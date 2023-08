Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1148114911501151 Додано: Пон 28 сер, 2023 03:27 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz

Что такое ННА и школа 8/10? Что такое ННА и школа 8/10?



1. ННА - Home Health Aid. Homeattendant по простому. Помощник пожилым людям на дому. Не путать с сиделкой. Стартовая работа для многих, в том числе для не владеющих Инглишем.

Просто Вы заявили, что немецкая армия вела себя лучше советской.

А признавать армию (а вермахт это армия) преступной организацией, естественно, никто не будет. Дискуссии не было.Просто Вы заявили, что немецкая армия вела себя лучше советской.А признавать армию (а вермахт это армия) преступной организацией, естественно, никто не будет.



Тут уместно говорить о военных преступлениях.

Их соверщал и вермахт и са/ка (в начале войны).

Разница только в том, что волей непреодолимых обстоятельств гитлер вынужден был напасть 22 июня и стать агрессором, чтобы на Германию не напал ссср 6 июля.

Это был упреждающий удар. Именно поэтому в первые дни и недели войны было захвачено чудовищное количество техники. Танки были без БК в огромных количествах возле границы, потому что БК был в эщелонах на станциях, самолеты были на приграничных аэродромах и тоже без БК. Орудия на жд платформах. Немцы этой артиллерией до середины 43 года воевали.

Потом нам выдумали байку, про то, что сталин не мог признать начало войны и якобы был приказ "Не стрелять" и якобы поэтому летчики таранили немецкие самолеты, чтобы не нарущить приказ. То что мы сейчас знаем про сталина, разве не говорит нам о том, чтто он был не настолько нерешительным, чтобы отдать приказ стрелять?

Я в это не верю.

Не буду разворачивать спор.

Но обратите внимание, что такая точка зрения появилась после работы Суворова и поддерживается, как ни странно, в основном русскими авторами и бывшими немецкими генералами.

При этом интересно, что Суворов не историк, а бывший советский офицер ГРУ. Так же, как не является историком и популярный нынче Солонин. У Солонина рекомендую к прочтению маленькую заметку https://www.solonin.org/article_pogrom-kak-zerkalo . Впечатляет. Там, правда, пишет "Соединение не защищено".

Если будет время и желание, почитайте хотя бы https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa . Статья большая, поэтому только одна маленькая цитата:

Диссертация Суворова была полностью или частично принята ограниченным числом историков, в том числе Валерием Даниловым ,Иоахима Гофмана , Михаила Мельтюхова и Владимира Невежина и привлекли внимание общественности в Германии, Израиле и России. [172] [173] Большинство историков категорически отвергли его, [174] [175] и «Ледокол» обычно считается «антисоветским трактатом» в западных странах. [176] Дэвид Гланц и Габриэль Городецкий написали книги, опровергающие аргументы Суворова. [177] Большинство историков полагают, что Сталин стремился избежать войны в 1941 году, поскольку он считал, что его армия не была готова сражаться с немецкими войсками.

Не мешало бы почитать Шаману и некоторым другим, высказывающимся, что вермахт был не так уж плох и немецкая оккупация была лучше советской.

Особенно рекомендовал бы почитать раздел "Racial policies of Nazi Germany".

У меня еще ДО Суворова было много вопросов к началу войны на территории ссср.

Почему такая милитаризированная страна как ссср, в пух и прах проиграла начало войны? Армия фактически была разгромлена.

Почему напала Германия? Каким образом она собиралась оккупировать такую огромную территорию и удерживать контроль над ней? Почему творилось то, о чем я писал в начале войны? Я ребенком еще прочел сотни книг о войне и документальных и мемуаров и художественных, везде описывали примерно одно и то-же.

И уже тогда было много вопросов. У ребенка. Я читаю с 4-х лет. В 7 лет я прочел уже "Повесть о настоящем человеке", тогда еще был романтизм. Потом читал уже более серьезные вещи. Был такой сборник, фактически короткие мемуары в слегка художественной обработке "Боевые Звезды киевлян" про всех или почти всех киевлян - Героев советского союза. В лет 9 прочел Смирнова "Бресткую крепость".

Фактически документальное произведение. С возрастом, картина складывалась в единое целое и если откинуть пропаганду, художественный налет и идеологию, то картина не очень-то "плясала" под ту музыку, которую для нее писала соцагитация. Прочев Суворова уже в институте, я просто увидел систематизированную картину, которая сама формировалась в моей голове.

Так что персонально для меня откровения Суворова не стали открытием.

Вопросов по началу той войны, действительно, много. Вопросы сложные.

Суворов с Солониным предлагают простые объяснения.

Но простые, не обязательно правильные.

Да и они не объясняют поражения в начале войны.

Даже если Союз готовился к нападению на Германию, то почему сразу такие потери и так сильно отступили?



