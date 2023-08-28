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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1149115011511152
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23

rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:30

rjkz
Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" из https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa всё же советую. Он совсем небольшой, 2-3 минуты чтения, если Вы доверяете английской Вики и не будете ходить по ссылкам на документы и проверять. Но прояснит некоторые Ваши вопросы.
Споры и воспоминания о 2-й Мировой отойдут на дальний план так-же как и 1-я Мировая после того, как ее заслонила другая Война.

Это вряд ли. По двум причинам.
1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.
2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой.
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