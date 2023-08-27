Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1146114711481149> Додано: Нед 27 сер, 2023 19:24 akurt написав: Вірю і знаю про такі самі випадки.

Зараз 1 родина в Канаді, яким я в березні допомагав виїхати, то дуже жалкують, що в Україні не отримали водійське посвідчення.

Тільки в двох провінціях Канади можна швидко без проблем обміняти на канадаське (недавно дозволили в провінції Альберта).

А якщо з «нуля», то отримують тимчасове водійське посвідчення: можна керувати, якщо в авто поруч є досвідчений водій із стажем. І так - 9 місяців.

А без авто - важко.



Тому саме я не один раз звертав увагу учасників форуму на те, що найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді.

В Канаду на навчання попасти дуже дуже легко і навчання коштує в 2-3 рази дешевше.

В США попасти на навчання значно значно важче: навіть якщо отримаєш від університету форму I-20, то не факт, що навіть з нею отримаєш візу F-1.

Зараз в Торонто в університеті вчиться на магістра син приятелів, ще вчитися 1/2 року, але вже працює за фахом.

Мама часто відвідує.

Перспектива: 100%. Вірю і знаю про такі самі випадки.Зараз 1 родина в Канаді, яким я в березні допомагав виїхати, то дуже жалкують, що в Україні не отримали водійське посвідчення.Тільки в двох провінціях Канади можна швидко без проблем обміняти на канадаське (недавно дозволили в провінції Альберта).А якщо з «нуля», то отримують тимчасове водійське посвідчення: можна керувати, якщо в авто поруч є досвідчений водій із стажем. І так - 9 місяців.А без авто - важко.Тому саме я не один раз звертав увагу учасників форуму на те, що найкраще в світі вкладання грошей - це вкладання в освіту дітей в США і - можливо - в Канаді.В Канаду на навчання попасти дуже дуже легко і навчання коштує в 2-3 рази дешевше.В США попасти на навчання значно значно важче: навіть якщо отримаєш від університету форму I-20, то не факт, що навіть з нею отримаєш візу F-1.Зараз в Торонто в університеті вчиться на магістра син приятелів, ще вчитися 1/2 року, але вже працює за фахом.Мама часто відвідує.Перспектива: 100%.



Позволю себе сделать уточнение.

Фактически, намного целесообразней чтобы перед каледжем ребенок закончил американскую школу.

Поверте, не так просто будет учиться и адаптироваться к стране одновременно.

Кроме того, как я уже писал, есть очень выгодные варианты обучения для резидентов, которые недоступны иностранцам. Позволю себе сделать уточнение.Фактически, намного целесообразней чтобы перед каледжем ребенок закончил американскую школу.Поверте, не так просто будет учиться и адаптироваться к стране одновременно.Кроме того, как я уже писал, есть очень выгодные варианты обучения для резидентов, которые недоступны иностранцам. rjkz

Повідомлень: 15327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:31 УКРАИНЦЫ МАССОВО ПОКИДАЮТ ПОЛЬШУ - https://zn.ua/ECONOMICS/ukraintsy-massovo-pokidajut-polshu.html

Украинцы начали массово уезжать из Польши. Кто-то при этом вернулся в Украину, а кто-то, в поисках лучшей жизни, поехал дальше. В связи с этим власти Польше предупредили бизнес, который делал ставку на украинцев, пишет Rzeczpospolita.



В недавнем докладе эксперт по рынку труда Анна Судольская подчеркнула переменную динамику на европейском рынке труда. Поскольку поляки предпочитают уехать в Германию в поисках более высокооплачиваемой работы, украинские работники в Польше также этим заинтересовались. Судольская утверждает, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.

........

«Сегодня мы видим, что 70 — 80% из этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, поехали в Германию или куда-то еще на работу», — говорит Судольская.



Чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, владельцам бизнеса рекомендуется создавать среду, побуждающую украинских граждан оставаться в Польше.