Почему Германия напала и как собиралась удерживать контроль посмотрите мою ссылку. Может быть, станет понятнее. Легко удерживать контроль, если уничтожить значительную часть населения. Мёртвых контролировать несложно.



А Ваше восприятие становится понятным, учитывая годы формирования. Если правильно понял, это грубо 82-89. Тогда уже не было большой веры в соцагитацию, зато хватало всякого другого. Крайне отрицательно действовала чехарда престарелых Генсеков и сильная идеологическая неопределённость при Горбачёве. + печаталось очень много разоблачений прошлого и критики. В это время ребёнку было очень легко стать антисоветчиком.



Насчёт документальности "Брестской крепости" есть серьёзные сомнения.

А Алексиевич не читали?

Я, правда, прочитал полностью только "У войны не женское лицо". Я бы включал это в обязательную школьную программу. Одно время, по-моему, так и было, но недолго. Если бы люди читали такие книги, может, меньше воевали бы.



Когда-то встречал мнение, что после войны должно пройти 2 поколения, чтобы народ забыл ужасы войны.

Примерно так и происходит. Родители моего поколения повторяли: "Только бы не было войны". Следующее поколение уже слышало это от бабушек - не так впечатляет. Афган не особо подействовал - на чужой территории, далеко. Но слегка сбил оскомину. Потом развал Союза и последующие тяжёлые (экономически) годы + развал экономики и армии. Нужно было время на восстановление. К 2022 звёзды сошлись. Россия "встала с колен", реальной памяти о войне уже практически не осталось. Дальше Путин подготовил почву "маленькими победоносными" и практически бескровными "войнушками" - Грузия, захват Крыма (так же, как Гитлер захватом Чехии и аншлюсом Австрии). И народ оказался готов к войне с Украиной. Если бы его планы удались, было бы совсем дерьмово. ЛАД 2 Повідомлень: 25573 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5099 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 05:54 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Это был упреждающий удар. Именно поэтому в первые дни и недели войны было захвачено чудовищное количество техники. Танки были без БК в огромных количествах возле границы, потому что БК был в эщелонах на станциях, самолеты были на приграничных аэродромах и тоже без БК. Орудия на жд платформах. Немцы этой артиллерией до середины 43 года воевали. Это был упреждающий удар. Именно поэтому в первые дни и недели войны было захвачено чудовищное количество техники. Танки были без БК в огромных количествах возле границы, потому что БК был в эщелонах на станциях, самолеты были на приграничных аэродромах и тоже без БК. Орудия на жд платформах. Немцы этой артиллерией до середины 43 года воевали.

Этому мифу сто лет в обед. Техника была потеряна в неудачных контратаках по приказу верховного командования "немедленно изгнать захватчиков с советской земли", а использование бронетехники в оборонительных боях вообще противоречило советской военной доктрине на начало войны. Чудовищного количества танков не было, поскольку Т-34 и КВ-1 запустили в серийное производство только за 1 и 2 года до войны соответственно, их ещё дорабатывали. Основную массу составляли лёгкие БТ и Т-26 вместе с концептуальным старьём типа средних Т-28. Это всё на раз перемалывалось немецкими противотанковыми средствами. Да и вообще, немцев советская трофейная техника мало интересовала в связи с отсутствием запчастей и боеприпасов, а усложнять логистику им было незачем.



rjkz написав: Потом нам выдумали байку, про то, что сталин не мог признать начало войны и якобы был приказ "Не стрелять" Потом нам выдумали байку, про то, что сталин не мог признать начало войны и якобы был приказ "Не стрелять"

Спасибо ВАМ обоим за дискуссию, это очень интересная тема.

К сожалению, я не могу ее продолжить. У меня почти полночь. Завтра начинается рабочая неделя. А такие ответы требуют больше времени, чем 10-ти минутные заглядывания на форум, которые у меня есть в рабочие дни. Селяви, тут у меня меньше времени на себя и свои хобби.

И читать, рекомендованные ЛАДом вещи тоже не будет возможностей.

Вот только закончили первую часть 7-го фильма Портерианы без перевода всей семьей смотреть.

Для нас это сейчас важнее.



ЗЫ: Боюсь, в ближайшем будущем мы будем разбираться в истоках и развитии другой войны. Надеюсь, Украина в ней победит. Надеюсь, она не утянет в иной мир миллионы жизней. Надеюсь, она не утопит весь мир в крови. К сожалению, к этому есть предпосылки. Такое чувство, что все только начинается. Хотелось-бы ошибиться.

Споры и воспоминания о 2-й Мировой отойдут на дальний план так-же как и 1-я Мировая после того, как ее заслонила другая Война. rjkz

Як вам "французька мова і тільки"?

І ці европейці нам розказують про хартії і права нацменшин?

Думаю, подібна проблема і в Польщі.

