магазин ( а авто ще в кредиті) а ще масові перельоти літаками. Тоді всі згадають за залізниці і виявиться купа цікавих речей:

- нема потужностей для масового виробництва залізобетонних виробів для будівництва естакад та тонелів для швидкісних залізниць.

- немає спеціалістів з проектування та будівництва залізниць. "Будівельники" в своїй масі можуть будувати лише приватні будинки з OSB.

- космічні ціни на сталь для арматури, бо свої запаси металобрухту продані у вигляді битків за кордон, а інша частина закопана в землю виробниками сланцевої нафти і газу. А США припливе в ситуацію, що переважній масі піпла стануть недоступними поїздки на бензинових авто на роботу та в магазин ( а авто ще в кредиті) а ще масові перельоти літаками. Тоді всі згадають за залізниці і виявиться купа цікавих речей:- нема потужностей для масового виробництва залізобетонних виробів для будівництва естакад та тонелів для швидкісних залізниць.- немає спеціалістів з проектування та будівництва залізниць. "Будівельники" в своїй масі можуть будувати лише приватні будинки з OSB.- космічні ціни на сталь для арматури, бо свої запаси металобрухту продані у вигляді битків за кордон, а інша частина закопана в землю виробниками сланцевої нафти і газу.

Ніколи так не сміявся: американцям стануть недоступні поїздки на авто на роботу…. По вулицях України ходите? Невже не бачите на вулицях авто з «зеленими номерами» та буквою Y в серії: то все електромобілі найновіших марок, серед яких виділяються різні Фольксваген. І тих електричних авто вже в Україні у великих містах мабуть кожне третє/четверте… А в США не тільки Тесла: зараз приятель прилетів в гості до сина, так eлектромобіль Ford F-150 набирає швидкість 100 км/год за 4 (чотири) секунди. І це без всілякого бензину…

Бетону на мости немає? Закінчився? Втопився у річці?

Раніше на форумі всіх смішив (видалено), а тепер Denik.

«США припливе…», «виробники сланцевої нафти та газу»… на літаках перестануть літати… «немає спеціалістів з проєктування», «сталь для арматури» закінчилася… ціни на сталь для арматури перевищують ціну на сканій, реній та осьмій разом узяті (насправді ціна сталі на сьогодні на міжнародному ринку дещо знизилася і складає близько 509$ за тонну - на рівні січня 2013 (тринадцятого року)… ну такий цирк і в Київському цирку з 1890 року не бачили та не чули… Коні регочуть, акробати падають з батутів та трамплінів… і гірко плачуть…

Аплодисменти в студію…



P.S. З цінами на сталь можна ознайомитися тут. Мабуть ви не знаєте, але торгується в «юанях».

100 CNY=13,72$.

https://tradingeconomics.com/commodity/steel Ніколи так не сміявся: американцям стануть недоступні поїздки на авто на роботу…. По вулицях України ходите? Невже не бачите на вулицях авто з «зеленими номерами» та буквою Y в серії: то все електромобілі найновіших марок, серед яких виділяються різні Фольксваген. І тих електричних авто вже в Україні у великих містах мабуть кожне третє/четверте… А в США не тільки Тесла: зараз приятель прилетів в гості до сина, так eлектромобіль Ford F-150 набирає швидкість 100 км/год за 4 (чотири) секунди. І це без всілякого бензину…Бетону на мости немає? Закінчився? Втопився у річці?Раніше на форумі всіх смішив (видалено), а тепер Denik.«США припливе…», «виробники сланцевої нафти та газу»… на літаках перестануть літати… «немає спеціалістів з проєктування», «сталь для арматури» закінчилася… ціни на сталь для арматури перевищують ціну на сканій, реній та осьмій разом узяті (насправді ціна сталі на сьогодні на міжнародному ринку дещо знизилася і складає близько 509$ за тонну - на рівні січня 2013 (тринадцятого року)… ну такий цирк і в Київському цирку з 1890 року не бачили та не чули… Коні регочуть, акробати падають з батутів та трамплінів… і гірко плачуть…Аплодисменти в студію…P.S. З цінами на сталь можна ознайомитися тут. Мабуть ви не знаєте, але торгується в «юанях».100 CNY=13,72$. akurt

Повідомлень: 8245 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3245 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 16:13 Denik написав: ЛАД написав: Вам бы ужастики писать.

Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было. Вам бы ужастики писать.Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.

Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив. Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив.

Во-первых, Буча это уже война, а речь шла о мирных переговорах и условиях до войны.

Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было. Во-первых, Буча это, а речь шла о мирных переговорах и условияхвойны.Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было. ЛАД 2 Повідомлень: 25561 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5099 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 16:31 fox767676 написав: ЛАД написав: Вам бы ужастики писать.

Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было. Вам бы ужастики писать.Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.



Минск-2 єто как раз про чеченцев под легимными флагами т.н "л-днр". Россия пыталась внутри Украины создать микророссию с цетром в Донецке, равнозначном Киеву. А дальше спровоцировать настоящую гражданско-сепаратистскую войну, поставляя чеченцев, вагнеров и технику уже типа легитимному Донецку.

