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#<1 ... 1144114511461147 Додано: Нед 27 сер, 2023 17:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно,

Можна детальніше, як збирається Данілов рішати?

Ну мобілізує силою і проти волі, най 3 млн, і що?

От цікаво, як і що стратег вирішити?

Німеччина і Франція якось же вирішили ворожнечу, ні? Можна детальніше, як збирається Данілов рішати?Ну мобілізує силою і проти волі, най 3 млн, і що?От цікаво, як і що стратег вирішити?Німеччина і Франція якось же вирішили ворожнечу, ні? Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 сер, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 32165 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 17:59 rjkz написав: akurt написав: Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о США.

Все-ж понимают, что нигде нет идеала.

Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине.

Может быть в Швейцарии.

Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви. Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о США.Все-ж понимают, что нигде нет идеала.Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине.Может быть в Швейцарии.Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.



Очень остроумно, правда.

Сам грешу подобного рода юмором.

Нет, я не воспринимаю болезненно "все" о США.

В том-то и дело, что в США, как во Вселенной, есть все. И хорошее и плохое.

Можно выбрать ту реальность, которая тебе нравится.

Я не зря написал ранее про Бронкс. Почти все криминальные новости оттуда. Ну так я туда и не суюсь. Еще Гарлем в Манхеттене и пару районов в Бруклине. Намного севернее того места где живу я. (Бруклин раза в полтора больше Киева. Так я и в Киеве не лез на Трою, Отрадный и Мышеловку). Уверен, такого рода районы есть в большинстве крупных и благополучных городов мира. Например, в Йоханесбурге, насколько я слышал, самая опасная часть - это самый центр города. Очень остроумно, правда.Сам грешу подобного рода юмором.Нет, я не воспринимаю болезненно "все" о США.В том-то и дело, что в США, как во Вселенной, есть все. И хорошее и плохое.Можно выбрать ту реальность, которая тебе нравится.Я не зря написал ранее про Бронкс. Почти все криминальные новости оттуда. Ну так я туда и не суюсь. Еще Гарлем в Манхеттене и пару районов в Бруклине. Намного севернее того места где живу я. (Бруклин раза в полтора больше Киева. Так я и в Киеве не лез на Трою, Отрадный и Мышеловку). Уверен, такого рода районы есть в большинстве крупных и благополучных городов мира. Например, в Йоханесбурге, насколько я слышал, самая опасная часть - это самый центр города.

коли я читаю вас про Україну, таке враження, що нормальне життя лише в центрі Києва коли я читаю вас про Україну, таке враження, що нормальне життя лише в центрі Києва Shaman

Повідомлень: 4117 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 17:59 Дюрі-бачі написав: Denik написав: Перегини можуть бути лише в КНДР/Китаї/росії через включення ідеології або необхідності готувати спеціалістів під вимоги ВПК. Перегини можуть бути лише в КНДР/Китаї/росії через включення ідеології або необхідності готувати спеціалістів під вимоги ВПК.

100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують. 100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують.

Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють. Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють. Gastarbaiter Повідомлень: 2729 З нами з: 26.02.18 Подякував: 634 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 18:01 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было. Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было.

Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі.

Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають... Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі.Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 сер, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1257 З нами з: 29.07.22 Подякував: 155 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 18:01 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: 100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують. 100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують.

Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють. Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють.

гадаю Японія та Південна Корея з Вами не погодяться. та й Тайвань - а там взагалі китайці гадаю Японія та Південна Корея з Вами не погодяться. та й Тайвань - а там взагалі китайці Shaman

Повідомлень: 4117 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 18:04 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни.

ИМХО стереотипи. Будь-яку людину, незалежно від раси, можна виховати так, як треба. От вже дорослу людину змінити важко. ИМХО стереотипи. Будь-яку людину, незалежно від раси, можна виховати так, як треба. От вже дорослу людину змінити важко. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1257 З нами з: 29.07.22 Подякував: 155 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1144114511461147 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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