#<1 ... 1147114811491150 Додано: Пон 28 сер, 2023 01:04 flyman написав: https://www.quora.com/How-would-France-have-dealt-with-Catalonia-if-it-was-a-part-of-France-instead-of-Spain

Як вам "французька мова і тільки"?

І ці европейці нам розказують про хартії і права нацменшин?

Думаю, подібна проблема і в Польщі.

Вы приводите просто чей-то голословный ответ в стиле "если бы да кабы" из Кворы. Факты говорят обратное - во Франции есть область где говорят на диалекте немецкого, и он во Франции официально признан региональным языком

However, Alsatian, along with other regional languages, is recognized by the French government in the official list of languages of France

https://en.wikipedia.org/wiki/Alsatian_dialect Вы приводите просто чей-то голословный ответ в стиле "если бы да кабы" из Кворы. Факты говорят обратное - во Франции есть область где говорят на диалекте немецкого, и он во Франции официально признан региональным языком katso

Повідомлень: 636 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 217 раз.

Вы знаете, не буду опускаться до Вашего уровня и грубить Вам. Причём, не из-за страха перед баном. Хотя Вашими стараниями я уже 2 или 3 раза в бане побывал. Думаю, утром выполнят Ваши пожелания и опять отправят.

Может, Вы по образованию/профессии, действительно, экономист, но по сути Вы типичный советский партполитработник невысокого уровня, который любое отклонение от инструкции и методички воспринимает как преступление и бросается в бой с пеной у рта.

Вы приписываете мне свои мыслеобразы и успешно боретесь с ними.



Я где-то написал, что изнасилование это нормально и одобрял это?

Я где-то оправдывал бомбардировки и обстрелы городов и писал. что это нормально?

Я гле-то оправдывал "злочини цієї війни"?

Найдите хоть одно такое моё утверждение и я самозабанюсь на сколько скажете.



Но, к сожалению, ни одна война не велась в белых перчатках. Любая захватническая война преступна. И преступления во время войны достаточно обычны.

Бомбардировка Дрездена или Хиросимы не оправдывает бомбёжек Мариуполя и обстрелов Харькова.

О Сонгми Вы никогда не слышали? Почитайте.

При этом "Як стало відомо, роком раніше військовослужбовці Армії США вчинили масове вбивство цивільного населення декількох сіл, що входили до складу громад Мілай та Мікхе (Міхе), знищивши, за різними оцінками, від 347 до 504 мирних жителів. Багато жертв перед убивством були піддані американськими солдатами тортурам, а жінки — груповим зґвалтуванням. .... Тільки один солдат був визнаний американським судом винним, але через 3,5 року був звільнений.

..... У березні 1969 Рональд Райденаур, який чув історії про злочин під час своєї служби у В'єтнамі, демобілізувався і відправив листи з описом того, що було йому відомо, президенту Ніксону в Пентагон, Держдепартамент та багатьом конгресменам. Його листи майже ніде не викликали жодної реакції, але йому вдалося привернути увагу конгресмена Морріса Оделла, позиція якого зрештою привела до початку нового розслідування." Цитаты из укр. Вики.

Опять же это не оправдывает изнасилования и убийства, совершённые рашистами.



Вы вспомнили о войне в Ираке. То, что Вы ничего не знаете об этом, это Ваши проблемы.

Почитайте о войне США в Ираке в 2003, например, здесь - https://www.dw.com/uk/vijna-v-iraku-brehna-ssa-ta-porusenna-miznarodnogo-prava/a-65048573

[quote]Сьогоднішнє насильство віддається луною атаки, що розпочалася у ніч з 19 на 20 березня 2003 року, коли американські кораблі випустили 40 ракет по урядовому кварталу Багдада

.......

На цей момент, за даними американських військових, по Іраку було завдано 29166 ракетно-бомбових ударів. Більшість інфраструктури лежала в руїнах. За даними британської неурядової організації Iraq Body Count, загинули понад 7000 мирних жителів. Цифра, яка ще значно зросте. Залежно від різних оцінок, загальна кількість жертв війни в Іраку становить від 200 тисяч до мільйона людей.

.........

Репутацію США ще більше зіпсували дані про воєнні злочини та тортури. Наприклад, навесні 2004 року по всьому світу пролунала назва "Абу-Грейб": американські солдати застосовували тортури у в'язниці, чия жахлива репутація була відома ще з часів Саддама Хусейна.



Світ шокували кадри з тюрми "Абу-Грейб" в Іраку через катування з боку американських солдатів.



До тортур необхідно додати і масові вбивства цивільного населення. Як, наприклад, у Хадіті, де 2005 року морські піхотинці США застрелили 24 беззбройних мирних жителів. Або як у 2007 році на жвавій площі Нісур у Багдаді, де співробітники приватної військової компанії Blackwater відкрили безрозбірний вогонь з автоматів та кулеметів по натовпу, вбивши 17 людей. Або як у відеоролику "Супутнє вбивство", опублікованому Wikileaks, де два бойові вертольоти стріляють із 30-міліметрових гармат по беззбройних людях. Загинули щонайменше 12 людей, включаючи двох журналістів агентства Reuters, а двоє дітей зазнали тяжких поранень.

........

Через десять років після розпаду СРСР США відчули, що перебувають на піку могутності. В однополярному світі, що склався, Білий дім не бачив необхідності стримуватися положеннями Статуту ООН, пояснює Стівен Уолт.



Сьогодні, вважає Кай Амбос, саме це ставлення, зокрема, змушує багато держав, від Бразилії до ПАР та Індії, дистанціюватися, коли справа доходить до засудження агресивної війни Росії проти України чи запровадження санкцій проти Москви. Вони бачать очевидні подвійні стандарти з огляду на війну в Іраку, впевнений експерт із міжнародного права."

Опять же, это не оправдывает преступления рашистов.



Думаю, объяснений достаточно. Кто хочет, поймёт. Но не Вы.

В личной переписке Вы выглядели лучше. Повышайте уровень.

Что такое ННА? ЛАД 2 Повідомлень: 25569 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5099 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 01:25 ЛАД написав: Но, к сожалению, ни одна война не велась в белых перчатках. Любая захватническая война преступна. И преступления во время войны достаточно обычны. Но, к сожалению, ни одна война не велась в белых перчатках. Любая захватническая война преступна. И преступления во время войны достаточно обычны.



+1

+1

Читал что в начале Нюрнбергского процесса судьи столкнулись с дилеммой что похожие преступления были в армиях всех стран но на скамье подсудимых одни немцы

Во времена Вьетнама за 504 расстрелянных гражданских в Сонми целой ротой американцев судили лишь одного лейтенанта Кэлли, да и тот был помилован после 3 лет домашнего ареста. Прапорщика Томпсона, который спас 12 вьетнамцев, чуть было самого под суд не отдали за то, что превысил полномочия, пытаясь остановить резню. На "пустяки" типа изнасилований вообще не обращали внимание, особенно если жертва подозревалась в работе на Вьетконг и случайно задвухсотилась. Судя по событиям в Абу-Грейбе, с тех времён в американской армии мало что изменилось.

