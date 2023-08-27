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ЛАД написав:Дискуссии не было. Просто Вы заявили, что немецкая армия вела себя лучше советской. А признавать армию (а вермахт это армия) преступной организацией, естественно, никто не будет.
Тут уместно говорить о военных преступлениях. Их соверщал и вермахт и са/ка (в начале войны). Разница только в том, что волей непреодолимых обстоятельств гитлер вынужден был напасть 22 июня и стать агрессором, чтобы на Германию не напал ссср 6 июля. Это был упреждающий удар. Именно поэтому в первые дни и недели войны было захвачено чудовищное количество техники. Танки были без БК в огромных количествах возле границы, потому что БК был в эщелонах на станциях, самолеты были на приграничных аэродромах и тоже без БК. Орудия на жд платформах. Немцы этой артиллерией до середины 43 года воевали. Потом нам выдумали байку, про то, что сталин не мог признать начало войны и якобы был приказ "Не стрелять" и якобы поэтому летчики таранили немецкие самолеты, чтобы не нарущить приказ. То что мы сейчас знаем про сталина, разве не говорит нам о том, чтто он был не настолько нерешительным, чтобы отдать приказ стрелять? Я в это не верю. Вот и получилось, что Германия - агрессор, потому что первой напала, чтобы на нее не напали. А так, что нацистский режим что комуняцкий - два близнеца.
Не буду разворачивать спор. Но обратите внимание, что такая точка зрения появилась после работы Суворова и поддерживается, как ни странно, в основном русскими авторами и бывшими немецкими генералами. При этом интересно, что Суворов не историк, а бывший советский офицер ГРУ. Так же, как не является историком и популярный нынче Солонин. У Солонина рекомендую к прочтению маленькую заметку https://www.solonin.org/article_pogrom-kak-zerkalo. Впечатляет. Там, правда, пишет "Соединение не защищено". Если будет время и желание, почитайте хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa. Статья большая, поэтому только одна маленькая цитата:
Диссертация Суворова была полностью или частично принята ограниченным числом историков, в том числе Валерием Даниловым ,Иоахима Гофмана , Михаила Мельтюхова и Владимира Невежина и привлекли внимание общественности в Германии, Израиле и России. [172] [173] Большинство историков категорически отвергли его, [174] [175] и «Ледокол» обычно считается «антисоветским трактатом» в западных странах. [176] Дэвид Гланц и Габриэль Городецкий написали книги, опровергающие аргументы Суворова. [177] Большинство историков полагают, что Сталин стремился избежать войны в 1941 году, поскольку он считал, что его армия не была готова сражаться с немецкими войсками.
Не мешало бы почитать Шаману и некоторым другим, высказывающимся, что вермахт был не так уж плох и немецкая оккупация была лучше советской. Особенно рекомендовал бы почитать раздел "Racial policies of Nazi Germany". Вам тоже будет не вредно по вопросу двух близнецов.
У меня еще ДО Суворова было много вопросов к началу войны на территории ссср. Почему такая милитаризированная страна как ссср, в пух и прах проиграла начало войны? Армия фактически была разгромлена. Почему напала Германия? Каким образом она собиралась оккупировать такую огромную территорию и удерживать контроль над ней? Почему творилось то, о чем я писал в начале войны? Я ребенком еще прочел сотни книг о войне и документальных и мемуаров и художественных, везде описывали примерно одно и то-же. И уже тогда было много вопросов. У ребенка. Я читаю с 4-х лет. В 7 лет я прочел уже "Повесть о настоящем человеке", тогда еще был романтизм. Потом читал уже более серьезные вещи. Был такой сборник, фактически короткие мемуары в слегка художественной обработке "Боевые Звезды киевлян" про всех или почти всех киевлян - Героев советского союза. В лет 9 прочел Смирнова "Бресткую крепость". Фактически документальное произведение. С возрастом, картина складывалась в единое целое и если откинуть пропаганду, художественный налет и идеологию, то картина не очень-то "плясала" под ту музыку, которую для нее писала соцагитация. Прочев Суворова уже в институте, я просто увидел систематизированную картину, которая сама формировалась в моей голове. Так что персонально для меня откровения Суворова не стали открытием. И именно то, что я читал, к концу школы сделало меня антисоветчиком, в 89 году я наотрез отказался вступать в комсомол, в школе был скандал, меня как одного из лучших учеников уже наградили путевкой в Артек, но после отказа вступать в комсомол ее забрали. Перед этим "прорабатывали" "Если ты не вступишь в комсомол, мы тебя лишим путевки в Артек" "Да, пожалуйста, забирайте".