Управление социального страхования Польши подчеркнуло необходимость интенсифицированных программ обучения и улучшения условий труда с учетом распространенных демографических моделей. Поскольку количество украинцев, которые требуются в разных отраслях, продолжает расти, содействие их удержанию стало приоритетом.

Оригинал здесь - https://www.rp.pl/rynek-pracy/art38954451-azjata-zastapil-ukrainca-polski-rynek-pracy-zmienia-sie-gwaltownie Оригинал здесь - ЛАД 2 Повідомлень: 25565 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5099 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:38 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было. Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было.

Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі.

Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають... Кількість воєнних злочинів обернено пропорційна опору. В Бучі/Гостомелі ЗСУ москалям наваляли - ті почали мститися цивільному населенню. Як і в Ізюмі.Півднем проїхали без бою - тому й не так сильно звірствували спочатку. А от зараз там злочинів теж достатньо: і люди зникають і жінок гвалтують і бізнеси віджимають, просто поки наші не звільнили територію то не про все знають...

Не обо всём знаем, согласен.

Но можно судить, например, по постам yanyura. Понятно, что несладко, мягко говоря. Оккупация есть оккупация. Захватчик - хозяин. Это только Шаман рассказывает о "хороших солдатах вермахта". Да, они не отбирали авто, которых тогда просто не было. Зато вполне отбирали коней, коров, свиней и прочую птицу. И точно так же могли застрелить при сопротивлении.

Не сомневаюсь в преступлениях, наверняка есть. Отжать бизнес это святое, практиковалось даже в Украине без всякой оккупации. Изнасилования это вообще неизменный спутник любой войны на протяжении всей истории человечества. Ещё с каменного века ничего не поменялось.

Но всё же трупы по улицам, как в Буче, ни в Изюме, ни в Купянске не валялись, хотя их освободили неожиданно и быстро, так что убрать бы не успели. Не обо всём знаем, согласен.Но можно судить, например, по постам. Понятно, что несладко, мягко говоря. Оккупация есть оккупация. Захватчик - хозяин. Это только Шаман рассказывает о "хороших солдатах вермахта". Да, они не отбирали авто, которых тогда просто не было. Зато вполне отбирали коней, коров, свиней и прочую птицу. И точно так же могли застрелить при сопротивлении.Не сомневаюсь в преступлениях, наверняка есть. Отжать бизнес это святое, практиковалось даже в Украине без всякой оккупации. Изнасилования это вообще неизменный спутник любой войны на протяжении всей истории человечества. Ещё с каменного века ничего не поменялось.Но всё же трупы по улицам, как в Буче, ни в Изюме, ни в Купянске не валялись, хотя их освободили неожиданно и быстро, так что убрать бы не успели.

мені цікаво, коли ви свій чесно зароблений місячний бан отримаєте?

бо ви з оцим вашим всі так роблять не розумієте, що не в цих питаннях.



бо таке враження, що вам треба особисто пройти через фільтраційний табір, щоб дещо зрозуміти. ви то пройдете, бо руських там не чіпають з вашими поглядами, але подивитесь, що роблять з людьми з українськими поглядами. я не бажаю вам зла, але вам має вистачати розуму, що деякі речі не треба пропагувати.



по пунктах - звісно не валялися трупи на вулицях, вистачило часу прибрати. в Маріуполі відразу з залишками будинків. та й в Ізюму цей відомий під'їзд не відразу розібрали.



про зґвалтування - щось у вас якийсь печерні погляди. у розвинених країнах зґвалтування - це тяжкий карний злочин. й якщо американського військового спіймають на цьому - йому будуть непереливки. здається, ще в часи того ж В'єтнаму. а не як у рашистів, коли це взагалі не вважається за злочин, ще й заохочується командирами. а чого від них чекати - нагадати з якою армії пішла фраза "сесть на бутылку"?



я гадаю, що американці, в тому ж Іраку не відбирали ні стиралки, ні планшети, ні навіть машини - бо проблем через це отримає набагато більше. можливо це ефект, де військові багатої країни, а де бідної.



