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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 сер, 2023 20:20
akurt написав: Denik написав:
Немає в американській або канадській освіті нічого фантастичного. В першу чергу через те, що вимоги до освіти будуються на базі вимог до науки - цитованості публікацій і всього іншого.
Ваші погляди на освіту НЕ в США (або Канаді) нам відомі.
Саме смішне, що сьогодні точно відомі підсумки ваших порад учасникам форуму віддати дітей на навчання «за залізничними» спеціальностями з тої причини, що (цитую) занадто багато аварій на Львівській залізниці.
Так ось за підсумками набору 2023 є університети, які набрали за залізничними спеціальностями на перший курс на бюджетні місця 0 (нуль) студентів.
Наприклад, Львівська політехніка не змогла набрати групу в 12 студентів. Хоча оголошувала набір аж за трьома спеціальностями. Зараз ректор ламає голову, як обʼєднати ті «копійки», що набрали на перший курс на бюджет в щось одне «псевдозалізничне» та звільнити нікому не потрібних супер-викладачів, які і до того працювали на 0,15 ставки.
Зараз іде процес розформування випускаючих кафедр за рекомендованими вами особисто спеціальностями.
Пишіть краще про БМП - там можливо, в чомусь розбираєтеся.
Разница между украинским ВО и американским в том, что закончив украинский мединтитут идешь на зп в 100-200 долларов в месяц, закончив американский, скажем Хантер каледж, начинаешь 10 куе в месяц. Причем в первом случае, для этого надо быть врачем, во втором достаточно медсестрой/медбратом. Для врача в США я не в курсе какой старт, но кардиологи - от 250 куе в год.
Украинского диплома врача недостаточно, чтобы работать в США.
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rjkz
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Додано: Нед 27 сер, 2023 20:27
ЛАД написав: Denik написав: ЛАД написав:
Вам бы ужастики писать.
Вообще-то РФ требовала выполнения Минск-2. Там о чеченцах ни слова не было.
Мені щось здалося, що армія РФ не вимагала в Бучі виконання Мінськ-2, а не відстрілювала вибірково всіх, хто в поле зору потрапив.
Во-первых, Буча это уже война
, а речь шла о мирных переговорах и условиях до
войны.
Во-вторых, почему-то в Херсоне и области такого как в Буче не происходит. И в Купянске и Изюме тоже не было.
А в Мариуполе тупо сносили многоэтажками с людьми внутри.
А потом часть вывезли в нарашку, а трупы спалили в крематориях - теперь никто никогда не узнает сколько десятков тысяч погибло в Мариуполе.
В Изюме очень даже массовых захоронений.
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rjkz
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Додано: Нед 27 сер, 2023 20:34
rjkz написав:
Разница между украинским ВО и американским в том, что закончив украинский мединтитут идешь на зп в 100-200 долларов в месяц, закончив американский, скажем Хантер каледж, начинаешь 10 куе в месяц. Причем в первом случае, для этого надо быть врачем, во втором достаточно медсестрой/медбратом. Для врача в США я не в курсе какой старт, но кардиологи - от 250 куе в год.
Украинского диплома врача недостаточно, чтобы работать в США.
ви свідомо порівнюєте речі, які не порівнюються
й ви про це знаєте
по-перше, такі шалені зп в медицині - саме особливість Америки. й відповідно медицина, най розповсюджена причина банкрутств в США.
наскільки знаю, після інституту ще й інтернатура (чи як називається) для лікарів. в США гадаю теж є щось схоже.
100-200 дол реальної зп в Україні немає.
скільки коштує освіта, щоб стати кардіохірургом в США (всі етапи)?
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Додано: Нед 27 сер, 2023 20:39
ЛАД написав:Shaman
Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?
Да ради бога!
Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.
Продолжайте рассказывать о "хороших солдатах вермахта", которые угощали украинских детей конфетками, и "благородных, по крайней мере вначале, рыцарях СС".
В Киеве есть место, где "хорошие солдаты вермахта" оставили о себе память.
Бабий яр.
В меньшем масштабе такие места есть в других регионах Украины.
Например, в Винницкой области, Тульчинский район.
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rjkz
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Додано: Нед 27 сер, 2023 20:47
Shaman написав: rjkz написав:
...
Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.
Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.
И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.
Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз.
скільки коштує рент в НЙ в нормальному районі, як ви описували?
вам это для чего?
Мы платили 1800+ээ(от 35 до 126)+80 (Интернет+домтелефон+ТВ) и дети пошли в школу 8/10.
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rjkz
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Додано: Нед 27 сер, 2023 21:09
rjkz написав: ЛАД написав:Shaman
Вы хотите доказать (себе?, другим?) что я полный му_дак?
Да ради бога!
Я даже спорить не буду. Хотя бы потому, что пытался общаться с Вами да и вообще ещё что-то пишу на этом форуме.
Продолжайте рассказывать о "хороших солдатах вермахта", которые угощали украинских детей конфетками, и "благородных, по крайней мере вначале, рыцарях СС".
В Киеве есть место, где "хорошие солдаты вермахта" оставили о себе память.
Бабий яр.
В меньшем масштабе такие места есть в других регионах Украины.
Например, в Винницкой области, Тульчинский район.
щоб оці побрехеньки до мене не приліпали.
дискусія почалася трохи про інше. перше, що в Нюрнберзі вермахт не був визнаний злочинною організацією на відміну від гестапо та СС. гадаю, саме вони й винні за ці злочини, як Бабій Яр. в Харкові теж є Дробицький Яр
в таких складних питаннях будьте уважні до дрібниць
й я зробив припущення, що поточна регулярна армія РФ більш схожа на СС, ніж на вермахт
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Shaman
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Додано: Нед 27 сер, 2023 21:13
rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:
...
Кстати, еще раз насчет СИТИ каледжей НЙ. Я уже писал, что для резидентов это стоит на сейчас 7 куе в год. Так вот муж той медсестры тоже закончил сити каледж по компутер сайнс, на то время (середина 00-Х) это стоило 20 куе за 4 года. Сейчас получается 28 куе. Инфляция. Именно он работал до недавнего времени в МС. То есть, для того, чтобы работать в МС (с зп 200+куе в год+акции+бенефиты) достаточно в начале получить образование за 28 куе.
Понятное дело, что такая низкая цена образования далеко не везде, но такие города как НЙ именно ориентированы на помощь в адаптации эмигрантов.
И я еще раз подчеркну - это СИТИ (то есть, городские, не частные) каледжи. При этом уровень обучения во многих из них более чем достаточный. Есть и каледжи, которые фактически кроме импрувинга лангуаге ничего не дадут.
Школы НЙ берут детей В ЛЮБОМ иммиграционном статусе или без него. Нужно только подтверждение адреса и прививки. И в большинстве паблик скулз НЙ с рейтингом 7/10 и выше обучение порой качественней, чем в прайвэт скулз.
скільки коштує рент в НЙ в нормальному районі, як ви описували?
вам это для чего?
Мы платили 1800+ээ(от 35 до 126)+80 (Интернет+домтелефон+ТВ) и дети пошли в школу 8/10.
щоб розуміти, скільки коштує резиденство. як для НЙ 2 куо - не так багато, хоча загалом сума чимала.
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Shaman
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Додано: Нед 27 сер, 2023 21:13
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