rjkz Вопросов по началу той войны, действительно, много. Вопросы сложные. Суворов с Солониным предлагают простые объяснения. Но простые, не обязательно правильные. Да и они не объясняют поражения в начале войны. Даже если Союз готовился к нападению на Германию, то почему сразу такие потери и так сильно отступили?
Почему Германия напала и как собиралась удерживать контроль посмотрите мою ссылку. Может быть, станет понятнее. Легко удерживать контроль, если уничтожить значительную часть населения. Мёртвых контролировать несложно.
А Ваше восприятие становится понятным, учитывая годы формирования. Если правильно понял, это грубо 82-89. Тогда уже не было большой веры в соцагитацию, зато хватало всякого другого. Крайне отрицательно действовала чехарда престарелых Генсеков и сильная идеологическая неопределённость при Горбачёве. + печаталось очень много разоблачений прошлого и критики. В это время ребёнку было очень легко стать антисоветчиком.
Насчёт документальности "Брестской крепости" есть серьёзные сомнения. А Алексиевич не читали? Я, правда, прочитал полностью только "У войны не женское лицо". Я бы включал это в обязательную школьную программу. Одно время, по-моему, так и было, но недолго. Если бы люди читали такие книги, может, меньше воевали бы.
Когда-то встречал мнение, что после войны должно пройти 2 поколения, чтобы народ забыл ужасы войны. Примерно так и происходит. Родители моего поколения повторяли: "Только бы не было войны". Следующее поколение уже слышало это от бабушек - не так впечатляет. Афган не особо подействовал - на чужой территории, далеко. Но слегка сбил оскомину. Потом развал Союза и последующие тяжёлые (экономически) годы + развал экономики и армии. Нужно было время на восстановление. К 2022 звёзды сошлись. Россия "встала с колен", реальной памяти о войне уже практически не осталось. Дальше Путин подготовил почву "маленькими победоносными" и практически бескровными "войнушками" - Грузия, захват Крыма (так же, как Гитлер захватом Чехии и аншлюсом Австрии). И народ оказался готов к войне с Украиной. Если бы его планы удались, было бы совсем дерьмово.
rjkz написав:Это был упреждающий удар. Именно поэтому в первые дни и недели войны было захвачено чудовищное количество техники. Танки были без БК в огромных количествах возле границы, потому что БК был в эщелонах на станциях, самолеты были на приграничных аэродромах и тоже без БК. Орудия на жд платформах. Немцы этой артиллерией до середины 43 года воевали.
Этому мифу сто лет в обед. Техника была потеряна в неудачных контратаках по приказу верховного командования "немедленно изгнать захватчиков с советской земли", а использование бронетехники в оборонительных боях вообще противоречило советской военной доктрине на начало войны. Чудовищного количества танков не было, поскольку Т-34 и КВ-1 запустили в серийное производство только за 1 и 2 года до войны соответственно, их ещё дорабатывали. Основную массу составляли лёгкие БТ и Т-26 вместе с концептуальным старьём типа средних Т-28. Это всё на раз перемалывалось немецкими противотанковыми средствами. Да и вообще, немцев советская трофейная техника мало интересовала в связи с отсутствием запчастей и боеприпасов, а усложнять логистику им было незачем.
rjkz написав:Потом нам выдумали байку, про то, что сталин не мог признать начало войны и якобы был приказ "Не стрелять"
Потому что РККА была в процессе реорганизации и перевооружения после Халхин-Гола и Зимней войны. Напасть на Германию могли не раньше 1942, ориентировочно 1943. Поэтому был приказ не поддаваться на провокации, а когда стало понятно, что войны не избежать, непродуманные действия в атаке и обороне привели к огромным потерям в 1941 и первой половине 1942.