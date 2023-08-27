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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:58
rjkz написав:
Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно,
Можна детальніше, як збирається Данілов рішати?
Ну мобілізує силою і проти волі, най 3 млн, і що?
От цікаво, як і що стратег вирішити?
Німеччина і Франція якось же вирішили ворожнечу, ні?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 сер, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 17:59
rjkz написав: akurt написав:
Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о США.
Все-ж понимают, что нигде нет идеала.
Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине.
Может быть в Швейцарии.
Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.
Очень остроумно, правда.
Сам грешу подобного рода юмором.
Нет, я не воспринимаю болезненно "все" о США.
В том-то и дело, что в США, как во Вселенной, есть все. И хорошее и плохое.
Можно выбрать ту реальность, которая тебе нравится.
Я не зря написал ранее про Бронкс. Почти все криминальные новости оттуда. Ну так я туда и не суюсь. Еще Гарлем в Манхеттене и пару районов в Бруклине. Намного севернее того места где живу я. (Бруклин раза в полтора больше Киева. Так я и в Киеве не лез на Трою, Отрадный и Мышеловку). Уверен, такого рода районы есть в большинстве крупных и благополучных городов мира. Например, в Йоханесбурге, насколько я слышал, самая опасная часть - это самый центр города.
коли я читаю вас про Україну, таке враження, що нормальне життя лише в центрі Києва
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Додано: Нед 27 сер, 2023 17:59
Дюрі-бачі написав: Denik написав:
Перегини можуть бути лише в КНДР/Китаї/росії через включення ідеології або необхідності готувати спеціалістів під вимоги ВПК.
100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують.
Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:01
ЛАД написав:
Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было.
Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі.
Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 27 сер, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:01
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав:
100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують.
Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють.
гадаю Японія та Південна Корея з Вами не погодяться. та й Тайвань - а там взагалі китайці
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:04
Gastarbaiter написав:
Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни.
ИМХО стереотипи. Будь-яку людину, незалежно від раси, можна виховати так, як треба. От вже дорослу людину змінити важко.
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