не всюди були такі звірства, як в Бучі. але Раша ж їх взагалі не визнала, ці злочини - що ви про це скажете? чи знову заведете своє - а ще треба розібратися й доведіть це?



давайте вже краще про СРСР й зелену траву. а злочини цієї війни - хоча б мовчите, ніж оце - всі так роблять. й гадаю, одна з причин Бучі порівняно з Ізюмом - це хоча б умовні руські, а в Бучі - умовні хохли, яких треба мочити - все просто мені цікаво, коли ви свій чесно зароблений місячний бан отримаєте?бо ви з оцим вашим всі так роблять не розумієте, що не в цих питаннях.бо таке враження, що вам треба особисто пройти через фільтраційний табір, щоб дещо зрозуміти. ви то пройдете, бо руських там не чіпають з вашими поглядами, але подивитесь, що роблять з людьми з українськими поглядами. я не бажаю вам зла, але вам має вистачати розуму, що деякі речі не треба пропагувати.по пунктах - звісно не валялися трупи на вулицях, вистачило часу прибрати. в Маріуполі відразу з залишками будинків. та й в Ізюму цей відомий під'їзд не відразу розібрали.про зґвалтування - щось у вас якийсь печерні погляди. у розвинених країнах зґвалтування - це тяжкий карний злочин. й якщо американського військового спіймають на цьому - йому будуть непереливки. здається, ще в часи того ж В'єтнаму. а не як у рашистів, коли це взагалі не вважається за злочин, ще й заохочується командирами. а чого від них чекати - нагадати з якою армії пішла фраза "сесть на бутылку"?я гадаю, що американці, в тому ж Іраку не відбирали ні стиралки, ні планшети, ні навіть машини - бо проблем через це отримає набагато більше. можливо це ефект, де військові багатої країни, а де бідної.не всюди були такі звірства, як в Бучі. але Раша ж їх взагалі не визнала, ці злочини - що ви про це скажете? чи знову заведете своє - а ще треба розібратися й доведіть це?давайте вже краще про СРСР й зелену траву. а злочини цієї війни - хоча б мовчите, ніж оце - всі так роблять. й гадаю, одна з причин Бучі порівняно з Ізюмом - це хоча б умовні руські, а в Бучі - умовні хохли, яких треба мочити - все просто Shaman

Повідомлень: 4131 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:40 ЛАД написав: УКРАИНЦЫ МАССОВО ПОКИДАЮТ ПОЛЬШУ - https://zn.ua/ECONOMICS/ukraintsy-massovo-pokidajut-polshu.html

Украинцы начали массово уезжать из Польши. Кто-то при этом вернулся в Украину, а кто-то, в поисках лучшей жизни, поехал дальше. В связи с этим власти Польше предупредили бизнес, который делал ставку на украинцев, пишет Rzeczpospolita.



В недавнем докладе эксперт по рынку труда Анна Судольская подчеркнула переменную динамику на европейском рынке труда. Поскольку поляки предпочитают уехать в Германию в поисках более высокооплачиваемой работы, украинские работники в Польше также этим заинтересовались. Судольская утверждает, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.

........

«Сегодня мы видим, что 70 — 80% из этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, поехали в Германию или куда-то еще на работу», — говорит Судольская.



Чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, владельцам бизнеса рекомендуется создавать среду, побуждающую украинских граждан оставаться в Польше.



Управление социального страхования Польши подчеркнуло необходимость интенсифицированных программ обучения и улучшения условий труда с учетом распространенных демографических моделей. Поскольку количество украинцев, которые требуются в разных отраслях, продолжает расти, содействие их удержанию стало приоритетом.

Оригинал здесь - https://www.rp.pl/rynek-pracy/art38954451-azjata-zastapil-ukrainca-polski-rynek-pracy-zmienia-sie-gwaltownie Оригинал здесь -

причина не з.п., а в "гостинності" причина не з.п., а в "гостинності" flyman

Повідомлень: 32169 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:45 ЛАД написав: Shaman

Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?

Да ради бога!

Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.