В принципе Украина могла предложить максимальные уступки - финансовую автономию и заморозку правового поля для ОРДЛО на уровне 2013 при контроле ООН, но никаких "гвардий Новороссиии". Шансы договориться тогда о таком можно оценивать как низкие, но теоретически реальные. Минск-2 єто как раз про чеченцев под легимными флагами т.н "л-днр". Россия пыталась внутри Украины создать микророссию с цетром в Донецке, равнозначном Киеву. А дальше спровоцировать настоящую гражданско-сепаратистскую войну, поставляя чеченцев, вагнеров и технику уже типа легитимному Донецку.В принципе Украина могла предложить максимальные уступки - финансовую автономию и заморозку правового поля для ОРДЛО на уровне 2013 при контроле ООН, но никаких "гвардий Новороссиии". Шансы договориться тогда о таком можно оценивать как низкие, но теоретически реальные.

1. О равнозначности речи не было. Говорилось о большей самостоятельности регионов.

2. О Новороссии тогда не было ни слова. Даже никаких вопросов не было. Речь шла только об "отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

3. О "гвардиях Новороссии" опять же речи не было. Говорилось о возможности создания "народной милиции" в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Насколько понимаю, вооружение "народной милиции" это дубинки и пистолеты, возможно, некоторое (относительно небольшое) количество автоматов и точно никакого тяжёлого вооружения.



Так что ни о какой "поставке чеченцев, вагнеров и техники уже типа легитимному Донецку" речи быть не могло. 1. О равнозначности речи не было. Говорилось о большей самостоятельности регионов.2. О Новороссии тогда не было ни слова. Даже никаких вопросов не было. Речь шла только об "отдельных районах Донецкой и Луганской областей".3. О "гвардиях Новороссии" опять же речи не было. Говорилось о возможности создания "народной милиции" в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Насколько понимаю, вооружение "народной милиции" это дубинки и пистолеты, возможно, некоторое (относительно небольшое) количество автоматов и точно никакого тяжёлого вооружения.Так что ни о какой "поставке чеченцев, вагнеров и техники уже типа легитимному Донецку" речи быть не могло. ЛАД 2 Повідомлень: 25561 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5099 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 17:21 ЛАД написав: beee написав: fox767676 написав: В один кінець то через Тису Не пали маршруты)



А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%

Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.

Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали. Не пали маршруты)А вообще после польской прокуратуры и вообще правоохранительной системы, где корупции нет просто от слова "совсем", реально опускаются руки глядя на инвойсы, например , закупок летних курток в Турции, которые проходят как зимние с наваром 300%Вначале войны, я был искренне воодушевлён нацией, волонтёрами, военными и даже президентом.Сейчас, как я и боялся, убивая дракона, мы сами им стали.

Мы, конечно, пока не стали драконом, не надо преувеличивать, но превращаться в него начали, и далеко не сегодня, а гораздо раньше, ещё до того, как начали воевать с ним.

И проблема не в 18-60, и не в мифическом сворачивании ракетных программ или разминировании Чонгара чуть ли не по вине Зеленского. Но это не тема данной ветки.

Да, есть и взяточничество, и воровство. Это хорошо было видно с самого начала. Хотя бы по тому, какая гуманитарка раздавалась на западе Украины и что доходило до Харькова.

Но всё это не отменяет необходимости борьбы за независимость Украины. Поражение Украины в войне стало бы трагедией. Причём не только для Украины, но и для России, да и для всего мира.

Политики Запада понимают это, поэтому и оказывают нам поддержку.

При этом, естественно, исходят не из каких-то "моральных принципов", а из собственных интересов и преследуют свои цели. На наше счастье их интересы совпали с нашими. А вот цели, видимо, не совсем. Поэтому нам оказывают поддержку, и сильную, но... недостаточную для быстрой победы.

Что будет после победы предсказывать невозможно. Слишком многое будет зависеть, как и сегодня, не от нас, а от наших "партнёров". В любом случае, при самом оптимальном раскладе, несколько лет после войны будут достаточно тяжёлыми.



Верить в будущее, конечно, хорошо, но я, помню, в детстве верил в близость коммунизма и "Догоним и перегоним Америку!" и даже считал, исходя из темпов роста, через сколько лет это произойдёт.

Я мог давно выехать, ещё лет 30 назад, да и позже. Но в 90-е надеялся на то, что ситуация наладится к тому времени, когда дочка подрастёт..., закончит школу..., универ...

Теперь надо ждать, когда закончит школу внучка, которая пойдёт в школу через неделю и уже точно онлайн? Жизнь человека достаточно коротка.

Мне смешны мои "воспитатели", которые доказывают, что у нас нет гуманитарной "кризи" и, тем более катастрофы ( 20% населения беженцев за границей и не знаю сколько ВПЛ просто так, прогуляться поехали?), рассказывают, что "всё будет хорошо", просто потому, что им так хочется.

Я советовал бы им почитать "Кандид" Вольтера.

"Все к лучшему в этом лучшем из миров".

Поэтому я не осуждаю выехавших.

