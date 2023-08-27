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#<1 ... 1148114911501151 Додано: Пон 28 сер, 2023 03:27 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz

Что такое ННА и школа 8/10? Что такое ННА и школа 8/10?



1. ННА - Home Health Aid. Homeattendant по простому. Помощник пожилым людям на дому. Не путать с сиделкой. Стартовая работа для многих, в том числе для не владеющих Инглишем.

2. Паблик скулз имеют градацию по качеству. От 1 до 10. 8 аут 10 означает, что рейтинг (это официально присуждается городским департаментом образования и ежегодно пересматривается) 8 из 10 возможных. 1. ННА - Home Health Aid. Homeattendant по простому. Помощник пожилым людям на дому. Не путать с сиделкой. Стартовая работа для многих, в том числе для не владеющих Инглишем.2. Паблик скулз имеют градацию по качеству. От 1 до 10. 8 аут 10 означает, что рейтинг (это официально присуждается городским департаментом образования и ежегодно пересматривается) 8 из 10 возможных.

Спасибо! Спасибо! ЛАД 2 Повідомлень: 25573 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5099 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 04:10 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Дискуссии не было.

Просто Вы заявили, что немецкая армия вела себя лучше советской.

А признавать армию (а вермахт это армия) преступной организацией, естественно, никто не будет. Дискуссии не было.Просто Вы заявили, что немецкая армия вела себя лучше советской.А признавать армию (а вермахт это армия) преступной организацией, естественно, никто не будет.



Тут уместно говорить о военных преступлениях.

Их соверщал и вермахт и са/ка (в начале войны).

Разница только в том, что волей непреодолимых обстоятельств гитлер вынужден был напасть 22 июня и стать агрессором, чтобы на Германию не напал ссср 6 июля.

Это был упреждающий удар. Именно поэтому в первые дни и недели войны было захвачено чудовищное количество техники. Танки были без БК в огромных количествах возле границы, потому что БК был в эщелонах на станциях, самолеты были на приграничных аэродромах и тоже без БК. Орудия на жд платформах. Немцы этой артиллерией до середины 43 года воевали.

Потом нам выдумали байку, про то, что сталин не мог признать начало войны и якобы был приказ "Не стрелять" и якобы поэтому летчики таранили немецкие самолеты, чтобы не нарущить приказ. То что мы сейчас знаем про сталина, разве не говорит нам о том, чтто он был не настолько нерешительным, чтобы отдать приказ стрелять?

Я в это не верю.

Вот и получилось, что Германия - агрессор, потому что первой напала, чтобы на нее не напали. А так, что нацистский режим что комуняцкий - два близнеца. Тут уместно говорить о военных преступлениях.Их соверщал и вермахт и са/ка (в начале войны).Разница только в том, что волей непреодолимых обстоятельств гитлер вынужден был напасть 22 июня и стать агрессором, чтобы на Германию не напал ссср 6 июля.Это был упреждающий удар. Именно поэтому в первые дни и недели войны было захвачено чудовищное количество техники. Танки были без БК в огромных количествах возле границы, потому что БК был в эщелонах на станциях, самолеты были на приграничных аэродромах и тоже без БК. Орудия на жд платформах. Немцы этой артиллерией до середины 43 года воевали.Потом нам выдумали байку, про то, что сталин не мог признать начало войны и якобы был приказ "Не стрелять" и якобы поэтому летчики таранили немецкие самолеты, чтобы не нарущить приказ. То что мы сейчас знаем про сталина, разве не говорит нам о том, чтто он был не настолько нерешительным, чтобы отдать приказ стрелять?Я в это не верю.Вот и получилось, что Германия - агрессор, потому что первой напала, чтобы на нее не напали. А так, что нацистский режим что комуняцкий - два близнеца.

Не буду разворачивать спор.

Но обратите внимание, что такая точка зрения появилась после работы Суворова и поддерживается, как ни странно, в основном русскими авторами и бывшими немецкими генералами.

При этом интересно, что Суворов не историк, а бывший советский офицер ГРУ. Так же, как не является историком и популярный нынче Солонин. У Солонина рекомендую к прочтению маленькую заметку https://www.solonin.org/article_pogrom-kak-zerkalo . Впечатляет. Там, правда, пишет "Соединение не защищено".

Если будет время и желание, почитайте хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa . Статья большая, поэтому только одна маленькая цитата:

Диссертация Суворова была полностью или частично принята ограниченным числом историков, в том числе Валерием Даниловым ,Иоахима Гофмана , Михаила Мельтюхова и Владимира Невежина и привлекли внимание общественности в Германии, Израиле и России. [172] [173] Большинство историков категорически отвергли его, [174] [175] и «Ледокол» обычно считается «антисоветским трактатом» в западных странах. [176] Дэвид Гланц и Габриэль Городецкий написали книги, опровергающие аргументы Суворова. [177] Большинство историков полагают, что Сталин стремился избежать войны в 1941 году, поскольку он считал, что его армия не была готова сражаться с немецкими войсками.

