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#<1 ... 1145114611471148 Додано: Нед 27 сер, 2023 19:24 akurt написав: Вірю і знаю про такі самі випадки.

Зараз 1 родина в Канаді, яким я в березні допомагав виїхати, то дуже жалкують, що в Україні не отримали водійське посвідчення.

Тільки в двох провінціях Канади можна швидко без проблем обміняти на канадаське (недавно дозволили в провінції Альберта).

А якщо з «нуля», то отримують тимчасове водійське посвідчення: можна керувати, якщо в авто поруч є досвідчений водій із стажем. І так - 9 місяців.

А без авто - важко.



Тому саме я не один раз звертав увагу учасників форуму на те, що найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді.

В Канаду на навчання попасти дуже дуже легко і навчання коштує в 2-3 рази дешевше.

В США попасти на навчання значно значно важче: навіть якщо отримаєш від університету форму I-20, то не факт, що навіть з нею отримаєш візу F-1.

Зараз в Торонто в університеті вчиться на магістра син приятелів, ще вчитися 1/2 року, але вже працює за фахом.

Мама часто відвідує.

Перспектива: 100%. Вірю і знаю про такі самі випадки.Зараз 1 родина в Канаді, яким я в березні допомагав виїхати, то дуже жалкують, що в Україні не отримали водійське посвідчення.Тільки в двох провінціях Канади можна швидко без проблем обміняти на канадаське (недавно дозволили в провінції Альберта).А якщо з «нуля», то отримують тимчасове водійське посвідчення: можна керувати, якщо в авто поруч є досвідчений водій із стажем. І так - 9 місяців.А без авто - важко.Тому саме я не один раз звертав увагу учасників форуму на те, що найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді.В Канаду на навчання попасти дуже дуже легко і навчання коштує в 2-3 рази дешевше.В США попасти на навчання значно значно важче: навіть якщо отримаєш від університету форму I-20, то не факт, що навіть з нею отримаєш візу F-1.Зараз в Торонто в університеті вчиться на магістра син приятелів, ще вчитися 1/2 року, але вже працює за фахом.Мама часто відвідує.Перспектива: 100%.



Позволю себе сделать уточнение.

Фактически, намного целесообразней чтобы перед каледжем ребенок закончил американскую школу.

Поверте, не так просто будет учиться и адаптироваться к стране одновременно.

Кроме того, как я уже писал, есть очень выгодные варианты обучения для резидентов, которые недоступны иностранцам. Позволю себе сделать уточнение.Фактически, намного целесообразней чтобы перед каледжем ребенок закончил американскую школу.Поверте, не так просто будет учиться и адаптироваться к стране одновременно.Кроме того, как я уже писал, есть очень выгодные варианты обучения для резидентов, которые недоступны иностранцам. rjkz

Повідомлень: 15321 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7914 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:31 УКРАИНЦЫ МАССОВО ПОКИДАЮТ ПОЛЬШУ - https://zn.ua/ECONOMICS/ukraintsy-massovo-pokidajut-polshu.html

Украинцы начали массово уезжать из Польши. Кто-то при этом вернулся в Украину, а кто-то, в поисках лучшей жизни, поехал дальше. В связи с этим власти Польше предупредили бизнес, который делал ставку на украинцев, пишет Rzeczpospolita.



В недавнем докладе эксперт по рынку труда Анна Судольская подчеркнула переменную динамику на европейском рынке труда. Поскольку поляки предпочитают уехать в Германию в поисках более высокооплачиваемой работы, украинские работники в Польше также этим заинтересовались. Судольская утверждает, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.

........

«Сегодня мы видим, что 70 — 80% из этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, поехали в Германию или куда-то еще на работу», — говорит Судольская.



Чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, владельцам бизнеса рекомендуется создавать среду, побуждающую украинских граждан оставаться в Польше.



Управление социального страхования Польши подчеркнуло необходимость интенсифицированных программ обучения и улучшения условий труда с учетом распространенных демографических моделей. Поскольку количество украинцев, которые требуются в разных отраслях, продолжает расти, содействие их удержанию стало приоритетом.

Оригинал здесь - https://www.rp.pl/rynek-pracy/art38954451-azjata-zastapil-ukrainca-polski-rynek-pracy-zmienia-sie-gwaltownie Оригинал здесь - ЛАД 2 Повідомлень: 25565 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5099 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:38 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было. Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было.

Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі.

Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають... Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі.Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають...

Не обо всём знаем, согласен.

Но можно судить, например, по постам yanyura. Понятно, что несладко, мягко говоря. Оккупация есть оккупация. Захватчик - хозяин. Это только Шаман рассказывает о "хороших солдатах вермахта". Да, они не отбирали авто, которых тогда просто не было. Зато вполне отбирали коней, коров, свиней и прочую птицу. И точно так же могли застрелить при сопротивлении.

Не сомневаюсь в преступлениях, наверняка есть. Отжать бизнес это святое, практиковалось даже в Украине без всякой оккупации. Изнасилования это вообще неизменный спутник любой войны на протяжении всей истории человечества. Ещё с каменного века ничего не поменялось.

Но всё же трупы по улицам, как в Буче, ни в Изюме, ни в Купянске не валялись, хотя их освободили неожиданно и быстро, так что убрать бы не успели. Не обо всём знаем, согласен.Но можно судить, например, по постам. Понятно, что несладко, мягко говоря. Оккупация есть оккупация. Захватчик - хозяин. Это только Шаман рассказывает о "хороших солдатах вермахта". Да, они не отбирали авто, которых тогда просто не было. Зато вполне отбирали коней, коров, свиней и прочую птицу. И точно так же могли застрелить при сопротивлении.Не сомневаюсь в преступлениях, наверняка есть. Отжать бизнес это святое, практиковалось даже в Украине без всякой оккупации. Изнасилования это вообще неизменный спутник любой войны на протяжении всей истории человечества. Ещё с каменного века ничего не поменялось.Но всё же трупы по улицам, как в Буче, ни в Изюме, ни в Купянске не валялись, хотя их освободили неожиданно и быстро, так что убрать бы не успели.