Кроме тех, кто сидя в тепле (хоть на западе Украины, хоть на более далёком Западе) рассказывают о "войне до победного конца" и регулярно "разоблачают зраду".



Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.

Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.

На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.



Почему Зеленский не сделал всё, чтобы добиться мира?

Кто знает.

Не верил в то, что Путин решится на полномасштабную войну из-за неверной информации дипломатов и разведки? Возможно.

Испугался "активистов"? Возможно.

Некоторые (многие) из них оказались искренними и после начала войны пошли на фронт. Уважаю.

Но многие оказались "пеной". Некоторые предпочли отсиживаться, одели очочки для более презентабельного вида, "облагородились" и вещают в ютьюбе о "зраде" и успехах. Другие, так же сидя в тылу, разоблачают 73% "нариду". И рассказывают: "Вот если бы в 19 ..."

Смешно и противно, хотя и ожидаемо.

Для многих оказалось недостаточно реальных врагов, которые вторглись в страну с оружием в руках. Понятное дел - это же опасно, они и убить могут. Гораздо проще и безопаснее выискивать "внутренних врагов" на форумах. И обсуждать отдых на курорте на тёплом море. Как сейчас представляю себе 42 год и человека в эвакуации где-нибудь на Алтае или в Казахстане, размышляющего, куда мотнуться на отдых - в Турцию или в Ниццу.



Зачем я всё это написал? А хрен его знает.

Просто надоела форумная грязь и ненависть. Не к врагу, а друг к другу. Сегодня оторвался от форума, послушал разговоры обычных людей на детской площадке. Как глотнул свежего воздуха. Это успокаивает. Уже как-то писал, что форум давно не является срезом общества. а отражает во многом взгляды достаточно узкой его части. Нормальные люди в большинстве уже давно ушли с форума или пишут достаточно редко. Остались считанные единицы, которые, к сожалению, не делают погоды. Мы, конечно, пока не стали драконом, не надо преувеличивать, но превращаться в него начали, и далеко не сегодня, а гораздо раньше, ещё до того, как начали воевать с ним.И проблема не в 18-60, и не в мифическом сворачивании ракетных программ или разминировании Чонгара чуть ли не по вине Зеленского. Но это не тема данной ветки.Да, есть и взяточничество, и воровство. Это хорошо было видно с самого начала. Хотя бы по тому, какая гуманитарка раздавалась на западе Украины и что доходило до Харькова.Но всё это не отменяет необходимости борьбы за независимость Украины. Поражение Украины в войне стало бы трагедией. Причём не только для Украины, но и для России, да и для всего мира.Политики Запада понимают это, поэтому и оказывают нам поддержку.При этом, естественно, исходят не из каких-то "моральных принципов", а из собственных интересов и преследуют свои цели. На наше счастье их интересы совпали с нашими. А вот цели, видимо, не совсем. Поэтому нам оказывают поддержку, и сильную, но... недостаточную для быстрой победы.Что будет после победы предсказывать невозможно. Слишком многое будет зависеть, как и сегодня, не от нас, а от наших "партнёров". В любом случае, при самом оптимальном раскладе, несколько лет после войны будут достаточно тяжёлыми.Верить в будущее, конечно, хорошо, но я, помню, в детстве верил в близость коммунизма и "Догоним и перегоним Америку!" и даже считал, исходя из темпов роста, через сколько лет это произойдёт.Я мог давно выехать, ещё лет 30 назад, да и позже. Но в 90-е надеялся на то, что ситуация наладится к тому времени, когда дочка подрастёт..., закончит школу..., универ...Теперь надо ждать, когда закончит школу внучка, которая пойдёт в школу через неделю и уже точно онлайн? Жизнь человека достаточно коротка.Мне смешны мои "воспитатели", которые доказывают, что у нас нет гуманитарной "кризи" и, тем более катастрофы ( 20% населения беженцев за границей и не знаю сколько ВПЛ просто так, прогуляться поехали?), рассказывают, что "всё будет хорошо", просто потому, что им так хочется.Я советовал бы им почитать "Кандид" Вольтера."Все к лучшему в этом лучшем из миров".Поэтому я не осуждаю выехавших.Кроме тех, кто сидя в тепле (хоть на западе Украины, хоть на более далёком Западе) рассказывают о "войне до победного конца" и регулярно "разоблачают зраду".Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.Почему Зеленский не сделал всё, чтобы добиться мира?Кто знает.Не верил в то, что Путин решится на полномасштабную войну из-за неверной информации дипломатов и разведки? Возможно.Испугался "активистов"? Возможно.Некоторые (многие) из них оказались искренними и после начала войны пошли на фронт. Уважаю.Но многие оказались "пеной". Некоторые предпочли отсиживаться, одели очочки для более презентабельного вида, "облагородились" и вещают в ютьюбе о "зраде" и успехах. Другие, так же сидя в тылу, разоблачают 73% "нариду". И рассказывают: "Вот если бы в 19 ..."Смешно и противно, хотя и ожидаемо.Для многих оказалось недостаточно реальных врагов, которые вторглись в страну с оружием в руках. Понятное дел - это же опасно, они и убить могут. Гораздо проще и безопаснее выискивать "внутренних врагов" на форумах. И обсуждать отдых на курорте на тёплом море. Как сейчас представляю себе 42 год и человека в эвакуации где-нибудь на Алтае или в Казахстане, размышляющего, куда мотнуться на отдых - в Турцию или в Ниццу.Зачем я всё это написал? А хрен его знает.Просто надоела форумная грязь и ненависть. Не к врагу, а друг к другу. Сегодня оторвался от форума, послушал разговоры обычных людей на детской площадке. Как глотнул свежего воздуха. Это успокаивает. Уже как-то писал, что форум давно не является срезом общества. а отражает во многом взгляды достаточно узкой его части. Нормальные люди в большинстве уже давно ушли с форума или пишут достаточно редко. Остались считанные единицы, которые, к сожалению, не делают погоды.