Продолжайте рассказывать о "хороших солдатах вермахта", которые угощали украинских детей конфетками, и "благородных, по крайней мере вначале, рыцарях СС". Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?Да ради бога!Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.Продолжайте

я хочу довести, що деякі з речей, які ви кажете, - такі мудацькі.

й за суттю вам сказати нема чого, лише з'їхати з теми.



тому не треба про них писати. я вже написав - пишіть про СРСР - але без порівняння яка в Україні .опа. спогади святе, не буду їх вам псувати.



я ще пам'ятаю ваш коментар про кримських татар - це за законами Раши нормально саджати на 15-20 років. а за законами Німеччині було нормально євреїв саджати в гето та концтабори - проте потім в Нюрнберзі цих законодавців трохи виправили за допомогою мотузки. й сучасних рашистів теж виправять



а останній абзац - це знову ваша вигадка чи ви знову не так зрозуміли (додумали) я хочу довести, що деякі з речей, які ви кажете, - такі мудацькі.й за суттю вам сказати нема чого, лише з'їхати з теми.тому не треба про них писати. я вже написав - пишіть про СРСР - але без порівняння яка в Україні .опа. спогади святе, не буду їх вам псувати.я ще пам'ятаю ваш коментар про кримських татар - це за законами Раши нормально саджати на 15-20 років. а за законами Німеччині було нормально євреїв саджати в гето та концтабори - проте потім в Нюрнберзі цих законодавців трохи виправили за допомогою мотузки. й сучасних рашистів теж виправятьа останній абзац - це знову ваша вигадкачи ви знову не так зрозуміли (додумали) Shaman

Повідомлень: 4131 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:51 rjkz написав: Позволю себе сделать уточнение.

Фактически, намного целесообразней чтобы перед каледжем ребенок закончил американскую школу.

Поверте, не так просто будет учиться и адаптироваться к стране одновременно.

Кроме того, как я уже писал, есть очень выгодные варианты обучения для резидентов, которые недоступны иностранцам. Позволю себе сделать уточнение.Фактически, намного целесообразней чтобы перед каледжем ребенокПоверте, не так просто будет учиться и адаптироваться к стране одновременно.Кроме того, как я уже писал, есть очень выгодные варианты обучения для резидентов, которые недоступны иностранцам.

а ще краще, щоб батьки за цей час зібрали гроші на Лігу Плюща



насправді емігрувати десь після отримання бакалаврату - найоптимальніший варіант, якщо твої батьки не мільйонери а ще краще, щоб батьки за цей час зібрали гроші на Лігу Плющанасправді емігрувати десь після отримання бакалаврату - найоптимальніший варіант, якщо твої батьки не мільйонери Shaman

Повідомлень: 4131 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 19:51 flyman написав: ЛАД написав: УКРАИНЦЫ МАССОВО ПОКИДАЮТ ПОЛЬШУ - https://zn.ua/ECONOMICS/ukraintsy-massovo-pokidajut-polshu.html

Украинцы начали массово уезжать из Польши. Кто-то при этом вернулся в Украину, а кто-то, в поисках лучшей жизни, поехал дальше. В связи с этим власти Польше предупредили бизнес, который делал ставку на украинцев, пишет Rzeczpospolita.



В недавнем докладе эксперт по рынку труда Анна Судольская подчеркнула переменную динамику на европейском рынке труда. Поскольку поляки предпочитают уехать в Германию в поисках более высокооплачиваемой работы, украинские работники в Польше также этим заинтересовались. Судольская утверждает, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.

........

«Сегодня мы видим, что 70 — 80% из этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, поехали в Германию или куда-то еще на работу», — говорит Судольская.



Чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, владельцам бизнеса рекомендуется создавать среду, побуждающую украинских граждан оставаться в Польше.



Управление социального страхования Польши подчеркнуло необходимость интенсифицированных программ обучения и улучшения условий труда с учетом распространенных демографических моделей. Поскольку количество украинцев, которые требуются в разных отраслях, продолжает расти, содействие их удержанию стало приоритетом.

