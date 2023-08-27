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akurt написав:Я прошу прощения, но мне кажется Вы очень болезненно воспринимаете все негативное о США. Все-ж понимают, что нигде нет идеала. Ни в Турции ни в США ни в Канаде ни в Украине. Может быть в Швейцарии. Спокойно воспринимайте реальность. Такова селяви.
Очень остроумно, правда. Сам грешу подобного рода юмором. Нет, я не воспринимаю болезненно "все" о США. В том-то и дело, что в США, как во Вселенной, есть все. И хорошее и плохое. Можно выбрать ту реальность, которая тебе нравится. Я не зря написал ранее про Бронкс. Почти все криминальные новости оттуда. Ну так я туда и не суюсь. Еще Гарлем в Манхеттене и пару районов в Бруклине. Намного севернее того места где живу я. (Бруклин раза в полтора больше Киева. Так я и в Киеве не лез на Трою, Отрадный и Мышеловку). Уверен, такого рода районы есть в большинстве крупных и благополучных городов мира. Например, в Йоханесбурге, насколько я слышал, самая опасная часть - это самый центр города.
коли я читаю вас про Україну, таке враження, що нормальне життя лише в центрі Києва
Denik написав:Перегини можуть бути лише в КНДР/Китаї/росії через включення ідеології або необхідності готувати спеціалістів під вимоги ВПК.
100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують.
Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють.
ЛАД написав:Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было.
Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі. Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 сер, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:100% згідний. От працюю з китайськими аспірантами - їх вчать так, як наших батьків: заучують дуже багато всього потрібного і непотрібного. Хоча на фоні нашої молоді вони суттєво виділяються своїм "трудоголізмом" і ніколи не відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Але за ними потрібно все перепровіряти, бо результати абсолютно не аналізують.
Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють.
гадаю Японія та Південна Корея з Вами не погодяться. та й Тайвань - а там взагалі китайці
akurt написав:P.S. З цінами на сталь можна ознайомитися тут. Мабуть ви не знаєте, але торгується в «юанях». 100 CNY=13,72$.
І ще така цікава штука. Туреччина виробляє 60 млн. т. цементу в рік +- стабільно останніми роками. Із цього можна зробити 250 млн. куб. м. бетону. Заармувати бетон +- у звичайний спосіб (не для сейсмоактивних зон) але міцних багатоповерхівок - це не менше 120 кг арматури / куб м. Тобто на 250 млн. куб. метрів треба 30 м. сталі. А виробництво сталі привищило 30 млн. т лише у 2011 році і то не на багато. Імпорт +- дорівнював експорту. Тобто якщо б нічого іншого зі сталі окрім арматури не виробляти - у Туреччині арматури вистачило б лише на армування залізобетону за звичайними нормативами СНД. Влада при цьому нічого не робила... Так що по факту у Туреччині 2/3 житла - це якесь лайно і це у сейсмонебезпечному районі. https://ukrrudprom.com/news/Rost_sprosa ... porta.html І тільки після землетрусу впав експорт сталі - бо тільки зараз почали розуміти, що будувати треба трохи по-іншому. Власне цей процес може охопити достатньо багато країн Близького Сходу, що арматури треба вдвічі-втричі більше аніж для того щоб "і так стоятиме".