Поставил +1, хоть и не со всем согласен.

Избежать войны было невозможно.

Можно было просто сдаться 24.02.

И никак иначе.

Теперь есть два пути.

Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:

-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.

-сдаться.

-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".

Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.

- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго. Поставил +1, хоть и не со всем согласен.Избежать войны было невозможно.Можно было просто сдаться 24.02.И никак иначе.Теперь есть два пути.Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.-сдаться.-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго. rjkz

Повідомлень: 15320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7914 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 17:22 ЛАД написав: Denik написав: ЛАД написав: Вам бы ужастики писать.

Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было. Вам бы ужастики писать.Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.

Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив. Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив.

Во-первых, Буча это уже война, а речь шла о мирных переговорах и условиях до войны.

Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было. Во-первых, Буча это, а речь шла о мирных переговорах и условияхвойны.Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было.

чого не було, ЛАД?



що в людини забирали машину, вона WTF, автоматна черга все пояснила - оточуючим, власнику вже нічого пояснювати не треба? чи може якщо людина була у АТО в попередні роки та не виїхала, то в ліпшому випадку били до інвалідності, в гіршому - десь прикопували. скільки людей в братських могилах було страчено? почитайте про дитячого письменника Володимира Вакуленка. й це я все випадки лише про Ізюм.



що по Вашому взагалі сталося в Бучі? що начебто регулярна армія Раші виявилася зборищем покидьків? чого не було,що в людини забирали машину, вона WTF, автоматна черга все пояснила - оточуючим, власнику вже нічого пояснювати не треба? чи може якщо людина була у АТО в попередні роки та не виїхала, то в ліпшому випадку били до інвалідності, в гіршому - десь прикопували. скільки людей в братських могилах було страчено? почитайте про дитячого письменника Володимира Вакуленка. й це я все випадки лише про Ізюм.що по Вашому взагалі сталося в Бучі? що начебто регулярна армія Раші виявилася зборищем покидьків? Shaman

Повідомлень: 4117 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 17:29 akurt написав: rjkz написав: akurt написав: Про "Еміграцію, заробітчанство".

В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.

Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.

Rest up, friends, it is a long road!

Про "".В США є дивний звичай: коли заїжджаєш в нову квартиру, то береш в оренду вантажний мікроавтобус та все робиш сам.Santa Clara (California). Фото надіслано щойно.Rest up, friends, it is a long road!



Что в этом удивительного?

Если вещей не так много чтобы вызывать муверов с грузовиком, но достаточно много, чтобы перевезти своей машиной, то нанимаешь в U-HAUL или в Номе Дипо и перевозишь сам. Что в этом удивительного?Если вещей не так много чтобы вызывать муверов с грузовиком, но достаточно много, чтобы перевезти своей машиной, то нанимаешь в U-HAUL или в Номе Дипо и перевозишь сам.

Удивительно то, что я не зря выложил это фото.

Там первоначально была еще одна строчка:

«Водитель авто еще 4 июля лежал на асфальте моста через реку Рио Гранде».

По состоянию на сегодня уже с помощью авто вселился в новую квартиру.

Согласитесь, для ветки «Еміграція, заробітчанство», на которой обсуждается все что угодно, кроме эмиграции и заробитчанства, довольно удивительно.

Довольно удивительным может быть и название населенного пункта на боковой стенке автомобиля.

Довольно удивительной может быть и цена аренды 1 bedroom apartment: 3000$.

Как видите, может быть много чего в мире удивительного. Удивительно то, что я не зря выложил это фото.Там первоначально была еще одна строчка:«Водитель авто еще 4 июля лежал на асфальте моста через реку Рио Гранде».По состоянию на сегодня уже с помощью авто вселился в новую квартиру.Согласитесь, для ветки «Еміграція, заробітчанство», на которой обсуждается все что угодно, кроме эмиграции и заробитчанства, довольно удивительно.Довольно удивительным может быть и название населенного пункта на боковой стенке автомобиля.Довольно удивительной может быть и цена аренды 1 bedroom apartment: 3000$.Как видите, может быть много чего в мире удивительного.



А, ну сорри, я-ж не провидец.

Тем более, я не сторонник эмиграции через южную границу.