Оригинал здесь - https://www.rp.pl/rynek-pracy/art38954451-azjata-zastapil-ukrainca-polski-rynek-pracy-zmienia-sie-gwaltownie Оригинал здесь -

причина не з.п., а в "гостинності" причина не з.п., а в "гостинності"

А що не так з гостинністю? Не дають житло і соціал, і ще працювати треба. Не гостинно! А що не так з гостинністю? Не дають житло і соціал, і ще працювати треба. Не гостинно! BIGor

Повідомлень: 8112 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1219 раз. Подякували: 1650 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 20:00 Дюрі-бачі написав: akurt написав: А без авто - важко А без авто - важко От це десь треба доносити до наших мігрантів, що США, Канада будуються з розрахунку на водіїв, на відміну від Європи, де все для пішоходів. От це десь треба доносити до наших мігрантів, що США, Канада будуються з розрахунку на водіїв, на відміну від Європи, де все для пішоходів.



В США есть НЙ, в Канаде есть Торонто.

Отличные города для старта, где легче стартовать без машины, чем с ней.

Кроме того, тут выкладывали цифры, наличие авто - это около 1к расходов в месяц, что на первых порах может быть чувствительно.

Минус таких городов - высокая стоимость рента.

Все остальное - плюсы. Более высокий уровень доходов, адаптированная под эмигрантов инфраструктура, множество социальных служб, которые помогут с каждым шагом адапатации (кроме поиска жилья) - и скажут куда обратиться чтобы оформить документы и помогут с курсами языка и направят на курсы получения квалификации и даже помогут с поиском первой работы (парень, который у меня работает, приехал по Ю4Ю, нашел работу через такую организацию (бесплатно), сейчас посещает их языковые курсы (бесплатно), вчера мне сказал, что сдал вождение (со второго раза)и недели через 3 получит по почте права.

Кстати, на момент нашего приезда, в этой организации мы тоже ходили на курсы языка, там были курсы обучения и получения СДЛ - курсы тракдрайверов с получением (в ДМВ) лайсенса.

Я не знаю или помогает эта организация, но знаю что другая помогает с получением субсидированной страховки.

Есть организация, которая готовит к экзаменам в МТА. Бесплатно.

А!

Забываю каждый раз напоминать, при эмиграции, не по приезду по турвизе, студвизе и пр. можно единоразово получить правительственный грант, который покроет обучение. Его можно "спалить" на курсы ННА (стоят от 500 до 850 долларов, неделя обучения) или на учебу в каледже.

Именно так поступили мои знакомые - одна закончила финансовый каледж и почти 30 лет работает в финасовой компании, вторая закончила медицинский каледж и работала медсестрой в госпитале. Одной грант покрыл полностью обучение, второй - в значительной степени (медсестре), остальное она выплатила за пару лет работы.

Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.

Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.

И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.

Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз. В США есть НЙ, в Канаде есть Торонто.Отличные города для старта, где легче стартовать без машины, чем с ней.Кроме того, тут выкладывали цифры, наличие авто - это около 1к расходов в месяц, что на первых порах может быть чувствительно.Минус таких городов - высокая стоимость рента.Все остальное - плюсы. Более высокий уровень доходов, адаптированная под эмигрантов инфраструктура, множество социальных служб, которые помогут с каждым шагом адапатации (кроме поиска жилья) - и скажут куда обратиться чтобы оформить документы и помогут с курсами языка и направят на курсы получения квалификации и даже помогут с поиском первой работы (парень, который у меня работает, приехал по Ю4Ю, нашел работу через такую организацию (бесплатно), сейчас посещает их языковые курсы (бесплатно), вчера мне сказал, что сдал вождение (со второго раза)и недели через 3 получит по почте права.Кстати, на момент нашего приезда, в этой организации мы тоже ходили на курсы языка, там были курсы обучения и получения СДЛ - курсы тракдрайверов с получением (в ДМВ) лайсенса.Я не знаю или помогает эта организация, но знаю что другая помогает с получением субсидированной страховки.Есть организация, которая готовит к экзаменам в МТА. Бесплатно.А!Забываю каждый раз напоминать, при эмиграции, не по приезду по турвизе, студвизе и пр. можно единоразово получить правительственный грант, который покроет обучение. Его можно "спалить" на курсы ННА (стоят от 500 до 850 долларов, неделя обучения) или на учебу в каледже.Именно так поступили мои знакомые - одна закончила финансовый каледж и почти 30 лет работает в финасовой компании, вторая закончила медицинский каледж и работала медсестрой в госпитале. Одной грант покрыл полностью обучение, второй - в значительной степени (медсестре), остальное она выплатила за пару лет работы.Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз. rjkz