мені цікаво, коли ви свій чесно зароблений місячний бан отримаєте?

бо ви з оцим вашим всі так роблять не розумієте, що не в цих питаннях.



бо таке враження, що вам треба особисто пройти через фільтраційний табір, щоб дещо зрозуміти. ви то пройдете, бо руських там не чіпають з вашими поглядами, але подивитесь, що роблять з людьми з українськими поглядами. я не бажаю вам зла, але вам має вистачати розуму, що деякі речі не треба пропагувати.



по пунктах - звісно не валялися трупи на вулицях, вистачило часу прибрати. в Маріуполі відразу з залишками будинків. та й в Ізюму цей відомий під'їзд не відразу розібрали.



про зґвалтування - щось у вас якийсь печерні погляди. у розвинених країнах зґвалтування - це тяжкий карний злочин. й якщо американського військового спіймають на цьому - йому будуть непереливки. здається, ще в часи того ж В'єтнаму. а не як у рашистів, коли це взагалі не вважається за злочин, ще й заохочується командирами. а чого від них чекати - нагадати з якою армії пішла фраза "сесть на бутылку"?



я гадаю, що американці, в тому ж Іраку не відбирали ні стиралки, ні планшети, ні навіть машини - бо проблем через це отримає набагато більше. можливо це ефект, де військові багатої країни, а де бідної.



не всюди були такі звірства, як в Бучі. але Раша ж їх взагалі не визнала, ці злочини - що ви про це скажете? чи знову заведете своє - а ще треба розібратися й доведіть це?



давайте вже краще про СРСР й зелену траву. а злочини цієї війни - хоча б мовчите, ніж оце - всі так роблять. й гадаю, одна з причин Бучі порівняно з Ізюмом - це хоча б умовні руські, а в Бучі - умовні хохли, яких треба мочити - все просто мені цікаво, коли ви свій чесно зароблений місячний бан отримаєте?бо ви з оцим вашим всі так роблять не розумієте, що не в цих питаннях.бо таке враження, що вам треба особисто пройти через фільтраційний табір, щоб дещо зрозуміти. ви то пройдете, бо руських там не чіпають з вашими поглядами, але подивитесь, що роблять з людьми з українськими поглядами. я не бажаю вам зла, але вам має вистачати розуму, що деякі речі не треба пропагувати.по пунктах - звісно не валялися трупи на вулицях, вистачило часу прибрати. в Маріуполі відразу з залишками будинків. та й в Ізюму цей відомий під'їзд не відразу розібрали.про зґвалтування - щось у вас якийсь печерні погляди. у розвинених країнах зґвалтування - це тяжкий карний злочин. й якщо американського військового спіймають на цьому - йому будуть непереливки. здається, ще в часи того ж В'єтнаму. а не як у рашистів, коли це взагалі не вважається за злочин, ще й заохочується командирами. а чого від них чекати - нагадати з якою армії пішла фраза "сесть на бутылку"?я гадаю, що американці, в тому ж Іраку не відбирали ні стиралки, ні планшети, ні навіть машини - бо проблем через це отримає набагато більше. можливо це ефект, де військові багатої країни, а де бідної.не всюди були такі звірства, як в Бучі. але Раша ж їх взагалі не визнала, ці злочини - що ви про це скажете? чи знову заведете своє - а ще треба розібратися й доведіть це?давайте вже краще про СРСР й зелену траву. а злочини цієї війни - хоча б мовчите, ніж оце - всі так роблять. й гадаю, одна з причин Бучі порівняно з Ізюмом - це хоча б умовні руські, а в Бучі - умовні хохли, яких треба мочити - все просто Shaman

Повідомлень: 4123 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:40 ЛАД написав: УКРАИНЦЫ МАССОВО ПОКИДАЮТ ПОЛЬШУ - https://zn.ua/ECONOMICS/ukraintsy-massovo-pokidajut-polshu.html

Украинцы начали массово уезжать из Польши. Кто-то при этом вернулся в Украину, а кто-то, в поисках лучшей жизни, поехал дальше. В связи с этим власти Польше предупредили бизнес, который делал ставку на украинцев, пишет Rzeczpospolita.



В недавнем докладе эксперт по рынку труда Анна Судольская подчеркнула переменную динамику на европейском рынке труда. Поскольку поляки предпочитают уехать в Германию в поисках более высокооплачиваемой работы, украинские работники в Польше также этим заинтересовались. Судольская утверждает, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.

........

«Сегодня мы видим, что 70 — 80% из этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, поехали в Германию или куда-то еще на работу», — говорит Судольская.



Чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, владельцам бизнеса рекомендуется создавать среду, побуждающую украинских граждан оставаться в Польше.



Управление социального страхования Польши подчеркнуло необходимость интенсифицированных программ обучения и улучшения условий труда с учетом распространенных демографических моделей. Поскольку количество украинцев, которые требуются в разных отраслях, продолжает расти, содействие их удержанию стало приоритетом.

Оригинал здесь - https://www.rp.pl/rynek-pracy/art38954451-azjata-zastapil-ukrainca-polski-rynek-pracy-zmienia-sie-gwaltownie Оригинал здесь -

причина не з.п., а в "гостинності" причина не з.п., а в "гостинності" flyman

Повідомлень: 32168 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1145114611471148 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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