Хотя я о таком варианте и знал, но потратил несколько лет, чтобы попасть в США цивилизованным и полностью законным путем. О разнообразных возможностях я писал и ранее. Но пипл хочет простых и быстрых решений.

Из новостей.

Семья киевлян выиграла гринкард в прошлом году, уже прошли интервью и медицину во Франкфурте. Хотя имеют возможность приехать по Ю4Ю, решили идти своим путем.

Сейчас выбирают локацию прибытия, рассматривают НЙ и ЧИкаго. А, ну сорри, я-ж не провидец.Тем более, я не сторонник эмиграции через южную границу.Хотя я о таком варианте и знал, но потратил несколько лет, чтобы попасть в США цивилизованным и полностью законным путем. О разнообразных возможностях я писал и ранее. Но пипл хочет простых и быстрых решений.Из новостей.Семья киевлян выиграла гринкард в прошлом году, уже прошли интервью и медицину во Франкфурте. Хотя имеют возможность приехать по Ю4Ю, решили идти своим путем.Сейчас выбирают локацию прибытия, рассматривают НЙ и ЧИкаго. rjkz

Повідомлень: 15320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7914 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 17:35 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ніколи так не сміявся: американцям стануть недоступні поїздки на авто на роботу…. По вулицях України ходите? Невже не бачите на вулицях авто з «зеленими номерами» та буквою Y в серії: то все електромобілі найновіших марок, серед яких виділяються різні Фольксваген. І тих електричних авто вже в Україні у великих містах мабуть кожне третє/четверте… А в США не тільки Тесла: зараз приятель прилетів в гості до сина, так eлектромобіль Ford F-150 набирає швидкість 100 км/год за 4 (чотири) секунди. І це без всілякого бензину…

Бетону на мости немає? Закінчився? Втопився у річці? Ніколи так не сміявся: американцям стануть недоступні поїздки на авто на роботу…. По вулицях України ходите? Невже не бачите на вулицях авто з «зеленими номерами» та буквою Y в серії: то все електромобілі найновіших марок, серед яких виділяються різні Фольксваген. І тих електричних авто вже в Україні у великих містах мабуть кожне третє/четверте… А в США не тільки Тесла: зараз приятель прилетів в гості до сина, так eлектромобіль Ford F-150 набирає швидкість 100 км/год за 4 (чотири) секунди. І це без всілякого бензину…Бетону на мости немає? Закінчився? Втопився у річці?

В США у продажах доля електромобілів у 2022 році - 6%

https://habr.com/ru/sandbox/189702/ .

В Україні доля (1 півріччя 2023)- 7%. Але реально більше, бо тягнуться волонтерські авто для війни які десь біля металобрухту з лівим рулем, без розмитнення.

Продажі електромобілів в США - 670 тис. штук. Весь автопарк - 278 мільйонів.

Тобто за 400 років США перейде на електромобілі)))). Тобто термін заміни автопарку в США - 20 років (продається 14.3 млн автомобілів). А з ринком нафти капец настане вже у 2025.

akurt написав: «США припливе…», «виробники сланцевої нафти та газу»… на літаках перестануть літати… «немає спеціалістів з проєктування», «сталь для арматури» закінчилася… ціни на сталь для арматури перевищують ціну на сканій, реній та осьмій разом узяті (насправді ціна сталі на сьогодні на міжнародному ринку дещо знизилася і складає близько 509$ за тонну - на рівні січня 2013 (тринадцятого року)… ну такий цирк і в Київському цирку з 1890 року не бачили та не чули… Коні регочуть, акробати падають з батутів та трамплінів… і гірко плачуть…

Аплодисменти в студію…



P.S. З цінами на сталь можна ознайомитися тут. Мабуть ви не знаєте, але торгується в «юанях».

100 CNY=13,72$.

https://tradingeconomics.com/commodity/steel

akurt «США припливе…», «виробники сланцевої нафти та газу»… на літаках перестануть літати… «немає спеціалістів з проєктування», «сталь для арматури» закінчилася… ціни на сталь для арматури перевищують ціну на сканій, реній та осьмій разом узяті (насправді ціна сталі на сьогодні на міжнародному ринку дещо знизилася і складає близько 509$ за тонну - на рівні січня 2013 (тринадцятого року)… ну такий цирк і в Київському цирку з 1890 року не бачили та не чули… Коні регочуть, акробати падають з батутів та трамплінів… і гірко плачуть…Аплодисменти в студію…P.S. З цінами на сталь можна ознайомитися тут. Мабуть ви не знаєте, але торгується в «юанях».100 CNY=13,72$.akurt

Відстежую ринок сталі десь із 2008 року.

Поточні ціни (з 2009 з невеликим сплеском у 2020-2021) на сталь обумовлені легким видобутком ЗРС в Австралії та форсованим будівництвом сталеливарних потужностей в Китаї за вказівками КПК.