Повідомлень: 15327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 20:03 rjkz написав: ...

Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.

Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.

И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.

Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз. ...Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз.

скільки коштує рент в НЙ в нормальному районі, як ви описували? скільки коштує рент в НЙ в нормальному районі, як ви описували? Shaman

Повідомлень: 4131 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 20:08 akurt написав: Це дійсно правда: в родині як правило 2 авто, всі пересуваються на авто, і для цього все зроблено:

- швидкісні highway в яких по 4-5 полос в кожному напрямку;

- гігантські парковки (але в містах часто платні, або з правом паркуватися на протязі 2-х годин);

- громадський транспорт існує, але для бідних прошарків населення, або для одиничних термінових випадків. І ціна проїзду не є малою: орієнтовно квиток коштує 7$.

- саме тому практично ніде немає тротуарів для пішоходів (a pedestrians).

- саме тому водії «лякають» дуже рідкісних пішоходів, зупиняючись метрів за 10-15 до пішохідного переходу: людина-пішоход = динозавр/інопланетянин.



Це все не стосується такого особливого міста, як Нью Йорк: rjkz писав, що не має авто та не рухається цим особливим містом на авто. Це дійсно правда: в родині як правило 2 авто, всі пересуваються на авто, і для цього все зроблено:- швидкісні highway в яких по 4-5 полос в кожному напрямку;- гігантські парковки (але в містах часто платні, або з правом паркуватися на протязі 2-х годин);- громадський транспорт існує, але для бідних прошарків населення, або для одиничних термінових випадків. І ціна проїзду не є малою: орієнтовно квиток коштує 7$.- саме тому практично ніде немає тротуарів для пішоходів (a pedestrians).- саме тому водії «лякають» дуже рідкісних пішоходів, зупиняючись метрів за 10-15 до пішохідного переходу: людина-пішоход = динозавр/інопланетянин.Це все не стосується такого особливого міста, як Нью Йорк: rjkz писав, що не має авто та не рухається цим особливим містом на авто.



Надо себя заставить.

Для начала надо наконец сдать роуд тест (просто не дощел до него) и заменить лернер (скоро уже и срок действия подойдет к концу) пермит на драйвер лайсенс, да и наличие своего паркинга давит на мозг, тут народ по полчаса круги наматывает по окрестностям, чтобы найти дырку у тротуара для парковки.

Паркуются (это выще моего водительского мастерства, а я за рулем с 89 года, причемм права ВС) бапер к бамперу. Как они выворачивают - хз.

Но почему-то водить в НЙ совсем не хочется.

Да, комфортнее. НО...это город не для автомобилистов...вернее не для такого количества, зато для пешеходов. Надо себя заставить.Для начала надо наконец сдать роуд тест (просто не дощел до него) и заменить лернер (скоро уже и срок действия подойдет к концу) пермит на драйвер лайсенс, да и наличие своего паркинга давит на мозг, тут народ по полчаса круги наматывает по окрестностям, чтобы найти дырку у тротуара для парковки.Паркуются (это выще моего водительского мастерства, а я за рулем с 89 года, причемм права ВС) бапер к бамперу. Как они выворачивают - хз.Но почему-то водить в НЙ совсем не хочется.Да, комфортнее. НО...это город не для автомобилистов...вернее не для такого количества, зато для пешеходов. rjkz

Повідомлень: 15327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1146114711481149> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman Shaman і 1 гістьМодератори: Faceless