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#<1 ... 1146114711481149 Додано: Нед 27 сер, 2023 20:20 akurt написав: Denik написав: Немає в американській або канадській освіті нічого фантастичного. В першу чергу через те, що вимоги до освіти будуються на базі вимог до науки - цитованості публікацій і всього іншого. Немає в американській або канадській освіті нічого фантастичного. В першу чергу через те, що вимоги до освіти будуються на базі вимог до науки - цитованості публікацій і всього іншого.

Ваші погляди на освіту НЕ в США (або Канаді) нам відомі.

Саме смішне, що сьогодні точно відомі підсумки ваших порад учасникам форуму віддати дітей на навчання «за залізничними» спеціальностями з тої причини, що (цитую) занадто багато аварій на Львівській залізниці.

Так ось за підсумками набору 2023 є університети, які набрали за залізничними спеціальностями на перший курс на бюджетні місця 0 (нуль) студентів.

Наприклад, Львівська політехніка не змогла набрати групу в 12 студентів. Хоча оголошувала набір аж за трьома спеціальностями. Зараз ректор ламає голову, як обʼєднати ті «копійки», що набрали на перший курс на бюджет в щось одне «псевдозалізничне» та звільнити нікому не потрібних супер-викладачів, які і до того працювали на 0,15 ставки.

Зараз іде процес розформування випускаючих кафедр за рекомендованими вами особисто спеціальностями.

Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся. Ваші погляди на освіту НЕ в США (або Канаді) нам відомі.Саме смішне, що сьогодні точно відомі підсумки ваших порад учасникам форуму віддати дітей на навчання «за залізничними» спеціальностями з тої причини, що (цитую) занадто багато аварій на Львівській залізниці.Так ось за підсумками набору 2023 є університети, які набрали за залізничними спеціальностями на перший курс на бюджетні місця 0 (нуль) студентів.Наприклад, Львівська політехніка не змогла набрати групу в 12 студентів. Хоча оголошувала набір аж за трьома спеціальностями. Зараз ректор ламає голову, як обʼєднати ті «копійки», що набрали на перший курс на бюджет в щось одне «псевдозалізничне» та звільнити нікому не потрібних супер-викладачів, які і до того працювали на 0,15 ставки.Зараз іде процес розформування випускаючих кафедр за рекомендованими вами особисто спеціальностями.Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся.



Разница между украинским ВО и американским в том, что закончив украинский мединтитут идешь на зп в 100-200 долларов в месяц, закончив американский, скажем Хантер каледж, начинаешь 10 куе в месяц. Причем в первом случае, для этого надо быть врачем, во втором достаточно медсестрой/медбратом. Для врача в США я не в курсе какой старт, но кардиологи - от 250 куе в год.

Украинского диплома врача недостаточно, чтобы работать в США. Разница между украинским ВО и американским в том, что закончив украинский мединтитут идешь на зп в 100-200 долларов в месяц, закончив американский, скажем Хантер каледж, начинаешь 10 куе в месяц. Причем в первом случае, для этого надо быть врачем, во втором достаточно медсестрой/медбратом. Для врача в США я не в курсе какой старт, но кардиологи - от 250 куе в год.Украинского диплома врача недостаточно, чтобы работать в США. rjkz

Повідомлень: 15327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 20:27 ЛАД написав: Denik написав: ЛАД написав: Вам бы ужастики писать.

Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было. Вам бы ужастики писать.Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.

Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив. Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив.

Во-первых, Буча это уже война, а речь шла о мирных переговорах и условиях до войны.

Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было. Во-первых, Буча это, а речь шла о мирных переговорах и условияхвойны.Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было.



А в Мариуполе тупо сносили многоэтажками с людьми внутри.

А потом часть вывезли в нарашку, а трупы спалили в крематориях - теперь никто никогда не узнает сколько десятков тысяч погибло в Мариуполе.

В Изюме очень даже массовых захоронений. А в Мариуполе тупо сносили многоэтажками с людьми внутри.А потом часть вывезли в нарашку, а трупы спалили в крематориях - теперь никто никогда не узнает сколько десятков тысяч погибло в Мариуполе.В Изюме очень даже массовых захоронений. rjkz

Повідомлень: 15327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 20:34 rjkz написав: Разница между украинским ВО и американским в том, что закончив украинский мединтитут идешь на зп в 100-200 долларов в месяц, закончив американский, скажем Хантер каледж, начинаешь 10 куе в месяц. Причем в первом случае, для этого надо быть врачем, во втором достаточно медсестрой/медбратом. Для врача в США я не в курсе какой старт, но кардиологи - от 250 куе в год.

Украинского диплома врача недостаточно, чтобы работать в США. Разница между украинским ВО и американским в том, что закончив украинский мединтитут идешь на зп в 100-200 долларов в месяц, закончив американский, скажем Хантер каледж, начинаешь 10 куе в месяц. Причем в первом случае, для этого надо быть врачем, во втором достаточно медсестрой/медбратом. Для врача в США я не в курсе какой старт, но кардиологи - от 250 куе в год.Украинского диплома врача недостаточно, чтобы работать в США.

ви свідомо порівнюєте речі, які не порівнюються й ви про це знаєте



по-перше, такі шалені зп в медицині - саме особливість Америки. й відповідно медицина, най розповсюджена причина банкрутств в США.