Але якби дешева ЗРС Австралії, яку не треба збагачувати теж не безмежна. А ще на світовий ринок 1,5 роки не потрапляє десь по 50 млн. т. українського ЗРС концентрату. А ще впаяли санкції росії які повністю запрацюють у 2024 році - це буде ще одним фактором, який подіє на світовий ринок. В США у продажах доля електромобілів у 2022 році - 6%В Україні доля (1 півріччя 2023)- 7%. Але реально більше, бо тягнуться волонтерські авто для війни які десь біля металобрухту з лівим рулем, без розмитнення.Продажі електромобілів в США - 670 тис. штук. Весь автопарк - 278 мільйонів.Тобто за 400 років США перейде на електромобілі)))). Тобто термін заміни автопарку в США - 20 років (продається 14.3 млн автомобілів). А з ринком нафти капец настане вже у 2025.Відстежую ринок сталі десь із 2008 року.Поточні ціни (з 2009 з невеликим сплеском у 2020-2021) на сталь обумовлені легким видобутком ЗРС в Австралії та форсованим будівництвом сталеливарних потужностей в Китаї за вказівками КПК.Але якби дешева ЗРС Австралії, яку не треба збагачувати теж не безмежна. А ще на світовий ринок 1,5 роки не потрапляє десь по 50 млн. т. українського ЗРС концентрату. А ще впаяли санкції росії які повністю запрацюють у 2024 році - це буде ще одним фактором, який подіє на світовий ринок. Denik Повідомлень: 2268 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 17:37 akurt написав: rjkz написав: 1. Я не могу читать того, что написала Ваша оппонентка.

2. То что я не пишу про пожары на Мауи - это не значит, что меня это совсем не волнует. В то время знакомые поехали отдыхать, но мы не знали куда именно, иногда на Гаваи они тоже ездили.

3. Сейчас дым от лесных пожаров в Канаде затянул западное побережье США - я про это тоже не пишу, но семья моих друзей там живет и дышит этой гадостью. Мы весной через это прошли. Как сильно задымленность НЙ Вас волновала.

4. Турция меня не волнует от слова СОВСЕМ, уж сорри. Ну есть такая страна и есть. Я с пересекался с турецкими компаниями по работе, поэтому немного знаю некоторые моменты. Ни жить ни отдыхать в Турции не хочу. В 2016 (кажется) наотрез отказался ехать отдыхать в Турцию, поехали в страну ЕС. И уже оттуда смотрели на события. Может это "чуйка" была, но не спокойно на душе было.

5. Приезжайте в НЙ. Буду рад. Только за убийствами и изнасилованиями Вам придется в одиночку в Бронкс ехать, я туда ни разу не рискнул, поэтому живу в достаточно спокойной (ттт) части Бруклина, где за последние несколько месяцев самое тяжелое преступление было - чувак вскрыл замок многоквартирного дома и украл велик, так его за неделю нашли и 29 июня судили. 1. Я не могу читать того, что написала Ваша оппонентка.2. То что я не пишу про пожары на Мауи - это не значит, что меня это совсем не волнует. В то время знакомые поехали отдыхать, но мы не знали куда именно, иногда на Гаваи они тоже ездили.3. Сейчас дым от лесных пожаров в Канаде затянул западное побережье США - я про это тоже не пишу, но семья моих друзей там живет и дышит этой гадостью. Мы весной через это прошли. Как сильно задымленность НЙ Вас волновала.4. Турция меня не волнует от слова СОВСЕМ, уж сорри. Ну есть такая страна и есть. Я с пересекался с турецкими компаниями по работе, поэтому немного знаю некоторые моменты. Ни жить ни отдыхать в Турции не хочу. В 2016 (кажется) наотрез отказался ехать отдыхать в Турцию, поехали в страну ЕС. И уже оттуда смотрели на события. Может это "чуйка" была, но не спокойно на душе было.5. Приезжайте в НЙ. Буду рад. Только за убийствами и изнасилованиями Вам придется в одиночку в Бронкс ехать, я туда ни разу не рискнул, поэтому живу в достаточно спокойной (ттт) части Бруклина, где за последние несколько месяцев самое тяжелое преступление было - чувак вскрыл замок многоквартирного дома и украл велик, так его за неделю нашли и 29 июня судили.

Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о США.

Все-ж понимают, что нигде нет идеала.

Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине.

Может быть в Швейцарии.

Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви. Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о США.Все-ж понимают, что нигде нет идеала.Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине.Может быть в Швейцарии.Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.



Очень остроумно, правда.

Сам грешу подобного рода юмором.

Нет, я не воспринимаю болезненно "все" о США.

В том-то и дело, что в США, как во Вселенной, есть все. И хорошее и плохое.

Можно выбрать ту реальность, которая тебе нравится.