Але в Бігора поки що рожеві окуляри. Як вам "французька мова і тільки"?І ці европейці нам розказують про хартії і права нацменшин?Думаю, подібна проблема і в Польщі.Але в Бігора поки що рожеві окуляри.



Вы приводите просто чей-то голословный ответ в стиле "если бы да кабы" из Кворы. Факты говорят обратное - во Франции есть область где говорят на диалекте немецкого, и он во Франции официально признан региональным языком

However, Alsatian, along with other regional languages, is recognized by the French government in the official list of languages of France

https://en.wikipedia.org/wiki/Alsatian_dialect Вы приводите просто чей-то голословный ответ в стиле "если бы да кабы" из Кворы. Факты говорят обратное - во Франции есть область где говорят на диалекте немецкого, и он во Франции официально признан региональным языком

Витоки цієї війни дуже прості. Є люди в розвинених країнах та в країнах, що розвиваються, які хочуть жити "добре" та "комфортно":

- жити в будинку, а не в невеликій квартирі, опалювати великий будинок газом, а не возитися з дровами, вугіллям або тепловими насосами;

- їздити на великій машині, яка міняється раз на 5 років на роботу та в булочну.

Не розуміти, що гроші на закупівлю енергоресурсів породжують людожерські політичні режими в країнах, що мають ресурси, при цьому платити на оборону 1.7%, що явно менше за витрати на енергію, які потрапляють в руки людожерським режимам.

- продавати людожерським режимам майже все що завгодно, бо треба ж гроші на купівлю палива та дешевих споживчих товарів, щоб жити "добре" та "комфортно".

- купляти в людожерських режимів товари широкого вжитку вдвічі-втричі більше аніж це необхідно для споживання, не сплачуючи при цьому ніяких податків на безпеку.

В неділю 27 серпня назву гілки було тимчасово змінено на

"Історія Великої вітчизняної війни на думку російських істориків та російських письменників".



х х х

Повернемося до теми гілки "Еміграція, заробітчанство"



В неділю відбулася довга розмова з нашими людьми, які з січня 2023 року працюють в Канаді та переїхали за програмою CUAET.



1. Живуть та працюють в місті Вінніпег.

2. Працюють на будівництві - оздоблення зовнішніх стін/причілків деревиною та перетворення сірих будівель в щось дизайнерське цікаве.

3. Працюють орієнтовно по 9 годин на день. О 07-15 вже їдуть на роботу. закінчують роботу коли починає темніти. Тут присутнє перевищення годин роботи - 8 годин - але цьому задоволені: більше грошей мають.

4. Орієнтовна зарплатня 3000 CAD на місяць чистими. Плюс/мінус залежить від годин, які перевищують 8 годин.

5. На харчування 1 людина витрачає 400...450 CAD на місяць. Це повноцінне питання для чоловіків, які досить напружено працюють. Було зроблено експеримент: економне харчування майже без м"яса - 250 CAD на місяць получилося. Експеримент визнано успішним з точки зору економії грошей, але вкрай неуспішним з точки зору фізичної стану робітника. Перейшли на червону рибу (купують засолюють для бутербродів) та на яловичину. Алкогольних напоїв не вживають зовсім. Цигарки не палять (гадаю, учасники форум не знають: пачка цигарок в Канаді продається по 17 (!!!) CAD).

6. Активно готуються для оформлення документів на отримання Виду на прожиття в Канаді (це - основна мета). Тут не все просто: а) загальні витрати на оформлення приблизно 3 500 CAD різних офіційних платежів. З них, 370 доларів - екзамен на знання мови (треба здати не нижче на "4" за "5-ти" бальною шкалою). б) З метою отримання безкоштовних уроків з англійської мови активно знайомляться з канадськими дівчатами в Тіндері. Розуміють не більше 70% того, що говорять дівчата. Жодного разу під час тих, того, як його... ну... "зустрічей" не почули слово "весілля" або "давай одружуватися та будеш жити в 2-о поверховому будинку моїх батьків". Тут проблема.

7. Двоє хлопців 22 років (один до Канади мешкав та працював в Туреччині, інший мешкав та працював в Італії) знімають 2-о кімнатну квартиру за 1000 CAD (разом з комунальними). Витрати ділять на двох.

8. Наступна мета - отримання після PR Canada візи для відвідування США.

9. Віддалена мета - зустрітися зі мною в South Carolina (почав планувати візит на кінець 2023 - початок 2024 року).

10. Чітко сказали, що їх вибір Канади був тактично та стратегічно вірним. Я - зваживши всі параметри та досягнення, підтримав: "тактично та стратегічно не зроблено жодної помилки та вибір вірний". Це була моя остання фраза вчорашньої 1,5 годинної розмови. akurt

Я не критикую выбор Канады, но если они так хотят в США, то почему сразу в США было не поехать?

Я не критикую выбор Канады, но если они так хотят в США, то почему сразу в США было не поехать?