наскільки знаю, після інституту ще й інтернатура (чи як називається) для лікарів. в США гадаю теж є щось схоже.



100-200 дол реальної зп в Україні немає.



скільки коштує освіта, щоб стати кардіохірургом в США (всі етапи)? ви свідомо порівнюєте речі, які не порівнюютьсяй ви про це знаєтепо-перше, такі шалені зп в медицині - саме особливість Америки. й відповідно медицина, най розповсюджена причина банкрутств в США.наскільки знаю, після інституту ще й інтернатура (чи як називається) для лікарів. в США гадаю теж є щось схоже.100-200 дол реальної зп в Україні немає.скільки коштує освіта, щоб стати кардіохірургом в США (всі етапи)? Shaman

Повідомлень: 4131 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 20:39 ЛАД написав: Shaman

Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?

Да ради бога!

Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.

Продолжайте рассказывать о "хороших солдатах вермахта", которые угощали украинских детей конфетками, и "благородных, по крайней мере вначале, рыцарях СС". Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?Да ради бога!Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.Продолжайте рассказывать о "хороших солдатах вермахта", которые угощали украинских детей конфетками, и "благородных, по крайней мере вначале, рыцарях СС".



В Киеве есть место, где "хорошие солдаты вермахта" оставили о себе память.

Бабий яр.

В меньшем масштабе такие места есть в других регионах Украины.

Например, в Винницкой области, Тульчинский район. В Киеве есть место, где "хорошие солдаты вермахта" оставили о себе память.Бабий яр.В меньшем масштабе такие места есть в других регионах Украины.Например, в Винницкой области, Тульчинский район. rjkz

Повідомлень: 15327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 20:47 Shaman написав: rjkz написав: ...

Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.

Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.

И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.

Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз. ...Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз.

скільки коштує рент в НЙ в нормальному районі, як ви описували? скільки коштує рент в НЙ в нормальному районі, як ви описували?





вам это для чего?

Мы платили 1800+ээ(от 35 до 126)+80 (Интернет+домтелефон+ТВ) и дети пошли в школу 8/10. вам это для чего?Мы платили 1800+ээ(от 35 до 126)+80 (Интернет+домтелефон+ТВ) и дети пошли в школу 8/10. rjkz

Повідомлень: 15327 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4828 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 21:09 rjkz написав: ЛАД написав: Shaman

Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?

Да ради бога!

Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.

Продолжайте рассказывать о "хороших солдатах вермахта", которые угощали украинских детей конфетками, и "благородных, по крайней мере вначале, рыцарях СС". Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?Да ради бога!Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.Продолжайте рассказывать о "хороших солдатах вермахта", которые угощали украинских детей конфетками, и "благородных, по крайней мере вначале, рыцарях СС".



В Киеве есть место, где "хорошие солдаты вермахта" оставили о себе память.

Бабий яр.

В меньшем масштабе такие места есть в других регионах Украины.

Например, в Винницкой области, Тульчинский район. В Киеве есть место, где "хорошие солдаты вермахта" оставили о себе память.Бабий яр.В меньшем масштабе такие места есть в других регионах Украины.Например, в Винницкой области, Тульчинский район.

щоб оці побрехеньки до мене не приліпали.



дискусія почалася трохи про інше. перше, що в Нюрнберзі вермахт не був визнаний злочинною організацією на відміну від гестапо та СС. гадаю, саме вони й винні за ці злочини, як Бабій Яр. в Харкові теж є Дробицький Яр



в таких складних питаннях будьте уважні до дрібниць



й я зробив припущення, що поточна регулярна армія РФ більш схожа на СС, ніж на вермахт щоб оці побрехеньки до мене не приліпали.дискусія почалася трохи про інше. перше, що в Нюрнберзі вермахт не був визнаний злочинною організацією на відміну від гестапо та СС. гадаю, саме вони й винні за ці злочини, як Бабій Яр. в Харкові теж є Дробицький Ярв таких складних питаннях будьте уважні до дрібницьй я зробив припущення, що поточна регулярна армія РФ більш схожа на СС, ніж на вермахт Shaman

Повідомлень: 4131 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 21:13 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: ...

Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.

Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.

И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.

Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз. ...Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз.

скільки коштує рент в НЙ в нормальному районі, як ви описували? скільки коштує рент в НЙ в нормальному районі, як ви описували?

вам это для чего?

Мы платили 1800+ээ(от 35 до 126)+80 (Интернет+домтелефон+ТВ) и дети пошли в школу 8/10. вам это для чего?Мы платили 1800+ээ(от 35 до 126)+80 (Интернет+домтелефон+ТВ) и дети пошли в школу 8/10.

щоб розуміти, скільки коштує резиденство. як для НЙ 2 куо - не так багато, хоча загалом сума чимала. щоб розуміти, скільки коштує резиденство. як для НЙ 2 куо - не так багато, хоча загалом сума чимала. Shaman

Повідомлень: 4131 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 сер, 2023 21:13 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.quora.com/How-would-France-have-dealt-with-Catalonia-if-it-was-a-part-of-France-instead-of-Spain

Як вам "французька мова і тільки"?

І ці европейці нам розказують про хартії і права нацменшин? Як вам "французька мова і тільки"?І ці европейці нам розказують про хартії і права нацменшин? flyman

Повідомлень: 32169 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1146114711481149 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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