Я не зря написал ранее про Бронкс. Почти все криминальные новости оттуда. Ну так я туда и не суюсь. Еще Гарлем в Манхеттене и пару районов в Бруклине. Намного севернее того места где живу я. (Бруклин раза в полтора больше Киева. Так я и в Киеве не лез на Трою, Отрадный и Мышеловку). Уверен, такого рода районы есть в большинстве крупных и благополучных городов мира. Например, в Йоханесбурге, насколько я слышал, самая опасная часть - это самый центр города. Очень остроумно, правда.Сам грешу подобного рода юмором.Нет, я не воспринимаю болезненно "все" о США.В том-то и дело, что в США, как во Вселенной, есть все. И хорошее и плохое.Можно выбрать ту реальность, которая тебе нравится.Я не зря написал ранее про Бронкс. Почти все криминальные новости оттуда. Ну так я туда и не суюсь. Еще Гарлем в Манхеттене и пару районов в Бруклине. Намного севернее того места где живу я. (Бруклин раза в полтора больше Киева. Так я и в Киеве не лез на Трою, Отрадный и Мышеловку). Уверен, такого рода районы есть в большинстве крупных и благополучных городов мира. Например, в Йоханесбурге, насколько я слышал, самая опасная часть - это самый центр города. rjkz

Повідомлень: 15320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7914 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 17:52 ЛАД написав: ...

Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны. Этого надо было добиваться почти любой ценой. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.

Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.

На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.



Почему Зеленский не сделал всё, чтобы добиться мира?

Кто знает.

Не верил в то, что Путин решится на полномасштабную войну из-за неверной информации дипломатов и разведки? Возможно.

Испугался "активистов"? Возможно.

Некоторые (многие) из них оказались искренними и после начала войны пошли на фронт. Уважаю.

Но многие оказались "пеной". Некоторые предпочли отсиживаться, одели очочки для более презентабельного вида, "облагородились" и вещают в ютьюбе о "зраде" и успехах. Другие, так же сидя в тылу, разоблачают 73% "нариду". И рассказывают: "Вот если бы в 19 ..."

Смешно и противно, хотя и ожидаемо.

Для многих оказалось недостаточно реальных врагов, которые вторглись в страну с оружием в руках. Понятное дел - это же опасно, они и убить могут. Гораздо проще и безопаснее выискивать "внутренних врагов" на форумах. И обсуждать отдых на курорте на тёплом море. Как сейчас представляю себе 42 год и человека в эвакуации где-нибудь на Алтае или в Казахстане, размышляющего, куда мотнуться на отдых - в Турцию или в Ниццу.



При это осуждается, что Зеленский не "вырыл окопы" вдоль 3000-км границы. Путин готовил армию 15, а тои все 20 лет.

У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи.

Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.

Какой выбор предпочли бы?



Зачем я всё это написал? А хрен его знает.

Просто надоела форумная грязь и ненависть. Не к врагу, а друг к другу. Сегодня оторвался от форума, послушал разговоры обычных людей на детской площадке. Как глотнул свежего воздуха. Это успокаивает. Уже как-то писал, что форум давно не является срезом общества. а отражает во многом взгляды достаточно узкой его части. Нормальные люди в большинстве уже давно ушли с форума или пишут достаточно редко. Остались считанные единицы, которые, к сожалению, не делают погоды. ...Вина Зеленского, на мой взгляд, как уже писал, в том, что он не сумел избежать войны.. Понятно, что пришлось бы пойти на уступки, возможно, согласиться на условия Минска, возможно, ещё что. Пусть больно, унизительно, но есть реальность, в которой у нас границы с таким соседом и другого глобуса нет.Сегодня условия мира будут значительно хуже. Других вариантов, кроме продолжения войны, нет. Во всяком случае, я не вижу. Цугцванг. Причём, взаимный.На нашу победу надеюсь. Очень хочется. Вот только не оказалась бы она пирровой.Почему Зеленский не сделал всё, чтобы добиться мира?Кто знает.Не верил в то, что Путин решится на полномасштабную войну из-за неверной информации дипломатов и разведки? Возможно.Испугался "активистов"? Возможно.Некоторые (многие) из них оказались искренними и после начала войны пошли на фронт. Уважаю.Но многие оказались "пеной". Некоторые предпочли отсиживаться, одели очочки для более презентабельного вида, "облагородились" и вещают в ютьюбе о "зраде" и успехах. Другие, так же сидя в тылу, разоблачают 73% "нариду". И рассказывают: "Вот если бы в 19 ..."Смешно и противно, хотя и ожидаемо.Для многих оказалось недостаточно реальных врагов, которые вторглись в страну с оружием в руках. Понятное дел - это же опасно, они и убить могут. Гораздо проще и безопаснее выискивать "внутренних врагов" на форумах. И обсуждать отдых на курорте на тёплом море. Как сейчас представляю себе 42 год и человека в эвакуации где-нибудь на Алтае или в Казахстане, размышляющего, куда мотнуться на отдых - в Турцию или в Ниццу.При это осуждается, что Зеленский не "вырыл окопы" вдоль 3000-км границы. Путин готовил армию 15, а тои все 20 лет.У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи.Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.Какой выбор предпочли бы?Зачем я всё это написал? А хрен его знает.Просто надоела форумная грязь и ненависть. Не к врагу, а друг к другу. Сегодня оторвался от форума, послушал разговоры обычных людей на детской площадке. Как глотнул свежего воздуха. Это успокаивает. Уже как-то писал, что форум давно не является срезом общества. а отражает во многом взгляды достаточно узкой его части. Нормальные люди в большинстве уже давно ушли с форума или пишут достаточно редко. Остались считанные единицы, которые, к сожалению, не делают погоды.