Не мешало бы почитать Шаману и некоторым другим, высказывающимся, что вермахт был не так уж плох и немецкая оккупация была лучше советской.

Особенно рекомендовал бы почитать раздел "Racial policies of Nazi Germany".

Вам тоже будет не вредно по вопросу двух близнецов. Не буду разворачивать спор.Но обратите внимание, что такая точка зрения появилась после работы Суворова и поддерживается, как ни странно, в основном русскими авторами и бывшими немецкими генералами.При этом интересно, что Суворов не историк, а бывший советский офицер ГРУ. Так же, как не является историком и популярный нынче Солонин. У Солонина рекомендую к прочтению маленькую заметку. Впечатляет. Там, правда, пишет "Соединение не защищено".Если будет время и желание, почитайте хотя бы. Статья большая, поэтому только одна маленькая цитата:Не мешало бы почитать Шаману и некоторым другим, высказывающимся, что вермахт был не так уж плох и немецкая оккупация была лучше советской.Особенно рекомендовал бы почитать раздел "Racial policies of Nazi Germany".Вам тоже будет не вредно по вопросу двух близнецов.



У меня еще ДО Суворова было много вопросов к началу войны на территории ссср.

Почему такая милитаризированная страна как ссср, в пух и прах проиграла начало войны? Армия фактически была разгромлена.

Почему напала Германия? Каким образом она собиралась оккупировать такую огромную территорию и удерживать контроль над ней? Почему творилось то, о чем я писал в начале войны? Я ребенком еще прочел сотни книг о войне и документальных и мемуаров и художественных, везде описывали примерно одно и то-же.

И уже тогда было много вопросов. У ребенка. Я читаю с 4-х лет. В 7 лет я прочел уже "Повесть о настоящем человеке", тогда еще был романтизм. Потом читал уже более серьезные вещи. Был такой сборник, фактически короткие мемуары в слегка художественной обработке "Боевые Звезды киевлян" про всех или почти всех киевлян - Героев советского союза. В лет 9 прочел Смирнова "Бресткую крепость".

Фактически документальное произведение. С возрастом, картина складывалась в единое целое и если откинуть пропаганду, художественный налет и идеологию, то картина не очень-то "плясала" под ту музыку, которую для нее писала соцагитация. Прочев Суворова уже в институте, я просто увидел систематизированную картину, которая сама формировалась в моей голове.

Так что персонально для меня откровения Суворова не стали открытием.

И именно то, что я читал, к концу школы сделало меня антисоветчиком, в 89 году я наотрез отказался вступать в комсомол, в школе был скандал, меня как одного из лучших учеников уже наградили путевкой в Артек, но после отказа вступать в комсомол ее забрали. Перед этим "прорабатывали" "Если ты не вступишь в комсомол, мы тебя лишим путевки в Артек" "Да, пожалуйста, забирайте". У меня еще ДО Суворова было много вопросов к началу войны на территории ссср.Почему такая милитаризированная страна как ссср, в пух и прах проиграла начало войны? Армия фактически была разгромлена.Почему напала Германия? Каким образом она собиралась оккупировать такую огромную территорию и удерживать контроль над ней? Почему творилось то, о чем я писал в начале войны? Я ребенком еще прочел сотни книг о войне и документальных и мемуаров и художественных, везде описывали примерно одно и то-же.И уже тогда было много вопросов. У ребенка. Я читаю с 4-х лет. В 7 лет я прочел уже "Повесть о настоящем человеке", тогда еще был романтизм. Потом читал уже более серьезные вещи. Был такой сборник, фактически короткие мемуары в слегка художественной обработке "Боевые Звезды киевлян" про всех или почти всех киевлян - Героев советского союза. В лет 9 прочел Смирнова "Бресткую крепость".Фактически документальное произведение. С возрастом, картина складывалась в единое целое и если откинуть пропаганду, художественный налет и идеологию, то картина не очень-то "плясала" под ту музыку, которую для нее писала соцагитация. Прочев Суворова уже в институте, я просто увидел систематизированную картину, которая сама формировалась в моей голове.Так что персонально для меня откровения Суворова не стали открытием.И именно то, что я читал, к концу школы сделало меня антисоветчиком, в 89 году я наотрез отказался вступать в комсомол, в школе был скандал, меня как одного из лучших учеников уже наградили путевкой в Артек, но после отказа вступать в комсомол ее забрали. Перед этим "прорабатывали" "Если ты не вступишь в комсомол, мы тебя лишим путевки в Артек" "Да, пожалуйста, забирайте". rjkz

Повідомлень: 15331 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1148114911501151 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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