Можна детальніше, як збирається Данілов рішати?
Ну мобілізує силою і проти волі, най 3 млн, і що?
От цікаво, як і що стратег вирішити?
Німеччина і Франція якось же вирішили ворожнечу, ні?
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Додано: Нед 27 сер, 2023 17:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Можна детальніше, як збирається Данілов рішати?
Ну мобілізує силою і проти волі, най 3 млн, і що?
От цікаво, як і що стратег вирішити?
Німеччина і Франція якось же вирішили ворожнечу, ні?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 сер, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:59
коли я читаю вас про Україну, таке враження, що нормальне життя лише в центрі Києва
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:59
Це притаманно більшості азіатів незалежно від ідеології країни. Працюють багато, але якщо в інструкції буде "квадратне котимо, кругле носимо", то так і будуть робити. Тому процеси, де потрібне нестандартне мислення, їм не довіряють.
Додано: Нед 27 сер, 2023 18:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі.
Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 сер, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 сер, 2023 18:01
гадаю Японія та Південна Корея з Вами не погодяться. та й Тайвань - а там взагалі китайці
Додано: Нед 27 сер, 2023 18:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 27 сер, 2023 18:10
Re: Еміграція, заробітчанство
І ще така цікава штука. Туреччина виробляє 60 млн. т. цементу в рік +- стабільно останніми роками. Із цього можна зробити 250 млн. куб. м. бетону. Заармувати бетон +- у звичайний спосіб (не для сейсмоактивних зон) але міцних багатоповерхівок - це не менше 120 кг арматури / куб м. Тобто на 250 млн. куб. метрів треба 30 м. сталі.
А виробництво сталі привищило 30 млн. т лише у 2011 році і то не на багато.
Імпорт +- дорівнював експорту.
Тобто якщо б нічого іншого зі сталі окрім арматури не виробляти - у Туреччині арматури вистачило б лише на армування залізобетону за звичайними нормативами СНД.
Влада при цьому нічого не робила...
Так що по факту у Туреччині 2/3 житла - це якесь лайно і це у сейсмонебезпечному районі.
І тільки після землетрусу впав експорт сталі - бо тільки зараз почали розуміти, що будувати треба трохи по-іншому.
Власне цей процес може охопити достатньо багато країн Близького Сходу, що арматури треба вдвічі-втричі більше аніж для того щоб "і так стоятиме".
Додано: Нед 27 сер, 2023 18:45
24.02 - да.
В 2020-2021, возможно, удалось бы, но ручаться, естественно, нельзя.
Спорить об этом смысла не вижу, т.к. этого никак не проверить.
Но пытаться нужно было. Считаю, что для этого было не всё сделано.
Право на свою точку зрения имеет любой человек.
Первый вариант - война - это, то, о чём и я говорил.
Второй вариант - сдаться.
Даже не представляю себе, какие условия выставит сегодня РФ. Если мы заговорим о сдаче, то, скорее всего, потребует "полной и безоговорочной капитуляции". Или, как минимум, отдать полностью Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Возможно, ещё и Харьков потребуют. И что дальше непонятно. Поэтому считаю, что это не вариант.
Третий вариант - замораживание.
Можно попытаться заморозить сегодняшнюю линию фронта. Но, во-первых, удастся ли. А, во-вторых, сейчас не 2014-15, когда войны с РФ и войск РФ в Украине формально не было. Тогда можно было заморозить и вести переговоры о нормализации ситуации. Сегодня замораживание будет явно временным, РФ будет набираться сил для продолжения. И мы тоже. Кому это удастся лучше, сказать сложно. Но в любом случае это не будет означать прекращения войны, а только временная передышка.
Четвёртый вариант (Вы слегка ошиблись в количестве ) - война на истощение. Это слабо отличается от первого варианта, только размерами помощи нам. Похоже, это то, что происходит сейчас. Я бы, правда, не сказал, что "рашу поддерживает Китай". Поддержка достаточно условная и оружием пока точно не поддерживает.
Этот вариант, действительно, очень надолго. Что будет при этом с Россией и насколько ей будет плохо, меня слабо волнует. Но Украине точно придётся несладко, потеряем очень много. И людей, и в экономике. Думаю, к зиме возобновятся ракетные обстрелы инфраструктуры.
Вот исходя из этого, я писал, что вижу, к сожалению, только один вариант - продолжение войны, т.е. Ваши первый и четвёртый (это практически один вариант, отличие только в размере помощи нам и, вероятно, интенсивности боёв на фронте).
Третий вариант тоже слабо отличается - только временной передышкой (не понятно, на какое время).
О втором варианте написал, я его не рассматриваю, как возможный.
Додано: Нед 27 сер, 2023 19:05
Не обо всём знаем, согласен.
Но можно судить, например, по постам yanyura. Понятно, что несладко, мягко говоря. Оккупация есть оккупация. Захватчик - хозяин. Это только Шаман рассказывает о "хороших солдатах вермахта". Да, они не отбирали авто, которых тогда просто не было. Зато вполне отбирали коней, коров, свиней и прочую птицу. И точно так же могли застрелить при сопротивлении.
Не сомневаюсь в преступлениях, наверняка есть. Отжать бизнес это святое, практиковалось даже в Украине без всякой оккупации. Изнасилования это вообще неизменный спутник любой войны на протяжении всей истории человечества. Ещё с каменного века ничего не поменялось.
Но всё же трупы по улицам, как в Буче, ни в Изюме, ни в Купянске не валялись, хотя их освободили неожиданно и быстро, так что убрать бы не успели.
Додано: Нед 27 сер, 2023 19:14
Shaman
Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?
Да ради бога!
Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.
Продолжайте рассказывать о "хороших солдатах вермахта", которые угощали украинских детей конфетками, и "благородных, по крайней мере вначале, рыцарях СС".
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