а ще є несприйняття того, що деякі на другий рік війни збираються заглядати до когось в очі...



ціна, щоб не було війни - вона така ж сама, як й раніше. треба лише здатися. ви ж пишете, що по устрій держави мають казати економісти - так послухайте. Рашу задовольнив би лише один варіант - якби ми стали на зразок Біларусі - один лідер, імітація виборів, ніякої опозиції - й потім союзна держава. українська мова лише для фольклору, а так суцільна російська. ось й все.



й до речі, це кінець розвитку економіки, за який ви так на словах радієте. шлях Раші - це суцільна імітація та деградація.



але чомусь більшість на це не погоджується. а ви ЛАД, гадаю б писали - а що робити, життя таке. може ви й вважаєте себе українцем, але такий, що використовує лише російську мову, українська це так, для села. герої у вас радянсько-російські, а українські герої для вас зрадники та нацисти. цікаво, як ви до Мазепи відноситесь?



й не забувайте про ці списки українських активістів, яких треба знищити - типичні фашистсько-радянські методи



а коли Харків вистояв в тому числі завдяки Азову, зараз Кракен - ви про це мовчок, бо не вкладається у вашу картину світу. для себе я впевнився, що Харків та Київ вистоять, коли побачив, що зброю видають населенню. в Раші ви такої картини не побачите.



а Зеленський має після війни відповісти на декілька питань: а чого він не попередив, що війна неминуча? можливо кількість жертв в Маріуполі чи тій же Бучі була менша - населення само б вирішувало - їхати чи залишитися?



й головне, всі зараз знають, що кацапи пішли в напад, вважаючи, що це буде прогулянка, як у Криму. якби ми останні півроку перед війною рили б траншеї й мінували кордони - що було б невідомо. бо керівники Раші - як гопота - нападають лише на слабкого - Грузія чи Україна зразку 2014 року, після Яника.



можливо б й не напали. побудувати захисні споруди не так дорого, в бюджет доріг вклалися б, а як показує поточний досвід на Півдні - значно ускладнює просування ворогу. зараз же вся Північ замінована - й нічого, ніхто навіть не намагається напасти.



а ми бачимо, що останні роки витрати Раші на зброю більше пішли на дачі та рахунки причетних. й ще на мультики. бо на парадах Армата, а в бою Т-55.



це не ненависть, просто якщо людина на другому році війни, після всіх злочинів рашистів все одно пише, що треба було домовлятися - це вже клініка. єврей в концтаборі теж міг домовитися - він піде в крематорій чи на абажур та мило. а ще є несприйняття того, що деякі на другий рік війни збираються заглядати до когось в очі...ціна, щоб не було війни - вона така ж сама, як й раніше. треба лише здатися. ви ж пишете, що по устрій держави мають казати економісти - так послухайте. Рашу задовольнив би лише один варіант - якби ми стали на зразок Біларусі - один лідер, імітація виборів, ніякої опозиції - й потім союзна держава. українська мова лише для фольклору, а так суцільна російська. ось й все.й до речі, це кінець розвитку економіки, за який ви так на словах радієте. шлях Раші - це суцільна імітація та деградація.але чомусь більшість на це не погоджується. а ви, гадаю б писали - а що робити, життя таке. може ви й вважаєте себе українцем, але такий, що використовує лише російську мову, українська це так, для села. герої у вас радянсько-російські, а українські герої для вас зрадники та нацисти. цікаво, як ви до Мазепи відноситесь?й не забувайте про ці списки українських активістів, яких треба знищити - типичні фашистсько-радянські методиа коли Харків вистояв в тому числі завдяки Азову, зараз Кракен - ви про це мовчок, бо не вкладається у вашу картину світу. для себе я впевнився, що Харків та Київ вистоять, коли побачив, що зброю видають населенню. в Раші ви такої картини не побачите.а Зеленський має після війни відповісти на декілька питань: а чого він не попередив, що війна неминуча? можливо кількість жертв в Маріуполі чи тій же Бучі була менша - населення само б вирішувало - їхати чи залишитися?й головне, всі зараз знають, що кацапи пішли в напад, вважаючи, що це буде прогулянка, як у Криму. якби ми останні півроку перед війною рили б траншеї й мінували кордони - що було б невідомо. бо керівники Раші - як гопота - нападають лише на слабкого - Грузія чи Україна зразку 2014 року, після Яника.можливо б й не напали. побудувати захисні споруди не так дорого, в бюджет доріг вклалися б, а як показує поточний досвід на Півдні - значно ускладнює просування ворогу. зараз же вся Північ замінована - й нічого, ніхто навіть не намагається напасти.а ми бачимо, що останні роки витрати Раші на зброю більше пішли на дачі та рахунки причетних. й ще на мультики. бо на парадах Армата, а в бою Т-55.це не ненависть, просто якщо людина на другому році війни, після всіх злочинів рашистів все одно пише, що треба було домовлятися - це вже клініка. єврей в концтаборі теж міг домовитися - він піде в крематорій чи на абажур та мило. Shaman

Повідомлень: 4117 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1144114511461147> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор